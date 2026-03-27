Хасан Адемов: Сезирахме прокуратурата за опити за използване на социалната система за налагане на контролиран вот

27 Март, 2026 14:53 1 061 21

Социалният министър каза още, че според данни към 12 часа днес има 12 800 заявления за компенсацията от 20 евро за цените на горивата, а в първия ден за 1 час са били подадени 500 заявления.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов каза пред журналисти, че държавата трябва да застане зад малките общини.

Той е в община Самуил, където ще се срещне с учениците, учители и директора на средното училище „Св. св. Кирил и Методий“, където е разкрита паралелка с профил социални услуги. "Местни кадри имат възможност за професионална реализация", коментира още той, цитиран от dariknews.bg.
"Тези, които завършат тази паралелка, имат възможност да получат стипендия да могат да продължат образованието си в Шуменския университет. Това обвързва целия цикъл от предоставяне на услуги и предоставяне на работни места в тази малка община", обясни Адемов.

Той благодари на колегите си за разкриването на тази паралелка. "Тя е абсолютно необходимо, тя е прецедент в цяла България, работи се целенасочено в тази област". каза Адемов.

Министърът коментира и предстоящия изборен процес и нарушенията. "Сезирали сме прокуратурата за опити за такъв тип нарушения - използването на социалната система за налагане на контролиран вот, защото уязвимият контингент е лесно податлив на такъв тип влияние", каза той.

Адемов уточни, че дейностите са много - топъл обяд, лични асистенти и т.н. "Тече процедура по подновяване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Зависи от асистентската подкрепа - 2 часа или 4 часа, там има елемент на субективизъм, който може да бъде повлиян от политически пристрастия", обясни министърът.

Според него българският избирател не вярва на нито една институция, което е "условието да искаме честни избори".

"Другата задача е да направим всичко възможно да подкрепим уязвимите групи. Виждате какво се стовари на гърба на служебния кабинет - войната в Близкия Изток, горивата - всичко това ни дава възможност да работим при липсващ бюджет", каза той. Адемов припомни, че за Великден ще има добавки - 50 и 20 евро за съответните групи.

По думите му има злоупотреби и с "европейската солидарност".

Адемов каза още, че премиерът Андрей Гюров е провел срещи с ресорните министри и почти всички браншови организации, работодатели, синдикати, на тях всички мерки, които се предлагат, ще бъдат обобщени, за да могат да представят един цялостен пакет, който да даде възможност за подкрепа при различните сценарий.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 неудобен въпрос

    7 1 Отговор
    По 20 евра за контингента, който гласува само за онази партия, която го подкрепя финансово кеш, дали не са маскирани като социална помощ за нуждаещи се?

    14:57 27.03.2026

  • 2 Гневен

    4 4 Отговор
    Незнам кой какво сезира-но знам едно...-без Народен Съд няма да се отървем от тези изедници. Само принципа на лопатата ще даде резултат-първичен и жесток--- но много ефективен.

    Коментиран от #9

    14:59 27.03.2026

  • 3 МАХАЙ ТАВАНА НА ПЕНСИИТЕ БЕ

    2 4 Отговор
    АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ОТ
    01.01
    СТИГА СТЕ КРАЛИ.

    15:00 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мнение

    1 2 Отговор
    Браво, браво, ама в прокуратурата всичко ще увисне н закачалка.

    15:05 27.03.2026

  • 7 амет дуан таткуту на шишиту съм

    2 2 Отговор
    мой възпитаник но в случая е прав

    15:10 27.03.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Държавата дава по 20, а брокерите по 50....
    Няма справедливост 😭

    15:16 27.03.2026

  • 9 Клети съветски Zoмбита 🤪

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гневен":

    Само лаете от дивана, а като има протести се свивате като мишки !

    15:27 27.03.2026

  • 10 Съветска Прокуратура

    1 2 Отговор
    Прокуратурата е адвокат на мафията, така че няма никаква полза от тези действия.
    Подавайте ги към министър Дечев да ги профилира малко

    15:29 27.03.2026

  • 11 Практически никой не гледа програмата на

    2 0 Отговор
    Практически никой не гледа програмата на партиите. От как гласуват българите, се фокусират само върху инфлацията или дали се краде - от завистлива гледна точка. И ако може да премахнем администрацията, държавните услуги и фирми, и ромите, и ще имаме повече пиене и ядене. Според пирамидата на Маслоу, България на кое място е? Има ли такава класация по страни. Нима разпределението на процентите на хората по тези нива, не показва настоящето им и бъдещото им политическо устройство и икономика, корупция и държавен дизайн и благоустройство. Ако 90% са от ниско ниво, и няма критична маса от високо ниво - което да отваря очите на мнозинството. Мисля . че дори масово и не бедните българи вярват - че правителството е добро ако имат нещо за ядене и се концентрират само в потреблението и храната. Не ги интересува здравеопазването, културата, подредбата, щастието на другите, бъдещето, ефективността. Мислят само за себе си. Не, те 90% смятат, че има сигурност, но не тези които работят в чужбина. Тоест, смятат за добра политика и - че няма нужда от промяна щом имаш хляб и ракия на масата. И това е от 100 години и повече..

    .... разни мисли по повод, че българите били имали пари, купували много от ТИМУ, каза пенсионер на маса, следователно защо да се търси нещо друго в политиката всички са добре. ТИМУ? - покупки показва, че българите са запленени от евтиното, което могат да си позволят. И храната им е от евтините, от как изнасяме зърното - на световни цени, няма дре

    15:31 27.03.2026

  • 12 Практически никой не гледа програмата на

    3 1 Отговор
    .... разни мисли по повод, че българите били имали пари, купували много от ТИМУ, каза пенсионер на маса, следователно защо да се търси нещо друго в политиката всички са добре. ТИМУ? - покупки показва, че българите са запленени от евтиното, което могат да си позволят. И храната им е от евтините, от как изнасяме зърното - на световни цени, няма дребно животновъдство, намаля от тогава 10 пъти животните, преди това от 1989 до 2005г. 3 пъти. Та вече внос на агнешко стига за 100 грама на човек годишно, или както с ходенето в Гърция - от 20 града един ходи, от 20 села едно ходи, от 20 домакинства едно ходи, така и с яденето на агнешко. Но за медиите и тези на маса, всички го правили. А заплатата е 100 лева от соцът. Вместо 80% от работниците да ходят на курорт, дали и 4% ходят. Не народ а мърша, един народ от пияници.. и дребни и едри егоисти. Руснаците и българите добре приеха неолиберализмът, егоизмът и консумация, и имат убито здравеопазване и качество.. отровна храна.

    15:33 27.03.2026

  • 13 Незнаен

    2 2 Отговор
    Тия какавани правиха същото. Но сега времената други.

    15:36 27.03.2026

  • 14 Сус бе

    5 1 Отговор
    незаконен премиер и незаконно правителство

    15:38 27.03.2026

  • 15 Търговец на гласове

    4 0 Отговор
    Гюро ни подби цената

    15:41 27.03.2026

  • 16 ганя български

    1 0 Отговор
    другарю аджемов сега ли го лразбрахте това та то върви 37 години и досега нищо

    15:47 27.03.2026

  • 17 Ще давате ли

    3 1 Отговор
    Великденски подигравки???

    15:50 27.03.2026

  • 18 ООрана държава

    0 0 Отговор
    От години го правите и сега си знаете как се случва

    16:28 27.03.2026

  • 19 непротестиращ

    1 0 Отговор
    Адемов, вие от правителството ППетрохан и догановото ДПС КУПУВАТЕ ГЛАСОВЕ с тези 20 евро, помощ за гориво! Вашият електорат от години е ригистриран в Агенцията за соц.помощ! Този електорат не работи и се плоди като зайците и сега ще си получи "помощта", за да гласува правилно, без да попълва документи, а само с едно заявление!

    17:08 27.03.2026

  • 20 Горски

    1 1 Отговор
    Трябва да гласуват само грамотни и всеки си пише трите и ЕГН собственоръчно. Сигналите са предимно базирани на спомените от предизборната дейност на ДПС от минали години преди отлюспването на АПС. ГЕРБ/ СДС вече са в Трета глуха. Свършено е с техните мафиотски олигархични сделки с Пеевски. Борисов пада и напуска Парламента и политиката. Нищо не може да помогне на Борисов и Пеевски вече , защото народното недоволство срещу тях вече е в пълен ход. Хората са мотивирани да гласуват с висока избирателна активност и с машини. На корумпираните политици много им се искаше да откраднат вота на избирателите чрез хартиените бюлетини.

    17:25 27.03.2026

  • 21 Служебният кабинет на Гюро

    1 0 Отговор
    разчиства пътя на Радев във властта.
    Боко и ГЕРБ ще го подкрепят, нищо че сега герберските медии плюят по Радев. След изборите ще са с него.Разбрали са се!
    Ние пък съответно ще накажем Боко на изборите и ще подкрепим опозицията.

    17:45 27.03.2026

