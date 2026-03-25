Андрей Делчев: Това е най-сериозната криза на пазара на петрола, която някога се е случвала

25 Март, 2026 09:40 673 14

"Петрол има, рафинерията може да произвежда, договорила е петрол и за април, което значи, че няма да спрат доставките. От своя страна обаче рафинерията купува на цени, каквито международния пазар й позволява, т.е. цените вървят нагоре, рафинерията купува на по-високи цени и произвеждайки горивата - те също са на високи цени", поясни изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това е най-сериозната криза на петролния пазар досега. Това коментира в „Денят започва“ по БНТ изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.

„Със сигурност – да – това е най-сериозната криза, която някога се е случвала, най-сериозното затруднение на пазара, най-сериозния скок на цените и ако така продължава, тенденциите биха били лоши. За щастие има и добри новини от време на време. Добрите на Благовещение са, че 3% са по-ниски цените днес, отколкото вчера, това е резултат от изказването на американския президент, че се търси споразумение с Иран в посока прекратяване на огъня, тоест примирие. Въпреки че Иран отрича, азиатските пазари реагираха и цените паднаха с 3%.“

По отношение на цените на горивата у нас, Делчев подчерта, че реакцията при поскъпване е значително по-бърза от тази при поевтиняване.

„По-бързо се увеличават, факт. По-бързо се увеличават, по-бавно спадат. Редица икономически условия влияят на това. На първо място това, което трябва да се случи е да се прекратят военните действия, иначе такива временни явления с по 3-4% надолу, но все пак около 100 долара, напомням, че 100 долара е близо 50% повече от това, което беше преди началото на военните действия и респективно цената на колонката също скочи в България доста и по цял свят. Време трябва да мине, трябва да се сключи примирие, да спрат военните действия, да се отвори Ормузкия проток и независимо от това трябват месеци за да се стабилизира пазара и да и цените отново да стигнат нивата от преди войната.“

Делчев беше категоричен, че няма опасност от липса на горива в България, въпреки поскъпването. В същото време той подчерта, че пазарът следва международните тенденции и това неминуемо води до по-високи цени за крайния потребител.

"Петрол има, рафинерията може да произвежда, договорила е петрол и за април, което значи, че няма да спрат доставките. От своя страна обаче рафинерията купува на цени, каквито международния пазар ѝ позволява, т.е. цените вървят нагоре, рафинерията купува на по-високи цени и произвеждайки горивата - те също са на високи цени. Силно се надяваме правителството да договори удължаване на дерогацията в посока на кризата в момента, защото рафинерията в огромна част - 70-80-% снабдява вътрешния пазар, а и съседни пазари. Ако дерогацията, която по памет мисля, че е до 29 април и не бъде удължена, рафинерията би имала сериозни проблеми и според мен ще спре."

Делчев коментира и държавните мерки за компенсации, като отбеляза, че те са насочени основно към домакинствата. Той посочи, че данъчната агенция вече е обявила цени от 1,60 на колонка .

„Предполагам, че ще останат така няколко дни, тоест, че тези колебания в цените на суровия петрол няма да се отразят веднага на бензиноколонката, тоест допускам, че ще се стигне до прилагане на мярката за лицата, които имат право да я получават.“

Той коментира, че въпросът за подпомагането на хората, които изпитват трудности при закупване на горива е част от по общият проблем за енергийната бедност. В същото време той отбеляза липсата на подкрепа за бизнеса.

„Въпросът е, че до този момент не виждаме мерки за подпомагане на бизнеса, което е проблем.“


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде е сульо пасито с трабанта

    10 3 Отговор
    да обясни какви реки от мед ще потекат от америка само и само България да даде задник на нато?
    Къде се скри този ококорения жид?

    Коментиран от #3

    09:43 25.03.2026

  • 2 Фъцу

    6 0 Отговор
    През 70-те цената на петрола скача тройно!
    Светът не спря.

    Коментиран от #10

    09:46 25.03.2026

  • 3 Хкхбо

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е сульо пасито с трабанта":

    Путин, Ким и Хомейни са твоите звезди!

    Коментиран от #11

    09:48 25.03.2026

  • 4 Питам

    5 0 Отговор
    1. Кой причини кризата?
    2. На кого е изгодна кризата?
    Отговорът го знае всеки разумен жител на планетата.

    09:49 25.03.2026

  • 5 Айде стига

    1 0 Отговор
    глупости. Само спичате хората. Сррес, стрес, стрес….

    09:50 25.03.2026

  • 6 Да,бе

    4 0 Отговор
    Някой защо не попита тия "експерти"как при наличието на толкова електрически превозни средства не е спаднало рязко търсенето на петролни продукти...Тия кризи са само за предизвикване на инфлация и ограбване на населението.

    09:52 25.03.2026

  • 7 Чорбара

    1 0 Отговор
    Лежач,неграмотен парашутист.
    Гпусна Калинка.

    09:55 25.03.2026

  • 8 Така е

    1 0 Отговор
    Спряхме евтиният петрол от "лошата" Русия , а взимаме мега скъпия петрол от "добрият"Сащ! Е нали Сащ са ни братски народ , и сега хубаво го слага на България!

    09:59 25.03.2026

  • 9 1488

    1 0 Отговор
    преди 4 г кильр петко кат ви обеща 4 пъти по евтино гориво от фащ, а накрая а95 кат стана 3.60 лв при варел от 65 долара не се ли брои ?

    10:15 25.03.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фъцу":

    Послъгва този

    10:29 25.03.2026

  • 11 А твоите кои са?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хкхбо":

    Бандата кpaтyнковци на тръмпунгера?

    10:34 25.03.2026

  • 12 Памет

    1 0 Отговор
    "Най-сериозната криза" - я се скрий бе, съвеЦка подлога! Всички помним опашките за горива през 90-те години. Криза все още няма - бензиностанциите спекулират и ние кълвем, не случайно около нас всички са с доста повишени цени, но не и ние.

    10:42 25.03.2026

  • 13 Истината е,

    0 0 Отговор
    че я омацахте с това нато и вие го знаете.
    Сега се чудите къде да се скриете.

    10:45 25.03.2026

  • 14 Те го и тоа !?

    0 0 Отговор
    Като му гледам косата, нЕма начин да не помни 70-те години, когато бензина беше с лимит и купони !
    На, Байно не лъжи и ти !
    Може да стане и много по страшно, но за сега е само всяване на страх !
    И хубаво е да се помни чия е вината за тоя потаклама!

    10:56 25.03.2026

