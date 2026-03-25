Регионалният министър оповести нередности за милиони в АПИ. Сред тях и организацията на Джиро д’ Италия

В Агенция "Пътна инфраструктура" има нередности за милиони в няколко направления, каза на брифинг регионалният министър Николай Найденов, цитиран от dariknews.bg.

"Още в първия ден в работата на новото ръководство на АПИ възложих задача да направят анализ на финансовото състояние на Агенцията. Констатациите са изключително тревожни и създават съмнения за нередности", каза той и допълни, че още в началото на служебното правителство са пуснали инспекторати да извършват проверки.

Първото направление - обществената поръчка за мантинелите на стойност 590 милиона евро за срок от 5 години, докладът на инспектората е готов, констатирани са множество нередности и съм депозирал към МВР да запозная министър Дечев с него", обясни той.

Второто направление са договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. "Тези договори са започнали да се подписват след обществени поръчки в края на 2024 и началото на 2025 и общата стойност е била над 2 милиарда евро", каза Найденов. До 19 февруари тази години възлаганията по тези договори са на стойност почти 100%. По думите му този бюджет е бил разчетен за 4 години, а за година и половина са изхарчени 100% от ресурса по текущ ремонт и поддръжка.

"Основното перо от тези възлагания отива за т. нар "превантивен ремонт", което е една изключително порочна практика в АПИ", каза той.

Задълженията на АПИ към днешна дата са 528 милиона по тези възлагания, които вече са изпълнени, отделно 168 милиона евро по съдебни спогодби и отделно главници и лихви по съдебни спорове - 55 милиона евро. Общо АПИ трябва да плати на изпълнители 752 милиона евро", обясни регионалният министър.

Пътната агенция разполага с бюджет 200 милиона евро, за март 34 милиона евро за поддръжка и 42 милиона евро за ново строителство, април - 80 милиона евро за поддръжка, 20 милиона за капитално строителство и за май - 17 милиона евро за поддръжка и 5 милиона евро за капитално строителство - новите строежи "Хемус", "Струма", Видин, Благоевград, обясни Найденов.

Той каза още, че има още един пример за "лошо планиране" - организацията по "Джиро д’Италия". "През ноември 2025 година с организаторите на "Джиро д’Италия" и с представители на АПИ, е извършен оглед на маршрута, направени са задания и протоколи, които да отговорят на всички технически изисквания за въвеждане на пътя в съответствие на необходимостите на състезанието. Направена е оценка от страна на АПИ за 10 милиона евро и държавата е предоставила парите. Само за два месеца по планиране и допълнителни огледи - тази сума е стигнала до 55 милиона евро", каза той.

Найденов обясни, че ще се повиши контролът и ще се направят публични възлаганията и договорите, ще се качат в интернет, за да са видими за всички.