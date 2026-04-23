Сметната палата: Сезирахме НАП за нарушения за 1,3 млн. лева при плащания на членове на СИК

23 Април, 2026 10:53 1 806 8

Не сме препоръчвали на общините да плащат само по банков път на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), както се твърди в медийни публикации, казват още от Сметната палата

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

От Сметната палата съобщиха, че не са препоръчвали на общините да плащат само по банков път на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), както се твърди в медийни публикации, предават от БТА.

При одити на Годишните финансови отчети за 2024 г. на общини одитната институция е открила нарушения на техните вътрешни правила, свързани с ограничаването на плащанията в брой. В съобщението пише още, че става въпрос за разплатени суми за възнаграждения на членове на СИК за изборите на 9 юни 2024 г. за народни представители и за членове на европейския парламент и на 27 октомври същата година за Народно събрание.

Във вътрешните правила на общините Стара Загора, Димитровград и Раднево, утвърдени със заповед на кметовете, е разписано, че се ограничават разплащанията в брой, като всички възнаграждения, с изключение на няколко конкретни описани случая (за командировки, автобусни билети и т.н.) се превеждат по банков път. При разплащане на дейности, свързани с изборите през 2024 г., обаче одитният екип е установил, че в документите липсват декларации от членовете на СИК, удостоверяващи, че не разполагат с банкови сметки, което съгласно вътрешните правила на общините представлява обективна причина за практическа невъзможност за изплащане на възнагражденията по банков път.

Така за изборите през 2024 г. в три общини са разплатени кеш за изборни дейности близо 1,3 млн. лева - 173 хил. лева в Раднево, близо 690 хиляди лева в Стара Загора и 432 хил. лева в Димитровград, допълниха от Сметната палата. Институцията е сезирала за казуса Националната агенция за приходите (НАП), на която са изпратени извлечения от трите одитни доклада.

В отговор на запитване от Сметната палата, от Община Раднево е предоставен Протокол от 27 ноември 2025 г. от НАП за извършена проверка на представени документи и насрещни проверки на пет лица, участвали в СИК. С протокола е потвърдено, че тези лица действително са членове на СИК и че са получили възнагражденията си в брой, като от инспекторът на териториалната дирекция на НАП няма заключение за спазването или неспазването на нормативната уредба.

За другите две общини – Стара Загора и Димитровград, проверката на НАП все още не е приключила.

БТА припомня, че на 15 април Сметната палата съобщи, че общо 130 партии са подали годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2025 г., като са спазили изискванията за представянето им в предвидения от Закона за политическите партии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Имена на партии

    4 1 Отговор
    и спонсорите им нещо?

    12:04 23.04.2026

  • 2 истина е, да не се оправдават

    7 0 Отговор
    По искане на ЕС във всички институции негласно се нарежда да се спре всякакво плащане в брой и да става само по банков път. Също така от грлажданите да се изисква да плащат предимно с карти. Защо не се върне плащането на заплатите в брой - аз не искам да ми ги привеждат по карта и да плащам какви ли не такси при всяко теглене. При четери карти в семейството таксите по тези тегления надвижават стотина лева на месец - защо да ги плащам на банката.

    Коментиран от #3

    12:09 23.04.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "истина е, да не се оправдават":

    Ама те банките са еврейски дружества,но конкретно при теглене от банкомат не се удържат такси.
    Пример, преди пет дена теглих сума от друга банка и нямаше такса.

    12:25 23.04.2026

  • 4 хмммм

    3 0 Отговор
    Какво сте сезирали. Вие ли я допуснахте тази грешка?

    12:29 23.04.2026

  • 5 факт

    5 0 Отговор
    Искат да направят живота ни изцяло дигитален. Парите неналични, а само в картата. Купуваш си хляб с картата, Плащаш билет с картата. Влизаш си вкъщи с индивидуален чип и информацията отива някъде и вече се знае, че си си вкъщи. Дотук добре звучи, всеки се знае къде е в момента и престъпленията се откриват лесно. Но ако откажеш да се ваксинираш всичко ти се блокира, не можеш да си купиш хляб, не може да си платиш билета, не може да си влезеш вкъщи. При такъв случай нещата стават крайно сериозни. Предпочитам да ми дрънкат стотинки в джоба и да не завися от никого.

    Коментиран от #8

    12:30 23.04.2026

  • 6 AЛОООО, СМЕТНАТА ПАЛАТА

    4 0 Отговор
    НАУЧЕТЕ ЗАКОНИТЕ И ТОГАВА ПРОВЕРЯВАЙТЕ! В КОЙ ЗАКОН СЕ ЗАБРАНЯВА ПЛАЩАНЕТО В БРОЙ ЗА СУМИ ПОД 5000ЕВРО НА ТРАНЗАКЦИЯ???? НАРЕДБА НА КМЕТА НЕ МОЖЕ ДА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОН, А ОЩЕ ПОВЕЧЕ НА ИЗДАДЕНА ОТ САМИЯ КМЕТ НАРЕДБА.

    12:48 23.04.2026

  • 7 Биг сикрет

    3 0 Отговор
    тези членове на ЦИК толкова евтино ли се продават? Един милион на стотици членове?

    Ако съм знаел и аз можех да се включа в наддаването, за да си купя няколко депутата.

    12:54 23.04.2026

  • 8 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "факт":

    Си толкова против цифровото евро, тоест финансовия концлагер, защо не участва в протестите цялата минала година?

    Сега си триеш сол на главата. Заспал народ.

    12:59 23.04.2026

