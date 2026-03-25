Новини
България »
Втори опит за старт на делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

25 Март, 2026 07:21 424 2

Той е обвинен в участие в организирана престъпна група и извършване на престъпление по служба чрез получаване на подкупи

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Втори опит за начало на делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, бизнесмена Петър Рафаилов и две бивши общински служителки.

В средата на февруари процесът не започна, тъй като се оказа, че адвокатът на едната подсъдима не е получил книжата навреме, информират от Нова телевизия. Никола Барбутов е обвинен в участие в организирана престъпна група и извършване на престъпление по служба чрез получаване на подкупи.

Според прокуратурата той е искал от районните кметове на "Люлин" и "Младост" да му връщат 6% от стойността на обществените поръчки, като в замяна ще им осигури "правилните" оценители за проектите. Защитата на Барбутов определи делото като "политическо".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 само да попитам

    0 0 Отговор
    а дело срещу сегашния кога? за какво е спонсурирал педофила калушев с почти половин милион лева? толкова много пари за благотворителност на мъжка компания отглеждаща малки момченца не се дават за нищо? кога ще го разследвате него?

    07:30 25.03.2026

  2 Освободиха ли шофьора от Телиш

    0 0 Отговор
    Не гласувайте за бащата на Сияна. Това зловредо и нагло същество с връзките си и зависимистто на съда от същите тези приятели на Попов, държат в ареста човек за деяние по непредпазливост, което е безпрецедентен случай в дори гнилата ни правосъдга система!

    07:53 25.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове