Андрей Гюров на последното заседание на кабинета: Слизаме от сцената с достойнство

Министрите не се скриха зад унизителното оправдание „за два месеца толкова“, нито зад дребен чиновнически фатализъм „точно аз ли, нямам партия, зад мен са само премиерът и колегите“. Това каза в уводното си слово преди последното заседание на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров.

Той благодари на министрите, че „не са си измили ръцете с констатации“. „Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се колко дълбоко е мълчанието“, добави министър-председателят.

Гюров изтъкна, че министрите от кабинета му не се притесняват от ревизии и изрази надежда, че проверките на бъдещото правителство ще обхванат по-широк период от временното управление. „20-годишният модел на зависимости превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция. Служебното правителство е преход, но ние не бяхме просто наблюдатели, смисълът е в достойнството на изминалия път. Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, овладявани с години“, каза още премиерът.

Според него министрите са били правилните хора на правилното място в правилния момент. „Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко е добре изиграна. Когато завесата пада, е важно едно - дали слизаме от сцената с достойнство. Аз вярвам, че го направихме“, завърши Андрей Гюров.

Припомняме, че президентът Илияна Йотова днес ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По Конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е „Прогресивна България”, откъдето дадоха заявки веднага да го върнат изпълнен, а така още в петък ще има редовно правителство. Най-вероятно ще го оглави Румен Радев.