Зам.-министър Атанасов: До дни ще има нов Управителен съвет на ДФ „Земеделие“

24 Март, 2026 13:21 832 13

  • атанас атанасов-
  • смяна-
  • ус-
  • дф земеделие

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спешна задача е структуриране на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, каза служебният зам.-министър на земеделието и храните Атанас Атанасов. По думите му до края на месец март се очаква УС да е съставен, защото има схеми, които трябва да стартират.

Той е във Враца по повод информационната кампания за директни плащания, която започна Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Атанасов добави, че някои от въпросите, които интересуват земеделските производители, са кога ще бъдат изплатени обезщетенията, защо се повишиха цените на торовете. „Когато има складови наличности на торове, няма основание притежателите да вдигат цените неоснователно“, каза служебния зам.-министър на МЗХ.

Директорът на Областна дирекция "Земеделие" инж. Пламен Кузманов присъства на срещата, която беше посетена и от земеделски производители.

За стопанската 2025/2026 година в областта са били регистрирани 1573 земеделски стопани. 242 920 е броят на регистрираните животни в областта. От тях най-много са птиците - над 200 000 броя, отглеждани в двадесет и седем стопанства. Регистрираните говеда и биволи в област Враца са били 13151, овцете 18259, а козите 4819, сочат данни на Министерството на земеделието и храните.

Националната информационна кампания за директни плащания 2026 г. продължава до 23 април 2026 г., като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната. Утре експерти на МЗХ ще бъдат във Видин.


  • 1 честен ционист

    5 11 Отговор
    Защо трябва да има фонд Земеделие след като всички храни ще идват от Аржентина?

    Коментиран от #2, #3, #9

    13:23 24.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганчо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Питай питай, с тая комплексарска тиква освен от сутрин до вечер да спамиш, друго не можеш.

    Коментиран от #6

    13:27 24.03.2026

  • 4 А НССЗ кога ?

    3 1 Отговор
    А лапачите в НССЗ кога ще си ходят?

    13:35 24.03.2026

  • 5 Лена

    5 0 Отговор
    Нищо ново махаме вашия слагаме нашия и реформата приключва

    13:48 24.03.2026

  • 6 Идвааааа

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганчо":

    Росен Миленов с бюлетина номер 10 идва като тайфун. Пеевски и Борисов стягат багажа си да бягат в чужбина.

    13:48 24.03.2026

  • 7 А проверки

    2 1 Отговор
    за присвоените милиарди през годините няма ли да има !

    13:58 24.03.2026

  • 8 Хайде вече

    5 1 Отговор
    Петроханската пасмина ПП продължава да се вихри.Малко остана

    14:00 24.03.2026

  • 9 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Защото някой трябва да знае къде се намира Аржентина! Затова, сега търсят нов директор с поне 4 по география, или поне баба му да е била чистачка в училище! Това е сериозна служба, там Случайни хора, пардон Наши Ора Нема...

    14:16 24.03.2026

  • 10 Промяна

    2 0 Отговор
    ДАВАЙТЕ ИЗВЪРЛЯЙГЕ ЕДНИ И НАСТАНЯВАЙТЕ СВОИ НА ХРАНИЛКАТА ДАВАЙТЕЕЕЕЕ

    14:17 24.03.2026

  • 11 Знаят ли да рисуват бесила

    2 1 Отговор
    Най хубави бесила рисува една жена от разплащателната агенция. Отиваш да пишеш молба по образеца а тя насреща ти рисува бесило. За това и плащат художничка .

    14:22 24.03.2026

  • 12 за какво ни е

    1 0 Отговор
    като след 2 месеца следващите ще го сменят???

    Не беше ли работата на службаците САМО да проведат честни избори? До кога ще ни правят на маймуни бе българи!

    14:22 24.03.2026

  • 13 Няма такъв начин на писане на заглавие

    0 0 Отговор
    Може да ме наказвате колкото си искате но от прозореца на моето образование и възраст дори ви правя добрина като ви казвам истината. Така не се пише и не се говори ако например е радио или телевизия. Министър не е титла и не се слага като титла пред името както например доктор. Министър е пост свързан с дадено министерство и е редно така да се изписва. Например министъра на образованието или министъра на земеделието и т.н. и едва тогава името а ако е професор то е титла и е пред името. Но министър не е титла.

    14:34 24.03.2026

