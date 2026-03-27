Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Крум Зарков: БСП е против проучването и добива на шистов газ в България

Крум Зарков: БСП е против проучването и добива на шистов газ в България

27 Март, 2026 19:21 1 634 69

  • крум зарков-
  • бсп-
  • шистов газ

Той подчерта, че липсват достатъчни гаранции за безопасност, а опазването на околната среда, водите, природните ресурси и земеделието, особено тук, в Добруджа, е абсолютен приоритет

Крум Зарков: БСП е против проучването и добива на шистов газ в България - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"БСП е против проучването и добива на шистов газ в България. Чуваме в тази кампания, че се възражда идеята за такъв добив. Сложната международна обстановка и растящите цени на газа обаче не отменят рисковете за околната среда, водите и здравето на хората, свързани с технологии за добив на шистов газ. Има други по-безопасни алтернативи". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на представянето на листата на лявата коалиция в Добрич.

Той подчерта, че липсват достатъчни гаранции за безопасност, а опазването на околната среда, водите, природните ресурси и земеделието, особено тук, в Добруджа, е абсолютен приоритет.

Зарков припомни, че още през 2011 г. БСП е внесла законопроект за пълна забрана на проучването и добива на шистов газ. "Защото вярваме, че такива решения не могат да бъдат временни, не могат да бъдат половинчати. Не става дума за мораториуми, които утре могат да отпаднат. Става дума за защита – дългосрочна, ясна и категорична", каза още Зарков.

"Листата ни в Добрич е силна, а водачът Сияна Фудулова е добре позната в региона и опитен парламентарист. Познава проблемите на Добруджа и ще бъде достаен представител на интересите на добруджанци пред институциите в София", коментира Зарков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бсп

    38 8 Отговор
    е в кофата за боклука!

    19:22 27.03.2026

  • 2 народа е против

    20 7 Отговор
    а вие си правите винаги срещу народа

    19:23 27.03.2026

  • 3 Буш младши

    16 7 Отговор
    - Хич няма да ви питам. Просто ще ви раздам по 100 гущера, както винаги и ще запеете в моят глас.

    19:24 27.03.2026

  • 4 Не си единствен

    27 25 Отговор
    Само слугата от Банкя и двама трима сини йезуити, могат да са за добив на такъв газ и то защото са тъпи по рождение!

    Коментиран от #14, #16

    19:25 27.03.2026

  • 5 Между другото

    31 12 Отговор
    От Москва също са против.

    19:26 27.03.2026

  • 6 А аз съм за,

    15 12 Отговор
    стига да не е в плодородни земи, а по чукарите.

    Коментиран от #13

    19:26 27.03.2026

  • 7 Хан Крум

    19 10 Отговор
    Искаме си руския газ!

    19:26 27.03.2026

  • 8 Рашките са твърдо против

    17 25 Отговор
    Досега само те ни спираха. Все още се надяват да ни пробутват тяхната газ.

    Коментиран от #15, #18

    19:27 27.03.2026

  • 9 има си хас

    20 14 Отговор
    щом нещо би ни носило печалба – длъжни сме да се против

    19:28 27.03.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    14 10 Отговор
    по добре да го внасяме от руско
    че и за нас ще има комисионна

    Коментиран от #20

    19:29 27.03.2026

  • 11 голям шлем

    8 7 Отговор
    Нито газ в плодородна Добруджа, нито заобикалящ Босфора петрлопровод Бургас - Александруполис.

    19:29 27.03.2026

  • 12 Крум путинов

    18 19 Отговор
    Ще ме извините, ма така ми наредиха от руското посолство, иначе как ще си продават техния газ

    19:29 27.03.2026

  • 13 какво си за бе ?

    23 9 Отговор

    До коментар #6 от "А аз съм за,":

    да се натрови мрежата от подзени води и да обезсоляваме като араби морска вода???

    Коментиран от #42

    19:30 27.03.2026

  • 14 Един шофьор

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "Не си единствен":

    Ние сме против , но Бокича не е !

    19:30 27.03.2026

  • 15 Сретен!

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Рашките са твърдо против":

    Не можеш да мислиш! Празно глав ец!

    19:31 27.03.2026

  • 16 депутатник

    6 13 Отговор

    До коментар #4 от "Не си единствен":

    - Какво не ви харесва? Това са западни инвеститори? За какво ви е тази природа, ще я ядете ли?

    19:31 27.03.2026

  • 17 крумчо

    5 6 Отговор
    е коткоубиец от държавна сигурност!

    19:31 27.03.2026

  • 18 Интересно

    11 10 Отговор

    До коментар #8 от "Рашките са твърдо против":

    Какво лошо имаше в руската газ по 28 лв?

