Зам.-министър Атанасов: До дни ще има нов Управителен съвет на ДФ „Земеделие“

Спешна задача е структуриране на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, каза служебният зам.-министър на земеделието и храните Атанас Атанасов. По думите му до края на месец март се очаква УС да е съставен, защото има схеми, които трябва да стартират.

Той е във Враца по повод информационната кампания за директни плащания, която започна Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Атанасов добави, че някои от въпросите, които интересуват земеделските производители, са кога ще бъдат изплатени обезщетенията, защо се повишиха цените на торовете. „Когато има складови наличности на торове, няма основание притежателите да вдигат цените неоснователно“, каза служебния зам.-министър на МЗХ.

Директорът на Областна дирекция "Земеделие" инж. Пламен Кузманов присъства на срещата, която беше посетена и от земеделски производители.

За стопанската 2025/2026 година в областта са били регистрирани 1573 земеделски стопани. 242 920 е броят на регистрираните животни в областта. От тях най-много са птиците - над 200 000 броя, отглеждани в двадесет и седем стопанства. Регистрираните говеда и биволи в област Враца са били 13151, овцете 18259, а козите 4819, сочат данни на Министерството на земеделието и храните.

Националната информационна кампания за директни плащания 2026 г. продължава до 23 април 2026 г., като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната. Утре експерти на МЗХ ще бъдат във Видин.