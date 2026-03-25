Митов: Стана навик на този служебен кабинет да се хвали със свършеното от кабинета „Желязков“

В интерес на истината трябва да се знае, че операцията, при която са иззети над 1,2 милиона неистински евробанкноти и е разкрита печатница за фалшиви пари на територията на Румъния, започна още в началото на годината, по времето на кабинета „Желязков“, когато беше получена ключовата оперативна информация и беше поставено началото на разследването. Чрез системна работа, проследяване на канали и координация с международни партньори, тази информация беше развита в пълна картина на престъпната дейност.
Това написа във фейсбук профила си Даниел Митов от ГЕРБ.
Стана навик на този служебен кабинет да се хвали със свършеното от кабинета „Желязков“, включително и с резултати от подобни мащабни международни операции. Но тези резултати не се появяват изведнъж – те са плод на последователна оперативна работа, анализ, търпение и професионализъм. А фактите са ясни – става дума за координирани действия срещу организирана транснационална престъпна група, действаща на територията на повече от една държава, довели до изземването на огромни количества фалшива валута и задържането на организатора и още 5 лица – български и чужди граждани.
От мен като министър противодействието на разпространението на фалшиви евробанкноти в периода на преход от лев към евро беше поставено като ясен приоритет за ГДБОП и областните дирекции. Това беше фокус през цялата втора половина на 2025 година – изграждане на организация и координация, така че структурите на МВР да работят срещу фалшивото евро ефективно и последователно, както го правят днес. Именно през януари областните дирекции реализираха ежедневни действия и операции по тази линия.
Поздравления за ГДБОП и към всички професионалисти, които си вършат работата.
