Спряха вноса на хиляди овошки и лози с неясен произход

Спряха вноса на хиляди овошки и лози с неясен произход

24 Март, 2026 16:44 854 18

Контрабандният посадъчен материал от Сърбия ще бъде унищожен

Спряха вноса на хиляди овошки и лози с неясен произход - 1
Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо около 3500 фиданки и разсад на лози и рози иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Калотина“.

Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“.

Рекордното количество посадъчен материал е било с неясен произход и без необходимите документи. То е открито от митничари на 24 март в микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия.

Намерени са 2400 овошки (слива, кайсия, праскова, ябълка), 1000 разсада на лоза, 40 фиданки на декоративна върба и 47 разсада на роза.

Веднага е уведомен фитосанитарен инспектор на БАБХ. Растенията са иззети и съгласно действащото законодателство ще бъдат унищожени.

Контролът на БАБХ по граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва всекидневно с цел предотвратяване на вноса на растения и продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за земеделието и растителното здраве в България и Европейския съюз като цяло.

БАБХ напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка, както и огнище на фитоплазма по лозата в област Велико Търново.

В тази връзка е изключително важно посадъчният материал да се закупува единствено от регламентирани търговци и да бъде придружен със съответните документи, удостоверяващи неговия произход и фитосанитарен статус.

Спазването на тези изисквания е ключово за опазване на земеделското производство и ограничаване разпространението на опасни вредители и болести по растенията, посочват от БАБХ.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАБахси

    9 3 Отговор
    Тези не се шегуват, барат здраво. Секвистирали на човека овошките..

    16:49 24.03.2026

  • 2 Не овошка, а върба

    13 2 Отговор
    На снимката не е овошка, а декоративна върба. Защо ще ги унищожат? Сърбите имат качествен посадъчен материал. По-вероятно е да влезе печалбата в чиновнически джоб.

    16:49 24.03.2026

  • 3 Бай Ставри

    14 2 Отговор
    Какво значи неясен произход? Дръвчета са не се развалят, а и е установено от кой вид са!!!!! Вместо да ги засадят ще ги унищожат!

    Коментиран от #5, #6

    16:50 24.03.2026

  • 4 Дедовия

    14 0 Отговор
    Ами от 1989г насам не съществува Нормален карантинен и митнически контрол за внос на какъвто и да било посевен и посадъчен материал. Страната се напълни с болести и неприятели по растенията, които изобщо не бяха познати у нас. Некадърността и продажността на сегашните "карантиниери, специалисти" и полицаи унищожиха нашите сортове и видове растения и породи животни. За това сега е почти невъзможно да се спрат болестите и неприятелите по нашата продукция и се хвърлят стотици тонове пестициди тровещи населението. Да не говорим за ГМО.

    Коментиран от #10

    16:55 24.03.2026

  • 5 какво ли не минава

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ставри":

    контрабанда през България но това вече е истински удар срещу мафията и олигархията!

    16:56 24.03.2026

  • 6 До Бай Ставри

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ставри":

    А знаеш ли какво се внася с тези непроверени за болести и неприятели овошки??. Утре ще писнеш защо засетите от теб дръвчета и храсти загиват, че и здравите около тях!!.

    16:58 24.03.2026

  • 7 Иво

    7 0 Отговор
    Късно е либе за китка,вече изтървахте работата.Така внесохте "Черната Златка".

    Коментиран от #13

    17:18 24.03.2026

  • 8 Факт

    1 0 Отговор
    В последните 20 години, всякакви плодни фиданки са правени на подложка. Дават плод една-две години и после спират да дават.
    Търсете си плодно дръвче от старо такова и си го ашладисайте. Това, което се продава, е тотал фал.

    Коментиран от #18

    17:37 24.03.2026

  • 9 Ама

    2 0 Отговор
    съмнителните вносни плодове не спират....

    17:37 24.03.2026

  • 10 магазинер

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедовия":

    Вярно е. Черната мана беше вкарана така с гръцките зеленчуци.

    Коментиран от #14

    17:39 24.03.2026

  • 11 Звездоброец

    4 0 Отговор
    А помните ли същите тези как искаха да убият бременна крава , която беше отишла на екскурзия в Сърбия ?

    17:40 24.03.2026

  • 12 Слива

    2 0 Отговор
    с вкус на картоф !

    17:44 24.03.2026

  • 13 ЧЕРНАТА ЗЛАТКА

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иво":

    НЕ Е НОВ НЕПРИЯТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ.
    ИМА Я ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ У НАС.
    СЕГА СЕ НАМНОЖИ МНОГО,ПОНЕЖЕ КЛИМАТА СЕ ПРОМЕНИ(МНОГО СУХИ И ГОРЕЩИ ЛЕТА),А И ДОСТА ПРЕПАРАТИ СПРЯХА.

    Коментиран от #15

    17:47 24.03.2026

  • 14 ТАКА ВКАРАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "магазинер":

    И МИНИРАЩИЯ МОЛЕЦ,
    СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ.

    17:49 24.03.2026

  • 15 Бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЧЕРНАТА ЗЛАТКА":

    А и забраниха препарати като Каунтер например!

    Коментиран от #17

    17:50 24.03.2026

  • 16 СПИРАЙТЕ ВНОСА

    1 0 Отговор
    НА ОТРОВНИТЕ ПЛОДОВЕ,ЗЕЛЕНЧУЦИ,МЕСО,ЗЪРНО И Т. Н.

    17:52 24.03.2026

  • 17 ТО ДА Е САМО

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Ставри":

    КАУНТЕР....

    17:53 24.03.2026

  • 18 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Прав си ! Моята овощна градина я създавам точно по този начин . Понеже много обикалям по баирите и съм видял безброй стари дървета по изоставените градини , които никой не полива , не подрязва , не пръска , а пък те се отрупват с плодове.....

    17:54 24.03.2026

