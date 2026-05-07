Светослав Бенчев: Петролът удари 160 долара за барел

7 Май, 2026 11:20 1 617 14

Забавянето в отварянето на ключовия Ормузки проток ще удари първо азиатските пазари, но вторичният трус бързо ще застигне и Стария континент

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Физическият пазар на горива започва тревожно да се откъсва от борсовите очаквания, като реални сделки за суров петрол вече достигат 160 долара за барел. За това предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев в ефира на NOVA. По думите му, продължаващата блокада на Ормузкия проток отрязва 15 милиона барела дневно от глобалните доставки, което създава риск от физически дефицит на суровина в Европа до средата на месец юни.

Експертът изрази сериозно безпокойство относно несъответствието между цените на фючърсите и реалните транзакции. "Тенденцията, която наблюдавам напоследък, е именно, че физическият пазар за горива доста се различава от този на фючърсите. И то тревожно се различава. Не ми вдъхва доверие," обясни Бенчев. Според данните на асоциацията през изминалата седмица норвежки суров петрол е търгуван за 160 долара за барел, а последните танкери от Ирак са реализирани на цена от 140 долара за барел. Тези стойности показват безпрецедентно и задълбочаващо се разминаване с борсовите индекси.

Забавянето в отварянето на ключовия Ормузки проток ще удари първо азиатските пазари, но вторичният трус бързо ще застигне и Стария континент. Бенчев подчерта, че световният пазар вече е в дефицит. "Причината да не се усеща напълно в Европа е, че танкерите, тръгнали преди кризата, все още пристигат. Но този буфер се изчерпва," заяви председателят на БПГА. Ако кризата не намери политическо решение, цените трайно ще надхвърлят 150 долара за барел. Дори при бързо отваряне на протока, пазарите ще се нуждаят от поне 9 месеца до една година, за да се успокоят до нива от около 60 долара за барел.

На фона на глобалното напрежение, ситуацията у нас е сравнително спокойна. Отчетено е минимално повишение от 2% за бензина и 3% за дизела в рамките на последния месец. "В България това не се случва, защото пазарът е по-различен и по-стабилен," отбеляза Бенчев, визирайки ежедневните ценови скокове в други европейски държави, които са силно чувствителни към борсовите фючърси. Родната рафинерия е подсигурена със суров нефт за следващите два месеца, което гарантира нормалната работа на вътрешния пазар. Страната разполага с всички необходими видове горива, включително достатъчни количества керосин за нуждите на авиацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    29 5 Отговор
    Що лъжите 98 долара а барела на борсата

    11:23 07.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    30 2 Отговор
    Този изпечен мошеник, просто ни подготвя за още спекулативни цени на горивата

    11:25 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без страхове

    7 7 Отговор
    Навсякъде по света цените се покачват плавно и така ще бъде,докато не започнат да падат.

    11:30 07.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядо дръмпир-истината

    7 5 Отговор
    110.39 USD за барел
    Цената на петрола днес е 110.39 USD за барел
    И този като баща си и дядо си е лъж....ц от комунистическо котило!

    Коментиран от #13

    11:42 07.05.2026

  • 9 Тоя

    7 2 Отговор
    лъжец яко ни краде

    11:47 07.05.2026

  • 10 сега е момента да продадем нашия петрол

    3 5 Отговор
    дето сме складирали . така ще се вземе супер огромна сума . а както знаем нямало 4 милиарда за лекарите , 8 милиарда за военните, 3 милиарда за енергетиката и 2 милиарда за туризма . Да .

    11:49 07.05.2026

  • 11 Велосипедист

    4 0 Отговор
    Купувайте си колелета докато още има

    Коментиран от #12

    12:07 07.05.2026

  • 12 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Велосипедист":

    Предвидили сме своите хора!

    12:39 07.05.2026

  • 13 DW смърди

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "дядо дръмпир-истината":

    Цената на борсите не е като цената, която се плаща за истински продукт, натоварен в кораба и докаран при теб. Особено в Азия е чудо - танкерите тръгват занякъде, обаждат им се от друго място с по-добра оферта и обръщат натам.

    Човекът си го е казал в първото изречение още:

    "Физическият пазар на горива започва тревожно да се откъсва от борсовите очаквания, като реални сделки за суров петрол вече достигат 160 долара за барел."

    12:43 07.05.2026

  • 14 РумбуРак

    0 0 Отговор
    560 да стане!

    13:00 07.05.2026

