Важните новини във ФАКТИ на 24.03.2026 г.

Готвят цялостен пакет от мерки за цените

Изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите беше акцент в срещата на служебния премиер Андрей Гюров и служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова с представители на Сдружението за модерна търговия.



Гюров подчерта, че ще бъдат разгледани всички възможни действия в рамките на удължителния бюджет, с който работи правителството. Информира още, че подготвяният пакет от мерки няма да изкривява пазара, а ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи.

Онлайн инструмент за оценка на геотермални проекти ще бъде достъпен скоро

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведе среща с постоянния представител на Групата на Световната банка за България Джейсън Пелмар. В центъра на разговора бяха приоритетите в енергийния сектор и областите, по които Световната банка може да разшири ангажиментите си - ускоряването на проекта за изграждане на новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“, стартиране на процедурата за избор на първи управител на Националния фонд за декарбонизация, паралелно с финализиране на оперативните правила, които следва да очертаят инвестиционната стратегия, както и подготовката на аналитичен доклад на Световната банка за възможните сценарии за декарбонизация на икономиката.

Съдът окончателно спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София

Цената и обхватът на зоните за платено паркиране в София остава в сегашния си вид. Върховният административен съд окончателно спря поскъпването и разширяването на платеното паркиране в София, след като потвърди решението на първата инстанция и отхвърли възраженията на Столичния общински съвет.

НАП ще публикува ежедневно средната цена на дизела и бензин А95

Националната агенция за приходите започва да публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. Информацията за изчислението на средните цени ще се взима от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците. Според нормативните правила, бензиностанциите са длъжни да регистрират и отчитат продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от електронни системи с фискална памет, които предават данни в реално време към НАП чрез дистанционна връзка.

Спряха вноса на хиляди овошки и лози с неясен произход

Общо около 3500 фиданки и разсад на лози и рози иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Калотина“.

Активирана е системата за бързо реагиране преди изборите

Европейската комисия потвърди, че е активирана системата за бързо реагиране при случаи на дезинформация и чужда намеса преди изборите в България на 19 април. Системата ще остане активна до една седмица след изборите, съобщи БНТ.

Рибарската и лозарска агенции са с нови шефове

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) са с нови директори от днес. Със заповед на министъра на земеделието и храните Иван Христанов за изпълнителен директор на ИАРА е назначен Милен Димитров. Той притежава значителен административен и юридически опит. Професионалната му експертиза ще спомогне за подобряване на работата на Агенцията, както и за осъществяване на конструктивен диалог с бизнеса и неправителствения сектор.