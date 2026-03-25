Втори опит за старт на делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Втори опит за начало на делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, бизнесмена Петър Рафаилов и две бивши общински служителки.
В средата на февруари процесът не започна, тъй като се оказа, че адвокатът на едната подсъдима не е получил книжата навреме, информират от Нова телевизия. Никола Барбутов е обвинен в участие в организирана престъпна група и извършване на престъпление по служба чрез получаване на подкупи.
Според прокуратурата той е искал от районните кметове на "Люлин" и "Младост" да му връщат 6% от стойността на обществените поръчки, като в замяна ще им осигури "правилните" оценители за проектите. Защитата на Барбутов определи делото като "политическо".
