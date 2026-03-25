Новини
България »
Митов: Стана навик на този служебен кабинет да се хвали със свършеното от кабинета „Желязков“

25 Март, 2026 11:25 928 27

  • даниел митов-
  • фалшиви евро-
  • кабинет-
  • желязков

В интерес на истината трябва да се знае, че операцията, при която са иззети над 1,2 милиона неистински евробанкноти и е разкрита печатница за фалшиви пари на територията на Румъния, започна още в началото на годината, по времето на кабинета „Желязков"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В интерес на истината трябва да се знае, че операцията, при която са иззети над 1,2 милиона неистински евробанкноти и е разкрита печатница за фалшиви пари на територията на Румъния, започна още в началото на годината, по времето на кабинета „Желязков“, когато беше получена ключовата оперативна информация и беше поставено началото на разследването. Чрез системна работа, проследяване на канали и координация с международни партньори, тази информация беше развита в пълна картина на престъпната дейност.

Това написа във фейсбук профила си Даниел Митов от ГЕРБ.

Стана навик на този служебен кабинет да се хвали със свършеното от кабинета „Желязков“, включително и с резултати от подобни мащабни международни операции. Но тези резултати не се появяват изведнъж – те са плод на последователна оперативна работа, анализ, търпение и професионализъм. А фактите са ясни – става дума за координирани действия срещу организирана транснационална престъпна група, действаща на територията на повече от една държава, довели до изземването на огромни количества фалшива валута и задържането на организатора и още 5 лица – български и чужди граждани.

От мен като министър противодействието на разпространението на фалшиви евробанкноти в периода на преход от лев към евро беше поставено като ясен приоритет за ГДБОП и областните дирекции. Това беше фокус през цялата втора половина на 2025 година – изграждане на организация и координация, така че структурите на МВР да работят срещу фалшивото евро ефективно и последователно, както го правят днес. Именно през януари областните дирекции реализираха ежедневни действия и операции по тази линия.

Поздравления за ГДБОП и към всички професионалисти, които си вършат работата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове