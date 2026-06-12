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Данните за качеството на въздуха в София вече са достъпни в реално време

Данните за качеството на въздуха в София вече са достъпни в реално време

12 Юни, 2026 16:09 956 6

  • качество на въздуха-
  • софия-
  • цифрова платформа

За максимално улеснение на гражданите, под всяка графика е изобразен Индекс за качеството на въздуха (AQI)

Данните за качеството на въздуха в София вече са достъпни в реално време - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община пусна нова функционалност на сайта си, която позволява на гражданите да следят данните за качеството на атмосферния въздух чрез интерактивни графики в реално време. Жителите и гостите на София вече имат лесен достъп до измерванията от петте автоматични станции за мониторинг, управлявани от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите.

До момента тази информация беше достъпна основно чрез двете публични информационни табла, разположени при пл. „Орлов мост“ и на кръстовището на ул. „Московска“ и ул. „Г. С. Раковски“. Новата цифрова платформа значително разширява обществения достъп до екологична информация, като предоставя данни онлайн в ясен и удобен за потребителя формат.

Платформата е достъпна на адрес:https://air2.sofia.bg/airpublic/sofiafromair/list/

За максимално улеснение на гражданите, под всяка графика е изобразен Индекс за качеството на въздуха (AQI), който предоставя лесен и интуитивен поглед върху текущото състояние на въздуха във всяка от точките за мониторинг.

Това нововъведение е част от постоянния ангажимент на Столичната община към прозрачност, дигитални иновации и екологично управление, базирано на данни.

Решението е вдъхновено от ценния обмен на опит и добри практики по време на провелия се наскоро международен експертен форум, където беше подчертано значението на това екологичните данни да бъдат по-достъпни и разбираеми за обществото.

Чрез прилагането на доказани международни практики и адаптирането им към местните нужди, София продължава усилията си да предоставя надеждна и достъпна информация за околната среда за всички.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гарантирано от ПБ (Пеевски-Борисов)

    6 0 Отговор
    първо качество въздух и измама

    16:12 12.06.2026

  • 2 Сталин

    2 2 Отговор
    То въздух в София няма,само прах и смрад,смятай щом няма бръмбари и врабчета в София

    16:14 12.06.2026

  • 3 Пепа

    3 1 Отговор
    Около строежите са огромни оранжеви облаци тежат де тухли, с наоколо стоят едни контейнери с вода пълни , стоят за параван, не че някой проверява, оранжевия въздух е навсякъде и го вдишват всички от бебета до старци, силикозата е миньорска болест, ние всички сме миньори!!!!!!

    16:24 12.06.2026

  • 4 Ганчо

    0 0 Отговор
    С две думи софиянци се самоубиват...плюй по провинцията живей в София...

    17:24 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Моарейн

    1 0 Отговор
    Най-голямото достойнство на софийския въздух е, че виждаш какво дишаш.

    18:00 12.06.2026

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