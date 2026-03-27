Кузман Илиев: Аз съм първият лидер на българска партия, цензуриран от Facebook

Аз съм първият лидер на българска партия, цензуриран от Facebook още от първия ден на предизборната кампания. Мотивът е, че е използвана друга самоличност в страницата, но това не е така – аз съм. Българският съд реши Meta да върне старицата, но дали Facbook ще се съгласи е друг въпрос. Това каза председателят на ПП „България може” в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той запита защо това се случва точно на неговата партия, при положение, че формацията е още млада.
Илиев каза коментира въпросите със сигурността в енергийния сектор. Той е на мнение, че има риск да влезем в енергийни локдауни. Също така допълни, че „в Брюксел си посипват главата с пепел заради зелената сделка, защото тя направи така, че да сме зависими от евтиния газ преди от Русия, а сега от САЩ”.
Той коментира и казуса с Андрей Гюров и становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз. По думите на Илиев е възможно решенията да служебния премиер и на служебните министри да се окажат нищожни.
Илиев каза още, че решението на министъра на отбраната за отдаване на въздушното ни пространство на съюзници и чужди въоръжени сили също може да се окаже нищожно. Също така запита, освен съюзническите, кои са тези чужди въоръжени сили, на които е отдадено нашето въздушно пространство, и до какво може да доведе това. Друг въпрос, който отправи, е дали нашите съюзници са ни уведомили какво правят, ползвайки се от решението на министъра на отбраната.
По отношение на войната в Близкия изток Илиев беше категоричен, че "Америка и Израел агресираха Иран, без да знаят какво ще последва" и допълни, че Доналд Тръмп постоянно си противоречи и си сменя мнението. Във връзка с ядрената програма на Иран Илиев каза: "САЩ бомбардират Иран, защото щели някога да имат ядрени оръжия. А Израел има. САЩ говореха през 2003 г., че в Ирак има оръжия за масово поразяване, а после казаха, че са излъгали". Също така акцентира на думите на Педро Санчес - премиерът на Испания, че страната му няма да се включи във войната в Близкия изток и определи позицията му като достойна.
Кузман Илиев посочи, че Европейският съюз трябва да се реформира, защото има риск да се разпадне. Също така заяви, че с решенията си ЕС застрашава някои страни членки. Той даде пример с Унгария и Словения, които, по негови думи, биха останали без нефт, който получават от Русия.
По отношение на НАТО Илиев заяви, че съюзът е трябвало да бъде отбранителен, но на практика извършва нападения и даде пример със Сърбия, Ирак, Афганистан, Либия и други. Той заяви, че за страни като България важен проблем, който възниква като резултат от тези действия, е мигрантската вълна.
Илиев обобщи, че ако НАТО и ЕС са полезни за България, то не трябва да излизаме от тях. "Но защо да стоим някъде, където могат да ни въвлекат във война", запита той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 ДрайвингПлежър
Както и да е, ще го апострофирам за друго - жестоко се лъже, че Евро фюрерите си посипват главата с пепел заради "зелената" сделка - те едва сега започват да налагат "зеления" си терор! От 2017 до сега приходите от зелени такси са скочили от 15 на 25 милиарда - до 2050 тези 25 ще се удвоят на 50, като в същото време собственост за трилиони ще се подарява, заради невъзможност да се вкара в изискванията - жилища, коли, каквото се сетите всичко ще се подарява на ония 1% с парите!
13:12 27.03.2026
14 Лазо
Поредния кандидат за държавна хранилка срещу преливане от пусто в празно.
13:56 27.03.2026
