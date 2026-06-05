Лингорски: Реформи и инвестиции са ключът към по-нисък дефицит

Как да се снижи дефицитът? Да се премахнат автоматизираните механизми за растеж на доходите и през реформи да се ускори растежа на икономиката ни. Това заяви в подкаста на БНТ "Истината за..." Илия Лингорски, който е член на УС на БНБ.
Като първи стъпки по излизане от процедурата по свръхдефицит той определи залагането на цели в бюджета: увеличаване на инвестициите и ценова стабилност, което е подход за намаляване на дефицита.
Илия Лингорски, член на УС на БНБ: „България е една от страните, в която растежът на доходите е сред челото, ако не е и номер едно в ЕС, не само в номинално изражение, то е така и в реално изражение. Тоест покупателната способност през последните години, включително в периодите 2022-2023, когато сме имали много висока инфлация, покупателната способност е растяла, но колкото повече расте покупателната способност и особено ако това не е свързано с растеж на инвестициите и експорта, толкова повече расте натиска върху потреблението върху цените.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какъв смешник
19:53 05.06.2026
2 Германия
19:53 05.06.2026
3 ЦК на БКП
19:53 05.06.2026
4 няма и постна пица
Коментиран от #7
19:54 05.06.2026
5 Гостът
19:57 05.06.2026
6 Без име
20:00 05.06.2026
7 Щом
До коментар #4 от "няма и постна пица":разполагаше с "пърленка" - еее, значи си колак... А за народа - дупката на геврек...
20:01 05.06.2026
8 Не бъркайте покупателна способност
Има Бог, той ще ви съди българомразци, продали собствената си национална парична единица..
20:01 05.06.2026
9 Открил е
20:02 05.06.2026
10 Миме
20:02 05.06.2026