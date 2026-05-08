"Гюров към Радев: Оставяме една изправена държава и общество. Желаем ви кураж и непримиримост"

В Министерския съвет се състоя официалното предаване на властта от досегашния министър-председател Андрей Гюров на неговия наследник начело на изпълнителната власт Румен Радев. Двамата премиери направиха кратки изявления, подчертавайки приемствеността в управлението и необходимостта от стабилност в ключов за страната ни момент, информират от Нова телевизия.
Церемонията беше предшествана от личен разговор между двамата. В него служебният премиер е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а новоизбраният министър-председател изказал адмирации за осигуряването честността на вота. Гюров предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен документ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. Радев е получил всички доклади, информираха от правителствената пресслужба.
Андрей Гюров отбеляза, че двата състава на кабинета не са в Министерския съвет поради историческа случайност. „Тук сме, защото българските граждани излязоха по площадите, тъй като отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Само за няколко месеца служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак, може да се говори с имена, а властта да се упражнява с почтеност, но не като лозунг, а като работа. Оставяме една изправена държава и общество. То има много високи очаквания, особено на фона на безпрецедентната подкрепа. Срещу нас имаше удари и саботажи, както и ярост от хора, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Нашето време беше на почтеност и законност, нека не свърши сега. Желаем ви кураж и непримиримост“, заяви Гюров. Той призова Румен Радев да не предава гражданите и да не се страхува от истината.
По думите на Гюров животът на едно правителство не се измерва в месеци и години, а в наследството, което оставя - дали е повече свобода или страх.
От своя страна Румен Радев поздрави служебния кабинет за осигуряването на провеждане на нормални и честни избори.
„Благодаря за усилията да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство за което е и подробният доклад, който току-що ми връчихте относно актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно, и оценявам усилията на всички, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка към установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с ясен хоризонт - модерното развитие на страната като съвременна европейска държава и гарантиране на сигурността и благоденствието на българските граждани”, заяви той.
Премиерът Радев се зарече правителството му да се ръководи от ясни ценности - демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
Церемонията в Министерския съвет се състоя около час, след като парламентът гласува състава и структурата на кабинета „Радев”. Минути след 11 ч. премиерът, вицепремиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Северозападняк
Коментиран от #6, #7
12:23 08.05.2026
2 честен ционист
Коментиран от #41
12:24 08.05.2026
3 Мнение
Гюров и Неински, които отидоха да сключват 10г договор с Украйна, подарявайки милиони на зеления нацист, във времена в които нашият народ става все по-беден, си е направо деяние за затвора!
Всички от герб, дпс и ппдб, които окрадоха и заробиха България, да бъдат тикнати зад решетките!!!
Коментиран от #33
12:27 08.05.2026
4 два броя
12:27 08.05.2026
5 Факт
Никога бензинът не е бил 3,60 лв/л. Нито пък черешите са били 8 лв/кг. НИКОГА!!!!!
Коментиран от #10
12:28 08.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 3ападнопpoпадняк
До коментар #1 от "Северозападняк":Разбира се, че не. Те са си от едно кoтилo.
12:29 08.05.2026
8 Григор
Ти Гюров си дълбоко непочтен човек. Можеш ли да дадеш смислен отговор на следните въпроси:
1. Защо служебно правителство с ограничени пълномощия трябва да подписва дългосрочни и стратегически важни споразумения с Украйна? Това правителство е назначено от Президента на Република България, но той не знае,че българска правителствена делегация заминава за Украйна.
2.Вчера, в последния ден от съществуването си, това правителство взема важни решения за газовите доставки на страната. Защо?
Ти Гюров изпълняваш заповеди отвън и слабо те интересуват българските интереси. Нищо чудно; за кадрите на "Продължаваме промяната" това е нормално.
12:29 08.05.2026
9 Факт
За последно е бил толкова висок при последната национална катастрофа.
12:30 08.05.2026
10 един
До коментар #5 от "Факт":От утре ще са по 1 евро. По заповед Радев, дето му гласувахте.
Коментиран от #17
12:30 08.05.2026
11 НАРОДЕН
Коментиран от #13
12:30 08.05.2026
12 Дориана
Коментиран от #30, #37
12:33 08.05.2026
13 Нероден 5ко
До коментар #11 от "НАРОДЕН":Че кога е било по-различно? А някои, меко казано наивни, даже чакат и ревизия.
12:33 08.05.2026
14 Факт
- с топящо се население;
- с висока инфлация;
- с все по-корумпирани институции
- с безконтролнорастящи цени;
- с удвоени данъци;
- с мизерни пенсии и заплати;
- с олигархичен модел науправление;
- с управленско лоби на всеки едър бизнес в парламента;
- с икономика, основана на субсидиране и подаяния;
- с изтъкана мрежа от калинки по ръководни постове.
.........
Списъкът е много дълъг.
Коментиран от #22
12:35 08.05.2026
15 хмммм
12:37 08.05.2026
16 Дядо дръмпир поздравява министърДЕЧЕВ!
12:38 08.05.2026
17 Факт
До коментар #10 от "един":Далеч съм от мисълта, че Радев ще отидо до рафта в магазина, ще изтрие старата висока цена и ще напише нова, по-ниска.
Просто трябва някой да сложи чатал на прекупвачите и спекулантите.
Дядото, със стоте декара череши си го каза в ефир: Черешите се изкупуват на 1,50 лв (нарочно пиша в лв.), препродават се на 5 лв, а в магазина са на 8 лв.
С горивата е подобно, а с лекарствата е и по-страшно. И с всички останали стоки е същата схема. Безконтролен, вълчи капитализъм.
12:40 08.05.2026
18 Бюров
12:46 08.05.2026
19 "ПБ"-НОВИЯТ Г€РБ
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р.$ТИ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #27
12:55 08.05.2026
20 Гост
Коментиран от #26, #32
12:56 08.05.2026
21 КривоУстов
Оставяме една Изпразнена държава с Празна хазна,
Галопиращи цени и Хипер инфлация!
Това е Наказание за това, че ни откраднахте избирателите!
Коментиран от #23
12:58 08.05.2026
22 хаха
До коментар #14 от "Факт":И това всичко, което така патетично изброяваш се дължи на Гюров и министрите му? Я, стига, спрете се!
12:59 08.05.2026
23 Косо
До коментар #21 от "КривоУстов":Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК
13:02 08.05.2026
24 рапорт сдаден - рапорт приет
13:05 08.05.2026
25 "ПБ"-ПАРТИЯ БОЛЬШИВИКОВ
ПЕНСИОНЕРИ, ПЕНСИОНЕРИ ГЛАДЕН ПЪТ ВИ ЧАКА ТРУДЕН ПЪТ!
КОМУНИ$ТИ, КОМ$ОЛЦИ,ПИОН€РИ ВЪВ €ДИН И $ЪЩИ $ТРОЙ,
КОМУНИ$ТИ, КОМ$ОЛЦИ,ПИОН€РИ ВИНАГИ В РАЗБОЙ, РАЗБОЙ!
Коментиран от #34
13:06 08.05.2026
26 един Българин
До коментар #20 от "Гост":Сега пък хейтъри. Няма по-големи хейтъри от Петроханските Педофили и техните привърженици. Инфлацията беше иницирана от Асен Василев за да не можем да отговорим на критериите за Еврозоната. После, когато загубиха властта, натискаха да има увеличение на заплатите за да бунят будалите които си мислят че като им вдигнат заплатите ще могат да си купят повече салам. Сега Фиаскофф ще съжалява че е "спечелил" изборите защото ще трябва да удовлетворяма фантастичните обещания които пръскаше десет години от президентството. А аз обещавам да му ги напомням.
13:11 08.05.2026
27 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #19 от ""ПБ"-НОВИЯТ Г€РБ":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
Коментиран от #28
13:13 08.05.2026
28 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #27 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
13:15 08.05.2026
29 604
13:19 08.05.2026
30 Ама
До коментар #12 от "Дориана":хариза 20 милиона долара на зеленият шмъркач, над един милиард за заем на същия и два загробващи договора , в Киев и Армения, твоят " велик" продажник , Гяуров...
13:19 08.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анонимен
До коментар #20 от "Гост":Незаконните назначени от Йотова никога не избирана за президент конституция нарушена ама за нашите може нали ЦЕЛ овладяване на цялата власт и успяха наше мвр репресии насилие терор политически гонения изхвърляне на едни и назначаване на свои слуги сплашване по места на опонентите лъжи огромни навсякъде невиждани лъжи по тв сайтове Интернет тролове платени и ето ти цялата власт е на месията а и парите на червените олигарси накъде без пари
13:21 08.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Абе,
До коментар #25 от ""ПБ"-ПАРТИЯ БОЛЬШИВИКОВ":спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно ! Какви комунисти те гонят, след 40 годишно разграбване от твоите "демократи" ...
13:23 08.05.2026
35 Точно така
13:26 08.05.2026
36 Анонимен
13:32 08.05.2026
37 Факт
До коментар #12 от "Дориана":Много и тепърва ще се рине от кочината, и после може да дойдат млади на чисто
Коментиран от #39
13:40 08.05.2026
38 Мдаааа
13:40 08.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мамин,
13:47 08.05.2026
41 Яяяяя
До коментар #2 от "честен ционист":Браво бре, всичко знаете... Само дето Радев навлече България да плаща по 483 хил. долара всеки ден на Боташ. А милия днес ще се бори с корупцията и ще пази Баце и Шиши с охрана от нашите пари. Много хубаво плщят всички, но истината си е истина!
13:52 08.05.2026
42 Хмм
13:52 08.05.2026