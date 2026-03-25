Премиерът: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на животи

Вчера видях поредната статистика, според която България оглавява още една негативна класация в ЕС - брой жертви при катастрофи. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на днешното заседание на Министерски съвет.
Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътища - това не е кражба на пари, а кражба на животи, категоричен бе той.
Очаквам регионалният министър да докладва какво става в проверката в АПИ. Искам да стаен ясно как така парите, предвидени за ремонт и поддръжка на пътища за четири години бяха изхарчени за една година. Как така още има протести в цялата страна относно лошото състояние на пътищата, дупки и коловози при положение, че парите са използвани. Дори "Пътна помощ" протестира, че в АПИ се крада, а не се ремонтира, добави Гюров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ефрейтор
10:43 25.03.2026
2 Дзак
10:45 25.03.2026
4 това е кражба на животи
не само високопарни лафове
10:47 25.03.2026
5 Ддд
Но вярвам че ще има достатъчно наивен народ, който ще повярва на поредната лъжа.
10:48 25.03.2026
6 Престъпниците ,
10:52 25.03.2026
8 Гюров,
Постройте вие барем един километър път да ви видим колко струвате! Поне един мост вдигнете!
10:59 25.03.2026
9 Майора
10:59 25.03.2026
10 целия бизнес е за милиарди
11:01 25.03.2026
11 Да кажа
11:03 25.03.2026