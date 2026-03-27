10 фирми искат да строят Източната тангента в София

Общо 10 са подали кандидатурите си в процедурата за избор на главен изпълнител на първия участък от бул. "Източна тангента" - изцяло нова пътна връзка между Северната скоростна тангента и бул. "Владимир Вазов". Това съобщават от пресцентъра на Столична община.
Процедурата, обявена от Столичната община, е за първия етап на булеварда - от пътния възел на Северната скоростна тангента до бул. "Владимир Вазов". За участъка са приключили отчуждителните процедури и има влязло в сила разрешение за строеж. Участъкът е изключително важен за източните райони на София.
Заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов заяви, че участието на десет компании в търга показва висока конкуренция, добре подготвена процедура и доверие към възложителя. Според него конкуренцията създава предпоставки за постигане на по-високо качество при реализирането на обекта и по-добра цена.
След избора на изпълнител, в законоустановения срок ще започнат строителните дейности. Обектът ще бъде предложен за финансиране в капиталовата програма за 2026 г.
Източната тангента ще поеме транзитния трафик. Предвижда се изграждане на кръстовище на две нива с бул. "Владимир Вазов", което да осигури връзки във всички направления. Проектът включва нова пътна инфраструктура, осветление, велотрасе и озеленяване, като се запазват съществуващи дървесни видове и се предвижда засаждането на общо 1 068 дървета и храсти.
Сред другите ключови проекти в източната част на града, по които работи Столична община са изграждането на бул. "Копенхаген", свързващ "Дружба" и "Младост", както и работата по бул. "Климент Охридски".
Паралелно Столичната община работи по градоустройствени и отчуждителни процедури за два участъка от бул. "Адам Мицкевич". За отсечката между бул. "Сливница" и моста при "Бакърена фабрика" се провеждат процедури по устройствено планиране и отчуждаване, като се очаква инвестиционното проектиране да започне в рамките на около година и половина.
За участъка от моста при "Бакърена фабрика" до кръговото кръстовище на Ломско шосе процедурите са в напреднала фаза и има готовност строителството да започне още през следващата година. Реализацията на двата участъка ще подобри проводимостта на движението и ще елиминира проблемни точки, включително участъци с остри завои.
От Столична община отбелязват, че в северната част на София се подготвят и други пътни проекти - продължението на бул. "Илиянци" до връзката със Северна скоростна тангента, реконструкцията на бул. "Рожен" от ж.п. надлеза до надлез "Надежда", както и ремонтът на "Челопешко шосе". Подготвят се и проектите за ремонт на бул."Мария Луиза", бул."Христо Ботев" и бул."Джеймс Баучер".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
Слава на пътно-строителна фирма ГРЕБ
Коментиран от #9
17:16 27.03.2026
2 ДрайвингПлежър
17:18 27.03.2026
3 заглавието е грешно
е правилното
17:20 27.03.2026
4 Цвете
Коментиран от #12
17:25 27.03.2026
5 Миризлив пор
17:26 27.03.2026
6 общината
17:27 27.03.2026
7 Иван
17:27 27.03.2026
8 Гъдьо Гъдев
17:38 27.03.2026
9 Ще има и още
До коментар #1 от "Гошо":Въпросната отсечка е на 70 % готова от 10 години. Интересно по документи как ли ще я изкарат ?
18:12 27.03.2026
10 Прокурорският син Васил Михайлов
18:17 27.03.2026
11 Някой
18:30 27.03.2026
12 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Цвете":...авансовите плащания са по договор и с цел, изпълнителят да не завишава цените поради инфлацията... Доста умно решение с което ce цeли да се охлади желанието за надуване на цените...
Коментиран от #14
18:39 27.03.2026
13 ББ от Банкя
19:37 27.03.2026
14 Анонимен
До коментар #12 от "ИМПЕРИАЛИСТ":То повечето проекти са авансово, резултатът го виждаме в цяла България. Май само Мездра-Ботевград не е авансово. И Хемус уж я предплатиха, пък ПП им доплатиха още 30% за инфлация.
21:17 27.03.2026
15 Пустиня(к)
21:57 27.03.2026