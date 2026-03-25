Румен Радев: Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, страната ни ще тръгне много бързо напред

„Днес съм тук при вас, за да искам отново вашето доверие за една решаваща за бъдещето на България кауза – да изхвърлим модела "Пеевски-Борисов" от властта и да му отрежем достъпа до публичен ресурс“.
Това заяви президентът Румен Радев на срещите си вчера вечерта с граждани на Шумен и Разград, съобщават от novini.bg.
Радев подчерта, че целта на „Прогресивна България“ е да спре кражбите, да поправи ужасните последствия от сглобките и сглобкаджиите, които обещаваха, че ще сложат край на този модел, но побързаха да се съюзят с него.
“Тепърва ще трябва много работа, за да неутрализираме всички тежки последствия от съсипването на българската конституция, което доведе дотам, че дори и изгонено от властта, статуквото продължава да я държи чрез "домовата книга", която въведоха по отношение на служебното правителство”, заяви Радев.
Лидерът на "Прогресивна България" призова най-сетне да сложим край на арогантността в българската политика и подчерта, че за пръв път имаме реалната възможност да го направим.
"Срещите ни с хората в цялата страна показват, че "Прогресивна България" ще победи на тези избори, но въпросът е с колко. Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, за да имаме мнозинство в Народното събрание, страната ни ще тръгне много бързо напред”, посочи още Радев.
Той акцентира и върху все по-сложното икономическо състояние в България и трудностите, които мнозина срещат в посрещането на ежедневните си разходи.
„През 2022 г. със служебно правителство на Гълъб Донев заварихме една дори още по-тежка ситуация с инфлацията, с цените на горивата и на газа. Имахме екип, създадохме кризисен щаб, работихме здраво и успяхме да се справим. Сигурен съм, че ако ни дадете доверие на изборите на 19 април, ще се справим и сега”, заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даа
Всичките май много ги е страх
Като вземе пълният мандат
Става шах и мат
А Борисов се строява за последен път
Пеевски се уволнява
И предатели ревът...
Коментиран от #52, #55
08:51 25.03.2026
8 Чорапът мистър Кеш излезе по
Коментиран от #18
08:56 25.03.2026
9 Окооо
До коментар #4 от "мнение":Казваш народа да подкрепи Възраждане, а питаш ли се защо толкова много пъти в парламента, точно Възраждане запази огромната милионна държавна охрана на Борисов и Пеевски???? Не са ли те тяхна скрита патерица???
08:57 25.03.2026
18 ганев
До коментар #8 от "Чорапът мистър Кеш излезе по":ДОКАТО ГЛАВИЧКАТА...ТИ РАЖДА...ГЛУПОСТИ....ЩЕ ХОДИШ..ВЕЧЕ БОС....БЕЗ ЧОРАПИ
09:02 25.03.2026
19 пепеляшка
Коментиран от #25
09:02 25.03.2026
21 адаша
До коментар #4 от "мнение":Почти всички цигани гласуват за Шишо, а всичките и ди о ти - само за един циганин.
Коментиран от #27
09:04 25.03.2026
24 Нормална обстановка
До коментар #3 от "Ахааа":е тук пич, това е "вестникът" на антибългарите и вредителите на България, тук е слабоумието и овчедушието и най-важното тук е ятото мисирки негодни да получават заслужени заплати, затова пък се изхранват с "подаянията" от олигарсите, от дуото крадци Тиква/Пеевски, от чалгар Славуц и Копейката ! Затова моят съвет е остави ги, не им обръщай внимание те сами ще изчезнат след изборите или ще сменят "плочата" !
09:04 25.03.2026
25 наблюдател
До коментар #19 от "пепеляшка":Всички изритани от софрата са много злобни. Пепеляшките най-много.
09:04 25.03.2026
27 Ами не си прав!
До коментар #21 от "адаша":Гласуват и за тулупите. 50% от гласовете им идват оттам.
09:06 25.03.2026
33 Георги
ЧИЧО РУМЕН ПРЕЗИДЕНТ!
ЧИЧО РУМЕН ПРЕЗИДЕНТ!
09:11 25.03.2026
34 пепеляшка
И преди си бях пепеляшка и сега ще си остана. Но ако си бил на високо по стълбата, много боли като паднеш. Прочети "Приказка за стълбата" на Смирненски и ще разбереш. Всеки ден има примери около мен, теб и други.
Коментиран от #50
09:11 25.03.2026
35 за съжаление
имаха над 1 милион избирачи на последните избори
дето викат на черното бяло
иммено зарди тез хорица бг е най зле в с
не е луд който яде баницата а наивните дет му я дават
09:12 25.03.2026
37 си дзън
Коментиран от #39
09:14 25.03.2026
38 Георги
До коментар #6 от "Пич":е той каза - по-навътре в нато и ес, което на практика означава още по-голям послушко пред силните на деня.
09:15 25.03.2026
39 Георги
До коментар #37 от "си дзън":още един избрал да повтаря опорки вместо да мисли
09:16 25.03.2026
41 Ами нали за да
До коментар #30 от "Барбалан":СЪЗДАДЕШ трябва да похарчиш бе глуупак, от кой селски "недокимясан" мегдан научи тази глупост ? Как се създава нещо без да се похарчат пари или разум ? Има една поговорка която показва защо сме бедни и ти си примерът от нея, сещаш ли се коя е или искаш да ти я напиша тук ? Започва с думата "ППРОСТ" и завърва с "ДЪРЖАВА" това са жокерите !
Коментиран от #46
09:17 25.03.2026
46 Барбалан
До коментар #41 от "Ами нали за да":Нещо си нервен... защо ли?!
Коментиран от #54
09:21 25.03.2026
50 хе хе
До коментар #34 от "пепеляшка":Аз пък си помислих, че си само ШЕКЕРАзада. И няма нужда да ми препоръчваш Смирненски, беше патрон на училището ни и всяка година отбелязвахме рожденния му ден.
09:25 25.03.2026
52 И още нещо
До коментар #1 от "Даа":Нека да обещае, че Борисов ще бъде изправен на подсъдимата скамейка. Аверчето му Пеевски ни е ясен, но Тиквата трябва да бъде осъден.
09:27 25.03.2026
53 Прилича на селско читалище
До коментар #47 от "ЕДГАР КЕЙСИ":По селата само старците останаха. Младите ги изгонихте да си търсят късмета в чужбина, за което ще получите наказателен вот!
09:28 25.03.2026
54 Ха ха ха
До коментар #46 от "Барбалан":поредния уличен изказ ! А ти къде си видял простотията да не ИЗНЕРВЯ РАЗУМЪТ ? Имаш ли пример такъв ?
09:29 25.03.2026
55 Вола рие и всичко му пада на главата
До коментар #1 от "Даа":Ротата е пак строена
Радев вдига пак юмрук
С знамето на БОТАШ ПАК
ще тръгнем по
Копринковия път
09:30 25.03.2026