Новини
България »
Кузман Илиев: Аз съм първият лидер на българска партия, цензуриран от Facebook

Кузман Илиев: Аз съм първият лидер на българска партия, цензуриран от Facebook

27 Март, 2026 13:04

  • кузман илиев-
  • българия може-
  • цензура

Председателят на ПП "България може" коментира още войната в Близкия изток и рисковете за енергийната сигурност

Кузман Илиев: Аз съм първият лидер на българска партия, цензуриран от Facebook - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Аз съм първият лидер на българска партия, цензуриран от Facebook още от първия ден на предизборната кампания. Мотивът е, че е използвана друга самоличност в страницата, но това не е така – аз съм. Българският съд реши Meta да върне старицата, но дали Facbook ще се съгласи е друг въпрос. Това каза председателят на ПП „България може” в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той запита защо това се случва точно на неговата партия, при положение, че формацията е още млада.

Илиев каза коментира въпросите със сигурността в енергийния сектор. Той е на мнение, че има риск да влезем в енергийни локдауни. Също така допълни, че „в Брюксел си посипват главата с пепел заради зелената сделка, защото тя направи така, че да сме зависими от евтиния газ преди от Русия, а сега от САЩ”.

Той коментира и казуса с Андрей Гюров и становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз. По думите на Илиев е възможно решенията да служебния премиер и на служебните министри да се окажат нищожни.

Илиев каза още, че решението на министъра на отбраната за отдаване на въздушното ни пространство на съюзници и чужди въоръжени сили също може да се окаже нищожно. Също така запита, освен съюзническите, кои са тези чужди въоръжени сили, на които е отдадено нашето въздушно пространство, и до какво може да доведе това. Друг въпрос, който отправи, е дали нашите съюзници са ни уведомили какво правят, ползвайки се от решението на министъра на отбраната.

По отношение на войната в Близкия изток Илиев беше категоричен, че "Америка и Израел агресираха Иран, без да знаят какво ще последва" и допълни, че Доналд Тръмп постоянно си противоречи и си сменя мнението. Във връзка с ядрената програма на Иран Илиев каза: "САЩ бомбардират Иран, защото щели някога да имат ядрени оръжия. А Израел има. САЩ говореха през 2003 г., че в Ирак има оръжия за масово поразяване, а после казаха, че са излъгали". Също така акцентира на думите на Педро Санчес - премиерът на Испания, че страната му няма да се включи във войната в Близкия изток и определи позицията му като достойна.

Кузман Илиев посочи, че Европейският съюз трябва да се реформира, защото има риск да се разпадне. Също така заяви, че с решенията си ЕС застрашава някои страни членки. Той даде пример с Унгария и Словения, които, по негови думи, биха останали без нефт, който получават от Русия.

По отношение на НАТО Илиев заяви, че съюзът е трябвало да бъде отбранителен, но на практика извършва нападения и даде пример със Сърбия, Ирак, Афганистан, Либия и други. Той заяви, че за страни като България важен проблем, който възниква като резултат от тези действия, е мигрантската вълна.

Илиев обобщи, че ако НАТО и ЕС са полезни за България, то не трябва да излизаме от тях. "Но защо да стоим някъде, където могат да ни въвлекат във война", запита той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми не си

    12 21 Отговор
    всичко, що е проевропейско и антируско е редовно таргетирано от фейса.

    13:07 27.03.2026

  • 2 Сила

    19 19 Отговор
    То беше ратайчето на Асан Юмеров ...сега си на Мунчо !!!

    13:07 27.03.2026

  • 3 честен ционист

    15 23 Отговор
    Този има навика да изпуска по някоя дума в повече, не че се е загрижил за Ганчо, а просто от глуповатост, та нормално да го изтрият.

    13:08 27.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    Цензура заради протестите които организира пред военното министерство всеки петък.

    13:09 27.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    14 5 Отговор
    Е на него поне Българския съд е разпоредил да му върнат профила - моя си стои на трупчета и никой нищо не решава, колкото и да оспорвам в "институциите" които трябвало да ми защитят правата...

