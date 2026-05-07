Андрей Гюров на последното заседание на кабинета: Слизаме от сцената с достойнство

Министрите не се скриха зад унизителното оправдание „за два месеца толкова“, нито зад дребен чиновнически фатализъм „точно аз ли, нямам партия, зад мен са само премиерът и колегите“. Това каза в уводното си слово преди последното заседание на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров.
Той благодари на министрите, че „не са си измили ръцете с констатации“. „Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се колко дълбоко е мълчанието“, добави министър-председателят.
Гюров изтъкна, че министрите от кабинета му не се притесняват от ревизии и изрази надежда, че проверките на бъдещото правителство ще обхванат по-широк период от временното управление. „20-годишният модел на зависимости превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция. Служебното правителство е преход, но ние не бяхме просто наблюдатели, смисълът е в достойнството на изминалия път. Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, овладявани с години“, каза още премиерът.
Според него министрите са били правилните хора на правилното място в правилния момент. „Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко е добре изиграна. Когато завесата пада, е важно едно - дали слизаме от сцената с достойнство. Аз вярвам, че го направихме“, завърши Андрей Гюров.
Припомняме, че президентът Илияна Йотова днес ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По Конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е „Прогресивна България”, откъдето дадоха заявки веднага да го върнат изпълнен, а така още в петък ще има редовно правителство. Най-вероятно ще го оглави Румен Радев.
2 хмммм
12:17 07.05.2026
3 Хасковски каунь
12:18 07.05.2026
4 Измамник кayн Крадев
Коментиран от #5, #10, #33
12:19 07.05.2026
5 Точен сте
До коментар #4 от "Измамник кayн Крадев":Ноември 2016 година Румен Радев е предложен за президент от Георги Първанов бивш президент с агентурен псевдоним от ДС "Гоце". БСП приема и издига кандидатурата му. ГЕРБ издига най неизбираемата своя кандидатура Цецка Цачева и Борисов заявява че ако Цачева загуби подава оставка и отива на избори. На балотажа Цачева губи от Радев и Борисов подава оставка. Радев веднага назначава служебен кабинет с премиер бившия председател на парламента от НДСВ Огнян Герджиков и съпартиец на Борисов по това време. В предизборната кампания Герджиков и правителството му работят за ГЕРБ и срещу БСП на Корнелия Нинова. На изборите през месец март 2017 г. ГЕРБ получава 1 млн.и 147 хил.гласа а на предните избори ноември 2014 г.има 960 хил. Масово купуване на гласове. Герджиков предава премиерския пост на Борисов с думите " Изборите са честни ,ако не бяха вие нямаше да сте премиер". Когато правителството на Петков месец юни 2022 г.подава оставка,служебното на Радев след него връща всички уволнени членове на ГЕРБ на предишните им ръководни постове. Според Бареков ,Пеевски обикаля от 4 дни в общините с негови кметове като им заявява че няма нищо страшно ,при Радев той ще продължи да командва и че единствено ДБ са срещу него но са малцинство. Според аналитичната Европейска агенция "Политико" Радев за 2 седмици е загубил 5% от своите гласоподаватели, което е все още нищо. От 1 млн.и 445 хиляди са само около 70 хил. Мисля че този ще е най голямата и зловеща политическа измама ,много п
Коментиран от #9
12:20 07.05.2026
6 Последния Софиянец
12:20 07.05.2026
7 НАЛИ,ГЮРОВ...?!
Факт!
12:20 07.05.2026
8 Мдаа!🤔
12:21 07.05.2026
9 Факт
До коментар #5 от "Точен сте":Фактите са че есента на 2016 г.започнаха протести срещу 2-то правителство на боко тиквун който управляваше с Реформаторския блок ( Да България, ДСБ ,СДС ,Земеделски съюз) ,Да България и ДСБ още не се бяха обединили в ДБ, министри от РБ бяха Лукарски на икономиката ,Москов на здравеопазването, Ненчев на отбраната и Христо Иванов на правосъдието който след 4 месеца подаде оставка защото нямало правосъдна реформа и боко бил комбина с пеевски. Та започнаха протести и тиквун заяви - "Какво иска народа ,лятото всички на почивки Гърция ,Турция, Дубай". И задкулисието мина на варианта- да се издигне уж опозиционер за президент на скорошните избори (Радев) ,този "опозиционер" да ги спечели, боко да подаде оставка ," опозиционера" като президент да назначи служебно правителство с премиер и министри близки до тиквун, да купува масово и не само купен и корпоративен вот а и шеф на "Информационно обслужване" беше Михаил Константинов на заплата при Герб и хоп...1 млн.и 147 хил.гласа за ГЕРБ при служебното правителство на кayнa радев а 2 години преди това Герб 960 хил.гласа при служебно на Плевнелиев с премиер Близнашки. И кayна ще се бори с Герб и пеев свиня??? Народе ,народе ...
