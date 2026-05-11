Трайчо Трайков разкри защо не можем да се върнем към руския петрол

11 Май, 2026 08:20 1 842 33

Правителството може да смени особения управител на „Лукойл”

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не оставихме пропуснати срокове, забатачени проекти, несвършени ремонти, незапочнати процедури. Смятам, че свършихме сериозна работа, доволен съм от това, което оставяме. Тази равносметка направи досегашният служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНТ.

За него е облекчение, че новият енергиен министър е бил част от екипа му досега, уточни novini.bg.

Предупреди, че непоискани съвети няма да дава: „Експертизата и доброто желание ги има в екипа. Оставихме неща, които не налагат да се действа на пожар, както беше случаят с мен.“

„Правителството може да смени особения управител на „Лукойл”. Той управлява и закупуването на суровия петрол, и оперативната дейност на компанията, и реализацията. Ние направихме анализ – моята преценка беше, че има нужда особеният управител да бъде подкрепен от по-професионален екип, защото нещата, които гоним в дейността му, са свързани с максимална ефективност, правна сигурност и сигурност на доставките“, обясни той.

На въпрос възможно ли е да се върнем към руския нефт, Трайков заяви: „Има предизвикателства. Не е много изгодно. Има проблеми с инфраструктурата на износа на руски нефт по руските пристанища. Но основната причина е решението на ЕС и САЩ да не се допускат приходи от износ на нефт за финансиране на войната.“

„Продължава да е наложително да се вземат мерки за „Топлофикация София”. Когато не се прави нищо, резултатите ще са същите. Дружеството не се управлява добре и тежи като камък на „Булгаргаз”, каза още бившият служебен министър на енергетиката.

Той обърна внимание, че му предстоят отново кметски избори на 14 юни, за да си продължи кметския мандат в район „Средец”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошко

    35 4 Отговор
    Ти вече не пееш в хора.

    Коментиран от #12, #29

    08:22 11.05.2026

  • 2 пенсионер от Варна

    41 2 Отговор
    писна ми от обяснения, защо нещо не може да стане ! търсете решения , не оправдания, бе ахмаци !!!

    08:26 11.05.2026

  • 3 честен ционист

    42 3 Отговор
    Трайчо, СВО привършва. Почвай да учиш руски, че ще ставаш зам кмет на Тюмень.

    Коментиран от #21

    08:26 11.05.2026

  • 4 Станислав

    35 1 Отговор
    Предстояли му кметски избори...Нали си би камшика като кмет министър да ставаш. Не те огря да си за постоянно и сега искаш да се върнеш на хранилката. Измамник.

    08:26 11.05.2026

  • 5 Леле - леле ! 🤔

    16 13 Отговор
    " За Трайков е облекчение, че новият енергиен министър е бил част от екипа му досега " / То има ли някой в екипа на Радев , дето не идва от статуквото на 37 годишното турскощатски управление ? Щели ПБ да гонят олигарсите ? Приказките от преди изборите .

    08:26 11.05.2026

  • 6 Един

    3 30 Отговор
    Не трябва да купуваме руски петрол.

    08:28 11.05.2026

  • 7 Eдин

    18 4 Отговор
    Евроатлантически възпитаник ...

    Коментиран от #10

    08:30 11.05.2026

  • 8 Старчо Сарача

    24 3 Отговор
    Който не е виждал жив шмекер- ето го на снимката.

    08:31 11.05.2026

  • 9 Мимч

    21 2 Отговор
    От неговото разкриване разбирам,че можем да си върнем руския петрол,а не ,че не можем,както му се иска.

    08:31 11.05.2026

  • 10 100

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Eдин":

    По-добре ще е, ако е копейка?

    Коментиран от #23

    08:32 11.05.2026

  • 11 Ройтерс

    6 0 Отговор
    Той обърна внимание, че му предстоят отново кметски избори на 14 юни, за да си продължи кметския мандат в район „Средец”за да си довърши пъкленото дело

    08:34 11.05.2026

  • 12 Тошко

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гошко":

    Трайчо да си трае...

    08:35 11.05.2026

  • 13 Българин

    15 2 Отговор
    "Но основната причина е решението на ЕС и САЩ да не се допускат приходи от износ на нефт за финансиране на войната“

    Основната причина е че нашите евроатлантици са наведени и не ги интересуват българите а само господарите им - Мадяр и Фицо как купуват. Американците са най-големия купувач на дизел от Русия. Чърчил навремето го е казал че няма постоянни приятели а само постоянни интереси и е бил велик политик а нашите са мижитурки защото не гледат българския интерес - не ме интересува Русия но ако е изгодно ще купуваме петрол от тях - американците ако ни продадат по-евтин ще съм най-големия американофил.

    Коментиран от #27

    08:35 11.05.2026

  • 14 ТОЗИ МУШМОРОК

    21 1 Отговор
    Е МАЗЕН ПРОТИВНЯК.

    08:35 11.05.2026

  • 15 азз

    16 1 Отговор
    Млъквай очилат бок-лу-к .....Достатъчно глупости сътвори за толкова кратко време....

    08:36 11.05.2026

  • 16 Да я дадат

    3 9 Отговор
    Топлофикация София на концесия. Софийска вода е на концесия и сме доволни от тях. Правят си регулярно ремонти и няма ги тия спукани тръби, както едно време.

    08:36 11.05.2026

  • 17 Мъж с такава уста

    13 1 Отговор
    значи мин етчийски характер.Доверие на такива никога.

    08:38 11.05.2026

  • 18 Мръшляк

    8 1 Отговор
    Аха,знаем трайчо,вие всичко каквото свършите е ок,други каквото са свършили не е ок.Мазни мекерета.

    08:39 11.05.2026

  • 19 Разбира се, че

    2 15 Отговор
    не трябва да купуваме руски петрол. Просто няма инфраструктура, той е борсова стока и ще бъде толкова скъп, колкото е всеки друг сорт. А и нямаме дерогация. Руският петрол е под санкции.

    Коментиран от #25

    08:40 11.05.2026

  • 20 Механик

    9 1 Отговор
    Трай си Трайчо! Всичко може!
    Точно като теб са си мислили и ония на 8-ми септември 44-та година, а нали знаеш какво стана?
    Трай си, Трайчо! Трай си!

    08:44 11.05.2026

  • 21 Механик

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Няма да става зам. кмет в Тюмен, а ще става снаха в Сибир.

    08:45 11.05.2026

  • 22 To e ясно защо

    9 1 Отговор
    3аради крадливите боклуци като Тройчо фaшагaтa

    08:45 11.05.2026

  • 23 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "100":

    Не, по-добре ще да е българин който мисли за българите и българските интереси - кога нашите продажни евроатлантици ще почнат да мислят за България а не как да се подмажат на господарите си.

    08:46 11.05.2026

  • 24 Анонимен

    8 1 Отговор
    От лобиста, който даде електропреносната мрежа за жълти стотинки акъл не ща.

    08:47 11.05.2026

  • 25 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Разбира се, че":

    "А и нямаме дерогация"

    Трябва да се лъже яко че иначе не върви пропагандата - имаме дерогация но наведените евроатлантици не ги интересува България и българите и сами се отказаха от нея.

    08:49 11.05.2026

  • 26 ТАКИВА ДО ТРЕТИЯ ДЕН ТРЯА ДА СА

    8 1 Отговор
    БЕСЯТ........ПРОДАДЕ ЗЛАТНАТА АКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА В НЕФТОХИМ И МНОООГО ДРУГИ ЗУЛУМИ ЗА КОИТО ЕИ ДОВОЛЕН

    08:49 11.05.2026

  • 27 Хубаво де ,

    1 8 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Ами Мадяр вече се преориентира , вече ще купува американски лек петрол , ред е на на Фицо ! Скоро очаквам промяна и при газа , България купува газ на по ниска цена от Словакия и Унгария .

    Коментиран от #31, #33

    08:50 11.05.2026

  • 28 Пак сме на тезгяха

    8 0 Отговор
    Трайко, продажникът на златната акция на държавата в енергетиката вместо да е с раиран костюм в каменоломната богатее на гърба на българите, удобен на господаря, който иска без пари да краде още.

    08:50 11.05.2026

  • 29 Трайко

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гошко":

    да каже защо говореше преди 10-12 години, че нямало нужда от Белене..

    08:52 11.05.2026

  • 30 И какво?

    2 0 Отговор
    Това разбира се не е така, но трябваше да ни зарадва ли?!

    08:52 11.05.2026

  • 31 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хубаво де ,":

    "Ами Мадяр вече се преориентира , вече ще купува американски лек петрол"

    Това от посолството ли ти го казаха - защо условието да отблокират заема за Украйна беше да пуснат петролопровода Дружба - Мадяр не е наведен като нашите евроатлантици - ще купува от където му е изгодно.

    08:53 11.05.2026

  • 32 Стари Дядо

    1 0 Отговор
    от цитираното " Но основната причина е решението на ЕС и САЩ " . Излиза , че сме между Орсула и чичо Дони?! Много жалко , как сме се продали. А защо никой не казва , за това , как изнасяме оръжия за Украйна , и как финансираме Украйна за войната!

    09:02 11.05.2026

  • 33 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хубаво де ,":

    "България купува газ на по ниска цена от Словакия и Унгария"

    Естествено защото газът за Словакия и Унгария минава през България - колкото си по-близо до източника толкова ти е по евтин - ама сега минава през Турция а можеше ние да сме първи и да даваме както на турците така и на унгарците. Ама то трябва акъл а не само да се навеждаш.

    Когато имаш тръби и от Русия и от Азербейджан и терминали за втечнен газ само тогава имаш избор "диверсификация" и можеш да си избираш.

    09:02 11.05.2026

