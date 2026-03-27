10 фирми искат да строят Източната тангента в София

Общо 10 са подали кандидатурите си в процедурата за избор на главен изпълнител на първия участък от бул. "Източна тангента" - изцяло нова пътна връзка между Северната скоростна тангента и бул. "Владимир Вазов". Това съобщават от пресцентъра на Столична община.

Процедурата, обявена от Столичната община, е за първия етап на булеварда - от пътния възел на Северната скоростна тангента до бул. "Владимир Вазов". За участъка са приключили отчуждителните процедури и има влязло в сила разрешение за строеж. Участъкът е изключително важен за източните райони на София.

Заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов заяви, че участието на десет компании в търга показва висока конкуренция, добре подготвена процедура и доверие към възложителя. Според него конкуренцията създава предпоставки за постигане на по-високо качество при реализирането на обекта и по-добра цена.

След избора на изпълнител, в законоустановения срок ще започнат строителните дейности. Обектът ще бъде предложен за финансиране в капиталовата програма за 2026 г.

Източната тангента ще поеме транзитния трафик. Предвижда се изграждане на кръстовище на две нива с бул. "Владимир Вазов", което да осигури връзки във всички направления. Проектът включва нова пътна инфраструктура, осветление, велотрасе и озеленяване, като се запазват съществуващи дървесни видове и се предвижда засаждането на общо 1 068 дървета и храсти.

Сред другите ключови проекти в източната част на града, по които работи Столична община са изграждането на бул. "Копенхаген", свързващ "Дружба" и "Младост", както и работата по бул. "Климент Охридски".

Паралелно Столичната община работи по градоустройствени и отчуждителни процедури за два участъка от бул. "Адам Мицкевич". За отсечката между бул. "Сливница" и моста при "Бакърена фабрика" се провеждат процедури по устройствено планиране и отчуждаване, като се очаква инвестиционното проектиране да започне в рамките на около година и половина.

За участъка от моста при "Бакърена фабрика" до кръговото кръстовище на Ломско шосе процедурите са в напреднала фаза и има готовност строителството да започне още през следващата година. Реализацията на двата участъка ще подобри проводимостта на движението и ще елиминира проблемни точки, включително участъци с остри завои.

От Столична община отбелязват, че в северната част на София се подготвят и други пътни проекти - продължението на бул. "Илиянци" до връзката със Северна скоростна тангента, реконструкцията на бул. "Рожен" от ж.п. надлеза до надлез "Надежда", както и ремонтът на "Челопешко шосе". Подготвят се и проектите за ремонт на бул."Мария Луиза", бул."Христо Ботев" и бул."Джеймс Баучер".