Запрянов: В армията остават много нерешени въпроси

9 Май, 2026 21:11

Американските самолети могат да останат на летище "Васил Левски" до 31 май, подчерта бившият министър на отбраната

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доволен съм от постигнатото. Знаете, че всяко правителство започва с програма, приоритети, мерки и цели и завършва с отчет. При сегашния мандат на служебното правителство не само в Министерството на отбраната, всички министри направихме отчет как сме изпълнили приоритетите, какви въпроси сме решили и какви проблемни въпроси остават да бъдат решени и предадени на нашите наследници. В този смисъл съм доволен. Дали всичко е направено - съмнявам се. Още има много открити въпроси за армията и много проблеми за решаване от новия министър на отбраната. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Атанас Запрянов.

Той подчерта, че при предаването на предаването на властта е имал възможност да поговори абсолютно откровено с новия министър Димитър Стоянов. "Обяснил съм ситуацията. Министър Стоянов е бил служебен министър, познава отбраната и мисля, че бързо ще навлезе и ще направи своята оценка за състоянието", посочи Запрянов.

Той е единственият министър на отбраната, запазил поста си в четири поредни кабинета. "И в четирите правителства, в които съм бил министър, лично премиерите са ми се обаждали. В случая със служебния кабинет - премиера Андрей Гюров. Няма кой друг да ми се обади. Много резонно беше да се мисли в кратък период от време, тъй като имаше много спешни въпроси за решаване. Първият беше кризата в Иран и операцията на САЩ. След това работехме по механизма SAFE и проектите, които трябваше да бъдат готови до края на април. Имаше и текущи проекти по превъоръжаването - пристигането на самолетите F-16 Block 70, програмата със „Страйкър“, както и строителството в Граф Игнатиево. За един нов човек два месеца и половина са абсолютно недостатъчни", обясни той.

На въпрос има ли нови ангажименти по споразумението с Украйна Запрянов отговори: "Няма нищо ново. Това е политическа декларация, базирана на съществуващи двустранни споразумения. България може да се възползва от опита на Украйна, особено в областта на дроновете и съвременните технологии".

Той беше категоричен, че не сме предоставяли военна помощ на Украйна през последните месеци.

И допълни, че американски самолети на летище „Васил Левски“ могат да останат там до 31 май. "Продължението на този срок зависи от американската страна и от ново дипломатическо искане. И второ - от условията, при които би искала да останат тези самолети, които трябва да бъдат разгледани и да бъде взето решение. До момента условията бяха свързани с разполагането им в рамките на засиленото предно присъствие на Източния фланг. Имаше лимит от разполагането на 15 самолета - в строго съответствие със Закона за пребиваване и преминаване на въоръжени сили на територията на Република България. За кратък период е имало такъв случай - да са били 15. В момента са 12, доколкото си спомням", посочи той.

И подчерта, че по отношение на ситуацията с Иран - очаква сложни преговори и възможна ескалация. "Има няколко ключови теми - ядрената програма, балистичните ракети и подкрепата за проксита", изтъкна Запрянов.

А на въпрос с какво ще се занимава след напускането на министерския пост Запрянов отговори: "Ще си почивам и ще анализирам свършеното. Ако мога, ще давам съвети при нужда. Важно е отбраната да остане приоритетна държавна политика".


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То територията вече я няма в цялост

    21 1 Отговор
    Върни се да ги дооправиш
    тези хора явно нещо им е пречело да осъзнаят реалността

    21:17 09.05.2026

  • 3 1488

    38 1 Отговор
    Днес е ден на Победата !!
    Честито на победителите 🇷🇺🤣

    Коментиран от #8

    21:17 09.05.2026

  • 4 Бай Георги

    40 0 Отговор
    Защо не реши проблемите,дано армията да няма повече такъв министър и такъв началник на щаба.Голяма отврат!

    21:19 09.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    Трима украинци са задържани за нападението с железни прътове над Маршът на Безсмъртния полк в София.В болница са няколко човека, двама с опасност за живота.

    Коментиран от #16

    21:23 09.05.2026

  • 6 Фейк - либераст

    28 0 Отговор
    Особено важно е, че един от най-големите проблеми на армията - не адекватния министър сега е свободен и още тази вечер заминава за Киев да бие руснаците! Путине, Запрянката идва, жална ти майка!

    Коментиран от #10

    21:24 09.05.2026

  • 7 Абе некролог

    36 0 Отговор
    Нали беше министър в две правителства? Защо не ги реши тия въпроси? Защото толкова предателтво извърши срещу България, че не заслужаваш и ден да живееш! Гнидо натовска!

    21:26 09.05.2026

  • 8 Европеец

    20 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Слава на Великия Съветски съюз, който един белязан предател разруши, но това не пречи в съзнанието на много хора СССР да бъде Велика страна и държава, макар че вече не съществува.....

    21:26 09.05.2026

  • 9 Рики

    22 0 Отговор
    Много слаб министър, жалка работа.

    21:27 09.05.2026

  • 10 Бай Георги

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фейк - либераст":

    При такъв губиш войната тотално.Запряна е срам за армията до колкото я има.

    21:28 09.05.2026

  • 11 Тук не е Брюксел

    17 0 Отговор
    За украинската армия ли говори?

    21:29 09.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тома

    11 0 Отговор
    Бог да прости запрянката.

    21:31 09.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    0 16 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Е що за "Безсмъртен полк" е това,след като двама от членовете са с опастност за Живота както пишеш?

    21:33 09.05.2026

  • 17 Анонимен

    17 1 Отговор
    Как няма да има проблеми като министрите мислят повече за украинската армия отколкото за нашата?

    21:34 09.05.2026

  • 18 Перо

    20 0 Отговор
    И тоя беше едно покорно говедо, допринесло за упадъка на армията!

    21:34 09.05.2026

  • 19 Мнение

    16 0 Отговор
    Да накараш народ да воюва за такива като тоя стар продал се ж...к човечец?!
    Или пък за боко, шишо, кирчо, кокорчо, че дори и за Румен Радев (със сегашните му политики)?!
    ПЪЛЕН АБСУРД!

    Вероятно същото нещо се случва и в укрия!
    Мнозинството там не желае война с Русия (те и без това мнозинство украинци са си с руски корени), НО чуждите спонсори (като шорош) наливат яко милиони (че и милиарди) в прокарване на мозъкопромиваща пропаганда, което доведе до не малко количество пълнеж за зеления фашист!
    Само, че доброволците свършиха, а руснаците (макар и бавно) все още напредват!
    И какво правят господарите на зельо?!
    Заръчаха му да събира украинци от улиците с бели бусове, като чували с картофи!
    Това е невероятната "демокрация" на сатонягште зад урсулите!!!

    А ква

    21:35 09.05.2026

  • 20 дрът лешпер

    14 0 Отговор
    тоз светке мари що пак ни го курдисваш тук
    добре че го смениха тоз човечец и вие продължавате с ваште неприятни пълнежи

    21:47 09.05.2026

  • 21 Да,бе

    12 0 Отговор
    Тая мумия олицетворява армията ни в момента...И да се чудиш кой е по-жив.Залагам на мумията...

    21:52 09.05.2026

  • 22 Деменцията изпадна от борда

    10 0 Отговор
    Дъртак време ти е да се разкараш

    21:59 09.05.2026

  • 23 Анонимен

    3 0 Отговор
    Броениците

    22:00 09.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аре чупка!

    12 0 Отговор
    Запρянов изчезни .... спаси ни от присъствието си ако обичаш. ...... ти си никой вече бе цървул!

    Отивαй на фронта! .... някъде там в Одеса те чака под развалините другият боклук Събев.
    Отивай да се докажеш в преданост на фашизма!

    Жαлкα оτρепкα!

    22:03 09.05.2026

  • 26 Феникс

    5 1 Отговор
    Един от основните проблеми е че нямаме армия! Другото са дребни кахъри след това! Бутафорията е завладяла тази страна, всичко е бутафорно, икономиката, армията, дори храната ни стана бутафорна!

    22:06 09.05.2026

  • 27 Феникс

    7 0 Отговор
    Поне полиция да имахме а и там нещата отиват само на охранители на власта! В Габрово цигани потрошиха Българи, маскирани лумпени пребиха двама български младежи в София, Украйнка закла четерима човека! На мен също ми се случи интересна случка неотдавна в ботевградско село, поне съм жив и здрав, материалните блага и парите се изкарват!

    22:10 09.05.2026

  • 28 Смешник

    9 0 Отговор
    Ами такива като тебе и Тагаренко създават само проблеми и нерешени въпроси

    22:11 09.05.2026

  • 29 Стига

    3 0 Отговор
    с тая армия! Нато ни унищожи армията,те да се оправят! Пари за глупости се не дават!

    22:15 09.05.2026

  • 30 Пацифист

    3 0 Отговор
    На мене армия не ми трябва

    22:15 09.05.2026

  • 31 АЛОУУУ....,ДЕДКО ЗАПРЕНОВ...

    4 0 Отговор
    ...,ВЕЧЕ СИ ,,Г-Н НИКОЙ...!!!

    22:19 09.05.2026

  • 32 Прегледах мненията...!

    4 0 Отговор
    Ама как така,нямаше поне едно положително изказване,за Дедко ЗаорЕнов...?!?!

    22:26 09.05.2026

  • 33 нннн

    5 0 Отговор
    Дано Запрянов, Тагарев, Шаламанов и подобните им никога вече не се занимават с въпросите на армията.

    Коментиран от #34

    22:34 09.05.2026

  • 34 По всички изгледи...!

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "нннн":

    Вече дори няма и да ги канят,за анализи в платените тв-студиа...!
    Защото Радев спечели изборите...

    22:41 09.05.2026

  • 35 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Дърт крадец и лъжец.

    22:47 09.05.2026

