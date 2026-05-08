Гюров към Радев: Оставяме една изправена държава и общество. Желаем ви кураж и непримиримост

Гюров към Радев: Оставяме една изправена държава и общество. Желаем ви кураж и непримиримост

8 Май, 2026 12:21 1 232 42

Румен Радев поздрави служебния кабинет за осигуряването на провеждане на нормални и честни избори

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В Министерския съвет се състоя официалното предаване на властта от досегашния министър-председател Андрей Гюров на неговия наследник начело на изпълнителната власт Румен Радев. Двамата премиери направиха кратки изявления, подчертавайки приемствеността в управлението и необходимостта от стабилност в ключов за страната ни момент, информират от Нова телевизия.
Церемонията беше предшествана от личен разговор между двамата. В него служебният премиер е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а новоизбраният министър-председател изказал адмирации за осигуряването честността на вота. Гюров предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен документ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. Радев е получил всички доклади, информираха от правителствената пресслужба.
Андрей Гюров отбеляза, че двата състава на кабинета не са в Министерския съвет поради историческа случайност. „Тук сме, защото българските граждани излязоха по площадите, тъй като отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Само за няколко месеца служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак, може да се говори с имена, а властта да се упражнява с почтеност, но не като лозунг, а като работа. Оставяме една изправена държава и общество. То има много високи очаквания, особено на фона на безпрецедентната подкрепа. Срещу нас имаше удари и саботажи, както и ярост от хора, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Нашето време беше на почтеност и законност, нека не свърши сега. Желаем ви кураж и непримиримост“, заяви Гюров. Той призова Румен Радев да не предава гражданите и да не се страхува от истината.
По думите на Гюров животът на едно правителство не се измерва в месеци и години, а в наследството, което оставя - дали е повече свобода или страх.

От своя страна Румен Радев поздрави служебния кабинет за осигуряването на провеждане на нормални и честни избори.

„Благодаря за усилията да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство за което е и подробният доклад, който току-що ми връчихте относно актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно, и оценявам усилията на всички, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка към установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с ясен хоризонт - модерното развитие на страната като съвременна европейска държава и гарантиране на сигурността и благоденствието на българските граждани”, заяви той.

Премиерът Радев се зарече правителството му да се ръководи от ясни ценности - демокрация, свобода, солидарност и справедливост.

Церемонията в Министерския съвет се състоя около час, след като парламентът гласува състава и структурата на кабинета „Радев”. Минути след 11 ч. премиерът, вицепремиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Северозападняк

    29 19 Отговор
    Радев казал ли му, че е крадец и мошеник, който мисли повече за Украйна, отколкото за България?

    Коментиран от #6, #7

    12:23 08.05.2026

  • 2 честен ционист

    36 17 Отговор
    Единственото, което оставя Гюро е записна заповед за USD 1 000 000 000 за укропам.

    Коментиран от #41

    12:24 08.05.2026

  • 3 Мнение

    39 8 Отговор
    Оставяте една окрадена, заробена, зависима, корумпирана и изчезваща държава!
    Гюров и Неински, които отидоха да сключват 10г договор с Украйна, подарявайки милиони на зеления нацист, във времена в които нашият народ става все по-беден, си е направо деяние за затвора!

    Всички от герб, дпс и ппдб, които окрадоха и заробиха България, да бъдат тикнати зад решетките!!!

    Коментиран от #33

    12:27 08.05.2026

  • 4 два броя

    27 7 Отговор
    национални предатели

    12:27 08.05.2026

  • 5 Факт

    34 5 Отговор
    Оставяте я изправена на нокти.
    Никога бензинът не е бил 3,60 лв/л. Нито пък черешите са били 8 лв/кг. НИКОГА!!!!!

    Коментиран от #10

    12:28 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 3ападнопpoпадняк

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Северозападняк":

    Разбира се, че не. Те са си от едно кoтилo.

    12:29 08.05.2026

  • 8 Григор

    35 6 Отговор
    "Гюров към Радев: Оставяме една изправена държава и общество. Желаем ви кураж и непримиримост"
    Ти Гюров си дълбоко непочтен човек. Можеш ли да дадеш смислен отговор на следните въпроси:
    1. Защо служебно правителство с ограничени пълномощия трябва да подписва дългосрочни и стратегически важни споразумения с Украйна? Това правителство е назначено от Президента на Република България, но той не знае,че българска правителствена делегация заминава за Украйна.
    2.Вчера, в последния ден от съществуването си, това правителство взема важни решения за газовите доставки на страната. Защо?
    Ти Гюров изпълняваш заповеди отвън и слабо те интересуват българските интереси. Нищо чудно; за кадрите на "Продължаваме промяната" това е нормално.

    12:29 08.05.2026

  • 9 Факт

    30 4 Отговор
    Гюров оставя една България с 54 млрд дълг, отнесен към БВП е 47%.
    За последно е бил толкова висок при последната национална катастрофа.

    12:30 08.05.2026

  • 10 един

    9 16 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    От утре ще са по 1 евро. По заповед Радев, дето му гласувахте.

    Коментиран от #17

    12:30 08.05.2026

  • 11 НАРОДЕН

    27 3 Отговор
    НОВИЯТ БАРДАК СТАРТИРА И БЕЗ ОТЧЕТ ОТ СТАРИЯ . ДА МУ МИСЛИ НАРОДА , ЧЕ КАКВОТО И ДА СТАВА Е НА НЕГОВ ГРЪБ ... КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ ДА СЕ СЛУЧИ НЕЩО ХУБАВО И ТУКА НО СЪС ТЕЗИ СТАРИ ДРУГАРКИ В НОВИЯТ БАРДАК ЕДВА ЛИ .

    Коментиран от #13

    12:30 08.05.2026

  • 12 Дориана

    5 26 Отговор
    Да, адмирации за Гюров и неговия Служебен кабинет , справиха се отлично като осветлиха и спряха купуването и кражбите на гласове в полза на Борисов и Пеевски, които бяха свикнали да опорочават изборите. Намериха се хора, които ги спряха , сега са в ъгъла по желание на целия български народ за техен ужас.

    Коментиран от #30, #37

    12:33 08.05.2026

  • 13 Нероден 5ко

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "НАРОДЕН":

    Че кога е било по-различно? А някои, меко казано наивни, даже чакат и ревизия.

    12:33 08.05.2026

  • 14 Факт

    23 5 Отговор
    Оставяте една България с:
    - с топящо се население;
    - с висока инфлация;
    - с все по-корумпирани институции
    - с безконтролнорастящи цени;
    - с удвоени данъци;
    - с мизерни пенсии и заплати;
    - с олигархичен модел науправление;
    - с управленско лоби на всеки едър бизнес в парламента;
    - с икономика, основана на субсидиране и подаяния;
    - с изтъкана мрежа от калинки по ръководни постове.
    .........
    Списъкът е много дълъг.

    Коментиран от #22

    12:35 08.05.2026

  • 15 хмммм

    13 3 Отговор
    Двама изпразнени от съдържание индивида.

    12:37 08.05.2026

  • 16 Дядо дръмпир поздравява министърДЕЧЕВ!

    4 8 Отговор
    Има още БЪЛГАРИ!Поздравявам Министър ДЕЧЕВот правителството на гюров!Винаги може да разчита на дядо дръмпир и неговото не малко царство!!!

    12:38 08.05.2026

  • 17 Факт

    22 0 Отговор

    До коментар #10 от "един":

    Далеч съм от мисълта, че Радев ще отидо до рафта в магазина, ще изтрие старата висока цена и ще напише нова, по-ниска.
    Просто трябва някой да сложи чатал на прекупвачите и спекулантите.
    Дядото, със стоте декара череши си го каза в ефир: Черешите се изкупуват на 1,50 лв (нарочно пиша в лв.), препродават се на 5 лв, а в магазина са на 8 лв.
    С горивата е подобно, а с лекарствата е и по-страшно. И с всички останали стоки е същата схема. Безконтролен, вълчи капитализъм.

    12:40 08.05.2026

  • 18 Бюров

    13 0 Отговор
    Оставяме едни изправени цени и едно смаяно от тях общество, а за бъдещия премиер един много голям и много бодлив таралеж, но който да седне. Честито!

    12:46 08.05.2026

  • 19 "ПБ"-НОВИЯТ Г€РБ

    9 1 Отговор
    €ДНА И$ПРАВ€НА "държава" НА МУТРИТ€(БКП и КД$)!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р.$ТИ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #27

    12:55 08.05.2026

  • 20 Гост

    1 15 Отговор
    Затова никога няма да се оправим в тази държава - защото българина е неблагодарно, мързеливо, нехигиенично и вечно недоволно същество. Дори идеалното управление на Гюров и министрите му не ви накара поне малко да сте благодарни, поне няколко добри думи да кажете. Наясно сте, че не служебния кабинет е виновен за войните, но нали трябва да оплювате, затова просто хейтите без мяра. Най-добре такива като вас хейтъри да замълчат завинаги, защого поне няма да замърсявате въздуха с оплювките си. Не виждате ли физиономиите на новото правителство какви са, дано само по външен вид така да изглеждат, но е факт, че повечето от тях няма да имат куража на Гюров, Янкулов и другите да правят бърси и сериозни безкомпромисни промени в името на добруване на хората. Избрани са защото ще са послушни, това е горчивата истина. Ние ще се надяваме послушно да изпълняват само добри и полезни поръчки, а дано!

    Коментиран от #26, #32

    12:56 08.05.2026

  • 21 КривоУстов

    15 3 Отговор
    Гюров към Радев:
    Оставяме една Изпразнена държава с Празна хазна,
    Галопиращи цени и Хипер инфлация!
    Това е Наказание за това, че ни откраднахте избирателите!

    Коментиран от #23

    12:58 08.05.2026

  • 22 хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    И това всичко, което така патетично изброяваш се дължи на Гюров и министрите му? Я, стига, спрете се!

    12:59 08.05.2026

  • 23 Косо

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "КривоУстов":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    13:02 08.05.2026

  • 24 рапорт сдаден - рапорт приет

    9 1 Отговор
    Гюров постави Правилните хора. Сега Радев ще управлява. Ще има "приемственост". Радев ще "остави" хората по места и няма да ги бута. Лесното мина. Остава трудното. Все пак народа си иска откраднатите милиарди да се върнат в бюджета. А ако всичко е било лъжа и измама? От къде ще ги вземе тези милиарди?

    13:05 08.05.2026

  • 25 "ПБ"-ПАРТИЯ БОЛЬШИВИКОВ

    11 4 Отговор
    КОМУНИ$ТИТ€ РОДИНАТА РАЗГРАБВАТ,КОМ$ОМОЛЦИТ€ $Л€Д ТЯХ КРАДЪТ...!
    ПЕНСИОНЕРИ, ПЕНСИОНЕРИ ГЛАДЕН ПЪТ ВИ ЧАКА ТРУДЕН ПЪТ!
    КОМУНИ$ТИ, КОМ$ОЛЦИ,ПИОН€РИ ВЪВ €ДИН И $ЪЩИ $ТРОЙ,
    КОМУНИ$ТИ, КОМ$ОЛЦИ,ПИОН€РИ ВИНАГИ В РАЗБОЙ, РАЗБОЙ!

    Коментиран от #34

    13:06 08.05.2026

  • 26 един Българин

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Сега пък хейтъри. Няма по-големи хейтъри от Петроханските Педофили и техните привърженици. Инфлацията беше иницирана от Асен Василев за да не можем да отговорим на критериите за Еврозоната. После, когато загубиха властта, натискаха да има увеличение на заплатите за да бунят будалите които си мислят че като им вдигнат заплатите ще могат да си купят повече салам. Сега Фиаскофф ще съжалява че е "спечелил" изборите защото ще трябва да удовлетворяма фантастичните обещания които пръскаше десет години от президентството. А аз обещавам да му ги напомням.

    13:11 08.05.2026

  • 27 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от ""ПБ"-НОВИЯТ Г€РБ":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #28

    13:13 08.05.2026

  • 28 Г€Н€РАЛ Д€$И

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    13:15 08.05.2026

  • 29 604

    5 0 Отговор
    На надоупването и свирчоците изправено ли му викате боуклук педоуфилски...

    13:19 08.05.2026

  • 30 Ама

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    хариза 20 милиона долара на зеленият шмъркач, над един милиард за заем на същия и два загробващи договора , в Киев и Армения, твоят " велик" продажник , Гяуров...

    13:19 08.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Незаконните назначени от Йотова никога не избирана за президент конституция нарушена ама за нашите може нали ЦЕЛ овладяване на цялата власт и успяха наше мвр репресии насилие терор политически гонения изхвърляне на едни и назначаване на свои слуги сплашване по места на опонентите лъжи огромни навсякъде невиждани лъжи по тв сайтове Интернет тролове платени и ето ти цялата власт е на месията а и парите на червените олигарси накъде без пари

    13:21 08.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе,

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от ""ПБ"-ПАРТИЯ БОЛЬШИВИКОВ":

    спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно ! Какви комунисти те гонят, след 40 годишно разграбване от твоите "демократи" ...

    13:23 08.05.2026

  • 35 Точно така

    7 0 Отговор
    Не знаех,че България е на друга планета.На неща за Гюров всичко е в розово.

    13:26 08.05.2026

  • 36 Анонимен

    5 1 Отговор
    Жалка ни работа е сега който може да стова и да заминава при демокрацията при законите при истинската Европа Тук е червена диктатура

    13:32 08.05.2026

  • 37 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Много и тепърва ще се рине от кочината, и после може да дойдат млади на чисто

    Коментиран от #39

    13:40 08.05.2026

  • 38 Мдаааа

    1 4 Отговор
    Един умен човек, оставя държавата на един пилот. Като гледам ще сме и на автопилот. Баце и Шиши пак се охраняват с нашите пари. Да ви е честито новото старо!

    13:40 08.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мамин,

    2 0 Отговор
    сладък,сладур!Вие преди да се изправите се наведохте и се хванахте за палците на краката,за да ви го набутат,демек на нас да го набутат ефрег ейските ви г0сп0дари.НС за вас,ама не Народно събрание,да си знаете.Пре датели!

    13:47 08.05.2026

  • 41 Яяяяя

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Браво бре, всичко знаете... Само дето Радев навлече България да плаща по 483 хил. долара всеки ден на Боташ. А милия днес ще се бори с корупцията и ще пази Баце и Шиши с охрана от нашите пари. Много хубаво плщят всички, но истината си е истина!

    13:52 08.05.2026

  • 42 Хмм

    1 0 Отговор
    няма пари за пенсии и заплати, всичко оглозгано, за последно - колективна екскурзия до САЩ, че власт с избори не могат да имат, при това с "наше МВР", само като им я подарят

    13:52 08.05.2026

