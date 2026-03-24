Как да разпознаем фалшивите евробанкноти

24 Март, 2026 21:15 1 546 12

Финансовият експерт Макс Баклаян с практически съвети

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След поредния случай на открити фалшиви евро банкноти на забележителната стойност от 1,2 млн. темата за сигурността при разплащанията отново излезе на преден план. В ефира на NOVA финансовият експерт и собственик на фирма за обмяна на валута Макс Баклаян обясни, че рискът за обикновените хора остава реален, особено при ежедневни покупки и получаване на ресто.

„Много по-лесно е в момента да бъде измамен случаен гражданин“, подчерта той. Баклаян даде пример, че често във финансовата институция попадат хора, които дори не са разбрали, че са получили неистински пари: „В повечето случаи са граждани, които по никакъв начин не са разбирали, че са допуснали да им бъде върнато такова евро“.

Въпреки това експертът посочи, че към момента няма отчетлив ръст на засечените фалшификати. Той уточни, че това не означава липса на такива в обращение, а по-скоро, че не достигат в по-големи обеми до обменните бюра.

Баклаян даде и конкретни съвети как да разпознаваме фалшиви банкноти: „Първото нещо, което трябва да направите, е да докоснете хартията“, обясни той, като подчерта разликата в усещането - истинското евро има специфична полимерна структура. Важно е също да се проверят релефните елементи: „Отстрани на банкнотата има реснички, чийто релеф ще усетите при допир, докато при фалшификатите те често са само нарисувани". Друг сигурен белег е водният знак или т.нар. „регистър на проглед“, който се вижда срещу светлина, както и холограмните елементи и променящите се светлосенки.

По думите му фалшификатите рядко са перфектни, тъй като „печатaрските машини на фалшификаторите не са толкова висок клас “. Законът не изисква търговците да разполагат с устройства за проверка, но в големите обекти такива вече има.

Експертът съветва хората да отделят няколко секунди за проверка, защото това значително намалява риска от измама.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Откакто си купих скенер за фалшиви евро не ми носят фалшиви евро.

    21:17 24.03.2026

  • 2 Факт

    20 5 Отговор
    На фалшивите пари няма надпис "Банкнотата е обезпечена със злато и всички активи на банката";

    Коментиран от #4, #8

    21:19 24.03.2026

  • 3 Епааа

    2 1 Отговор
    Я да не съм кьорав?! Като видм как не съм я нарисувал що требе, и я закачам на пирончето у тоалетната!

    21:20 24.03.2026

  • 4 Това

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Беше яко!
    Ама верно...

    21:21 24.03.2026

  • 5 И Да Говорите !

    6 1 Отговор
    И Да Не Говорите !

    ДЕ СЕ-тата Си Знаят !

    Работата !

    Ще Пуснат Толкова !

    Колкото !

    Искат !

    21:22 24.03.2026

  • 6 Държавата !

    3 1 Отговор
    Достатъчо Добре !
    Ни Обира !

    Защо Някой !

    За не Намаже Косъма !

    21:32 24.03.2026

  • 7 Това го правят

    5 1 Отговор
    За да премахнат кеша.

    21:43 24.03.2026

  • 8 Ми то и на нефалшивите

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Няма такъв надпис дето си го цитирал.

    Коментиран от #10

    21:45 24.03.2026

  • 9 Феникс

    7 7 Отговор
    Не ми дреме как, лева скоро се връща!

    Коментиран от #11

    21:58 24.03.2026

  • 10 Абе, джензи,

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ми то и на нефалшивите":

    на истинските пари с реално обезпечени от байтошово време точно този надпис го имаше!

    Коментиран от #12

    22:06 24.03.2026

  • 11 Дано, дано,

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Феникс":

    ама надали, както казала снахата на свекървата!

    22:19 24.03.2026

  • 12 Истински български левове

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе, джензи,":

    Може да видите в Ню Йорк, остров Елис, музей на миграцията. Там има зала, в която са показани копюри от валутите на страните откъдето идват мигрантите. Българската банкнота не е от Бай Тошово време а от първите години на двадесети век. На 50-левката пише точно това, което номер 2 и номер 10 твърдят. Конвертируема, та дрънка.

    22:36 24.03.2026