    Коментиран от #36

    19:32 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 тръбата отиде при турците

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "кой мy дpeмe":

    и ние не сме хъба който беше нормално да сме

    19:33 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    16 10 Отговор
    Тръмп вече е определил Шеврон да започва добив в Добруджа. Да видим сега, колко патриоти ще излязат в нашата житница, срещу американската армия!

    Коментиран от #26

    19:39 27.03.2026

  • 23 Гост

    6 7 Отговор
    Крум Зарков е страхотен, трябваше да си направи сам едно БСП- НН, веднага щях да гласувам за него, за какво му е това жалко, безпомощно и безполезно образувание, в което алчните пенсионирани номенклатурчици ще го влечат само надолу...😊

    Коментиран от #27

    19:39 27.03.2026

  • 24 Перо

    10 5 Отговор
    Остава някой да пита БСП, извън НС!

    19:43 27.03.2026

  • 25 Незаконен премиер

    9 10 Отговор
    Незаконния Гюров дали подкрепя добива на шистов газ

    19:43 27.03.2026

  • 26 Интересно

    11 5 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    А ти, не си ли от патриотите? Не би ли излязъл да защитиш Добруджа от разкопаване за шистов газ?
    Или ти е по-мило за "прародината ти"?

    19:43 27.03.2026

  • 27 Интересно

    15 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Вярно е. БСП се асоциира с червени номенклатурчици, които обещаваха просперитет, но просперираха само те и приближените им. Хората спряха да им вярват и нямат свеж електорат. Зануляващият им се процент в последните няколко вота го доказва. Костадинов им привлече една част от електората, а сега и Радев ще им ги дообере. Бита карта са.

    19:46 27.03.2026

  • 28 Виж сега,

    12 3 Отговор
    Кой пък пита БСП за нещо,та те да отвън и ще гледат парламента по телевизира

    19:48 27.03.2026

  • 29 сикаои

    9 11 Отговор
    Крадци и лъжци. ГЕРБ, ПП и ДБ педофили, другата свиня и тези мажоретки дето се гушкаха с тях, за бедните българи пари нямат, ама раздават и хранят бандера фашистите в Украйна. Взема от данъците ни и раздава сякаш са негови за да храни псетата. Сега на изборите излиза и вика изберете ме пак да ме храните, а пък аз да ви крада от парите??? Що за наглост??? По 10 хиляди евро заплати вземат и разпиляват парите ни и хората зъби няма, а ако имат зъби, няма какво да ядат. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Ще ви обясним как се хранят фашисти с моите пари. Никакъв глас за айдуците.

    19:48 27.03.2026

  • 30 Никой

    8 12 Отговор
    Има специалисти и по находищата на газ - ако е разумно - защо да не стане.

    19:54 27.03.2026

  • 31 БЕШЕ КВО БЕШЕЕЕЕ

    12 4 Отговор
    ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВИ ВЕРВА , .....И С ОСНОВАНИЕ

    20:03 27.03.2026

  • 32 4567

    10 1 Отговор
    Бедни сме, но ще помагаме на бедните.

    Коментиран от #33

    20:09 27.03.2026

  • 33 Вуте

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "4567":

    Бедни сме и икаме да си останем бедни.

    20:11 27.03.2026

  • 34 604

    8 3 Отговор
    в БсП то само клоуни с меки китки останъли, кикикикя

    20:11 27.03.2026

  • 35 Някой

    5 15 Отговор
    АЕЦ са много по-замърсяващи от шистовия газ и въглищата, взети заедно. БСП, ако наистина са за екологията, освен срещу шистовия газ трябва да са и против АЕЦ.
    Аз принципно съм противник на АЕЦ, еднакво съм против американски, руски, китайски, канадски, японски ... АЕЦ. Противник съм и на шистовия газ, но не и на въглища и петрол.

    20:15 27.03.2026

  • 36 Някий

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Интересно":

    Лошото беше цената, докато на нас "братята" ни я продаваха по 28 лева, на неприятелите Турция и Германия им я продаваха по 10 лева.

    Коментиран от #39

    20:21 27.03.2026

  • 37 И защо, бе дрогари, да сме енерго

    3 5 Отговор
    независими, м???

    20:27 27.03.2026

  • 38 Смока

    3 3 Отговор
    Другия месец приключва сондажа Крум-1 в Хан Аспарух блока. ОМВ Петром влезна в консорциума на Шел и турската компания за добив на газ и нефт. Та другари, една компания би ли влезнала да проучва и да се "набутва" с милиони за сондажи, ако българската зона в Черно море е неперспективна или не харесват, каквото виждат в Крум-1 сондажа досега?

    20:32 27.03.2026

  • 39 Ами защото бяхме техни

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Някий":

    роби, които не им протестират. Защо да им пука за нас?

