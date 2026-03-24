Гюров към ръководителите на мисии на държавите от ЕС: България гарантира честен и прозрачен вот

Гюров към ръководителите на мисии на държавите от ЕС: България гарантира честен и прозрачен вот

24 Март, 2026 14:55 641 25

В изказването си той открои и предприетите действия за възстановяване на законността в прокуратурата и ограничаването на практики, свързани с „паралелно правосъдие“, с цел утвърждаване на прозрачна и независима съдебна система

Гюров към ръководителите на мисии на държавите от ЕС: България гарантира честен и прозрачен вот - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Андрей Гюров се срещна с ръководителите на мисии на държавите от Европейския съюз (ЕС) по покана на Кипърското председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.

Гюров ги запозна с работата на служебното правителство за провеждането на предсрочните избори на 19 април. Той подчерта, че гарантирането на честен и прозрачен вот е водещ приоритет на служебното правителство. Прилага се политика на „нулева толерантност“ към изборни нарушения, така че всеки български гражданин да бъде уверен, че гласът му ще бъде отчетен законосъобразно, каза премиерът.

В изказването си той открои и предприетите действия за възстановяване на законността в прокуратурата и ограничаването на практики, свързани с „паралелно правосъдие“, с цел утвърждаване на прозрачна и независима съдебна система. Гюров отбеляза, че Народното събрание е приело удължения бюджет, а правителството вече работи по рамката за бюджета за 2026 г.

Тема на разговор бяха също събитията в Близкия изток и отражението им върху България. Правителството трябваше да действа бързо, за да въведе мерки за смекчаване на въздействието от нарастващите световни цени, които се отразяват и на българския пазар, посочи министър-председателят.

В рамките на срещата бяха обсъдени и основните теми от дневния ред на последното заседание на Европейския съвет, както за Близкия изток, така и за Украйна и евентуалния риск от засилен миграционен натиск. Министър-председателят благодари на посланик Кафкаридис за срещата и потвърди ролята на България като стабилен и надежден партньор в Европа.

Вчера в Министерския съвет се брифинг след първото заседание на Координационния съвет за подготовка на изборите, на който беше дадена актуална информация за работата на институциите във връзка с изборните нарушения и подготовката за гласуване на предсрочния вот на 19 април в страната и в чужбина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    13 0 Отговор
    Голем виц рече Гюро

    Коментиран от #7

    14:57 24.03.2026

  • 2 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Ако ППдофилите не вземат повече гласове от ЕС може да касират изборите като в Рунъния.

    15:04 24.03.2026

  • 3 Промяна

    7 2 Отговор
    ГЮРОВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ВЪН НАЗНАЧЕНИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И С ПРЕЗИДЕНСТВО БЕЗ ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ВЪН СЪД ЗАТВОР ТОВА ДА ГО КАЖЕТЕ ГЮРОВИТЕ ВЪН

    15:10 24.03.2026

  • 4 Промяна

    6 2 Отговор
    ГЮРОВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ВЪН НАЗНАЧЕНИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И С ПРЕЗИДЕНСТВО БЕЗ ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ВЪН СЪД ЗАТВОР ТОВА ДА ГО КАЖЕТЕ ГЮРОВИТЕ ВЪН

    15:11 24.03.2026

  • 5 Ако има Редакция и Колегия !

    6 0 Отговор
    Няма и не може да има такъв начин на писане на заглавие при цялото ми уважение.

    15:12 24.03.2026

  • 6 Киро

    7 1 Отговор
    Вашето МВР вашите машини гаранция за честен вот

    Коментиран от #10

    15:12 24.03.2026

  • 7 Като в приказката Имаше ли Гюро глава

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Че и ние така я докарахме особено на първо четене.

    15:14 24.03.2026

  • 8 Гюро

    5 1 Отговор
    Много дебелашка лъжа ще ти повярвам ако властта вземе някоя антизападна партия която да ни изкара от ЕС и Нато.

    15:15 24.03.2026

  • 9 Промяна

    7 1 Отговор
    АМА ДА ВИ ПИТАМ ГЮРОВИТЕ СЛУГИ НА ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА ПОСЛЕ КАКВО ВАШЕТО МВР ВАШАТА ОЛИГАРХИЯ СЕГА ВИЛНЕЕТЕ А ПОСЛЕ КАК ЩЕЛЪЖЕТЕ

    15:15 24.03.2026

  • 10 Оооо

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Киро":

    По голяма гаранция е хартиени бюлетини и къдравата Сю за вътрешен министър. А може и Калин Стоянов. За да сте доволни заблудените.

    Коментиран от #12, #13

    15:18 24.03.2026

  • 11 Промяна

    5 1 Отговор
    АМА МНОГО АМА МНОГО АМА МНОГО ЛЪЖЕТЕ

    15:18 24.03.2026

  • 12 Промяна

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оооо":

    С ХАРТИЕНЕ ГЛАСУВАТ В ЦЯЛАТА ЕВРОПА 10 ОГРОМЕН ЛЪЖЕЦ СИ ТИ И ГЮРОВОТО СЛУЖЕБНИЧЕСКО СЕГА ВИЛНЕЕТЕ АМА ПОСЛЕ ХАХАХАХА

    15:20 24.03.2026

  • 13 Промяна

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оооо":

    ЕГАТИ ЛЪЖЦИТЕ НЕ СТИГА ЧЕ НАЗНАЧЕНИ С МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И ИЗХВЪРЛЯТ ЕДНИ И НАЗНАЧАВАТ СВОИ СЛУГИ НЕ СТИГА ЧЕ ЛЪЖАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ОТ СУТРИН ДО ЗДРАЧ ЕГАТИЭЛЪЖЦИТЕ БЕЗНАКАЗАНИ

    15:21 24.03.2026

  • 14 защо

    7 0 Отговор
    Гюров, ти къде живееш та каканижеш тези глупости???

    15:25 24.03.2026

  • 15 Перо

    7 0 Отговор
    Кипенето на безсмислен труд, много шум за нищо, медиини изяви и буря в чаша вода не гарантират прозрачни избори! Прави се всичко възможно от БГ и ЕС за румънски сценарии за изборите!

    15:31 24.03.2026

  • 16 Превод в ефир

    5 0 Отговор
    Споко урсулите, нагласили сме ги нещата с ала-бала, машинките и нашто МВР, та Възраждане да нямат шанс да спечелят

    15:33 24.03.2026

  • 17 Този

    6 0 Отговор
    Гюров вярва ли си на това което приказва

    15:33 24.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хехе

    3 0 Отговор
    Като миналия път а? ХАХАХА

    Нищо не можеш да гарантираш сопол. Само им погледни "прокурорите" и "съдиите" на тези пропадналите.

    15:47 24.03.2026

  • 20 хаха

    4 0 Отговор
    Абе Гюро глава имаше ли?

    15:48 24.03.2026

  • 21 Това добре

    0 4 Отговор
    А Двете Прасета гарантират ли? Защото 98% от всички шменти-капели по изборите ка техни!

    15:49 24.03.2026

  • 22 Пенчо

    4 0 Отговор
    А това-: "ЕК потвърди активирането на механизма срещу дезинформацията за вота у нас"..?..?

    15:52 24.03.2026

  • 23 Мирослав

    2 0 Отговор
    Щом "ала-бала с машините" вече са официална държавна политика и гранция за честен вот, то не трябва да се съмняваме в реулттаите!

    15:56 24.03.2026

  • 24 ФАКТ

    2 1 Отговор
    ГЮРОВ, КАБИНЕТА ТИ НЕ ГАРАНТИРА ЧЕСТЕН ВОТ, А НАПРОТИВ! ЗАЩО ЛЪЖЕШ? ФАКТ Е, ЧЕ Маркет Линкс нанесе по-тежки щети на социологическия бранш у нас, отколкото Тръмп на Иран! ТОВА СА ДУМИ НА АГЕНЦИИТЕ! АГЕНЦИИТЕ ТРЕНД, МЯРА И ТАЗИ НА РАЙЧЕВ И Т.Н. ТРЪБЯТ В МЕДИИТЕ- ТИ ЗАЩО ГО ДОПУСКАШ? ТИ И ТЕРЗИЕВ ЗАЩО ДОПУСКАТЕ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ ПРЕД ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ КОЧИНА - БТВ ДА ОБСЛУЖВА ЧРЕЗ ТАЗИ УЖ СЦЕНА ДВАМАТА ПРЕ...СТЪПНИ..ЦИ, ЗАРАДИ КОИТО НАРОДА В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ НАДИГНА И ТЕЗИ ИЗБОРИ СА РЕЗУЛТАТ ОТ ТОЗИ ПРОТЕСТЕН ВОТ? ПО БТВ ЦАРИ СЪЩОТО ВЪВ ВСИЧКИ ПРЕДАВАНИЯ! СПИШ ЛИ, КЪДЕ СТЕ С ТЕРЗИЕВ, СЕМ? НАРОДА ЛИ ИСКАШ ДА СЕ НАДИГНЕ ДА СЪБОРИ КОЧИНАТА ОТ ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ И ДА ТРЪГНАТ СРЕЩУ МЕДИИТЕ, КОИТО БЕЗ КАПКА СРАМ АГИТИРАТ СРЕЩУ ГЕНЕРАЛ РАДЕВ? НАРОДНИЯТ ГНЯВ СЕ НАДИГА, ГЮРОВ - ТИ НЕ ГО ЛИ ВИЖДАШ И ЗАЩО? СЕМ И ТЕРЗИЕВ И ТЕ ЛИ СПЯТ ИЛИ И НА ТЯХ КАТО НА МЕДИИТЕ И ТЕБ ИМ ПЛАТИХА?
    ПИТАМ ТОВА ТИ ЧЕСТЕН ВОТ ЛИ НАРИЧАШ?

    15:57 24.03.2026

  • 25 Здрасти

    0 0 Отговор
    Лъжец!

    16:13 24.03.2026

