Премиерът: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на животи

25 Март, 2026 10:41 425 11

Очаквам регионалният министър да докладва какво става в проверката в АПИ. Искам да стаен ясно как така парите, предвидени за ремонт и поддръжка на пътища за четири години бяха изхарчени за една година

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера видях поредната статистика, според която България оглавява още една негативна класация в ЕС - брой жертви при катастрофи. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на днешното заседание на Министерски съвет.

Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътища - това не е кражба на пари, а кражба на животи, категоричен бе той.

Очаквам регионалният министър да докладва какво става в проверката в АПИ. Искам да стаен ясно как така парите, предвидени за ремонт и поддръжка на пътища за четири години бяха изхарчени за една година. Как така още има протести в цялата страна относно лошото състояние на пътищата, дупки и коловози при положение, че парите са използвани. Дори "Пътна помощ" протестира, че в АПИ се крада, а не се ремонтира, добави Гюров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ефрейтор

    9 2 Отговор
    Вие крадете от животите ни!

    10:43 25.03.2026

  • 2 Дзак

    9 0 Отговор
    В повечето случаи има липса на квалификация. Шуробаджанащина и партиен подход при назначаване!

    10:45 25.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 това е кражба на животи

    8 0 Отговор
    e тогава сезирай и ес прокуратура и сезирай надлежните органи

    не само високопарни лафове

    10:47 25.03.2026

  • 5 Ддд

    6 2 Отговор
    Някои да попита Гюро, как може някой да "изяде" парите за пътища за 4 години, след като няма приет бюджет, дори за тази година?
    Но вярвам че ще има достатъчно наивен народ, който ще повярва на поредната лъжа.

    10:48 25.03.2026

  • 6 Престъпниците ,

    5 0 Отговор
    които вършат тези престъпления не мислят ни най - малко за човешки животи , а само за схемите , с които грабят милиарди , пари от ЕС за държавата и подобряване на качеството на живот на българските граждани . Но те за тях са само бройки някакви по изборите и други мушенгии .

    10:52 25.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гюров,

    1 0 Отговор
    стиг сте се оправдавали!

    Постройте вие барем един километър път да ви видим колко струвате! Поне един мост вдигнете!

    10:59 25.03.2026

  • 9 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Гюров , пак поредна лъжа от Партията на кеша и пудела с пачките , от която си ти! Има ли приет бюджет та да казваш че парите за 4 години са изхарчени за една?

    10:59 25.03.2026

  • 10 целия бизнес е за милиарди

    0 0 Отговор
    тол системи , коли , агенции - 12 милиарда , нзок - 9 милиарда, коли и камьони за скраб или ремонти - 4 милиарда , сега ги делим на 2 и се получи общо 25 милиарда а в евро е 12 милиарда без милиардите за дупките и знаците . слъзливите и стряскащи покряквания не трогват никой и носят присмех и подигравки .

    11:01 25.03.2026

  • 11 Да кажа

    0 0 Отговор
    Служебните правителства и НАТРЕСЕНИТЕ ни шарлатани,СПРЯХТЕ СТРОЕЖА НА "Хемус",с разни шменти и капели.Знаете ли за какъв трафик ,в двулентов път става въпрос в Северна България.Там е "заровено кучето".Стига сте ни разказвали приказки от 1001 нощ.

    11:03 25.03.2026