    20:54 27.03.2026

  • 40 Малоумна работа

    10 2 Отговор
    В най-плодородната земя, Добруджа, житницата на България, заради която земя са се били прабългари, ще я тровят с добив на шистов газ.

    Коментиран от #61

    20:54 27.03.2026

  • 41 Знания от нашият Бог - Космоса

    3 3 Отговор
    Акциите на квантовите изчисления IonQ, Rigetti Computing и D-Wave Quantum създадоха ударни вълни с това предупреждение за 930 милиона долара към Уолстрийт

    (((ИДВА ЕРАТА НА СВОБОДНАТА ЕНЕРГИЯ)))

    АЕЦ, ПЕТРОЛ, ГАЗ и производство на ШИСТОВ ГА за унищожаване на Природата си отиват в ИСТОРИЯТА!

    20:55 27.03.2026

  • 42 Дрън-дрън, руска измишльотина

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "какво си за бе ?":

    При тях всички езерa са бъкани с радиация, за нас се закъхарили. Като изключим Сибир, половината им земя е изтровена.
    Това го твърдят само путинчетата, които забравят да споменат, че според новите изисквания първо е обезопасяването, после сондажът. Другите държави с шистов газ да не са умрели?
    За Добруджа и аз не съм съгласен да я копат, за да не вземат плодородна земя, но има толкова много изоставени места, където би могло. Защото ИМАМЕ газ, факт. Ама нали трябва все да се дупим другиму...

    21:04 27.03.2026

  • 43 ?????

    1 6 Отговор
    Тия с кой ще се съешават ако влезат в НС?
    Легнаха с ПП-тата.
    После с Бацетата и Шишитата.
    Сега пак им е ред с ПП-тата и ПБ-тата.

    21:13 27.03.2026

  • 44 Знания от нашият Бог - Космоса

    3 4 Отговор
    СТЕРОПОРА с който правят санирането е отровен и хората живеещи в санирани със СТЕРОПОР згради са болни и умират... В Америка забраниха да се използува СТЕРОПОР след 2000 година, за саниране. В момента се правят згради от КОНОП. КОНОПА Е ЗДРАВОСЛОВЕН. От КОНОП се прави също и ЦЕМЕНТ. От КОНОП се правят в момента над 40 хиляди продукта. Направиха от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА даже и КАРУСЕРИЯТА НА САМОЛЕТ и е три пъти по - лекичка. Бъдещето и в Германия и в Америка е производството на карусериите на Леките Коли да е от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА.

    Коментиран от #56

    21:13 27.03.2026

  • 45 Знания от нашият Бог - Космоса

    1 4 Отговор
    ПЪРВИЯТ КОНОПЕН САМОЛЕТ В СВЕТА ЩЕ БЪДЕ ПО-СИЛЕН ОТ СТОМАНАТА И ЩЕ РАБОТИ НА КОНОПЕНО БИОГОРИВО

    Факти за растението коноп

    Влезте в Българския саит: "Коноп България - информационен портал"

    И ще погледнете към Бъдещето на България!

    21:25 27.03.2026

  • 46 Голям

    6 8 Отговор
    И Румен Радев и Костадин Костадинов, и Радостин Василев и изобщо русофилската сган в България е против България да има свой газопровод в Черно море... така са им казали от Москва, а Турция има няколко сигурно и е много зле.

    21:26 27.03.2026

  • 47 Феномена Шиши

    6 1 Отговор
    Феномена КОЙ, за да се измъкне от Магнитски, задейства малкия Делян Пеевски и толупа да започнат да обикалят телевизиите и студията, за да дрънкат колко файда сме щели да имаме,ако надупчим и съсипем златна Добруджа. Нищо че ще останем и без хляб, но нали слушат и изпълняват всичко, което иска Дебелака,няма къде да мърдат и изпълняват всичко, което иска този дебел бандит.

    21:53 27.03.2026

  • 48 На най-трудното дело

    6 1 Отговор
    На Зарков-успех!!!!

    22:12 27.03.2026

  • 49 Четете

    6 2 Отговор
    какво се случва в Оклахома , след започване на проучванията за шистов газ в този щат. Бум на земетресенията и онкозаболяванията. Ако това не ви е достатъчно, има и още.Ще прочетете.

    Коментиран от #54, #55

    22:34 27.03.2026

  • 50 Един

    4 2 Отговор
    Достатъчно в да се знае че се вливат химикали в почвата. Ние сме на второ място в Европа по минерални извори. Сами си направете изводите за какво самоубийство иде реч. А в САЩ, то там къде го практикуват е пустиня така или иначе, така че няма значение. Друг е въпроса, че тоя Зарков само си прави ПР и нокй не е тръгнал да дупчи за шистов газ. Та това е цялата работа.

    Коментиран от #53

    23:30 27.03.2026

  • 51 Да добре

    2 3 Отговор
    Но какво правим с безплатна медицина. През 90 години си носихме всичко от вкъщи завивки храна и пари за доктора в бонбониерата. Да де но беше безплатна.

    23:52 27.03.2026

  • 52 Горски

    5 4 Отговор
    Има нови технологии ,които не увреждат ,този е много зле Точно по време на енергийна криза ,горивата не са важни смята лигльото. ДС винаги плашат хората, за да ги държат в подчинение, а те да си създават империи. Комунягите винаги са против това , тази държава да върви напред ! Надявам се да не влязат повече и в парламента тези.

    00:15 28.03.2026

  • 53 Това в руските вестници ли го пише

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "Един":

    или във възрожденските?

    00:30 28.03.2026

  • 54 Пълна

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Четете":

    измишльотина

    00:30 28.03.2026

  • 55 Чел си за радиацията в Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Четете":

    Бъркаш ги двата щата

    00:31 28.03.2026

  • 56 Искаш узаконяване на канабиса

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Знания от нашият Бог - Космоса":

    Само това ти разбрах

    00:33 28.03.2026

  • 57 Нашите шисти са ни мили

    1 2 Отговор
    Защо ни е да не сме бедни?

    01:04 28.03.2026

  • 58 Тази

    4 1 Отговор
    Позиция против шистов газ мисля,че е позиция на всички нормални българи.А тези ,които се правят на луди и ни крадат безогледно на тези избори да им ударим шута и пратим ,където да изплащат греховете си .

    03:10 28.03.2026

  • 59 Ком. Срещу Ком.9

    3 2 Отговор
    На тебе какво ти е донесло печалба?Печалбата от концесии,волтаичния паркове,енергетика са само за джобовете на депутати,политици,роднини.Кой ги притежава тези дружества?Мисирките да направят разследване кои и с колко заляха с батерии плодородните ни земи ,за да ни скубят да им плащаме дкъп ток.Плачат да тръгнем с чуковете и това заслужават безродните грабители гербавата шайка и дебелите дерибеи.ТТе минаха всякакви граници,не се търпят вече.

    03:20 28.03.2026

  • 60 Ком. Срещу Ком.9

    3 1 Отговор
    На тебе какво ти е донесло печалба?Печалбата от концесии,волтаичния паркове,енергетика са само за джобовете на депутати,политици,роднини.Кой ги притежава тези дружества?Мисирките да направят разследване кои и с колко заляха с батерии плодородните ни земи ,за да ни скубят да им плащаме дкъп ток.Плачат да тръгнем с чуковете и това заслужават безродните грабители гербавата шайка и дебелите дерибеи.ТТе минаха всякакви граници,не се търпят вече.

    03:30 28.03.2026

  • 61 Всъщност

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Малоумна работа":

    Не е точно в тези земи на Добруджа ,но пак е в тази област .Проблема беше ,че тогава метода не беше одобрен .Вече има много по усъвършенствани методи за добив на шистов газ.Когато става дума за енергийна сигурност в тези объркани времена по добре да имаме нещо ,отколкото да чакаме на някой ,затварят се канали,няма нищо сигурно ,з цените растат

    05:05 28.03.2026

  • 62 Естествено че е против

    2 4 Отговор
    Но защо БСП не беше против въвеждането на еврото и загубата на лева най важното ?!?

    05:55 28.03.2026

  • 63 Слушах острието на Герб по телевизията

    5 1 Отговор
    Това беше едно ужасно говорене което ме потресе но телевизията си мълчеше. Ако Възраждане предложат България да бъде дупчена така медиите ще извият глас на възмущение до небесата но Герб си говорят за това дупчене като за топъл хляб.

    Коментиран от #67

    05:59 28.03.2026

  • 64 Земята на Ботев и Левски

    3 1 Отговор
    Отново е робска земя.

    Еничари вилнеят и щели да я дупчат за да богатеят. Позор.

    06:05 28.03.2026

  • 65 Герб залъгват хората че щели да

    3 1 Отговор
    Забогатеят въпреки че ще им надупчват земята това е ужасно. Не разбирам медиите защо дават ефир на еничарски предложения .

    06:13 28.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Че кога Възраждане е имало

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Слушах острието на Герб по телевизията":

    разумно предложение за България?
    То предлага единствено кремълски указания.

    09:00 28.03.2026

  • 68 Така или иначе

    1 4 Отговор
    От копейките нищо не зависи.

    09:01 28.03.2026

  • 69 Защо тогава нищо като не зависи е

    1 0 Отговор
    Пълно с трролоее и ботове които пишат против Възраждане Русия и България.

    10:09 28.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове