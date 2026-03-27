Слави Трифонов към Илияна Йотова: Госпожо Президент, поправете грешката си с Андрей Гюров като премиер
  Тема: Избори

Слави Трифонов към Илияна Йотова: Госпожо Президент, поправете грешката си с Андрей Гюров като премиер

27 Март, 2026 12:18 3 746 159

Е, наистина няма такава държава!

Слави Трифонов към Илияна Йотова: Госпожо Президент, поправете грешката си с Андрей Гюров като премиер - 1
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Госпожо Президент, ще ви цитирам информацията, която излезе днес като световна новина:

„Законът за Българската народна банка (БНБ) не противоречи на правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и във връзка с основанията за тяхното освобождаване. Това се посочва в становището на генералния адвокат на Съда на ЕС Николас Емилиу по повод казуса с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ, предаде „Лекс“. Това означава, че решението на Управителния съвет на БНБ от 16 юли 2024 г. да отстрани Гюров е правомерно.“ Край на цитата.

Това написа във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

От тази информация става ясно, че Гюров не е подуправител на БНБ, от което пък става ясно, че не може да присъства в така наречената „домова книга“ за евентуални служебни министър-председатели, което, от своя страна, госпожо Президент, означава, че Гюров не може да е министър-председател, защото това нарушава основния закон на българската държава - българската Конституция.

Не е като да не Ви предупреждавахме, нали, госпожо Йотова. Но вие не слушате. Не слушате нито закона, нито морала, нито собствената си съвест. И защо, бе, госпожо Йотова? За да може ППДБ да си има правителство по време на изборите и най-после да си направи избори с „тяхно МВР“? Защо им направихте тази услуга, явно нарушавайки закона? Значи, в държавата България президентът и министър-председателят нарушават закона и правят каквото си искат! Че какво остава тогава за обикновените граждани? Ако следват примера на собствения си президент и министър-председател, те спокойно могат да нарушават всички закони.

Е, наистина няма такава държава!

Госпожо Президент, веднага трябва да постъпите законосъобразно, да се обърнете към основния закон на българската държава - българската Конституция и моментално да направите всичко необходимо, за да поправите грешката си.

Ако вие изчакате да се произнесе Европейският съд, а той явно ще се произнесе така, както е в становището на генералния адвокат на Съда на ЕС Николас Емилиу, целият кабинет ще е незаконен, всички негови решения ще са незаконни и вие ще сте тази, която ще стои в основата на незаконните избори в България.

И ако всичко това се случи, вие, госпожо Йотова, ще бъдете грешката!

Грешката като президент и би следвало веднага да се оттеглите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ффжедц

    38 109 Отговор
    Самата госпожа е от същото Сороско котило , нязмам какво очаквате

    Коментиран от #113

    12:20 27.03.2026

  • 2 Това келавото, диша

    108 15 Отговор
    Това е Изненада

    Коментиран от #7

    12:20 27.03.2026

  • 3 Ялчин

    174 18 Отговор
    Тоя повтаря всичко което каже и Пеевски!

    12:21 27.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    155 14 Отговор
    Зулу, пеевски не може да ви напазарува гласове май.

    12:21 27.03.2026

  • 5 пешо

    122 12 Отговор
    чалгарррррррррррррррр

    Коментиран от #47

    12:21 27.03.2026

  • 6 Все тая...

    164 13 Отговор
    Слави, Слави, не те знам теб и тия около теб, но със сигурност българският народ ще поправи грешката с вас.

    Коментиран от #148

    12:21 27.03.2026

  • 7 Кок

    56 7 Отговор

    До коментар #2 от "Това келавото, диша":

    Във виртуалната реалност няма кислород

    12:22 27.03.2026

  • 8 Вълк единак

    145 9 Отговор
    Тоя предаде един цял народ!

    12:22 27.03.2026

  • 9 Господин Слави ,

    130 8 Отговор
    Поправете грешката на вашия пдал- министър Бачев с парите на Иво Аръков.

    12:22 27.03.2026

  • 10 изчезни бе

    125 12 Отговор
    грешката - тя ще я оправи, ама ти твоята няма да можеш да я оправиш - жалки карикатури. Що не лаеш срещу прасето и тиквата - мммммммм

    12:22 27.03.2026

  • 11 Славиту

    105 5 Отговор
    поправи си грешките ТИ. Цялата ти партия е изтъкана от грешки. тошко, балабана, лудогорския, родопския, палавата, адвокатчето, всичи до един зависими.

    12:24 27.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гол охлюв,

    78 7 Отговор
    ама плешив.

    12:26 27.03.2026

  • 14 Българин

    11 56 Отговор
    Вече съм набелязал десетина соросоида, които ще бъдат заклани като агнета, а после изпекани на шиш, е първо печени, а после заклани. Тук като се вижда сте на първа линия, както ще бъдете и в кланиците!

    12:27 27.03.2026

  • 15 Анализатор

    98 7 Отговор
    Чалгаря пак цвили от дивана...

    Коментиран от #154

    12:27 27.03.2026

  • 16 Гледай си

    86 6 Отговор
    македонската астронавтика. С политиката беше до тук, край.

    12:27 27.03.2026

  • 17 Горкият Славчо

    81 5 Отговор
    Все закъснява
    Дава акъл без да има
    Лоша северняшка черта
    Иначе, нека си живее макар че до тук файда йок в партийното му раздвижване
    То ще отече и то като някои дебели пък ще потънат
    Иде видове ден

    12:28 27.03.2026

  • 18 Българин

    93 8 Отговор
    Тоя пак защитава Пеевски.Нима предните избори бяха законни?!

    12:28 27.03.2026

  • 19 Молба към Бог

    72 7 Отговор
    Боже поправи си грешката със Славчо като човек🙏🏻

    12:29 27.03.2026

  • 20 Иху

    75 8 Отговор
    Вземи се скрий. Не сме длъжни да търпим правната ти неграмотност.

    12:30 27.03.2026

  • 21 екозащитникХа

    13 60 Отговор
    Цялото правителство(служебно) трябва веднага да бъде разпуснато,защото каквито и решения отсега нататък да взима ще са незаконни Фактически Гюров не е бил подуправител наБНБ ,защото де факто е бил отстанен по закон!Ами тогава...Сарафов бил незаконен ,ВСС не бил законен ,аГюров ?Явно не е бил в домовата книгаТи да видиш!

    Коментиран от #27

    12:30 27.03.2026

  • 22 Клоун от бандеристан

    72 5 Отговор
    Уважаема госпожо Трифонова, голям го вадите но е мек.

    Коментиран от #59

    12:30 27.03.2026

  • 23 ккк

    65 4 Отговор
    бегай шаллгар и то със 300

    12:31 27.03.2026

  • 24 хмммм

    10 59 Отговор
    Гюров и неговите – вън!

    12:33 27.03.2026

  • 25 ефрейтор

    7 48 Отговор
    Трябваше да изберат Мария Филипова.

    Коментиран от #150

    12:33 27.03.2026

  • 26 ТОА ПА...?!

    64 3 Отговор
    Откъде се обажда?!
    Май от космоса,в компанията на един...македонец?!

    12:34 27.03.2026

  • 27 Юрист

    53 4 Отговор

    До коментар #21 от "екозащитникХа":

    Вземи се скрий. Не сме длъжни да търпим правната ти неграмотност.

    Коментиран от #140

    12:35 27.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Може д а е

    10 57 Отговор
    Всякакъв Слави, но в случая е много прав... Онази псевдо президентка куха..къде е..къде се крие... има ли кой да й потърси отговорност на тази продажна жена... ОСТАВКА НА ЙОТОВА...ОСТАВКА..

    12:38 27.03.2026

  • 30 Президентска Бутафория

    14 52 Отговор
    Йотова не е първата президентка, която с надменно пренебрежение нарушава основния закон на държавата. Менторът й от ПБ Радев вече го е правил с назначаване на канадски гражданин за министър на икономиката, а премиер екс канадец разпорежда арести под кристално влияние на дамаджан ефенди и доказателства от гугъла.
    ПБ така разбира върховенството на закона, избора на Гюров е на Радев за следизборна коалиция със своя шарлатански проект ПП+ДБ.

    12:38 27.03.2026

  • 31 Хмм

    50 5 Отговор
    този си иска главчев с министър на културата бачев, че да даде още милион на "гениалния " аръков

    12:39 27.03.2026

  • 32 Змей

    58 6 Отговор
    А ти бе чалгар слуга още ли си показваш гнусната мутра? Марш обратно в дупката си плазмодии грозен.

    12:39 27.03.2026

  • 33 БАТ БАЯН

    47 5 Отговор
    На този кой му дава право да се обажда,народен предател!!!

    12:40 27.03.2026

  • 34 Казуар

    50 4 Отговор
    Чалгар Славчо, измитайте се от парламента и повече не стъпвайте там.

    12:41 27.03.2026

  • 35 Тотално

    47 5 Отговор
    е избръмчал Злобньо Учиндолския !

    12:42 27.03.2026

  • 36 Хмм

    42 5 Отговор
    Гюров е разследван но не е осъден, а в неплатен отпуск, Боршош в тяхното правителство какъв е, ами самият премиер желязков

    12:43 27.03.2026

  • 37 Вярно

    31 1 Отговор
    След като излезе решението на европейският съд, всички коментари ще станат излишни...
    Да изчакаме... Ако има юристи да коментират...
    Това с домовата книга е глупост... ама са я надробили...

