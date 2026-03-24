Спряха вноса на хиляди овошки и лози с неясен произход

Общо около 3500 фиданки и разсад на лози и рози иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Калотина“.
Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“.
Рекордното количество посадъчен материал е било с неясен произход и без необходимите документи. То е открито от митничари на 24 март в микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия.
Намерени са 2400 овошки (слива, кайсия, праскова, ябълка), 1000 разсада на лоза, 40 фиданки на декоративна върба и 47 разсада на роза.
Веднага е уведомен фитосанитарен инспектор на БАБХ. Растенията са иззети и съгласно действащото законодателство ще бъдат унищожени.
Контролът на БАБХ по граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва всекидневно с цел предотвратяване на вноса на растения и продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за земеделието и растителното здраве в България и Европейския съюз като цяло.
БАБХ напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка, както и огнище на фитоплазма по лозата в област Велико Търново.
В тази връзка е изключително важно посадъчният материал да се закупува единствено от регламентирани търговци и да бъде придружен със съответните документи, удостоверяващи неговия произход и фитосанитарен статус.
Спазването на тези изисквания е ключово за опазване на земеделското производство и ограничаване разпространението на опасни вредители и болести по растенията, посочват от БАБХ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАБахси
16:49 24.03.2026
2 Не овошка, а върба
16:49 24.03.2026
3 Бай Ставри
Коментиран от #5, #6
16:50 24.03.2026
4 Дедовия
Коментиран от #10
16:55 24.03.2026
5 какво ли не минава
До коментар #3 от "Бай Ставри":контрабанда през България но това вече е истински удар срещу мафията и олигархията!
16:56 24.03.2026
6 До Бай Ставри
До коментар #3 от "Бай Ставри":А знаеш ли какво се внася с тези непроверени за болести и неприятели овошки??. Утре ще писнеш защо засетите от теб дръвчета и храсти загиват, че и здравите около тях!!.
16:58 24.03.2026
7 Иво
Коментиран от #13
17:18 24.03.2026
8 Факт
Търсете си плодно дръвче от старо такова и си го ашладисайте. Това, което се продава, е тотал фал.
Коментиран от #18
17:37 24.03.2026
9 Ама
17:37 24.03.2026
10 магазинер
До коментар #4 от "Дедовия":Вярно е. Черната мана беше вкарана така с гръцките зеленчуци.
Коментиран от #14
17:39 24.03.2026
11 Звездоброец
17:40 24.03.2026
12 Слива
17:44 24.03.2026
13 ЧЕРНАТА ЗЛАТКА
До коментар #7 от "Иво":НЕ Е НОВ НЕПРИЯТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ.
ИМА Я ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ У НАС.
СЕГА СЕ НАМНОЖИ МНОГО,ПОНЕЖЕ КЛИМАТА СЕ ПРОМЕНИ(МНОГО СУХИ И ГОРЕЩИ ЛЕТА),А И ДОСТА ПРЕПАРАТИ СПРЯХА.
Коментиран от #15
17:47 24.03.2026
14 ТАКА ВКАРАХА
До коментар #10 от "магазинер":И МИНИРАЩИЯ МОЛЕЦ,
СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ.
17:49 24.03.2026
15 Бай Ставри
До коментар #13 от "ЧЕРНАТА ЗЛАТКА":А и забраниха препарати като Каунтер например!
Коментиран от #17
17:50 24.03.2026
16 СПИРАЙТЕ ВНОСА
17:52 24.03.2026
17 ТО ДА Е САМО
До коментар #15 от "Бай Ставри":КАУНТЕР....
17:53 24.03.2026
18 Звездоброец
До коментар #8 от "Факт":Прав си ! Моята овощна градина я създавам точно по този начин . Понеже много обикалям по баирите и съм видял безброй стари дървета по изоставените градини , които никой не полива , не подрязва , не пръска , а пък те се отрупват с плодове.....
17:54 24.03.2026