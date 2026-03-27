Прокуратурата с информация за инцидента с прокурорския син Васил Михайлов

Във връзка с получен сигнал за нападение над полицейски служител в района на с. Люлин, община Перник, е започнало досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Перник с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествие, за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.
На този етап е установено, че в късните часове на 25.03.2026 г. полицейски служител в ГД „Борба с организираната престъпност“ се е намирал в дома на баща си в село на територията на община Перник, когато е възприел движещ се в района лек автомобил, известен му във връзка със служебната му дейност по издирване.
Автомобилът е спрял пред къщата и от него слезли няколко лица с маски на лицата, въоръжени с пушки, като се насочили към него и баща му.
Полицейският служител е отправил разпореждане да спрат, но лицата не са се подчинили и продължили настъпателно към тях.
В отговор служителят е произвел изстрели във въздуха със законно притежавано оръжие. Непосредствено след това маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото.
Лекият автомобил е бил установен, изоставен в района на гробищния парк.
Предвид твърдения за съпричастност на 22-годишния Васил Михайлов (известен като прокурорския син, издирван вече над половин година от органите на реда - бел ред.) в извършването на деянието, Окръжна прокуратура-Перник е изпратила предложение до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ръководството и надзора на делото да бъдат възложени на друга прокуратура, с оглед обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата.
1 бандит методиев борисов-яшаров
18:27 27.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хипотетично
18:31 27.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 полиция
Коментиран от #18
18:33 27.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да, да
Коментиран от #11
18:44 27.03.2026
10 Дебилирани
Коментиран от #12
18:51 27.03.2026
11 Да бе
До коментар #9 от "Да, да":Защото нямаш бегла представа,какво ще му се стовари на главата,ако употреби оръжие срещу тях.Ще му съсипят живота във военна прокуратура.У нас,закона пази престъпника! Знам го от първо лице: През 90- те по аналогичен начин,но през деня,в Западен парк,колега му се наложи да използва служебното си оръжие.След показване на служебна карта.Сам,срещу четири д,била.Следва предупредителен и след това в първия нападател. А те със тръби и парчета от пейка. Но за беда го уцелва в десетката.Съсипаха го.Две години следствен.Накрая, му дадоха 20 г ,окончателна.При строг режим,без право на обжалване, който ги изтърпя в два затвора.А му оставаха 8 месеца да се пенсионира.
Коментиран от #30
18:57 27.03.2026
12 Митко
До коментар #10 от "Дебилирани":В Перник един седи на входа на общината и връчва фишове и глоби кой се мерне наблизо. Задруго не стават
18:59 27.03.2026
13 С една дума
Коментиран от #35, #36
19:06 27.03.2026
14 Мишо
Коментиран от #17
19:06 27.03.2026
15 Васко
19:08 27.03.2026
16 бай герги
19:10 27.03.2026
17 Съгласен
До коментар #14 от "Мишо":Не, това момченце трябва да бъде пребито и да стане инвалид.
Коментиран от #24
19:10 27.03.2026
18 Песимист
До коментар #6 от "полиция":Бащата на това л о, щом е още прокурор, правосъдие не чакайте!
19:12 27.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 В нормалните държави са в гробището
19:16 27.03.2026
21 Българин
19:16 27.03.2026
22 михайлов
19:18 27.03.2026
23 Хахаха
19:20 27.03.2026
24 Дада
До коментар #17 от "Съгласен":Пребий го де,европейски по таекуондо,не като дебелаците в милицията🤣
Коментиран от #25, #37
19:22 27.03.2026
25 Васко
До коментар #24 от "Дада":Никой не може да ме победи ще пребия всички мишоци в тая държава!
Коментиран от #27
19:24 27.03.2026
26 Никой
19:26 27.03.2026
27 Препоръка
До коментар #25 от "Васко":Комплексар за лечение в специализирано здравно заведение. Спешен случай!
19:40 27.03.2026
28 Боко праните гащи
20:01 27.03.2026
29 ВКК 531
Коментиран от #31
20:05 27.03.2026
30 Глупости на търкалета
До коментар #11 от "Да бе":Този полицай си е бил в къщи, в дома!
А не в западен парк.
20:09 27.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ООрана държава
20:44 27.03.2026
33 Милиционер
22:12 27.03.2026
34 Защо
03:51 28.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Неумен и неграмотен човек
До коментар #13 от "С една дума":Ако е държава , няма как да не може!
В държавите не виреят елементи тип "селски бандит".
09:18 28.03.2026
37 Господарят на петелите
До коментар #24 от "Дада":Щом е просто боец един ден ще си намери майстора.
09:20 28.03.2026