Близо 80% от обезщетенията за измръзвания по овошките ще бъдат изплатени до края на седмицата

28 Август, 2025 13:27 527 1

Заместник-министърът поясни, че до 19 септември ще продължат проверките за останалите заявления

Близо 80% от обезщетенията за измръзвания по овошките ще бъдат изплатени до края на седмицата - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До края на седмицата ще се изплатят близо 80% от обезщетенията срещу измръзвания на пострадалите овощни насаждения на земеделските производители. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов на среща със земеделски производители от областта. „По първата група – череши, вишни и кайсии – ще бъдат разплатени близо 1900 заявления“, уточни той.

Заместник-министърът поясни, че до 19 септември ще продължат проверките за останалите заявления, за които не е получено плащане, тъй като данните са непълни, за да бъдат оценени от комисията. Тя ще разглежда поетапно заявленията и няма да се чака натрупване на голям брой от тях. Заявленията ще бъдат обработени в рамките на седмица и всички, чиито земеделски площи са в добро агротехническо състояние, ще получат подпомагането във възможно най-кратки срокове – до края на месец септември.

„За първи път в рамките на годината правим разплащане в такъв огромен обем – 32 милиона лева, и на толкова голям брой площи и бенефициенти в рамките на същата календарна година“, подчерта заместник-министър Капитанов и посочи, че МЗХ прави всичко възможно обезщетенията да се платят максимално бързо на стопаните.

По думите му за останалите стопани вече е издадена заповед за обявяване на събитие при втората група култури – сливи, праскови, нектарини, бадеми и др., и предстои приемът на заявления след решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.


  • 1 танкист

    1 0 Отговор
    Обявяване на събитие ще има довечера,след като моята цуцка си измие прасковката.

    13:31 28.08.2025

