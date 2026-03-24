Гюров към ръководителите на мисии на държавите от ЕС: България гарантира честен и прозрачен вот

Министър-председателят Андрей Гюров се срещна с ръководителите на мисии на държавите от Европейския съюз (ЕС) по покана на Кипърското председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.
Гюров ги запозна с работата на служебното правителство за провеждането на предсрочните избори на 19 април. Той подчерта, че гарантирането на честен и прозрачен вот е водещ приоритет на служебното правителство. Прилага се политика на „нулева толерантност“ към изборни нарушения, така че всеки български гражданин да бъде уверен, че гласът му ще бъде отчетен законосъобразно, каза премиерът.
В изказването си той открои и предприетите действия за възстановяване на законността в прокуратурата и ограничаването на практики, свързани с „паралелно правосъдие“, с цел утвърждаване на прозрачна и независима съдебна система. Гюров отбеляза, че Народното събрание е приело удължения бюджет, а правителството вече работи по рамката за бюджета за 2026 г.
Тема на разговор бяха също събитията в Близкия изток и отражението им върху България. Правителството трябваше да действа бързо, за да въведе мерки за смекчаване на въздействието от нарастващите световни цени, които се отразяват и на българския пазар, посочи министър-председателят.
В рамките на срещата бяха обсъдени и основните теми от дневния ред на последното заседание на Европейския съвет, както за Близкия изток, така и за Украйна и евентуалния риск от засилен миграционен натиск. Министър-председателят благодари на посланик Кафкаридис за срещата и потвърди ролята на България като стабилен и надежден партньор в Европа.
Вчера в Министерския съвет се брифинг след първото заседание на Координационния съвет за подготовка на изборите, на който беше дадена актуална информация за работата на институциите във връзка с изборните нарушения и подготовката за гласуване на предсрочния вот на 19 април в страната и в чужбина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #7
14:57 24.03.2026
2 Сатана Z
15:04 24.03.2026
3 Промяна
15:10 24.03.2026
4 Промяна
15:11 24.03.2026
5 Ако има Редакция и Колегия !
15:12 24.03.2026
6 Киро
Коментиран от #10
15:12 24.03.2026
7 Като в приказката Имаше ли Гюро глава
До коментар #1 от "ФАКТ":Че и ние така я докарахме особено на първо четене.
15:14 24.03.2026
8 Гюро
15:15 24.03.2026
9 Промяна
15:15 24.03.2026
10 Оооо
До коментар #6 от "Киро":По голяма гаранция е хартиени бюлетини и къдравата Сю за вътрешен министър. А може и Калин Стоянов. За да сте доволни заблудените.
Коментиран от #12, #13
15:18 24.03.2026
11 Промяна
15:18 24.03.2026
12 Промяна
До коментар #10 от "Оооо":С ХАРТИЕНЕ ГЛАСУВАТ В ЦЯЛАТА ЕВРОПА 10 ОГРОМЕН ЛЪЖЕЦ СИ ТИ И ГЮРОВОТО СЛУЖЕБНИЧЕСКО СЕГА ВИЛНЕЕТЕ АМА ПОСЛЕ ХАХАХАХА
15:20 24.03.2026
13 Промяна
До коментар #10 от "Оооо":ЕГАТИ ЛЪЖЦИТЕ НЕ СТИГА ЧЕ НАЗНАЧЕНИ С МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И ИЗХВЪРЛЯТ ЕДНИ И НАЗНАЧАВАТ СВОИ СЛУГИ НЕ СТИГА ЧЕ ЛЪЖАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ОТ СУТРИН ДО ЗДРАЧ ЕГАТИЭЛЪЖЦИТЕ БЕЗНАКАЗАНИ
15:21 24.03.2026
14 защо
15:25 24.03.2026
15 Перо
15:31 24.03.2026
16 Превод в ефир
15:33 24.03.2026
17 Този
15:33 24.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хехе
Нищо не можеш да гарантираш сопол. Само им погледни "прокурорите" и "съдиите" на тези пропадналите.
15:47 24.03.2026
20 хаха
15:48 24.03.2026
21 Това добре
15:49 24.03.2026
22 Пенчо
15:52 24.03.2026
23 Мирослав
15:56 24.03.2026
24 ФАКТ
ПИТАМ ТОВА ТИ ЧЕСТЕН ВОТ ЛИ НАРИЧАШ?
15:57 24.03.2026
25 Здрасти
16:13 24.03.2026