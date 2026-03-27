Прокуратурата с информация за инцидента с прокурорския син Васил Михайлов

Във връзка с получен сигнал за нападение над полицейски служител в района на с. Люлин, община Перник, е започнало досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Перник с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествие, за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

На този етап е установено, че в късните часове на 25.03.2026 г. полицейски служител в ГД „Борба с организираната престъпност“ се е намирал в дома на баща си в село на територията на община Перник, когато е възприел движещ се в района лек автомобил, известен му във връзка със служебната му дейност по издирване.

Автомобилът е спрял пред къщата и от него слезли няколко лица с маски на лицата, въоръжени с пушки, като се насочили към него и баща му.

Полицейският служител е отправил разпореждане да спрат, но лицата не са се подчинили и продължили настъпателно към тях.

В отговор служителят е произвел изстрели във въздуха със законно притежавано оръжие. Непосредствено след това маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото.

Лекият автомобил е бил установен, изоставен в района на гробищния парк.

Предвид твърдения за съпричастност на 22-годишния Васил Михайлов (известен като прокурорския син, издирван вече над половин година от органите на реда - бел ред.) в извършването на деянието, Окръжна прокуратура-Перник е изпратила предложение до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ръководството и надзора на делото да бъдат възложени на друга прокуратура, с оглед обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата.