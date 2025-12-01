Над 1500 нови дръвчета засадиха В София тази есен

Всяка година с настъпването на есента, захладняването на времето и спадането на температурите, дървесната растителност навлиза постепенно в периода си на покой. Това е най-подходящото време за засаждане на нови дървесни фиданки, които да подменят повредените, изсъхнали или заболели дървета, премахнати през годината, както и да обогатят зелената система на столицата.



През тази есен бе предвидено в Столицата да бъдат засадени над 1500 броя нови дървета, като с тях броят на засадените през цялата 2025 г. фиданки надхвърля 3000. По настояване на кмета Васил Терзиев от 2023 г. насам, на територията на София се засаждат по-големи дървесни фиданки, което ще осигури по-бърз ефект в градска среда и същевременно чрез издръжливостта им се намалява рискова да бъдат повредени вследствие на неблагоприятни условия.

Дейностите предвиждат приблизително 350 широколистни и 38 иглолистни фиданки да се засядат в парковете, градските градини и по големите транспортни трасета в града, сред които са: Северен парк, Западен парк, Парк. „Света Троица“, Парк „Хиподрума“, Парк „Свети Никола“, Докторска градина, градина при улица „Урвич“, градина при Двореца на децата, зелени площи при транспортни трасета по бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Цариградско шосе, бул. „Искърско шосе“, бул. „Сливница“, бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Ген. Ед. Тотлебен“ и др. За обогатяване на парковите площи и зелените ивици се предвижда още засаждане на над 775 линейни метра живи плетове и 1500 броя декоративни многогодишни храсти, с различни декоративни ефекти - фактура на листа, атрактивни цветове, трайни плодове или есенна багра.

През изминалата седмица се реализира засаждане на над 25 броя нови дръвчета в посадни гнезда и зелени ивици по улици и булеварди, които да заменят вече премахнати болни, изсъхнали или опасни дървета. Засадени са фиданки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – чинар 5 броя, ул. „Любен Каравелов“ – ясен 3 броя, бул. „Васил Левски“ – чинар 4 броя, бул. „Мадрид“ – ясен 2 броя, бул. „Христо Смирненски“ – чинар 6 броя, бул. „Витоша“ – ясен 6 броя и др.

Освен гореизброените, се предвижда засаждането и на други над 900 броя едро и средноразмерни широколистни дървесни фиданки. Те ще бъдат засадени в посадни гнезда и зелени ивици по тротоарите на булеварди и улици, на територията на целия град и прилежащите населени места. Свободни посадни гнезда са установени по бул. „Васил Левски“, бул. "Мадрид", бул. „Сливница“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Ломско шосе“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III“, бул. „Шипчеснки проход“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Джеймс Баучер“, бул."Проф. Цветан Лазаров“, ул. „Шипка“, ул. "Обиколна", ул. "Цар Иван Асен II", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Неофит Рилски", ул. „Доспат“, ул . "Константин Иречек", ул. "Свети Иван Рилски", ул. "Войнишко въстание"(с. Владая), ул. „Урал“, ул. "Добротич", ул. "Цар Симеон", ул. "Охридско езеро", ул. "Зайчар", ул. "Димитър Петков", ул. "Гюешево", ул."Кирил Дрангов", ул. "Цар Иван Александър" и други.



Експертите от Дирекция “Зелена система” са предвидили и 150 бр. допълнителни фиданки, тъй като не е изключено в процеса да бъдат установени и още свободни посадни гнезда.



За дейностите по засаждане ще бъдат използвани фиданки от стандартни дървесни видове - липа, ясен, конски кестен, чинар явор, дъб и др., които са показали добра устойчивост на утежнените градски условия и едновременно с това се отличават и с красиви декоративни качества и атрактивна есенни багри. Дейностите включват всички съпътстващи манипулации по укрепване, наторяване, поливане за всяко отделно дръвче.