Трайчо Трайков разкри защо не можем да се върнем към руския петрол

Не оставихме пропуснати срокове, забатачени проекти, несвършени ремонти, незапочнати процедури. Смятам, че свършихме сериозна работа, доволен съм от това, което оставяме. Тази равносметка направи досегашният служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНТ.

За него е облекчение, че новият енергиен министър е бил част от екипа му досега, уточни novini.bg.

Предупреди, че непоискани съвети няма да дава: „Експертизата и доброто желание ги има в екипа. Оставихме неща, които не налагат да се действа на пожар, както беше случаят с мен.“

„Правителството може да смени особения управител на „Лукойл”. Той управлява и закупуването на суровия петрол, и оперативната дейност на компанията, и реализацията. Ние направихме анализ – моята преценка беше, че има нужда особеният управител да бъде подкрепен от по-професионален екип, защото нещата, които гоним в дейността му, са свързани с максимална ефективност, правна сигурност и сигурност на доставките“, обясни той.

На въпрос възможно ли е да се върнем към руския нефт, Трайков заяви: „Има предизвикателства. Не е много изгодно. Има проблеми с инфраструктурата на износа на руски нефт по руските пристанища. Но основната причина е решението на ЕС и САЩ да не се допускат приходи от износ на нефт за финансиране на войната.“

„Продължава да е наложително да се вземат мерки за „Топлофикация София”. Когато не се прави нищо, резултатите ще са същите. Дружеството не се управлява добре и тежи като камък на „Булгаргаз”, каза още бившият служебен министър на енергетиката.

Той обърна внимание, че му предстоят отново кметски избори на 14 юни, за да си продължи кметския мандат в район „Средец”.