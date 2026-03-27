Крум Зарков: БСП е против проучването и добива на шистов газ в България

"БСП е против проучването и добива на шистов газ в България. Чуваме в тази кампания, че се възражда идеята за такъв добив. Сложната международна обстановка и растящите цени на газа обаче не отменят рисковете за околната среда, водите и здравето на хората, свързани с технологии за добив на шистов газ. Има други по-безопасни алтернативи". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на представянето на листата на лявата коалиция в Добрич.
Той подчерта, че липсват достатъчни гаранции за безопасност, а опазването на околната среда, водите, природните ресурси и земеделието, особено тук, в Добруджа, е абсолютен приоритет.
Зарков припомни, че още през 2011 г. БСП е внесла законопроект за пълна забрана на проучването и добива на шистов газ. "Защото вярваме, че такива решения не могат да бъдат временни, не могат да бъдат половинчати. Не става дума за мораториуми, които утре могат да отпаднат. Става дума за защита – дългосрочна, ясна и категорична", каза още Зарков.
"Листата ни в Добрич е силна, а водачът Сияна Фудулова е добре позната в региона и опитен парламентарист. Познава проблемите на Добруджа и ще бъде достаен представител на интересите на добруджанци пред институциите в София", коментира Зарков.
1 бсп
19:22 27.03.2026
2 народа е против
19:23 27.03.2026
3 Буш младши
19:24 27.03.2026
4 Не си единствен
Коментиран от #14, #16
19:25 27.03.2026
5 Между другото
19:26 27.03.2026
6 А аз съм за,
Коментиран от #13
19:26 27.03.2026
7 Хан Крум
19:26 27.03.2026
8 Рашките са твърдо против
Коментиран от #15, #18
19:27 27.03.2026
9 има си хас
19:28 27.03.2026
10 кой мy дpeмe
че и за нас ще има комисионна
Коментиран от #20
19:29 27.03.2026
11 голям шлем
19:29 27.03.2026
12 Крум путинов
19:29 27.03.2026
13 какво си за бе ?
До коментар #6 от "А аз съм за,":да се натрови мрежата от подзени води и да обезсоляваме като араби морска вода???
Коментиран от #42
19:30 27.03.2026
14 Един шофьор
До коментар #4 от "Не си единствен":Ние сме против , но Бокича не е !
19:30 27.03.2026
15 Сретен!
До коментар #8 от "Рашките са твърдо против":Не можеш да мислиш! Празно глав ец!
19:31 27.03.2026
16 депутатник
До коментар #4 от "Не си единствен":- Какво не ви харесва? Това са западни инвеститори? За какво ви е тази природа, ще я ядете ли?
19:31 27.03.2026
17 крумчо
19:31 27.03.2026
18 Интересно
До коментар #8 от "Рашките са твърдо против":Какво лошо имаше в руската газ по 28 лв?
Коментиран от #36
19:32 27.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 тръбата отиде при турците
До коментар #10 от "кой мy дpeмe":и ние не сме хъба който беше нормално да сме
19:33 27.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин
Коментиран от #26
19:39 27.03.2026
23 Гост
Коментиран от #27
19:39 27.03.2026
24 Перо
19:43 27.03.2026
25 Незаконен премиер
19:43 27.03.2026
26 Интересно
До коментар #22 от "Българин":А ти, не си ли от патриотите? Не би ли излязъл да защитиш Добруджа от разкопаване за шистов газ?
Или ти е по-мило за "прародината ти"?
19:43 27.03.2026
27 Интересно
До коментар #23 от "Гост":Вярно е. БСП се асоциира с червени номенклатурчици, които обещаваха просперитет, но просперираха само те и приближените им. Хората спряха да им вярват и нямат свеж електорат. Зануляващият им се процент в последните няколко вота го доказва. Костадинов им привлече една част от електората, а сега и Радев ще им ги дообере. Бита карта са.
19:46 27.03.2026
28 Виж сега,
19:48 27.03.2026
29 сикаои
19:48 27.03.2026
30 Никой
19:54 27.03.2026
31 БЕШЕ КВО БЕШЕЕЕЕ
20:03 27.03.2026
32 4567
Коментиран от #33
20:09 27.03.2026
33 Вуте
До коментар #32 от "4567":Бедни сме и икаме да си останем бедни.
20:11 27.03.2026
34 604
20:11 27.03.2026
35 Някой
Аз принципно съм противник на АЕЦ, еднакво съм против американски, руски, китайски, канадски, японски ... АЕЦ. Противник съм и на шистовия газ, но не и на въглища и петрол.
20:15 27.03.2026
36 Някий
До коментар #18 от "Интересно":Лошото беше цената, докато на нас "братята" ни я продаваха по 28 лева, на неприятелите Турция и Германия им я продаваха по 10 лева.
Коментиран от #39
20:21 27.03.2026
37 И защо, бе дрогари, да сме енерго
20:27 27.03.2026
38 Смока
20:32 27.03.2026
39 Ами защото бяхме техни
До коментар #36 от "Някий":роби, които не им протестират. Защо да им пука за нас?
20:54 27.03.2026
40 Малоумна работа
Коментиран от #61
20:54 27.03.2026
41 Знания от нашият Бог - Космоса
(((ИДВА ЕРАТА НА СВОБОДНАТА ЕНЕРГИЯ)))
АЕЦ, ПЕТРОЛ, ГАЗ и производство на ШИСТОВ ГА за унищожаване на Природата си отиват в ИСТОРИЯТА!
20:55 27.03.2026
42 Дрън-дрън, руска измишльотина
До коментар #13 от "какво си за бе ?":При тях всички езерa са бъкани с радиация, за нас се закъхарили. Като изключим Сибир, половината им земя е изтровена.
Това го твърдят само путинчетата, които забравят да споменат, че според новите изисквания първо е обезопасяването, после сондажът. Другите държави с шистов газ да не са умрели?
За Добруджа и аз не съм съгласен да я копат, за да не вземат плодородна земя, но има толкова много изоставени места, където би могло. Защото ИМАМЕ газ, факт. Ама нали трябва все да се дупим другиму...
21:04 27.03.2026
43 ?????
Легнаха с ПП-тата.
После с Бацетата и Шишитата.
Сега пак им е ред с ПП-тата и ПБ-тата.
21:13 27.03.2026
44 Знания от нашият Бог - Космоса
Коментиран от #56
21:13 27.03.2026
45 Знания от нашият Бог - Космоса
Факти за растението коноп
Влезте в Българския саит: "Коноп България - информационен портал"
И ще погледнете към Бъдещето на България!
21:25 27.03.2026
46 Голям
21:26 27.03.2026
47 Феномена Шиши
21:53 27.03.2026
48 На най-трудното дело
22:12 27.03.2026
49 Четете
Коментиран от #54, #55
22:34 27.03.2026
50 Един
Коментиран от #53
23:30 27.03.2026
51 Да добре
23:52 27.03.2026
52 Горски
00:15 28.03.2026
53 Това в руските вестници ли го пише
До коментар #50 от "Един":или във възрожденските?
00:30 28.03.2026
54 Пълна
До коментар #49 от "Четете":измишльотина
00:30 28.03.2026
55 Чел си за радиацията в Русия
До коментар #49 от "Четете":Бъркаш ги двата щата
00:31 28.03.2026
56 Искаш узаконяване на канабиса
До коментар #44 от "Знания от нашият Бог - Космоса":Само това ти разбрах
00:33 28.03.2026
57 Нашите шисти са ни мили
01:04 28.03.2026
58 Тази
03:10 28.03.2026
59 Ком. Срещу Ком.9
03:20 28.03.2026
60 Ком. Срещу Ком.9
03:30 28.03.2026
61 Всъщност
До коментар #40 от "Малоумна работа":Не е точно в тези земи на Добруджа ,но пак е в тази област .Проблема беше ,че тогава метода не беше одобрен .Вече има много по усъвършенствани методи за добив на шистов газ.Когато става дума за енергийна сигурност в тези объркани времена по добре да имаме нещо ,отколкото да чакаме на някой ,затварят се канали,няма нищо сигурно ,з цените растат
05:05 28.03.2026
62 Естествено че е против
05:55 28.03.2026
63 Слушах острието на Герб по телевизията
Коментиран от #67
05:59 28.03.2026
64 Земята на Ботев и Левски
Еничари вилнеят и щели да я дупчат за да богатеят. Позор.
06:05 28.03.2026
65 Герб залъгват хората че щели да
06:13 28.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Че кога Възраждане е имало
До коментар #63 от "Слушах острието на Герб по телевизията":разумно предложение за България?
То предлага единствено кремълски указания.
09:00 28.03.2026
68 Така или иначе
09:01 28.03.2026
69 Защо тогава нищо като не зависи е
10:09 28.03.2026