Ивайло Калфин: В началото сме на много тежка ценова криза

Ивайло Калфин: В началото сме на много тежка ценова криза

27 Март, 2026 22:21 3 327 60

По думите му мерките би трябвало да са първата задача на следващото правителство

Ивайло Калфин: В началото сме на много тежка ценова криза - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради високите цени президентът Илияна Йотова се среща в понеделник с ръководствата на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

"Не би трябвало да очакваме, че служебната власт ще реши проблема с ценовия шок. Само в началото сме на доста тежка криза", предупреди бившият социален министър Ивайло Калфин в предаването "Денят ON AIR".

По думите му мерките би трябвало да са първата задача на следващото правителство.

"20 евро са добра мярка, но няма да решат нищо. Войната в Иран ще бъде много по-тежка на енергийните пазари, отколкото войната в Украйна", подчерта той. Бившият социален министър каза, че трябва да се подготвим за трудни времена.

"Смисълът да има правителство е да има контрол върху бюджета за четири години. Много лесно е да се похарчи някой друг милиард, но след това ни излиза през носа", подчерта Калфин.

"Освен преките помощи, които трябва да бъдат за най-нуждаещите се, може да се направи нещо с данъците, могат да се предприемат мерки с държавните разходи, могат да се потърсят европейски мерки. Има много инструменти в чантичката, но някой трябва да носи отговорност", коментира той.

Според него в предизборната обстановка служебното правителство няма как да носи отговорност. "Основните очаквания на хората са да се направят промени в съдебната система", посочи Калфин пред Bulgaria ON AIR.

Той добави, че сме в поредната предизборна кампания, в която не се чуват много идеи и активни политики.

"Аз съм от тези хора, които четат това скучно четиво, което са предизборните платформи. Прави ми впечатление, че там ги няма конкретните отговори", отбеляза Калфин. Бившият социален министър подчерта, че трябва да имаме прокуратура и съдебна власт, на която да вярваме всички.

"Може да сменяме лицата колкото си искаме. Очевидно смяната на лицата не е достатъчна. Работеща съдебна система ще означава страшно положителни новини за икономиката и самочувствието на държавата", заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    47 5 Отговор
    Да знаете че еврото няма нищо общо .Вервайте

    Коментиран от #42

    22:23 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    21 3 Отговор
    А Шеф Манчев прави кавали на Финци от Лом дори и жена му Илияна се включи в оргията на тъпото му заведение

    22:25 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Слуга на народа

    35 0 Отговор
    Криза, криза ама поне теб Калфин да не те мислим, нали?

    22:33 27.03.2026

  • 6 СПОКО БЕ

    41 1 Отговор
    НАЛИ СМЕ У КЛУБА НА БОГАТИТЕ.

    22:37 27.03.2026

  • 7 На когото не му

    18 5 Отговор
    Понася, да се изнася - куфарите и Терминал 2. Голяма драма, голям рев

    Коментиран от #14

    22:38 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чичо Ганчо

    20 2 Отговор
    А у Швейцарско не им пука много!
    Неутралитет, баце!!!

    22:42 27.03.2026

  • 10 дядо дръмпир

    21 1 Отговор
    изпуснахте всичко ,без война отиваме на висока инфлация ,тотално озверяване на маймуните и това ,което стана вчера ще започне да се случва и на недосегаеми маймуняци...топлия обяд ще се замести с топла....пс...като сте толкова.....финансисти ,завършили в масква ,вижте какво правят германците и ги следвайте ,макар да имате разлика ...в краденето.......там се краде умерено държавата ,а при вас се дере държавата!

    22:46 27.03.2026

  • 11 Така е

    22 4 Отговор
    Служебното правителство на секретарката на Радев щяло да мисли за мерки. За сега започнаха да дават по 20 евро на месец на социално слабите да си зареждат колите с гориво - тези, които имат коли разбира се.

    22:46 27.03.2026

  • 12 койдазнай

    9 0 Отговор
    Ценовата криза е инфлация. А инфлацията идва от печатането на пари и раздаването на кредити, които никой не смята да връща.
    Ако искате да няма "много тежка криза", просто не трябва да се раздават пари за щяло и нещяло. А като се пч=очни с безкрайните "компенсации", ефектът от повишаването на цената на горивата с 30%, ще се умножи!
    амакойдазнай!
    А пък и може да раздадем повечко на по-заслужилите и по-равните.