    Коментиран от #53

    12:45 27.03.2026

  • 38 Един там

    45 4 Отговор
    Зулуса се нареди до прасетата и винаги ще бъде мразен за предателството му!

    12:46 27.03.2026

  • 39 Последния Софиянец

    39 6 Отговор
    Жив ли си, бе, зулус? Да живееш 100 години, да може още 40 години да не смееш да си покажеш носа навън. Домашен арест доживотен. По желание. И да можеш да ходиш. Да усещаш какво е да си в невъзможност да излезеш навън и да усетиш народната любов. БЪДИ ЗДРАВ. Аз отивам с приятели да пием бира петъчно. След хората.

    12:53 27.03.2026

  • 40 Към Зулуса

    35 5 Отговор
    Най-голямата грешка е че те има!

    12:54 27.03.2026

  • 41 Майора

    7 31 Отговор
    Ало Слави , още ли не си разбрал , че всичко което е в интерес на Партия Петрохан , е правилно, независимо дали се погазват законите и Конституцията! Затова и олигарха Бобоков е в САЩ , да лобира за тях и срещу тия , които не ги подкрепят! Само че още не е разбрал че Сорос вече не играе никаква роля и стещу него се водят дела!

    12:55 27.03.2026

  • 42 ФАКТ

    29 2 Отговор
    Славе ми кой да турим като всичките сте маскари свестен няма

    12:56 27.03.2026

  • 43 Чалгаджи ефенди

    34 4 Отговор
    Плаатеният рептил на Шиши да се запаси с криви макарони!

    12:56 27.03.2026

  • 44 Зулуса е лъжец

    37 4 Отговор
    Само ще припомня, че слави зулуса излъга избирателите си. Подведе ги да гласуват за него и после се оттегли на дивана си в полза на друг. И това е най-малката лъжа!

    Коментиран от #71

    12:57 27.03.2026

  • 45 Ами прав е Слави

    4 32 Отговор
    Ако съда каже нелегитимен и избори и всичко ще е менте.

    Коментиран от #49

    12:58 27.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Коментар до 5

    2 17 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    чалгар , ап
    ма плащаше по 78 стотинки на месец за да го гледаш

    12:59 27.03.2026

  • 48 Жбръц

    26 4 Отговор
    Как да не беснееш,когато усещаш,че оставаш единствено със 7/8 такт.А лапачката от лобизъм,заминава в кошчето за политически от,падъци. Поне запазете мълчание! Без това народа ви ненавижда, дори повече от бочко и делянчо.Така дори ни нахъсвате здраво.

    13:02 27.03.2026

  • 49 Съдът на ЕС

    33 4 Отговор

    До коментар #45 от "Ами прав е Слави":

    ще се произнесе след три месеца. Това е становище на адвокат и не е окончателно решение. Така. че този неграмотник, слуга на мафиота Пеевски да се скрие!!! Изфабрикуван казус от бандитите!!!

    Коментиран от #55, #121

    13:03 27.03.2026

  • 50 Грешката

    25 3 Отговор
    си ти, Белоноско -проксито на ТИМ и Пеевски.

    13:04 27.03.2026

  • 51 Ха-ха-ха

    4 22 Отговор
    Единия вкара незаконно Киро, а другия - Гюро. Хвани единшя, ритни другия. BG традиции!

    13:05 27.03.2026

  • 52 ШИШИ

    19 4 Отговор
    Славчо, сори мен, танк ю, бай бай

    13:06 27.03.2026

  • 53 Домовата

    18 4 Отговор

    До коментар #37 от "Вярно":

    книга я надробиха Борисов и Пеевски. Останалите искаха редовното да стане служебно.

    13:06 27.03.2026

  • 54 коментар

    2 11 Отговор
    а Червенокоска си трайка, щото ще папка

    13:07 27.03.2026

  • 55 Промяна

    4 13 Отговор

    До коментар #49 от "Съдът на ЕС":

    БАНДИТИ НА ШАРЛАТАНИТЕ СА НЕИЗМЕННО ТУК ЕС КАТО СЕ ПРОИЗНЕСЕ ИЗБОРИТЕ ЩЕ СА НЕЗАКОННИ ЩАТО И ЙОТОВАТА ПЕТРОХАНСКИ БАНДИТИПЛЪЗНАЛИ ТУК ПОСТОЯННИ

    13:07 27.03.2026

  • 56 Дълго и тъпо

    19 4 Отговор
    Президентът си има юристи, необразования клоун ли ще пита. Дългото да си гледа недоучената виола

    Коментиран от #64

    13:07 27.03.2026

  • 57 Толбухин

    14 3 Отговор
    По-голяма грешка от вас в политиката няма.

    13:09 27.03.2026

  • 58 Цвете

    12 3 Отговор
    ТЕБЕ ЛИ ДА " ПРЕДЛОЖАТ " ЗА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ? ОТЕКОХТЕ, РАЗБРА ЛИ СЕГА, КАК СЕ УПРАВЛЯВА ДЪРЖАВА? ТАКА ЩЕ БЪДЕ И ЗА НАПРЕД.👏🇧🇬👏

    13:09 27.03.2026

  • 59 Чалгар

    15 2 Отговор

    До коментар #22 от "Клоун от бандеристан":

    .... И оцапан със свинско, с полепнали семки от тиква.

    13:12 27.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Промяна

    4 12 Отговор
    ЕС СЪДЪТ КАЗВА ЧЕ ГЮРО Е НЕЛИГИТИМЕН ТОГАВА КАКВО ЙОТОВА ИЗЛЕЗ И ОТЗОВИ НЕЗАКОННИЦИТЕ ЙОТОВА ЗАЩО НЕ СПАЗВАШ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ЙОТОВА БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ПРАВОВА СМЯТАМ

    13:14 27.03.2026

  • 62 Цвете

    11 4 Отговор
    ТЕБЕ ЛИ ДА " ПРЕДЛОЖАТ " ЗА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ? ОТЕКОХТЕ, РАЗБРА ЛИ СЕГА, КАК СЕ УПРАВЛЯВА ДЪРЖАВА? ТАКА ЩЕ БЪДЕ И ЗА НАПРЕД.👏🇧🇬👏

    13:14 27.03.2026

  • 63 Цвете

    12 4 Отговор
    ТЕБЕ ЛИ ДА " ПРЕДЛОЖАТ " ЗА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ? ОТЕКОХТЕ, РАЗБРА ЛИ СЕГА, КАК СЕ УПРАВЛЯВА ДЪРЖАВА? ТАКА ЩЕ БЪДЕ И ЗА НАПРЕД.👏🇧🇬👏

    13:14 27.03.2026

  • 64 Промяна

    3 13 Отговор

    До коментар #56 от "Дълго и тъпо":

    ЙОТОВА НИКОЙ НЕ Я Е ИЗБИРАЛ НИКОГААААА ЙОТОВА Я ПРЕДУПРЕЖДАВАХА ЗА ТОВА ТОГАВА ИЗБОРИТЕ СА НЕЗАКОННИ ТОГАВА КОЙ ЩЕ Е ОТГОВОРЕН ИНСТИТУЦИЯТА КОЯТО НЕ СПАЗВА ЗАКОНИТЕ НИ

    13:15 27.03.2026

  • 65 Дано не посрешнеш Великден

    13 3 Отговор
    Природата трябва да поправи грешката с теб,

    13:16 27.03.2026

  • 66 Гейбачеви

    9 3 Отговор
    пейгъри, скрийте се в 7/8 кукуварника

    13:17 27.03.2026

  • 67 Ту Туууу

    15 3 Отговор
    Скрий се някъде и на спокойствие изживей последните си дни .

    Коментиран от #69

    13:17 27.03.2026

  • 68 Промяна

    4 12 Отговор
    ДОКОГА БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ НЯМА ДА СПАЗВА ЗАКОНИТЕ КИРО БЕШЕ НАЗНАЧЕН НЕЗАКОННО ОТ РАДЕВ СЕГА ЙОТОВА ГЮРО ИЗОБЩО НЕ Е В СПИСЪКА ЗА СЛУЖЕБНИ ЙОТОВА

    13:17 27.03.2026

  • 69 Промяна

    4 9 Отговор

    До коментар #67 от "Ту Туууу":

    67 И КАТО ДРАСКАШ ТУК ГЛУПОСТИ КАКВО ПРОМЕНЯШ ЗА СЕБЕ СИХАХАХАХА

    13:18 27.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Промяна

    4 12 Отговор

    До коментар #44 от "Зулуса е лъжец":

    АМА ЧЕ НЕВЕЖИ ТУК АМА ВИЕ ЛИ СТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НА ИЗВРАТЕНИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ХАХАХАХА

    13:20 27.03.2026

  • 72 Дългото

    4 3 Отговор
    и компания си харесваг изнасиленото моме, че пасва на техните каки

    13:20 27.03.2026

  • 73 Цццц

    3 4 Отговор
    Всички се раз скимтяха на които не им изнася. Размътиха им водата. На ти са със закона където им изнася.

    13:21 27.03.2026

  • 74 Промяна

    3 14 Отговор
    ДОКОГА БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ НЯМА ДА СПАЗВА ЗАКОНИТЕ КИРО БЕШЕ НАЗНАЧЕН НЕЗАКОННО ОТ РАДЕВ СЕГА ЙОТОВА ГЮРО ИЗОБЩО НЕ Е В СПИСЪКА ЗА СЛУЖЕБНИ ЙОТОВА

    13:22 27.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Слави - равно на Пеевски

    19 3 Отговор
    Отдавна вече е ясно и на малките деца - едно и също повтарят ИТН и Новото начало. Ако едните са първи, другите им припяват и обратно. Никакви съмнения не останаха, че тези две партии са всъщност една - тази на ДП. Слави, ако беше малко по-интелигентен и умен, щеше да се допита до образовани хора, на които точно това им е работата и да разбере, че тази мантра, която повтаря след ДП изобщо не е вярна! Ей, чак такава зависимост не очаквах. Преди няколко години, когато в публичното пространство се промъкваха такива мнения, че Слави играе заедно с ДП, изобщо не повярвах. Голяма грешки от моя страна е било. Излязоха изключително лицемерни тези от ИТН! Много се надявам повече никога да не са в управлението на страната.

    Коментиран от #79

    13:28 27.03.2026

  • 77 Стига вече

    11 3 Отговор
    Зъл,млък,никой не вярва на това.

    Коментиран от #81

    13:31 27.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Промяна

    2 10 Отговор

    До коментар #77 от "Стига вече":

    77 ТИ ЛИ ЩЕ РАЗДАВАШ ЛЪЖИТЕ СИ ТУК ХАХАХАХА ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИИИИИ

    13:33 27.03.2026

  • 82 Невероятно, но факт!

    11 2 Отговор
    Една мърша се размърдала! А вече се беше вмирисала!

    13:34 27.03.2026

  • 83 Задействаха го и този

    11 4 Отговор
    Алооо, Слави, ти като някоя секретарка на голямото Д си! Чакаш да ти каже хоп и веднага си готов да скочиш! Също като някой папагал пригласяш, без да си даваш сметка. Аз обаче имам един друг въпрос към теб - какво мислиш за Иво Аръков, за творчеството му и за огромните пари, които вашият министър на културата е разписал??? М? Не измествай фокуса с тези панически бръщолевения за премиера, който ви разтури панаира, защото не ти се получава изобщо.

    Коментиран от #85

    13:36 27.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #83 от "Задействаха го и този":

    83 АМА ТИ И ДА ЧЕТЕШ НЕ МОЖЕШ ЗАДЕЙСТВАЛИ СА ТЕБ И НЯКОЛКО МИРЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #90

    13:40 27.03.2026

  • 86 Машала

    10 4 Отговор
    Славчо, я си ходи в Учиндол. С твоя интелект къде си тръгнал да оплюваш нещо, което е напълно недостижимо за теб. Нали те видяхме как оправи държавата. Върна отново батко си Бойко на власт и двоите от ИТН като Тошко да му стоят в скута. За нищо не ставате, освен да лаете. За първи път от толкова години имаме министър председател с ум, интелект и решимост да прави нещо без да краде. А ти като бясно куче защитаваш Баце и Шиши! Гадна чалгарска работа!

    13:41 27.03.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Каменов

    14 3 Отговор
    Лошото е че ГОСПОД не поправя грешката си с теб .Провалил съзнанието и мисленето на поколения българи .

    13:42 27.03.2026

  • 89 Съвет

    11 3 Отговор
    Слави ,скрий се. Вече си никой като политик че да даваш съвети
    Накратко изложи се . Повярвах ти , но ти предаде идеите ни . Вместо да изчегъртваш ти залепна за мутроолигархията. Явно и ти си бил от тях ,но ни лъжеше. За мен вече не съществуваш.

    13:44 27.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Калтакът

    8 2 Отговор
    си е калтак

    13:44 27.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Айде на кючеците!

    7 3 Отговор
    "Лягай и брой си сама..." Айде на гюбеците! "Само да те гепна..."

    13:51 27.03.2026

  • 98 Резо

    13 3 Отговор
    Скрий се Предател!

    13:54 27.03.2026

  • 99 Цървул

    13 2 Отговор
    Вън подлогите от парламента . Чиба .

    13:55 27.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Перо

    5 16 Отговор
    Това недоразумение Йотова е подизпълнител на Радев, който не жали сили и средства да заблуждава електората с лозунги, обещания и клишета! После на заблудените овце ще им се обясняват причините, защо нищо от обещанията не може да стане и как всичко зависи от ЕС и НАТО или въобще няма да има отговор на въпросите! Ще започне държавния туризъм с Десито!

    13:59 27.03.2026

  • 102 Ха сега де...

    13 3 Отговор
    Докога ще продължават да ни занимават с този самовлюбен нарцисист, който непрекъснато се опитва да се представя като "българския Тръмп"? Не, че американския е по умен, но поведението на нащия е отвратително.

    14:02 27.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Фрейдис

    10 2 Отговор
    Холограмата пак се изказа.

    14:04 27.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Перо

    4 2 Отговор
    Йотова е Божанков No 2!

    14:06 27.03.2026

  • 109 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #103 от "Чиба!":

    АМА ЧЕ РАЗБИРА СЕ ТИ СИ БЕЗДЕЛНИК МЪРЗЕЛИВ БЕЗРАБОТЕН СИИ СИ ОТ ОНЕЗИ КОИТО СЕ ТЪРКАЛЯТ ПО ПЛОЩАДИТЕ СЛЕД РОЗОВОТО ПРАСЕ ВАШ АВТОПОРТРЕТ АМА ТО ЕЛЕСНО ТУК ДА МЕ ОБИЖДАШ НАЛИ ИЗЛЕЗ И ЕЛА ДА ДИСКУТИРАМЕ МОЖЕШ ЛИ А ХАХА ХАХАХ ВСИЧКО ВИ СЕ РАЗПАДНА КУЛИ ОТ ПЯСЪК ЛЪЖИ ШАРЛАТАНИЯ

    14:07 27.03.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Иван

    13 3 Отговор
    Споко Славчо, на 19-ти много хора ще си поправят грешката, че някога са гласували за теб.

    14:15 27.03.2026

  • 112 Гост

    9 3 Отговор
    Е наистина няма такъв наглец.

    14:16 27.03.2026

  • 113 SDEЧЕВ

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "ффжедц":

    Тука всички се надпреварват да обиждат Пеевски и Трифонов. На мен също не са ми от най симпатичните и поради тази причина не ги коментирам. Въпросът ми е относно текста в статията по горе, кое не ясно. Гюров е уволнен 24,но чрез административна хватка се задържа в списъка, сега е избран без да е бил допустим процесуално, но той с друг акт суспендира решение на Парламента по ратификация на международен договор. Шарлатаните си пробутаха правителство, което не подлежи на Парламентарен контрол , чрез Ала бала административни хватки. Сега Гюров си действа еднолично т. е. Диктатура в ЕС. Прецедент МП , който не бил допустим има цялата власт в момента , която нито Парламент, нито Президент може да възпре. Оказва се че в България-ЕС. ЕДИН НЕЛЕГИТИМЕН ЧИНОВНИК е с по голяма власт от Парламента, Президента и Предишният МП. Нормално е Президента да посочва чиновник , който да може да състави правителство, но този апарат трябва да подлежи на вот на доверие от Парламента. Другото е Диктат на Чиновника-Бог над демократичния вот на суверена.

    14:20 27.03.2026

  • 114 Ех Слави

    3 4 Отговор
    По чия команда спряхме да плюете по случайника Христанов. Жалка история сте вече! Слава богу!

    14:22 27.03.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Чики-Рики

    8 4 Отговор
    Ехооо,Учиндол, спокойно, след 19- ти април няма да присъства!Недей и ти като политиците,да четеш някои неща, като дявола, Евангелието!

    14:29 27.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Деций

    4 7 Отговор
    Изчезвай убитак, субективното мнение на един адвокат не поражда императив!

    16:01 27.03.2026

  • 119 Стоил

    5 8 Отговор
    Слави е "малкият" Пеевски. Няма как да не говори същото, особено ако му плащат здраво. Сарафов да не е легитимен? ВСС да не е легитимен? Прокуратурата играе скечове, написани от сценаристите на 7/8. ИТН влязоха в Парламента с купените от Пеевски гласове, да му бъдат патерица. Повтаряйки рефрена на колямото "Д-упе" , значи че нещо не им върви предизборната кампания.

    Коментиран от #125, #132, #141

    16:03 27.03.2026

  • 120 Деций

    6 4 Отговор
    И още нещо,твоят ментор шопара и неговата партия е наследник на една Етническа партия създадена в разрез с конституцията,с ДПС е наследник и първо приемник на едно ТЕРОРИСТИЧНО про турски движение извършило редица атентати на гари и аерогари,в хотели и влакове! Само при атентата на гара Буново са убити няколко невинни жени и деца.Аки мислиш ,че вдичко е забравено си в голяма грешка.Продажен измекяр!

    16:07 27.03.2026

  • 121 Ами съдът

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Съдът на ЕС":

    и след пет години да се произнесе, фактите са си факти и решението на тези шарлатани ще са ментак, включително и избори.

    16:09 27.03.2026

  • 122 Читател

    9 8 Отговор
    Слави,не се ли срамуваш,че стана говорител на Пеевски!?Ти никога не си имал собствено мнение по политическите въпроси у нас.Отиваш си ти и ония двамата твои навлеци.Чалгата няма нищо общо с партийното функциониране,какъвто е твоя случай. От първо място преди пет години,ти се озова на предпоследно, осмо място в класацията на полит. партии.Значи,си объркал тотално най новите си намерения.

    Коментиран от #124

    16:12 27.03.2026

  • 123 Тука яко трол

    10 8 Отговор
    На кръга капитал. И да видите Слави е прав. Мафиоти ПП и ДБ.

    16:12 27.03.2026

  • 124 Какъв Пеевски бе глупав

    10 6 Отговор

    До коментар #122 от "Читател":

    Това са факти. Колкото и да ви е гадно че ПП и ДБ са мафия.

    16:14 27.03.2026

  • 125 Я покажи къде Пеевски е купил гласове

    5 8 Отговор

    До коментар #119 от "Стоил":

    Жалко лъжлива с гадна пп и дб, меч и величе

    16:17 27.03.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Добре й го казва Слави,

    9 9 Отговор
    но Йотова е само прокси на Радев, няма думата.
    Радев е този, който направи Гюро премиер!
    Това да е ясно!
    Гафът е на Радев, но неговите олигарси ще го пазят яко, да не се оцапа!

    16:40 27.03.2026

  • 128 Ще подкрепим

    3 7 Отговор
    или Възраждане или ДПС на изборите!

    Ще гледаме кои се държат като опозиция на Радев и шр гласуваме за тях!

    Няма да е Боко. Боко изгоря!

    16:41 27.03.2026

  • 129 Късно е чадо

    1 4 Отговор
    мандалото лопна!

    16:59 27.03.2026

  • 130 Канадец

    6 3 Отговор
    Същия казус ,като канадското гражданство!

    17:00 27.03.2026

  • 131 Горски

    3 5 Отговор
    ДПС е предложило идиотизма с домовата книга. ПП-ДБ са искали старото правителство да остава при оставка.
    Отстраняване до крайна инстанция не се води валидно. И в неговият случай може би не е точното понятие. Вече няма никакво значение какво ще решат. Гледа се в момента на избор, а не сега.
    Бият се едни предатели с други предатели. На този явно Магнитски му пречи много и всячески обслужва САЩ. Къто застана Тръмп и си обърна политиката за Украйна. Ветропоказател.

    17:12 27.03.2026

  • 132 Хмм

    4 3 Отговор

    До коментар #119 от "Стоил":

    свързва ги Илия Павлов и Мултигруп, пееше възрожденски песни, а сега защитава домовата книга, при миналите избори е ималомного надписани гласове, според КС н първо място е ДПС на пеевски, после ГЕРБ, на трето място БСП

    Коментиран от #135

    17:41 27.03.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 непротестиращ

    6 5 Отговор
    От вчера ЕС се произнесе и се разбра, че Гюров е нелигитен премиер, но "националните" телевизии: БНТ, БТВ и Нова тв, мълчат! Никога не е имало такава цензура!

    18:28 27.03.2026

  • 135 Не лъжи

    4 2 Отговор

    До коментар #132 от "Хмм":

    След ДПС по купен вот е ПП и ДБ. Не случайно ги видяхме в ресторанта на циганският барон!

    18:41 27.03.2026

  • 136 Пак лъже

    1 4 Отговор
    Това, че Гюров е бил преди години председател на ПП, не значи че и до днес представлява партията, това са обичайните лъжливи внушения на Трифонов. От мухата прави слон, за да излезе че служебното правителство е на ППДБ, както и МВР е тяхното, но ако беше тяхно, много неща щяха да са различни, а и Йотова не би назначила човек който не подкрепя Радев. Преди дни Асен Василев го каза много ясно по бнт - ППДБ няма да се сглобява с Радев и попита - къде беше президентът на протестите, защо не излезе да подкрепи искащите оставката на правителството, срещу което уж и той се обяви? А после нагло си приписа заслугите за оставката на Пеевски, които изцяло са на подкрепящите ППДБ, които заради тях излязоха на площада!

    19:58 27.03.2026

  • 137 Има Такъв Негодник

    5 3 Отговор
    Славчо, какво предлагаш 23 дена преди изборите да сменим правителството ли?
    То бива дебили, ама...

    20:07 27.03.2026

  • 138 Има Такъв Недонаебан

    3 3 Отговор
    Славчо, плешарчето с плешивата опашка

    20:19 27.03.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Обосновано предположение.