12:21 07.05.2026
10 Търновец
До коментар #4 от "Измамник кayн Крадев":Това е истината. Всичко проектирано от задкулисието да се ползва радев за да можеше да продължи да управлява борисов. Защото отново почнаха протестите срещу него ,срещу министрите му лукарски на икономиката чийто кум стана тиквата на сватбата му и срещу министъра на здравеопазването петър москов за внасянето на отровните турски ваксини. Ако протестите бяха продължили и тиквун беше изритан от народа отиваше завинаги в небитието. Затова каза на хората - Успокойте се ,идват президентските избори ,ако ги загубя значи народа не ме иска и подавам оставка. Всичко по сценарий ,издига неизбираем кандидат,губи от мунчо измамник, мунчо измамник назначава за служебен премиер и министри хора които да работят за връщането на тиквун на власт като герджика например. Боко тиквун се връща на бял кон отново премиер. И още нещо - когато започнаха масовите протести срещу тиквата лятото на 2020 г.и края на август при откриването на заседанията на парламента мунчо измамник радев държа реч на откриването и каза " когато съставя служебно правителство всички вън" . Имаше предвид раздутите държавни служители а при неговите служебни се увеличиха с 14%. Няма да ми стигне полето да изброя с имена всички шефове от ГЕРБ в област В Търново уволнени от кабинета "Петков" и после върнати от служебните на мунчо измамник на по високи постове.
12:22 07.05.2026
11 Иван Димитров, санитар в Карлуково
12:22 07.05.2026
12 Нехис
Коментиран от #17, #21, #22
12:23 07.05.2026
13 жнвнм
12:23 07.05.2026
14 АГАТ а Кристи
12:24 07.05.2026
15 Смешник
12:25 07.05.2026
16 Респект
12:27 07.05.2026
17 оня с коня
До коментар #12 от "Нехис":Ще е стабилна коалиция ПБ - ГЕРБ със сив кардинал Делян Славчев Пеевски . За ПБ гласуваха 1 млн.445 хил.,за ГЕРБ 430 хиляди и за ДПС 220 хиляди. Над 2 милиона за мощната тройна коалиция ГЕРБ - РАДЕВ -ПЕЕВСКИ. За ПП/ДБ само 413 хиляди и единствени опозиция на стабилната тройка. ПОБЕДА
Коментиран от #26
12:27 07.05.2026
18 С достойнство, хахаха
Как за два часа решихте 23 въпроса? Може и повече да сте включили?!
Достойно крадохте, каквото можахте!
Само Кандев заслужава моето уважение!
12:30 07.05.2026
19 Даа...
Коментиран от #25
12:30 07.05.2026
20 Машала гюрю
12:30 07.05.2026
21 Всички от един
До коментар #12 от "Нехис":Бардак. Главният свод ник е на Дондуков 2.
Сгодихме се.
12:33 07.05.2026
22 Ами какво да кажа...-
До коментар #12 от "Нехис":...Блондинки,Сър...!
12:33 07.05.2026
23 Анонимен
12:34 07.05.2026
24 Боко
12:35 07.05.2026
25 Анонимен
До коментар #19 от "Даа...":Тези са нарушители незаконници съд затвор за всичката Гюрова кога
12:35 07.05.2026
27 ДрайвингПлежър
... и куп скандали!
12:40 07.05.2026
30 Една българка
12:44 07.05.2026
31 зеленски
12:47 07.05.2026
32 И следващите, като вас пак
12:52 07.05.2026
33 т-п тpoл copoсоиден
До коментар #4 от "Измамник кayн Крадев":Ако искаш да заметеш, потулиш и разводниш нещо, правиш комисия в парламента. Доказано от ГРОБ, ДПС и ПП-ДБ
12:54 07.05.2026
34 ПеПеДеБерас
12:55 07.05.2026
35 Мирослав Германов
12:56 07.05.2026
36 777
13:01 07.05.2026