    22:51 27.03.2026

  • 13 Няма проблем

    9 7 Отговор
    Боташ и пуделите от Петрохан ще ни оправят.

    Коментиран от #19

    22:51 27.03.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "На когото не му":

    На времето питали Чочоолу, що бившите партизани имат привилегии и хубава работа. Той им рекъл " Ами ,да бяхте и вие хванали гората, когато трябваше, бе."

    22:52 27.03.2026

  • 15 Кифла от Люлин

    13 0 Отговор
    ше требе да си свалям дирника от жипа, ше ода пеш
    нема веке секи уикенд у гръцко да одим

    22:53 27.03.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    6 17 Отговор
    Ти, като калфа, знаеш най-добре, че тая световна криза я предизвика майстора ти в Кремъл чрез проксито си - агент Краснов!

    Коментиран от #20

    22:53 27.03.2026

  • 17 Феникс

    18 4 Отговор
    Както е тръгнало ще се фалира няма как! Това е цената за еврозоната, ценната за ЕС и НАТО я платихме, сега ще си платим и за шенген и за еврозоната! Защо все плащаме а все по зависими и бедни ставаме, не мога да разбера?

    Коментиран от #28

    22:54 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ус босовете не случайно Пуснаха

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Няма проблем":

    КРАДЕВ ДА ОМАГЬСВА ПОПУЛАЦИЯТА ТЕ СА ЗНАЕЛИ ЧЕ ЩЕ ИМА МОООЩНО ЦЕНОВО ДРАНЕ А ,,ИЗБРАНИЯ,, ОТ ,,НАРОДА,, КРАДЕВ НЕ МОАТ ГО МРЪДНА ШОТО КВОТО СИ Е ПОЖЕЛАЛ ,,НАРОДА,, ТВА СИ Е ПОЛУЧИЛ

    22:55 27.03.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ!!!":

    Абе, що не спрете с глупостите. Какъв Краснов, бе. Професор Иво Христов го обясни. Целта на смяната на ръководството в Иран е , САЩ да се настанят близо до Русия и Китай. Тръмп е най-големият враг на Русия. Унищожава един след друг приятелите на Русия. Заплашва търговските ѝ партньори и като змия се опитва да я унищожи.
    Руснаците никога не са имали положително отношение към него.

    23:01 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 604

    13 1 Отговор
    аааа добро утро ве люмпини, и кво начало , доите ни нон стоп, сега ще има и зануляване, ама тоя път немъ да горим парламенту , ми ще ви окачаме по диреците и уличните лампи за живо дране!!!!!!!!!

    23:05 27.03.2026

  • 23 Артилерист

    14 1 Отговор
    Това и неспециалистите го знаят, но обикновените хора с нарастваща тревога го усещат всеки ден. Демократическите послушници не само няма да го признаят, но и ще продължават да припяват, че НАТО ни пази, а ЕС ни помага. За краткост ще повторя само, че сме във всеобхватна криза и само прогресиращото задлъжняване от постоянни "изгодни заеми" ни държи все още на повърхността...

    23:06 27.03.2026

  • 24 604

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "Русодебил":

    още ли не си разбрал , че не БГ е троянския кон на раша, а раша е прокситу на БГ с което ще накажем урсулите и цялата кохорта брюкселски бустерни книжни плъхове и мишки!!!

    23:08 27.03.2026

  • 25 Никой

    2 3 Отговор
    Има истина в казаното.

    23:11 27.03.2026

  • 26 Чакай малко

    4 7 Отговор
    Ако Радев не беше подписвал договора с Боташ сега можеше тези половин милион евро на ден да се дадат за компенсации на хората и бизнеса.

    Коментиран от #31, #33

    23:12 27.03.2026

  • 27 Яш Ми

    12 3 Отговор
    Нека да е лято ,нека да сме в НАТО , нека да сме в евро ,,ножа да е в ребро ....да ва у евроатлантиците .....

    23:13 27.03.2026

  • 28 Давай

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "Феникс":

    Премести се в Русия или Иран. Там е по-добре.

    23:14 27.03.2026

  • 29 Резидента

    7 3 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    23:15 27.03.2026

  • 30 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Както е тръгнАло,поколението Z ще си ближе юуя за сол.

    23:17 27.03.2026

  • 31 604

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Чакай малко":

    всички лъжат и мажат и искат кацата с медът. боташ туй, боташ онуй, никой не си направи трудът да светне народеца ко точно пише там, па и турците да не съ некой дзверове, тоя договор може да се предоговори, ама явно нема да има келипир за тях...нъл се врътнаха и едните и другите що така нищо не правят .....щот си лапкат и ще е стани да седна, както винаги, да не са наще олигарси да са своите....кът кажат че ще преразгледат приватизацията и най-малкото договорите ....и който е рушил и ликвидирал умишлено у панделлата, те това е борба с олигархията другото е стани да седна!!!!!!

    23:18 27.03.2026

  • 32 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Как па нито един жълтопаветен ППдофил не замина за Израел да помага за разчистване на отпадъците ,а чака Гюров да му даде 20€ за бензин да може да се запали изгори като Петроханска овчарка?

    23:20 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сакън

    1 3 Отговор
    Гюро ще обере калая, и без друго е незаконен служебен премиер. Дойдат ли комунягите кризата ни е в кърпа вързана.

    23:58 27.03.2026

  • 35 С войната в Иран

    6 0 Отговор
    или без нея се вижда, че световната финансова и икономическа система е на ръба, ама много на ръба. При цялата инфлация, дори само от КОВИД насам, където цените на всичко отидоха по две нагоре поне, без значение, че НСИ ни казва, че тя била само два % годишно, понеже в кошницата влизали и грамофонни плочи, гумени лодки и папийонки, а те всички много паднали, нива на петрола около 100 долара за няма и месец, ще бутнат системата, а това бяха цените няколко години поред около 2011-2015г. Решението пак ще е цифровият принтер, остава да измислят още една пандемия(менингит в Англия, нов КОВИД в САЩ - има кандидати) и българинът в средата на 2027г. ще усеща как левчето от началото на 2025г. му стои като 15 евроцента в портфейла.

    23:59 27.03.2026

  • 36 Горски

    15 0 Отговор
    Ти си един от тия който усилено ни убеждаваха ентусиязирано как с еврото е панацея. Нали всички ПЛАТЕНИ МЕДИИ няколко месеца преди 2026 г. се кълняха че няма нищо да поскъпва ? И комунистите щом почнаха да дават акъл работата е зле. Мръсни манипулатори, вън от власта и бизнеса !

    00:09 28.03.2026

  • 37 Черна мачка неловена

    3 4 Отговор
    Петроханците от ППДБ нямат късмет. Тъкмо да захлебят и все в конституционни кризи попадат. Бацо им каза да внимават какво си пожелават, ама Те, не та не. Ще правят избори с наше МВР и Гюро като незаконен премиер. Тия избори пиши ги бегали като коньо у ряката.

    00:10 28.03.2026

  • 38 Циник

    9 1 Отговор
    Честито евро, другари и другарки. Да духаме супата заедно, докато можем да си позволим и супа.

    00:26 28.03.2026

  • 39 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    "Много лесно е да се похарчи някой друг милиард, но след това ни излиза през носа", подчерта Калфин."

    Откога на кражбата и викат "харч"?

    00:59 28.03.2026

  • 40 Коста

    7 1 Отговор
    Иран е виновен за цените. Вероломно нападна Израел и САЩ. И Европата. Трябва да се онищожи

    Коментиран от #44

    01:11 28.03.2026

  • 41 мдаааа

    0 0 Отговор
    Ти не си , сигурен съм ...

    01:31 28.03.2026

  • 42 Дрътия Софианец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Навяваш ми спомени за един пингвин , който скачал от храст , на храст и накрая паднал у трън ето ,,,

    01:35 28.03.2026

  • 43 Механик

    4 0 Отговор
    Ще се връщат 90-те години и .... абе ние всичко си знаем. На 30-50 години се "стрижат овцете".

    02:13 28.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Лъже

    2 0 Отговор
    Тече евро мед и евро масло безплатно и неограничено Даже сингарелите пускат на вересия

    02:23 28.03.2026

  • 46 Всичко

    4 0 Отговор
    Е Минимум на двойна цена!

    04:00 28.03.2026

  • 47 Ачо

    3 0 Отговор
    Нали нямаше да е така,бе путири майни!

