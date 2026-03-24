Зам.-министър Атанасов: До дни ще има нов Управителен съвет на ДФ „Земеделие“

Спешна задача е структуриране на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, каза служебният зам.-министър на земеделието и храните Атанас Атанасов. По думите му до края на месец март се очаква УС да е съставен, защото има схеми, които трябва да стартират.
Той е във Враца по повод информационната кампания за директни плащания, която започна Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Атанасов добави, че някои от въпросите, които интересуват земеделските производители, са кога ще бъдат изплатени обезщетенията, защо се повишиха цените на торовете. „Когато има складови наличности на торове, няма основание притежателите да вдигат цените неоснователно“, каза служебния зам.-министър на МЗХ.
Директорът на Областна дирекция "Земеделие" инж. Пламен Кузманов присъства на срещата, която беше посетена и от земеделски производители.
За стопанската 2025/2026 година в областта са били регистрирани 1573 земеделски стопани. 242 920 е броят на регистрираните животни в областта. От тях най-много са птиците - над 200 000 броя, отглеждани в двадесет и седем стопанства. Регистрираните говеда и биволи в област Враца са били 13151, овцете 18259, а козите 4819, сочат данни на Министерството на земеделието и храните.
Националната информационна кампания за директни плащания 2026 г. продължава до 23 април 2026 г., като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната. Утре експерти на МЗХ ще бъдат във Видин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:23 24.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Питай питай, с тая комплексарска тиква освен от сутрин до вечер да спамиш, друго не можеш.
13:27 24.03.2026
4 А НССЗ кога ?
13:35 24.03.2026
5 Лена
13:48 24.03.2026
6 Идвааааа
До коментар #3 от "Ганчо":Росен Миленов с бюлетина номер 10 идва като тайфун. Пеевски и Борисов стягат багажа си да бягат в чужбина.
13:48 24.03.2026
7 А проверки
13:58 24.03.2026
8 Хайде вече
14:00 24.03.2026
9 Гост
До коментар #1 от "честен ционист":Защото някой трябва да знае къде се намира Аржентина! Затова, сега търсят нов директор с поне 4 по география, или поне баба му да е била чистачка в училище! Това е сериозна служба, там Случайни хора, пардон Наши Ора Нема...
14:16 24.03.2026
10 Промяна
14:17 24.03.2026
11 Знаят ли да рисуват бесила
14:22 24.03.2026
12 за какво ни е
Не беше ли работата на службаците САМО да проведат честни избори? До кога ще ни правят на маймуни бе българи!
14:22 24.03.2026
13 Няма такъв начин на писане на заглавие
14:34 24.03.2026