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Юрист":

    Ти сигурно си завършил Югозападния "университет" и то задочно...
    Слави цитира становището на генералния адвокат на Съда на ЕС Николас Емилиу.

    21:09 27.03.2026

  • 141 Относно тъпата опорка:

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Стоил":

    РИК-Кърджали - резултати от парламентарни избори:

    04.04.2021г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 3775(5.34%).
    11.07.2021г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 6389(8.81%).
    02.10.2022г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 933(1.36%).
    02.04.2023г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 644(0.95%).
    09.06.2024г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 1020(1.44%).
    27.10.2024г.: ПП"ИМА ТАКЪВ НАРОД": 1218(1.63%).

    Забележка: Тези "гласове" са дадени от българите-християни и
    българите-мохамедани.

    21:13 27.03.2026

  • 142 Ненормалника пак излъга

    1 2 Отговор
    Да те няма лъжец! Шиши те търси за да те бие

    21:21 27.03.2026

  • 143 Нострадамус

    0 1 Отговор
    Змията когато умира най хапе.

    21:38 27.03.2026

  • 144 Наглост на сакатия

    0 2 Отговор
    Стига, сакато, долно, мърсно, нагло, грозно и нечистоплътно нищожество от Учиндол, стига! Абе, шо ли природата не си поправи грешката и не те изпрати там, където много отдавна ти е мястото - в двата метра! Само че, и Господ те мрази бе, сакат Славуц, и Господ те мрази и не те иска, затова не те прибира, ама и това ще стане!

    22:56 27.03.2026

  • 145 134 - и чалгар

    1 2 Отговор
    нищо подобно бе, чалгарино, не си разбрал или не разбиращ по рождение! Европейският ъсд се е произнесъл обратното на това, което вече издрънка уродливото 190 - килограмово туловище и верният му лакей Славуц сакатия от село Учиндол веднага го повтори в мражата, горкото сакато нищожество! Не за друго, а просто да покаже, че още мърда! Дано най-после мръдне за последно!

    22:59 27.03.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 овчи мозъци

    2 2 Отговор
    И тоя просташки чалгар неграмотен боклук поде рева на своя господар .Наистина няма такава държава в която ОПГ с лидери пеевски и борисов,магнитски ,крадци мародери на българската държава престъпници ,всячески търсят казано по народному под вола теле ,ами търсете го малоумници .Някакво станавище ,на някой си адвогат опт престъпния евро съюз на когага е платено маже би солидна сума за да каже това безумно становище ,което противо рече на конституцията ,че народното събрание е работодател нае г-н Гюров ,а не сюльото на пеевски и борисов банкеба .Ще има да квичите още малко ,защото идва ви времето за разплата негодници такива

    23:22 27.03.2026

  • 148 Мъртъл фон Мерценбергер

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Все тая...":

    Откъде у чалгар толкоз акъл та да вземе да прочете нещо? А какво остава да попита! Българската Конституция другарю комунист Трифонов НЕ е основен закон на българската държава понеже тя въобще НЕ Е ЗАКОН! Това го знае всеки студент първа година право!

    23:22 27.03.2026

  • 149 Петърчо

    0 0 Отговор
    Слави Трифонов към Илияна Йотова: Госпожо Президент, поправете грешката си с Андрей Гюров като премиер.
    Да Йотова, сменете Гюров с Гюро Михайлов.

    23:29 27.03.2026

  • 150 Защо?

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ефрейтор":

    Защото реши проблема със спекулативните цени ли?

    00:17 28.03.2026

  • 151 Луд

    1 2 Отговор
    А кой ще си поправи грешката , че си се пркнал толкова нагъл и лъжлив на този свят.

    08:15 28.03.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Пикочен мехур

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Анализатор":

    Щом му плащат ще цвили.След изборите няма да е интересен вече.И адиос мучачо!

    10:32 28.03.2026

  • 155 СлаФчо,така става като слушаш

    1 2 Отговор
    Юридическия "гений",завършил ПУЦа в Благоевград.Не можете да направите разлика между решение на СЕС и становище на адвокат.Че Пеевски е е една мозъчна гънка и то на челото е ясно.Но вие,които вярвате на юридическите му познания и го подкрепяте ,сте още по-зле.Разбра го и Стефка Костадинова,която получи отказ от Агенцията по вписванията.

    10:44 28.03.2026

  • 156 1111

    0 2 Отговор
    Стачкоизменник и чалгар. С други думи - НИСКА ТОПКА!

    13:49 28.03.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Реалист

    1 0 Отговор
    Чалгарите Пеевски и ГЕРБ газ пикаят!

    18:27 28.03.2026

