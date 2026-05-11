Трайчо Трайков разкри защо не можем да се върнем към руския петрол

Не оставихме пропуснати срокове, забатачени проекти, несвършени ремонти, незапочнати процедури. Смятам, че свършихме сериозна работа, доволен съм от това, което оставяме. Тази равносметка направи досегашният служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНТ.
За него е облекчение, че новият енергиен министър е бил част от екипа му досега, уточни novini.bg.
Предупреди, че непоискани съвети няма да дава: „Експертизата и доброто желание ги има в екипа. Оставихме неща, които не налагат да се действа на пожар, както беше случаят с мен.“
„Правителството може да смени особения управител на „Лукойл”. Той управлява и закупуването на суровия петрол, и оперативната дейност на компанията, и реализацията. Ние направихме анализ – моята преценка беше, че има нужда особеният управител да бъде подкрепен от по-професионален екип, защото нещата, които гоним в дейността му, са свързани с максимална ефективност, правна сигурност и сигурност на доставките“, обясни той.
На въпрос възможно ли е да се върнем към руския нефт, Трайков заяви: „Има предизвикателства. Не е много изгодно. Има проблеми с инфраструктурата на износа на руски нефт по руските пристанища. Но основната причина е решението на ЕС и САЩ да не се допускат приходи от износ на нефт за финансиране на войната.“
„Продължава да е наложително да се вземат мерки за „Топлофикация София”. Когато не се прави нищо, резултатите ще са същите. Дружеството не се управлява добре и тежи като камък на „Булгаргаз”, каза още бившият служебен министър на енергетиката.
Той обърна внимание, че му предстоят отново кметски избори на 14 юни, за да си продължи кметския мандат в район „Средец”.
10 100
До коментар #7 от "Eдин":По-добре ще е, ако е копейка?
До коментар #1 от "Гошко":Трайчо да си трае...
13 Българин
Основната причина е че нашите евроатлантици са наведени и не ги интересуват българите а само господарите им - Мадяр и Фицо как купуват. Американците са най-големия купувач на дизел от Русия. Чърчил навремето го е казал че няма постоянни приятели а само постоянни интереси и е бил велик политик а нашите са мижитурки защото не гледат българския интерес - не ме интересува Русия но ако е изгодно ще купуваме петрол от тях - американците ако ни продадат по-евтин ще съм най-големия американофил.
Точно като теб са си мислили и ония на 8-ми септември 44-та година, а нали знаеш какво стана?
Трай си, Трайчо! Трай си!
Трай си, Трайчо! Трай си!
До коментар #3 от "честен ционист":Няма да става зам. кмет в Тюмен, а ще става снаха в Сибир.
До коментар #10 от "100":Не, по-добре ще да е българин който мисли за българите и българските интереси - кога нашите продажни евроатлантици ще почнат да мислят за България а не как да се подмажат на господарите си.
До коментар #19 от "Разбира се, че":"А и нямаме дерогация"
Трябва да се лъже яко че иначе не върви пропагандата - имаме дерогация но наведените евроатлантици не ги интересува България и българите и сами се отказаха от нея.
До коментар #13 от "Българин":Ами Мадяр вече се преориентира , вече ще купува американски лек петрол , ред е на на Фицо ! Скоро очаквам промяна и при газа , България купува газ на по ниска цена от Словакия и Унгария .
До коментар #1 от "Гошко":да каже защо говореше преди 10-12 години, че нямало нужда от Белене..
До коментар #27 от "Хубаво де ,":"Ами Мадяр вече се преориентира , вече ще купува американски лек петрол"
Това от посолството ли ти го казаха - защо условието да отблокират заема за Украйна беше да пуснат петролопровода Дружба - Мадяр не е наведен като нашите евроатлантици - ще купува от където му е изгодно.
До коментар #27 от "Хубаво де ,":"България купува газ на по ниска цена от Словакия и Унгария"
Естествено защото газът за Словакия и Унгария минава през България - колкото си по-близо до източника толкова ти е по евтин - ама сега минава през Турция а можеше ние да сме първи и да даваме както на турците така и на унгарците. Ама то трябва акъл а не само да се навеждаш.
Когато имаш тръби и от Русия и от Азербейджан и терминали за втечнен газ само тогава имаш избор "диверсификация" и можеш да си избираш.
