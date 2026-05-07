Андрей Гюров на последното заседание на кабинета: Слизаме от сцената с достойнство

7 Май, 2026 12:16 818 36

Министрите не се скриха зад унизителното оправдание „за два месеца толкова“, каза в уводното си слово служебният премиер

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министрите не се скриха зад унизителното оправдание „за два месеца толкова“, нито зад дребен чиновнически фатализъм „точно аз ли, нямам партия, зад мен са само премиерът и колегите“. Това каза в уводното си слово преди последното заседание на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров.

Той благодари на министрите, че „не са си измили ръцете с констатации“. „Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се колко дълбоко е мълчанието“, добави министър-председателят.

Гюров изтъкна, че министрите от кабинета му не се притесняват от ревизии и изрази надежда, че проверките на бъдещото правителство ще обхванат по-широк период от временното управление. „20-годишният модел на зависимости превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция. Служебното правителство е преход, но ние не бяхме просто наблюдатели, смисълът е в достойнството на изминалия път. Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, овладявани с години“, каза още премиерът.

Според него министрите са били правилните хора на правилното място в правилния момент. „Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко е добре изиграна. Когато завесата пада, е важно едно - дали слизаме от сцената с достойнство. Аз вярвам, че го направихме“, завърши Андрей Гюров.

Припомняме, че президентът Илияна Йотова днес ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По Конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е „Прогресивна България”, откъдето дадоха заявки веднага да го върнат изпълнен, а така още в петък ще има редовно правителство. Най-вероятно ще го оглави Румен Радев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хмммм

    43 10 Отговор
    Достойнство не е дума за тебе!

    12:17 07.05.2026

  • 3 Хасковски каунь

    33 10 Отговор
    Като УСА подлоги

    12:18 07.05.2026

  • 4 Измамник кayн Крадев

    16 16 Отговор
    Днес в НС бяха отхвърлени предложенията за 2 анкетни комисии които да бъдат публични пред народа! За разследване на дейностите на олигарсите Делян Пеевски и Иво Прокопиев от самото им съществуване. За разследване на Пеевски "ЗА" гласуваха от ПП и ДБ и Възраждане ,ГЕРБ се въздържаха а "Против" ПБ на Радев и ДПС на самия Пеевски. За разследване на Иво Прокопиев "ЗА" гласуваха ПП и ДБ ,ДПС на самия Пеевски ( който гласува "Против" за самия него и "ЗА" за Прокопиев),Възраждане а "Против" от ПБ на Радев а ГЕРБ отново се въздържаха. Честито за смяна на модела.

    Коментиран от #5, #10, #33

    12:19 07.05.2026

  • 5 Точен сте

    7 17 Отговор

    До коментар #4 от "Измамник кayн Крадев":

    Ноември 2016 година Румен Радев е предложен за президент от Георги Първанов бивш президент с агентурен псевдоним от ДС "Гоце". БСП приема и издига кандидатурата му. ГЕРБ издига най неизбираемата своя кандидатура Цецка Цачева и Борисов заявява че ако Цачева загуби подава оставка и отива на избори. На балотажа Цачева губи от Радев и Борисов подава оставка. Радев веднага назначава служебен кабинет с премиер бившия председател на парламента от НДСВ Огнян Герджиков и съпартиец на Борисов по това време. В предизборната кампания Герджиков и правителството му работят за ГЕРБ и срещу БСП на Корнелия Нинова. На изборите през месец март 2017 г. ГЕРБ получава 1 млн.и 147 хил.гласа а на предните избори ноември 2014 г.има 960 хил. Масово купуване на гласове. Герджиков предава премиерския пост на Борисов с думите " Изборите са честни ,ако не бяха вие нямаше да сте премиер". Когато правителството на Петков месец юни 2022 г.подава оставка,служебното на Радев след него връща всички уволнени членове на ГЕРБ на предишните им ръководни постове. Според Бареков ,Пеевски обикаля от 4 дни в общините с негови кметове като им заявява че няма нищо страшно ,при Радев той ще продължи да командва и че единствено ДБ са срещу него но са малцинство. Според аналитичната Европейска агенция "Политико" Радев за 2 седмици е загубил 5% от своите гласоподаватели, което е все още нищо. От 1 млн.и 445 хиляди са само около 70 хил. Мисля че този ще е най голямата и зловеща политическа измама ,много п

    Коментиран от #9

    12:20 07.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    27 6 Отговор
    Ходи си в Петрохан.

    12:20 07.05.2026

  • 7 НАЛИ,ГЮРОВ...?!

    35 6 Отговор
    Голямото ,,достойнство"...- да разрешиш асфалтиране на 2км за... 90 милиона...!
    Факт!

    12:20 07.05.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    32 8 Отговор
    На секундата трябва да бъде арестуван и съден за държавна измяна!

    12:21 07.05.2026

  • 9 Факт

    5 16 Отговор

    До коментар #5 от "Точен сте":

    Фактите са че есента на 2016 г.започнаха протести срещу 2-то правителство на боко тиквун който управляваше с Реформаторския блок ( Да България, ДСБ ,СДС ,Земеделски съюз) ,Да България и ДСБ още не се бяха обединили в ДБ, министри от РБ бяха Лукарски на икономиката ,Москов на здравеопазването, Ненчев на отбраната и Христо Иванов на правосъдието който след 4 месеца подаде оставка защото нямало правосъдна реформа и боко бил комбина с пеевски. Та започнаха протести и тиквун заяви - "Какво иска народа ,лятото всички на почивки Гърция ,Турция, Дубай". И задкулисието мина на варианта- да се издигне уж опозиционер за президент на скорошните избори (Радев) ,този "опозиционер" да ги спечели, боко да подаде оставка ," опозиционера" като президент да назначи служебно правителство с премиер и министри близки до тиквун, да купува масово и не само купен и корпоративен вот а и шеф на "Информационно обслужване" беше Михаил Константинов на заплата при Герб и хоп...1 млн.и 147 хил.гласа за ГЕРБ при служебното правителство на кayнa радев а 2 години преди това Герб 960 хил.гласа при служебно на Плевнелиев с премиер Близнашки. И кayна ще се бори с Герб и пеев свиня??? Народе ,народе ...

    12:21 07.05.2026

  • 10 Търновец

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Измамник кayн Крадев":

    Това е истината. Всичко проектирано от задкулисието да се ползва радев за да можеше да продължи да управлява борисов. Защото отново почнаха протестите срещу него ,срещу министрите му лукарски на икономиката чийто кум стана тиквата на сватбата му и срещу министъра на здравеопазването петър москов за внасянето на отровните турски ваксини. Ако протестите бяха продължили и тиквун беше изритан от народа отиваше завинаги в небитието. Затова каза на хората - Успокойте се ,идват президентските избори ,ако ги загубя значи народа не ме иска и подавам оставка. Всичко по сценарий ,издига неизбираем кандидат,губи от мунчо измамник, мунчо измамник назначава за служебен премиер и министри хора които да работят за връщането на тиквун на власт като герджика например. Боко тиквун се връща на бял кон отново премиер. И още нещо - когато започнаха масовите протести срещу тиквата лятото на 2020 г.и края на август при откриването на заседанията на парламента мунчо измамник радев държа реч на откриването и каза " когато съставя служебно правителство всички вън" . Имаше предвид раздутите държавни служители а при неговите служебни се увеличиха с 14%. Няма да ми стигне полето да изброя с имена всички шефове от ГЕРБ в област В Търново уволнени от кабинета "Петков" и после върнати от служебните на мунчо измамник на по високи постове.

    12:22 07.05.2026

  • 11 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    24 5 Отговор
    Гюров е беше наш пациент, много се гордеем с него.

    12:22 07.05.2026

  • 12 Нехис

    13 4 Отговор
    Михаела Доцова от ПБ на Радев е избрана за председател на НС. Доцова участваше в коалицията ГЕРБ - ИТН - БСП -ДПС като началник на кабинета на министър от БСП което е ранг на зам.министър. За зам.председатели са избрани Рая Назарян от ГЕРБ председател на 50 и 51-во народно събрание ,Цончо Ганев от Възраждане ,Атанас Атанасов от ДБ и Стойо Стоев от ПП. След избора председателката Доцова от ПБ и Рая Назарян от ГЕРБ позираха и ликуваха с обща снимка. Единствено от ПП и ДБ гласуваха срещу техните кандидатури.

    Коментиран от #17, #21, #22

    12:23 07.05.2026

  • 13 жнвнм

    19 3 Отговор
    натикахте България да плаща яко на ус райна

    12:23 07.05.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    15 9 Отговор
    Със същото "достойнство" с което слезохте и от Петрохан

    12:24 07.05.2026

  • 15 Смешник

    24 3 Отговор
    Какво достойнство бе Гюров Предадохте националния интерес с това споразумение за помощ на терористичния фашиски режим на Зеленски

    12:25 07.05.2026

  • 16 Респект

    5 22 Отговор
    Никога до сега сме нямали такова силно Правителство, съставено от истински професионалист, смели и достойни Българи, истински патриоти милеещи за Родината.

    12:27 07.05.2026

  • 17 оня с коня

    3 15 Отговор

    До коментар #12 от "Нехис":

    Ще е стабилна коалиция ПБ - ГЕРБ със сив кардинал Делян Славчев Пеевски . За ПБ гласуваха 1 млн.445 хил.,за ГЕРБ 430 хиляди и за ДПС 220 хиляди. Над 2 милиона за мощната тройна коалиция ГЕРБ - РАДЕВ -ПЕЕВСКИ. За ПП/ДБ само 413 хиляди и единствени опозиция на стабилната тройка. ПОБЕДА

    Коментиран от #26

    12:27 07.05.2026

  • 18 С достойнство, хахаха

    14 5 Отговор
    Успяхте ли днес, всичко да профукате?
    Как за два часа решихте 23 въпроса? Може и повече да сте включили?!
    Достойно крадохте, каквото можахте!
    Само Кандев заслужава моето уважение!

    12:30 07.05.2026

  • 19 Даа...

    5 20 Отговор
    Ще го търсим това Правителство. Показаха как се работи и как се удря по корупцията. Вдигнаха много високо летвата и калинките на кРадев ще изглеждат като от помощното училище.

    Коментиран от #25

    12:30 07.05.2026

  • 20 Машала гюрю

    27 3 Отговор
    90 млн. за 2км фалшив асфалт.Разходка до ФАЩ на наш гръб,возене с хеликоптер,и т.н.Това ли е достойното слизане?

    12:30 07.05.2026

  • 21 Всички от един

    11 10 Отговор

    До коментар #12 от "Нехис":

    Бардак. Главният свод ник е на Дондуков 2.
    Сгодихме се.

    12:33 07.05.2026

  • 22 Ами какво да кажа...-

    13 7 Отговор

    До коментар #12 от "Нехис":

    ...Блондинки,Сър...!

    12:33 07.05.2026

  • 23 Анонимен

    6 7 Отговор
    Касиране на изборите най фалшивите досега

    12:34 07.05.2026

  • 24 Боко

    12 2 Отговор
    Педофили!

    12:35 07.05.2026

  • 25 Анонимен

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Даа...":

    Тези са нарушители незаконници съд затвор за всичката Гюрова кога

    12:35 07.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Аха... и няколко десетки милиона от меко казано корупционни обществени поръчки
    ... и куп скандали!

    12:40 07.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Една българка

    2 0 Отговор
    Едни слизат, други да се качат, а държавата не работи, не работи и тва е.

    12:44 07.05.2026

  • 31 зеленски

    4 3 Отговор
    аз съм най-доволен от гюрката ,добре обрахме гяурунейшъните

    12:47 07.05.2026

  • 32 И следващите, като вас пак

    3 0 Отговор
    в небрано лозе и след всеки нов кабинет все по-небрано става лозето и все по-няма какво да се бере от него.

    12:52 07.05.2026

  • 33 т-п тpoл copoсоиден

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Измамник кayн Крадев":

    Ако искаш да заметеш, потулиш и разводниш нещо, правиш комисия в парламента. Доказано от ГРОБ, ДПС и ПП-ДБ

    12:54 07.05.2026

  • 34 ПеПеДеБерас

    4 1 Отговор
    Лама Гюро ние сме зад тебе!

    12:55 07.05.2026

  • 35 Мирослав Германов

    3 0 Отговор
    Терор от Българи!Terrorists in Lyon from Pernik (men and women) kill with equipment in a particularly cruel way! Miroslav

    12:56 07.05.2026

  • 36 777

    3 0 Отговор
    Гюров нямаш ли малко срам? Стига си вири главата, защото нищо не сте свършили, освен че подписахте един срамен и предателски договор, с който се задължаваме да носим на гърба си украинците!

    13:01 07.05.2026

