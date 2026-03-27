Ивайло Калфин: В началото сме на много тежка ценова криза

Заради високите цени президентът Илияна Йотова се среща в понеделник с ръководствата на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

"Не би трябвало да очакваме, че служебната власт ще реши проблема с ценовия шок. Само в началото сме на доста тежка криза", предупреди бившият социален министър Ивайло Калфин в предаването "Денят ON AIR".

По думите му мерките би трябвало да са първата задача на следващото правителство.

"20 евро са добра мярка, но няма да решат нищо. Войната в Иран ще бъде много по-тежка на енергийните пазари, отколкото войната в Украйна", подчерта той. Бившият социален министър каза, че трябва да се подготвим за трудни времена.

"Смисълът да има правителство е да има контрол върху бюджета за четири години. Много лесно е да се похарчи някой друг милиард, но след това ни излиза през носа", подчерта Калфин.

"Освен преките помощи, които трябва да бъдат за най-нуждаещите се, може да се направи нещо с данъците, могат да се предприемат мерки с държавните разходи, могат да се потърсят европейски мерки. Има много инструменти в чантичката, но някой трябва да носи отговорност", коментира той.

Според него в предизборната обстановка служебното правителство няма как да носи отговорност. "Основните очаквания на хората са да се направят промени в съдебната система", посочи Калфин пред Bulgaria ON AIR.

Той добави, че сме в поредната предизборна кампания, в която не се чуват много идеи и активни политики.

"Аз съм от тези хора, които четат това скучно четиво, което са предизборните платформи. Прави ми впечатление, че там ги няма конкретните отговори", отбеляза Калфин. Бившият социален министър подчерта, че трябва да имаме прокуратура и съдебна власт, на която да вярваме всички.

"Може да сменяме лицата колкото си искаме. Очевидно смяната на лицата не е достатъчна. Работеща съдебна система ще означава страшно положителни новини за икономиката и самочувствието на държавата", заяви той.