10 фирми искат да строят Източната тангента в София

27 Март, 2026 17:08 2 297 15

Снимка: Столична община
Снимка: Столична община
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Общо 10 са подали кандидатурите си в процедурата за избор на главен изпълнител на първия участък от бул. "Източна тангента" - изцяло нова пътна връзка между Северната скоростна тангента и бул. "Владимир Вазов". Това съобщават от пресцентъра на Столична община.

Процедурата, обявена от Столичната община, е за първия етап на булеварда - от пътния възел на Северната скоростна тангента до бул. "Владимир Вазов". За участъка са приключили отчуждителните процедури и има влязло в сила разрешение за строеж. Участъкът е изключително важен за източните райони на София.

Заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов заяви, че участието на десет компании в търга показва висока конкуренция, добре подготвена процедура и доверие към възложителя. Според него конкуренцията създава предпоставки за постигане на по-високо качество при реализирането на обекта и по-добра цена.

След избора на изпълнител, в законоустановения срок ще започнат строителните дейности. Обектът ще бъде предложен за финансиране в капиталовата програма за 2026 г.

Източната тангента ще поеме транзитния трафик. Предвижда се изграждане на кръстовище на две нива с бул. "Владимир Вазов", което да осигури връзки във всички направления. Проектът включва нова пътна инфраструктура, осветление, велотрасе и озеленяване, като се запазват съществуващи дървесни видове и се предвижда засаждането на общо 1 068 дървета и храсти.

Сред другите ключови проекти в източната част на града, по които работи Столична община са изграждането на бул. "Копенхаген", свързващ "Дружба" и "Младост", както и работата по бул. "Климент Охридски".

Паралелно Столичната община работи по градоустройствени и отчуждителни процедури за два участъка от бул. "Адам Мицкевич". За отсечката между бул. "Сливница" и моста при "Бакърена фабрика" се провеждат процедури по устройствено планиране и отчуждаване, като се очаква инвестиционното проектиране да започне в рамките на около година и половина.

За участъка от моста при "Бакърена фабрика" до кръговото кръстовище на Ломско шосе процедурите са в напреднала фаза и има готовност строителството да започне още през следващата година. Реализацията на двата участъка ще подобри проводимостта на движението и ще елиминира проблемни точки, включително участъци с остри завои.

От Столична община отбелязват, че в северната част на София се подготвят и други пътни проекти - продължението на бул. "Илиянци" до връзката със Северна скоростна тангента, реконструкцията на бул. "Рожен" от ж.п. надлеза до надлез "Надежда", както и ремонтът на "Челопешко шосе". Подготвят се и проектите за ремонт на бул."Мария Луиза", бул."Христо Ботев" и бул."Джеймс Баучер".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    14 3 Отговор
    Ох котьо, ква лопачка ще има. Мммм
    Слава на пътно-строителна фирма ГРЕБ

    Коментиран от #9

    17:16 27.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    То и аз искам... ама не познавам министри пусто опустяло :D

    17:18 27.03.2026

  • 3 заглавието е грешно

    17 2 Отговор
    10 фирми искат да откраднат парите
    е правилното

    17:20 27.03.2026

  • 4 Цвете

    8 0 Отговор
    ПЪРВО ДА ПОКАЖАТ СКИЦИТЕ ЗА СТРОЕЖА. ПРЕКРАСНО Е ,ЧЕ ИМА КОНКУРС. УСПЕХ НА УСПЕЛИЯ, НО СРЕДСТВАТА ДА НЕ СЕ ДАВАТ ВЕДНАГА. ДА НЯМА В ПОСЛЕДСТВИЕ РЕМОНТ НА РЕМОНТА. 👏🇧🇬👍

    Коментиран от #12

    17:25 27.03.2026

  • 5 Миризлив пор

    6 2 Отговор
    А бе нали асфалт не се ядеше? Сега какво и тези започнаха да строят пътища? Гледай колко ни е хубаво с тротинетки, пък селяните да са си в колите.

    17:26 27.03.2026

  • 6 общината

    11 0 Отговор
    И нито един паркинг.

    17:27 27.03.2026

  • 7 Иван

    11 0 Отговор
    Че то за по 20 -30 милиона на километър желаещи колкото искаш той българина като е будала ще плаща

    17:27 27.03.2026

  • 8 Гъдьо Гъдев

    8 0 Отговор
    Като ученик учих по география на България, че населението на София е петстотин хиляди, не била голяма по население, но с много зеленина и паркове.

    17:38 27.03.2026

  • 9 Ще има и още

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Въпросната отсечка е на 70 % готова от 10 години. Интересно по документи как ли ще я изкарат ?

    18:12 27.03.2026

  • 10 Прокурорският син Васил Михайлов

    4 0 Отговор
    СЪЩО ЩЕ УЧАСТВА В ТЪРГОВЕТЕ С НАЙ НИСКАТА ЦЕНА - 100 МИЛИОНА ЕВРО НА КМ. !

    18:17 27.03.2026

  • 11 Някой

    3 2 Отговор
    Нека позная, после пак ГЕРБ ще са им виновни за просрочване и качество; като за дупки ще се мъчат да отричат максимално дълго.

    18:30 27.03.2026

  • 12 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    ...авансовите плащания са по договор и с цел, изпълнителят да не завишава цените поради инфлацията... Доста умно решение с което ce цeли да се охлади желанието за надуване на цените...

    Коментиран от #14

    18:39 27.03.2026

  • 13 ББ от Банкя

    5 0 Отговор
    Хе хе, 10 фирми ма коя и да спечели поръчката, 30% за чекмеджето ми у Банкя

    19:37 27.03.2026

  • 14 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    То повечето проекти са авансово, резултатът го виждаме в цяла България. Май само Мездра-Ботевград не е авансово. И Хемус уж я предплатиха, пък ПП им доплатиха още 30% за инфлация.

    21:17 27.03.2026

  • 15 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Да бехте ги написали барем тия фирми кои са и на КОЙ са... Не, че не моем да ви каем отсега, кой печели конкурса.😎

    21:57 27.03.2026

