Премиерът: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на животи

Вчера видях поредната статистика, според която България оглавява още една негативна класация в ЕС - брой жертви при катастрофи. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на днешното заседание на Министерски съвет.

Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътища - това не е кражба на пари, а кражба на животи, категоричен бе той.

Очаквам регионалният министър да докладва какво става в проверката в АПИ. Искам да стаен ясно как така парите, предвидени за ремонт и поддръжка на пътища за четири години бяха изхарчени за една година. Как така още има протести в цялата страна относно лошото състояние на пътищата, дупки и коловози при положение, че парите са използвани. Дори "Пътна помощ" протестира, че в АПИ се крада, а не се ремонтира, добави Гюров.