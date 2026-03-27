Хасан Адемов: Сезирахме прокуратурата за опити за използване на социалната система за налагане на контролиран вот

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов каза пред журналисти, че държавата трябва да застане зад малките общини.
Той е в община Самуил, където ще се срещне с учениците, учители и директора на средното училище „Св. св. Кирил и Методий“, където е разкрита паралелка с профил социални услуги. "Местни кадри имат възможност за професионална реализация", коментира още той, цитиран от dariknews.bg.
"Тези, които завършат тази паралелка, имат възможност да получат стипендия да могат да продължат образованието си в Шуменския университет. Това обвързва целия цикъл от предоставяне на услуги и предоставяне на работни места в тази малка община", обясни Адемов.
Той благодари на колегите си за разкриването на тази паралелка. "Тя е абсолютно необходимо, тя е прецедент в цяла България, работи се целенасочено в тази област". каза Адемов.
Министърът коментира и предстоящия изборен процес и нарушенията. "Сезирали сме прокуратурата за опити за такъв тип нарушения - използването на социалната система за налагане на контролиран вот, защото уязвимият контингент е лесно податлив на такъв тип влияние", каза той.
Адемов уточни, че дейностите са много - топъл обяд, лични асистенти и т.н. "Тече процедура по подновяване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Зависи от асистентската подкрепа - 2 часа или 4 часа, там има елемент на субективизъм, който може да бъде повлиян от политически пристрастия", обясни министърът.
Според него българският избирател не вярва на нито една институция, което е "условието да искаме честни избори".
"Другата задача е да направим всичко възможно да подкрепим уязвимите групи. Виждате какво се стовари на гърба на служебния кабинет - войната в Близкия Изток, горивата - всичко това ни дава възможност да работим при липсващ бюджет", каза той. Адемов припомни, че за Великден ще има добавки - 50 и 20 евро за съответните групи.
По думите му има злоупотреби и с "европейската солидарност".
Социалният министър каза още, че според данни към 12 часа днес има 12 800 заявления за компенсацията от 20 евро за цените на горивата, а в първия ден за 1 час са били подадени 500 заявления.
Адемов каза още, че премиерът Андрей Гюров е провел срещи с ресорните министри и почти всички браншови организации, работодатели, синдикати, на тях всички мерки, които се предлагат, ще бъдат обобщени, за да могат да представят един цялостен пакет, който да даде възможност за подкрепа при различните сценарий.
