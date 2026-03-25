Румен Радев: Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, страната ни ще тръгне много бързо напред
Румен Радев: Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, страната ни ще тръгне много бързо напред

25 Март, 2026 08:49 904 55

Снимка: Прогресивна България
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Днес съм тук при вас, за да искам отново вашето доверие за една решаваща за бъдещето на България кауза – да изхвърлим модела "Пеевски-Борисов" от властта и да му отрежем достъпа до публичен ресурс“.

Това заяви президентът Румен Радев на срещите си вчера вечерта с граждани на Шумен и Разград, съобщават от novini.bg.

Радев подчерта, че целта на „Прогресивна България“ е да спре кражбите, да поправи ужасните последствия от сглобките и сглобкаджиите, които обещаваха, че ще сложат край на този модел, но побързаха да се съюзят с него.

“Тепърва ще трябва много работа, за да неутрализираме всички тежки последствия от съсипването на българската конституция, което доведе дотам, че дори и изгонено от властта, статуквото продължава да я държи чрез "домовата книга", която въведоха по отношение на служебното правителство”, заяви Радев.

Лидерът на "Прогресивна България" призова най-сетне да сложим край на арогантността в българската политика и подчерта, че за пръв път имаме реалната възможност да го направим.

"Срещите ни с хората в цялата страна показват, че "Прогресивна България" ще победи на тези избори, но въпросът е с колко. Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, за да имаме мнозинство в Народното събрание, страната ни ще тръгне много бързо напред”, посочи още Радев.

Той акцентира и върху все по-сложното икономическо състояние в България и трудностите, които мнозина срещат в посрещането на ежедневните си разходи.

„През 2022 г. със служебно правителство на Гълъб Донев заварихме една дори още по-тежка ситуация с инфлацията, с цените на горивата и на газа. Имахме екип, създадохме кризисен щаб, работихме здраво и успяхме да се справим. Сигурен съм, че ако ни дадете доверие на изборите на 19 април, ще се справим и сега”, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    18 24 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките май много ги е страх
    Като вземе пълният мандат
    Става шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    И предатели ревът...

    Коментиран от #52, #55

    08:51 25.03.2026

  • 2 Гост

    33 16 Отговор
    Поредния лъжлив "спасител" - видяхме те последните 8 години - едно голямо НИЩО.

    08:52 25.03.2026

  • 3 Ахааа

    19 23 Отговор
    Голямо плюене, много храчки и злоба сипят тролове на ГЕРБ/ ДПС!!! Защото някой им обърка тотално сметките! Намериха си майстора, колкото и да плюят, отивате си най- после един път завинаги!!!

    Коментиран от #24, #45

    08:53 25.03.2026

  • 4 мнение

    12 20 Отговор
    Общи приказки .Народа трябва да подкрепи Костадинов и Възраждане , те поне имат реална програма.

    Коментиран от #9, #10, #21

    08:54 25.03.2026

  • 5 волан

    11 3 Отговор
    Ако обществото ни се автомобилизира,ще хукнем вперьод с 200 км./ч.

    08:55 25.03.2026

  • 6 Пич

    28 12 Отговор
    Руменчооо...... не ми се прави на много хитър, да мислиш че ще минеш с клишета, другите колко са криви !!! Засега мълчиш като тъпанар, който няма какво да каже !!! А докато не кажеш ясно, накъде мислиш да видиш държавата, няма да гласувам за тебе!!!

    Коментиран от #38

    08:55 25.03.2026

  • 7 Ахааа

    9 16 Отговор
    Моделът Борисов- Пеевски ограби тотално България! Сега е момента да спасим Родината от грабежите им! Сега пред България има само и единствено два варианта- или Пеевски начело ( както досега) или по нов път начело с генерал Радев!!!

    08:55 25.03.2026

  • 8 Чорапът мистър Кеш излезе по

    20 7 Отговор
    голям лъжец и от Тръмпистът! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    08:56 25.03.2026

  • 9 Окооо

    17 7 Отговор

    До коментар #4 от "мнение":

    Казваш народа да подкрепи Възраждане, а питаш ли се защо толкова много пъти в парламента, точно Възраждане запази огромната милионна държавна охрана на Борисов и Пеевски???? Не са ли те тяхна скрита патерица???

    08:57 25.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не може

    11 5 Отговор
    да се прави политика върху две имена. Не може да искаш да управляваш срещу някой, на пук на някой. Политика се прави и се управлява като търсиш допирни точки. С голи лозунги не става. Борисов - враг на тутраканската селищна система...!?

    08:58 25.03.2026

  • 12 Да, бе Боташ Триморски,

    12 3 Отговор
    ще трътне още по-бързо към дъното с тая твоята още по-пълна евроинтеграция!

    08:59 25.03.2026

  • 13 гост

    13 3 Отговор
    ето пак армейски похвати за мобилизация - ами вземи се мобилизирай радев и фиксни поблема с Боташ дето ти го съсзада а ние трябва да плащаме

    08:59 25.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Катюша

    14 1 Отговор
    Бащата ДС доносник на малкото Мразче, ще върне ли на народа завод Мраз на народа, от когото открадна.