    05:26 28.03.2026

  • 48 Да беше прочел

    3 0 Отговор
    Каква инфлация, какви чудовищни дефицити, повишаване на цени, дългови спирали, причинява въвеждането на Юрошита в държавите.
    Не, не е от Юрошита, спекулантите, и некадърните елити теглещи заем след заем, за да си увеличават бюджетните заплати, след унищожаването на Валутен Борд, който ги спираше.
    Калфин беше част от подкрепящите Юрошита.
    Да си унищожиш националната парична единица????

    05:29 28.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 по-позитивно

    1 3 Отговор
    Всяко зло за добро. Инфлацията ще реши проблема с голямата световна задлъжнялост като изчегърта дълговото бреме. Предстои ни нещо като шоковата терапия от 90-те. Всяка терапия има странични последици и е свързана с известна болка, но нека гледаме крайната цел. Да бъдем по-позитивни.

    05:42 28.03.2026

  • 51 За бюджетници

    6 0 Отговор
    650 000 няма болка, с по 15- 20 000 юро заплати и 3000 юро на година за костюмчета. Няма болка и за депутати. Време е за 80% съкращения на бюджетници и 1500 юрошита заплати на депутати, редуцирани до 100 на брой, без платени от народът бензини, шофьори, коли, безплатни жилища, субсидии, неплащане консумативи и осигуровки, без увелечинеия на всеки 3 месеца на заплатки.
    Време е и те да изпитат болка, от собствените си решения. Малко шок, нищо работа.
    Мазнинка са натрупали достатъчно 36 г.

    Коментиран от #52

    05:56 28.03.2026

  • 52 точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "За бюджетници":

    Виждаш ли как войната постепенно се пренася вътре в обществото, като изправя на бойното поле едни групи от хора срещу други. Такъв е и замисълът на всяка война - да причини разруха, от която няйкой да се облагодателства. Разрухата почваме да я виждаме. Предстои да видим печелившия от войната.

    06:16 28.03.2026

  • 53 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    Айде и тоя се появи да ръси акъл. Аман от хрантутници.

    06:21 28.03.2026

  • 54 Оправдание е войната!

    3 1 Отговор
    От 2020 г. след влизане в юрочакалнята, веднага на следващото утро част от храните се повишиха с 30%, някой даде заповед на борсите да вдигат цените. За 5 г. самият шеф на НСИ октомври 2025 призна пред БНР, че при някои храни инфлацията за 5 г. е общо 41%. Инфлация, не повишение на цени. Сложете 12% увеличение ток за 2025 и 4 лв. увеличение кубик вода - непитейна, за София, идваща под наклон, преподписаната Концесия от Фандъкове. Сложете 125% надценка минерална вода. 97% надценка кашкавал, при изкупна цена млюко 50 юроцента за литър.. Войната ли беше виновна 2025 г.? 20 милиарда проектобюджет на ДПС, ГЕРБ, СДС, БКП ЗАЕМИ за бюджетни заплати, а лихвите и повишени косвени данъци и такси за обикновените хора. Войната ли е виновна за кг. агнешко близо 40 лв. и розови домати 12 лв. Или надписаните киловатчасо януари и февруари с умните електромери, на които забравиха да дадат на потребителите софт за онлайн следен на киловатчасове. По 200 - 400 лева месечни сметки за ток, дори за неживяли в жилищата, като самите производители сочат, че параметрите на умните електромери се променят контактно и безконтактно. Помня
    цени на барел по 200$, такъв рев не е имало, нито повишение на цени. Не е виновен юрошита, напудрените дефицит и инфлация, и безумните заеми и спекуланти. Тази беше целта на унищожаването на Валутен Борд, стот милиарда до 2028 заеми.

    07:29 28.03.2026

  • 55 ахмак

    0 1 Отговор
    Ако не беше еврото щяхме всички скоро да сме милионери

    Коментиран от #56

    07:41 28.03.2026

  • 56 Беднякът милионер

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "ахмак":

    И с еврото ще станем милионери, но по задължения.

    09:05 28.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 604

    1 0 Отговор
    Да ви еубвъа маминките вкл и на преписвачите от чакри! НещаУстъанъи продажни оутрепки!

    11:08 28.03.2026

  • 59 Тити

    0 1 Отговор
    Амииии нали служебното правителство говори наужким че се бори?

    11:27 28.03.2026

  • 60 Ето такива лекета

    1 0 Отговор
    са ни бившите, настоящите и бъдещите за съжаление.

    14:04 28.03.2026