    Както и да е, ще го апострофирам за друго - жестоко се лъже, че Евро фюрерите си посипват главата с пепел заради "зелената" сделка - те едва сега започват да налагат "зеления" си терор! От 2017 до сега приходите от зелени такси са скочили от 15 на 25 милиарда - до 2050 тези 25 ще се удвоят на 50, като в същото време собственост за трилиони ще се подарява, заради невъзможност да се вкара в изискванията - жилища, коли, каквото се сетите всичко ще се подарява на ония 1% с парите!

    13:12 27.03.2026

  • 6 Виж сега,

    12 20 Отговор
    Ако си свестен и нормален,никой няма да те цензурира, "лидере"

    13:20 27.03.2026

  • 7 Никой

    9 7 Отговор
    Е как ще си цензуриран,като в момента ти гледам клипчетата в тики рики? Може да е било временно,но в момента. И новата ти и старата ти страница са активни .

    13:23 27.03.2026

  • 8 Тоя "заплашва"

    8 10 Отговор
    НАГО и ЕС, че ако не се вразумели, според неговите фантазии, щял да ги напусне. Ами давай, напускай ги

    13:27 27.03.2026

  • 9 Просто човек

    6 11 Отговор
    Ти пък кой си?!

    13:27 27.03.2026

  • 10 ТОЗ МНОГО ГО ХАРЕСВАМ!

    7 9 Отговор
    Харесвам го колкото руснак харесва москвич!!!

    13:34 27.03.2026

  • 11 Ушанка с Ватенка

    10 10 Отговор
    щот смърдиш бе, кремълска подлога !!!

    13:39 27.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лазо

    8 6 Отговор
    Поредния пример за правилността на поговорката "Мълчанието е злато".
    Поредния кандидат за държавна хранилка срещу преливане от пусто в празно.

    13:56 27.03.2026

  • 15 Казуар

    7 5 Отговор
    Кузмане, всуе се мориш, като се правиш на Джорджеску.

    14:00 27.03.2026

  • 16 Скорцени

    8 4 Отговор
    човече ,ти си пълен глупак ..отиди и се скрий някъде

    14:00 27.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ъхъ!!!

    6 4 Отговор
    Кукурузман тръгнал сам да си прави реклама щото никой не ще да му я прави! Какво падение! А беше съветник на Румен Решетников Боташев.

    14:09 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мнение

    6 3 Отговор
    Не знам как е цензуриран, но като отворя фейсбук, няма оттърване от някакъв, "Волтаж" с лика и изказванията на този тип. Не съм се интересувал от Кузман Илиев, но трябваше да положа много усилия, за да блокирам този Волтаж и Илиев.

    14:16 27.03.2026

  • 21 Феникс

    3 7 Отговор
    Ако не гласувам за възраждане, Кузман ще е човека! Но все още не е достигнал електорална тежест да обърква сметките на неолибералите и другите грабители на България!

    14:26 27.03.2026

  • 22 Гласът

    6 3 Отговор
    ... повече е известен като "ляв анархист...и популист .. каквото идва от запад лошо... обаче ако е от изток ...не е...Що не се вземе,и не отиде да живее в Москва.. ПАЛЯЧО

    14:35 27.03.2026

  • 23 Истината

    6 2 Отговор
    Заветната цел е 1 процент, за да има кузман финансиране, скъп автомобил, наем за офис, заплати за секретарки и т.н. А тезите са му от типа" Много е хубаво да е хубаво" Да, ама в живота и геополитиката всичко е за сметка на друго. Не може всичко да е на 6. А гледам, че кузман все го влече към Азия, без да си дава сметка за сметка на какво би било това....

    14:47 27.03.2026

  • 24 Ренесанс

    3 4 Отговор
    Възраждане се поизчерпва и се готви заместник?

    16:06 27.03.2026

  • 25 Трябваше да търсите колаборация в

    4 1 Отговор
    Добрия смисъл на думата с възраждане и с меч дори с величие и с вмро и с български възход с непокорната ипрогресивната България с алианса защо не нещо като отечествен фронт да се търсят допирни точки а не разлики. България може.

    16:27 27.03.2026

  • 26 Правилно

    0 1 Отговор
    Като ръсиш руска пропаганда ще те цензурират

    19:08 27.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове