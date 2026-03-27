Ивайло Калфин: В началото сме на много тежка ценова криза

Заради високите цени президентът Илияна Йотова се среща в понеделник с ръководствата на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).
"Не би трябвало да очакваме, че служебната власт ще реши проблема с ценовия шок. Само в началото сме на доста тежка криза", предупреди бившият социален министър Ивайло Калфин в предаването "Денят ON AIR".
По думите му мерките би трябвало да са първата задача на следващото правителство.
"20 евро са добра мярка, но няма да решат нищо. Войната в Иран ще бъде много по-тежка на енергийните пазари, отколкото войната в Украйна", подчерта той. Бившият социален министър каза, че трябва да се подготвим за трудни времена.
"Смисълът да има правителство е да има контрол върху бюджета за четири години. Много лесно е да се похарчи някой друг милиард, но след това ни излиза през носа", подчерта Калфин.
"Освен преките помощи, които трябва да бъдат за най-нуждаещите се, може да се направи нещо с данъците, могат да се предприемат мерки с държавните разходи, могат да се потърсят европейски мерки. Има много инструменти в чантичката, но някой трябва да носи отговорност", коментира той.
Според него в предизборната обстановка служебното правителство няма как да носи отговорност. "Основните очаквания на хората са да се направят промени в съдебната система", посочи Калфин пред Bulgaria ON AIR.
Той добави, че сме в поредната предизборна кампания, в която не се чуват много идеи и активни политики.
"Аз съм от тези хора, които четат това скучно четиво, което са предизборните платформи. Прави ми впечатление, че там ги няма конкретните отговори", отбеляза Калфин. Бившият социален министър подчерта, че трябва да имаме прокуратура и съдебна власт, на която да вярваме всички.
"Може да сменяме лицата колкото си искаме. Очевидно смяната на лицата не е достатъчна. Работеща съдебна система ще означава страшно положителни новини за икономиката и самочувствието на държавата", заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
22:23 27.03.2026
3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
5 Слуга на народа
6 СПОКО БЕ
7 На когото не му
9 Чичо Ганчо
Неутралитет, баце!!!
22:42 27.03.2026
10 дядо дръмпир
22:46 27.03.2026
11 Така е
22:46 27.03.2026
12 койдазнай
Ако искате да няма "много тежка криза", просто не трябва да се раздават пари за щяло и нещяло. А като се пч=очни с безкрайните "компенсации", ефектът от повишаването на цената на горивата с 30%, ще се умножи!
амакойдазнай!
А пък и може да раздадем повечко на по-заслужилите и по-равните.
22:51 27.03.2026
13 Няма проблем
14 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "На когото не му":На времето питали Чочоолу, що бившите партизани имат привилегии и хубава работа. Той им рекъл " Ами ,да бяхте и вие хванали гората, когато трябваше, бе."
15 Кифла от Люлин
нема веке секи уикенд у гръцко да одим
22:53 27.03.2026
16 Ъхъ!!!
17 Феникс
19 Ус босовете не случайно Пуснаха
До коментар #13 от "Няма проблем":КРАДЕВ ДА ОМАГЬСВА ПОПУЛАЦИЯТА ТЕ СА ЗНАЕЛИ ЧЕ ЩЕ ИМА МОООЩНО ЦЕНОВО ДРАНЕ А ,,ИЗБРАНИЯ,, ОТ ,,НАРОДА,, КРАДЕВ НЕ МОАТ ГО МРЪДНА ШОТО КВОТО СИ Е ПОЖЕЛАЛ ,,НАРОДА,, ТВА СИ Е ПОЛУЧИЛ
22:55 27.03.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Ъхъ!!!":Абе, що не спрете с глупостите. Какъв Краснов, бе. Професор Иво Христов го обясни. Целта на смяната на ръководството в Иран е , САЩ да се настанят близо до Русия и Китай. Тръмп е най-големият враг на Русия. Унищожава един след друг приятелите на Русия. Заплашва търговските ѝ партньори и като змия се опитва да я унищожи.
Руснаците никога не са имали положително отношение към него.
23:01 27.03.2026
24 604
До коментар #18 от "Русодебил":още ли не си разбрал , че не БГ е троянския кон на раша, а раша е прокситу на БГ с което ще накажем урсулите и цялата кохорта брюкселски бустерни книжни плъхове и мишки!!!
23:08 27.03.2026
27 Яш Ми
До коментар #17 от "Феникс":Премести се в Русия или Иран. Там е по-добре.
23:14 27.03.2026
31 604
До коментар #26 от "Чакай малко":всички лъжат и мажат и искат кацата с медът. боташ туй, боташ онуй, никой не си направи трудът да светне народеца ко точно пише там, па и турците да не съ некой дзверове, тоя договор може да се предоговори, ама явно нема да има келипир за тях...нъл се врътнаха и едните и другите що така нищо не правят .....щот си лапкат и ще е стани да седна, както винаги, да не са наще олигарси да са своите....кът кажат че ще преразгледат приватизацията и най-малкото договорите ....и който е рушил и ликвидирал умишлено у панделлата, те това е борба с олигархията другото е стани да седна!!!!!!
23:18 27.03.2026
35 С войната в Иран
39 Ъъъъ
Откога на кражбата и викат "харч"?
00:59 28.03.2026
42 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Навяваш ми спомени за един пингвин , който скачал от храст , на храст и накрая паднал у трън ето ,,,
01:35 28.03.2026
48 Да беше прочел
Не, не е от Юрошита, спекулантите, и некадърните елити теглещи заем след заем, за да си увеличават бюджетните заплати, след унищожаването на Валутен Борд, който ги спираше.
Калфин беше част от подкрепящите Юрошита.
Да си унищожиш националната парична единица????
05:29 28.03.2026
51 За бюджетници
Време е и те да изпитат болка, от собствените си решения. Малко шок, нищо работа.
Мазнинка са натрупали достатъчно 36 г.
05:56 28.03.2026
52 точно така
До коментар #51 от "За бюджетници":Виждаш ли как войната постепенно се пренася вътре в обществото, като изправя на бойното поле едни групи от хора срещу други. Такъв е и замисълът на всяка война - да причини разруха, от която няйкой да се облагодателства. Разрухата почваме да я виждаме. Предстои да видим печелившия от войната.
06:16 28.03.2026
54 Оправдание е войната!
цени на барел по 200$, такъв рев не е имало, нито повишение на цени. Не е виновен юрошита, напудрените дефицит и инфлация, и безумните заеми и спекуланти. Тази беше целта на унищожаването на Валутен Борд, стот милиарда до 2028 заеми.
07:29 28.03.2026
56 Беднякът милионер
До коментар #55 от "ахмак":И с еврото ще станем милионери, но по задължения.
09:05 28.03.2026
