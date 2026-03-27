Новини
България »
Прокуратурата с информация за инцидента с прокурорския син Васил Михайлов

Прокуратурата с информация за инцидента с прокурорския син Васил Михайлов

27 Март, 2026 18:21 3 077 37

  • васил михайлов-
  • нападение-
  • бухалка-
  • служител-
  • мвр

Окръжна прокуратура-Перник е изпратила предложение до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ръководството и надзора на делото да бъдат възложени на друга прокуратура

Прокуратурата с информация за инцидента с прокурорския син Васил Михайлов - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с получен сигнал за нападение над полицейски служител в района на с. Люлин, община Перник, е започнало досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Перник с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествие, за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

На този етап е установено, че в късните часове на 25.03.2026 г. полицейски служител в ГД „Борба с организираната престъпност“ се е намирал в дома на баща си в село на територията на община Перник, когато е възприел движещ се в района лек автомобил, известен му във връзка със служебната му дейност по издирване.

Автомобилът е спрял пред къщата и от него слезли няколко лица с маски на лицата, въоръжени с пушки, като се насочили към него и баща му.

Полицейският служител е отправил разпореждане да спрат, но лицата не са се подчинили и продължили настъпателно към тях.

В отговор служителят е произвел изстрели във въздуха със законно притежавано оръжие. Непосредствено след това маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото.

Лекият автомобил е бил установен, изоставен в района на гробищния парк.

Предвид твърдения за съпричастност на 22-годишния Васил Михайлов (известен като прокурорския син, издирван вече над половин година от органите на реда - бел ред.) в извършването на деянието, Окръжна прокуратура-Перник е изпратила предложение до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ръководството и надзора на делото да бъдат възложени на друга прокуратура, с оглед обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бандит методиев борисов-яшаров

    58 5 Отговор
    даже и аз на младини бях по човек от това говедо

    18:27 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хипотетично

    62 1 Отговор
    Търсят го по всички новинарски съобщения, а той си спи у бащината стая.

    18:31 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 полиция

    62 2 Отговор
    и прокуратура са по -скоро някакви глашатай за приключенията на този рецидивист.

    Коментиран от #18

    18:33 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да, да

    45 1 Отговор
    Голяма грешка! Първо се стреля по "настъпващите", после във въздуха.

    Коментиран от #11

    18:44 27.03.2026

  • 10 Дебилирани

    50 1 Отговор
    То Милицията следи дали имаш неплатени глоби и и фишиве за връчване, друго не ги интересува много.

    Коментиран от #12

    18:51 27.03.2026

  • 11 Да бе

    31 7 Отговор

    До коментар #9 от "Да, да":

    Защото нямаш бегла представа,какво ще му се стовари на главата,ако употреби оръжие срещу тях.Ще му съсипят живота във военна прокуратура.У нас,закона пази престъпника! Знам го от първо лице: През 90- те по аналогичен начин,но през деня,в Западен парк,колега му се наложи да използва служебното си оръжие.След показване на служебна карта.Сам,срещу четири д,била.Следва предупредителен и след това в първия нападател. А те със тръби и парчета от пейка. Но за беда го уцелва в десетката.Съсипаха го.Две години следствен.Накрая, му дадоха 20 г ,окончателна.При строг режим,без право на обжалване, който ги изтърпя в два затвора.А му оставаха 8 месеца да се пенсионира.

    Коментиран от #30

    18:57 27.03.2026

  • 12 Митко

    27 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дебилирани":

    В Перник един седи на входа на общината и връчва фишове и глоби кой се мерне наблизо. Задруго не стават

    18:59 27.03.2026

  • 13 С една дума

    64 3 Отговор
    Срам! Една държава не може да се справи с един селски бандит!

    Коментиран от #35, #36

    19:06 27.03.2026

  • 14 Мишо

    36 1 Отговор
    Абе няма ли някой бит да го застреля тоя ???

    Коментиран от #17

    19:06 27.03.2026

  • 15 Васко

    4 11 Отговор
    Ще ви изтрепя

    19:08 27.03.2026

  • 16 бай герги

    42 0 Отговор
    каква е тази милиция един др..сьо не може да хване,ама заплати взимат по 4-5 хилки в евро

    19:10 27.03.2026

  • 17 Съгласен

    30 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мишо":

    Не, това момченце трябва да бъде пребито и да стане инвалид.

    Коментиран от #24

    19:10 27.03.2026

  • 18 Песимист

    47 1 Отговор

    До коментар #6 от "полиция":

    Бащата на това л о, щом е още прокурор, правосъдие не чакайте!

    19:12 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 В нормалните държави са в гробището

    15 0 Отговор
    Ето защо трябва да има често избори, полицията не е политическа и варди хляба и по някой боклук изгаря. А през 3 месеца, колко боклука ще изгорят

    19:16 27.03.2026

  • 21 Българин

    20 1 Отговор
    Васко Михайлов, май трябва да го направят Министър на вътрешните работи. Или поне Директор на МВР.

    19:16 27.03.2026

  • 22 михайлов

    10 1 Отговор
    ще се предам но първо ще докажа че съм невинен!!!

    19:18 27.03.2026

  • 23 Хахаха

    10 1 Отговор
    Предубеност???Просто са се уплашили,нещастните човечета🤣

    19:20 27.03.2026

  • 24 Дада

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Съгласен":

    Пребий го де,европейски по таекуондо,не като дебелаците в милицията🤣

    Коментиран от #25, #37

    19:22 27.03.2026

  • 25 Васко

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дада":

    Никой не може да ме победи ще пребия всички мишоци в тая държава!

    Коментиран от #27

    19:24 27.03.2026

  • 26 Никой

    10 0 Отговор
    И какво, да не го хвана прокуратурата. Може, но ще го хване за.............

    19:26 27.03.2026

  • 27 Препоръка

    15 0 Отговор

    До коментар #25 от "Васко":

    Комплексар за лечение в специализирано здравно заведение. Спешен случай!

    19:40 27.03.2026

  • 28 Боко праните гащи

    15 1 Отговор
    Дебелия да го взима за депутат

    20:01 27.03.2026

  • 29 ВКК 531

    16 0 Отговор
    Този боклук няма ли най-после, да го тикнат в затвора/на строг режим/, където му е мястото!?

    Коментиран от #31

    20:05 27.03.2026

  • 30 Глупости на търкалета

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да бе":

    Този полицай си е бил в къщи, в дома!
    А не в западен парк.

    20:09 27.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ООрана държава

    9 0 Отговор
    На тоя ще му е най уютно в затвора, там да си буиства колкото ще

    20:44 27.03.2026

  • 33 Милиционер

    3 2 Отговор
    Прокурорския син беше маскиран но Аз го познах по гласа.

    22:12 27.03.2026

  • 34 Защо

    5 0 Отговор
    баща му на този е все още прокурор? Отговора е един. За да го прикрива и да му дава инфо за разследването !

    03:51 28.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Неумен и неграмотен човек

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "С една дума":

    Ако е държава , няма как да не може!
    В държавите не виреят елементи тип "селски бандит".

    09:18 28.03.2026

  • 37 Господарят на петелите

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дада":

    Щом е просто боец един ден ще си намери майстора.

    09:20 28.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове