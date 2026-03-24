Спряха вноса на хиляди овошки и лози с неясен произход

Общо около 3500 фиданки и разсад на лози и рози иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Калотина“.

Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“.

Рекордното количество посадъчен материал е било с неясен произход и без необходимите документи. То е открито от митничари на 24 март в микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия.

Намерени са 2400 овошки (слива, кайсия, праскова, ябълка), 1000 разсада на лоза, 40 фиданки на декоративна върба и 47 разсада на роза.

Веднага е уведомен фитосанитарен инспектор на БАБХ. Растенията са иззети и съгласно действащото законодателство ще бъдат унищожени.

Контролът на БАБХ по граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва всекидневно с цел предотвратяване на вноса на растения и продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за земеделието и растителното здраве в България и Европейския съюз като цяло.

БАБХ напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка, както и огнище на фитоплазма по лозата в област Велико Търново.

В тази връзка е изключително важно посадъчният материал да се закупува единствено от регламентирани търговци и да бъде придружен със съответните документи, удостоверяващи неговия произход и фитосанитарен статус.

Спазването на тези изисквания е ключово за опазване на земеделското производство и ограничаване разпространението на опасни вредители и болести по растенията, посочват от БАБХ.