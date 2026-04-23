Сметната палата: Сезирахме НАП за нарушения за 1,3 млн. лева при плащания на членове на СИК

От Сметната палата съобщиха, че не са препоръчвали на общините да плащат само по банков път на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), както се твърди в медийни публикации, предават от БТА.
При одити на Годишните финансови отчети за 2024 г. на общини одитната институция е открила нарушения на техните вътрешни правила, свързани с ограничаването на плащанията в брой. В съобщението пише още, че става въпрос за разплатени суми за възнаграждения на членове на СИК за изборите на 9 юни 2024 г. за народни представители и за членове на европейския парламент и на 27 октомври същата година за Народно събрание.
Във вътрешните правила на общините Стара Загора, Димитровград и Раднево, утвърдени със заповед на кметовете, е разписано, че се ограничават разплащанията в брой, като всички възнаграждения, с изключение на няколко конкретни описани случая (за командировки, автобусни билети и т.н.) се превеждат по банков път. При разплащане на дейности, свързани с изборите през 2024 г., обаче одитният екип е установил, че в документите липсват декларации от членовете на СИК, удостоверяващи, че не разполагат с банкови сметки, което съгласно вътрешните правила на общините представлява обективна причина за практическа невъзможност за изплащане на възнагражденията по банков път.
Така за изборите през 2024 г. в три общини са разплатени кеш за изборни дейности близо 1,3 млн. лева - 173 хил. лева в Раднево, близо 690 хиляди лева в Стара Загора и 432 хил. лева в Димитровград, допълниха от Сметната палата. Институцията е сезирала за казуса Националната агенция за приходите (НАП), на която са изпратени извлечения от трите одитни доклада.
В отговор на запитване от Сметната палата, от Община Раднево е предоставен Протокол от 27 ноември 2025 г. от НАП за извършена проверка на представени документи и насрещни проверки на пет лица, участвали в СИК. С протокола е потвърдено, че тези лица действително са членове на СИК и че са получили възнагражденията си в брой, като от инспекторът на териториалната дирекция на НАП няма заключение за спазването или неспазването на нормативната уредба.
За другите две общини – Стара Загора и Димитровград, проверката на НАП все още не е приключила.
БТА припомня, че на 15 април Сметната палата съобщи, че общо 130 партии са подали годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2025 г., като са спазили изискванията за представянето им в предвидения от Закона за политическите партии.
3 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #2 от "истина е, да не се оправдават":Ама те банките са еврейски дружества,но конкретно при теглене от банкомат не се удържат такси.
Пример, преди пет дена теглих сума от друга банка и нямаше такса.
12:25 23.04.2026
Ако съм знаел и аз можех да се включа в наддаването, за да си купя няколко депутата.
8 Като
До коментар #5 от "факт":Си толкова против цифровото евро, тоест финансовия концлагер, защо не участва в протестите цялата минала година?
Сега си триеш сол на главата. Заспал народ.
12:59 23.04.2026