    08:59 25.03.2026

  • 16 Дедовия

    15 1 Отговор
    Да, ако разбием ОПГ "КАУНь-БОТАШ" на изборите наистина ще постигнем голям напредък.

    09:00 25.03.2026

  • 17 Стари лозунги

    7 1 Отговор
    След 1 година ще имаме стандарта на живот на Австрия. Хората за промяната го казаха през 1990 г., Радев казва същото днес.

    09:00 25.03.2026

  • 18 ганев

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Чорапът мистър Кеш излезе по":

    ДОКАТО ГЛАВИЧКАТА...ТИ РАЖДА...ГЛУПОСТИ....ЩЕ ХОДИШ..ВЕЧЕ БОС....БЕЗ ЧОРАПИ

    09:02 25.03.2026

  • 19 пепеляшка

    12 5 Отговор
    Сега ще го изберете, а после с ритници ще го изведете от парламента. 100 % съм сигурна. Няма да Ви хареса и неговото управление, като се седнат хората на приближените му олигарси в министерските кресла. Хайде да Ви е честито правителството на Радев след изборите.

    Коментиран от #25

    09:02 25.03.2026

  • 20 рибата в морето

    10 4 Отговор
    Накрая я хване 4 процента я не , после Борисов и Пеевски ще го подхванат.

    09:02 25.03.2026

  • 21 адаша

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "мнение":

    Почти всички цигани гласуват за Шишо, а всичките и ди о ти - само за един циганин.

    Коментиран от #27

    09:04 25.03.2026

  • 22 Майора

    12 2 Отговор
    Много ти се иска , ама не , беше казал известен журналист! Каква победа търси мистър Кеш , “Бях точен с парите..!” и сие, след като се подкрепят от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови и останалите , свалили законния кабинет и подкрепящи проекта му? И вместо да говори да намери пари и всеки ден да плаща по 500 000 евро заради неизгодният договор с”Боташ”!Но не се и учудвам , със завладяна цялата власт от него и Партия Петрохан , със свое МВР и свои началник служби , със натиск от Бях точен с парите..!” , може и да спечели , но не толкова колкото му дават придворните агенции и дано хората разберат това!

    09:04 25.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нормална обстановка

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    е тук пич, това е "вестникът" на антибългарите и вредителите на България, тук е слабоумието и овчедушието и най-важното тук е ятото мисирки негодни да получават заслужени заплати, затова пък се изхранват с "подаянията" от олигарсите, от дуото крадци Тиква/Пеевски, от чалгар Славуц и Копейката ! Затова моят съвет е остави ги, не им обръщай внимание те сами ще изчезнат след изборите или ще сменят "плочата" !

    09:04 25.03.2026

  • 25 наблюдател

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "пепеляшка":

    Всички изритани от софрата са много злобни. Пепеляшките най-много.

    09:04 25.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами не си прав!

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "адаша":

    Гласуват и за тулупите. 50% от гласовете им идват оттам.

    09:06 25.03.2026

  • 28 Нито глас за евроатлантици като Р.Р.!!!

    5 2 Отговор
    Има алтернативи, изберете тях - 2. Пряка Демокрация на Петър Клисаров, 10. ДНК на Росен Миленов, 19. България Може на Кузман Илиев, че дори и 13. Непокорна България на Корнелия Нинова.

    09:08 25.03.2026

  • 29 Общи приказки

    6 3 Отговор
    Нито дума за конкретни мерки енергетика и безумните сметки за ток, с надписани киловатчасове. Нито дума за дълговите спирали и безумни милиарди за превъоръжаване. Нито дума за Белене. Нито дума за чудовищна инфлация с юрото, спекула, безумни цени вода - особено София и спиране на 73% загуби. Нито дума за унищожено овощарство, животновъдство. Нито дума за правото на Кеш вписано в Конституцията и референдумът на Дойран. Разбрах че е част от Блатото, с последният му провал в Сопот, когато сопотчани протестираха срещу мръсното производство, а с Борисов двамата се напреварваха кой е сключил неизгоден договор: Отнемане 5 г. напред печалби Сопот, 51% за новите собственици, мръсно производство срещу което протестираха германците, ЗАЕМИ - тотален ПРОВАЛ. И накрая на презентацията Англоговорящи немци, какво унижение, все едно сме туземци, същият като Борисов. Радев финансиран от немски проксита. Радев ще доунищожи Територията.

    09:08 25.03.2026

  • 30 Барбалан

    11 1 Отговор
    Основния проблем на радев е че харчи, а не създава - просто бюджетник, чантаджия...

    Коментиран от #41

    09:10 25.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 гадател

    5 2 Отговор
    Пред нас зее пропаст, но ако спечелим, ще направим решителна крачка напред.

    09:10 25.03.2026

  • 33 Георги

    1 7 Отговор
    ЧИЧО РУМЕН ПРЕЗИДЕНТ!
    ЧИЧО РУМЕН ПРЕЗИДЕНТ!
    ЧИЧО РУМЕН ПРЕЗИДЕНТ!

    09:11 25.03.2026

  • 34 пепеляшка

    2 2 Отговор
    До коментар 25
    И преди си бях пепеляшка и сега ще си остана. Но ако си бил на високо по стълбата, много боли като паднеш. Прочети "Приказка за стълбата" на Смирненски и ще разбереш. Всеки ден има примери около мен, теб и други.

    Коментиран от #50

    09:11 25.03.2026

  • 35 за съжаление

    5 3 Отговор
    модела "Пеевски-Борисов"
    имаха над 1 милион избирачи на последните избори
    дето викат на черното бяло

    иммено зарди тез хорица бг е най зле в с

    не е луд който яде баницата а наивните дет му я дават

    09:12 25.03.2026

  • 36 Лапнишаранов

    2 6 Отговор
    Само Радев ще ни оправи

    09:13 25.03.2026

  • 37 си дзън

    6 3 Отговор
    Ако Радев спечели определено страната ни ще тръгне много бързо към русията и мизерията.

    Коментиран от #39

    09:14 25.03.2026

  • 38 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    е той каза - по-навътре в нато и ес, което на практика означава още по-голям послушко пред силните на деня.

    09:15 25.03.2026

  • 39 Георги

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "си дзън":

    още един избрал да повтаря опорки вместо да мисли

    09:16 25.03.2026

  • 40 Такива

    4 0 Отговор
    ги приказваше и царА, даже имаше срок - 800 дни.

    09:17 25.03.2026

  • 41 Ами нали за да

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Барбалан":

    СЪЗДАДЕШ трябва да похарчиш бе глуупак, от кой селски "недокимясан" мегдан научи тази глупост ? Как се създава нещо без да се похарчат пари или разум ? Има една поговорка която показва защо сме бедни и ти си примерът от нея, сещаш ли се коя е или искаш да ти я напиша тук ? Започва с думата "ППРОСТ" и завърва с "ДЪРЖАВА" това са жокерите !

    Коментиран от #46

    09:17 25.03.2026

  • 42 зле

    6 1 Отговор
    пилотик да каже ко праят 25 ДС агента , ченгето Ушев и дъртата комунистка Лечева в листата му тогава да ми говори че ще бие мафията

    09:19 25.03.2026

  • 43 Интересно

    2 1 Отговор
    Кой вярва ,че България ще се оправи ,ако се приемат такива мерки първо народа ще скочи

    09:20 25.03.2026

  • 44 През целия си живот

    6 1 Отговор
    През целия си живот Радев е бил на държавна хранилка,както и повечето от сподвижниците му. Те са свикнали да получават от държавата. Какво реално са създали? Какъв им е бизнеса? Какъв е техния продукт? За мен това са поредните ДЕМАГОЗИ,които умело ще използват наивната вяра на хората в СПАСИТЕЛЯ. ,, Ако изборите наистина можеха да решат нещо кардинално,щяха да ги забранят,,- МАРК ТВЕН.

    09:20 25.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Барбалан

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами нали за да":

    Нещо си нервен... защо ли?!

    Коментиран от #54

    09:21 25.03.2026

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    ВИЖ СНИМКАТА , САМО СТАРЦИ АПЛОДИРАТ ЧОРАПА ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #53

    09:22 25.03.2026

  • 48 Куку

    6 0 Отговор
    Тази фуражка освен с Боташ и смяната на няколко жени,няма друго в живота!

    09:22 25.03.2026

  • 49 Хаха

    2 0 Отговор
    Гладна кокошка, просо сънува. Категорична победа само ще миришеш.

    09:24 25.03.2026

  • 50 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "пепеляшка":

    Аз пък си помислих, че си само ШЕКЕРАзада. И няма нужда да ми препоръчваш Смирненски, беше патрон на училището ни и всяка година отбелязвахме рожденния му ден.

    09:25 25.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И още нещо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даа":

    Нека да обещае, че Борисов ще бъде изправен на подсъдимата скамейка. Аверчето му Пеевски ни е ясен, но Тиквата трябва да бъде осъден.

    09:27 25.03.2026

  • 53 Прилича на селско читалище

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    По селата само старците останаха. Младите ги изгонихте да си търсят късмета в чужбина, за което ще получите наказателен вот!

    09:28 25.03.2026

  • 54 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Барбалан":

    поредния уличен изказ ! А ти къде си видял простотията да не ИЗНЕРВЯ РАЗУМЪТ ? Имаш ли пример такъв ?

    09:29 25.03.2026

  • 55 Вола рие и всичко му пада на главата

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даа":

    Ротата е пак строена
    Радев вдига пак юмрук
    С знамето на БОТАШ ПАК
    ще тръгнем по
    Копринковия път

    09:30 25.03.2026

