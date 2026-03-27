Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи

Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи

27 Март, 2026 23:11

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицейските акции са нещо нормално, при положение, че има сигнали за купуване на гласове. Компетентните органи са МВР и прокуратурата. Ние също препращаме сигнали, които пристигнат в ЦИК. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в предаването „Панорама” по БНТ.

Не мога да кажа, че има пробойни в системата. Най-важните при провеждането на избори са секционните избирателни комисии (СИК), защото те ги произвеждат на място в изборния ден. Много важно е членовете на СИК да разберат своята отговорност и това, че от тяхната работа зависи честността на изборите, обясни тя.

Предприемаме всякакви действия, за да могат СИК да установят резултата с най-малко математически пресмятания, въпреки всичко се налага да се брои. Ще бъдат публикувани и сега електронни протоколи. Ще бъде направено за първи път приложение за мобилни телефони, за да могат по време на установяване на резултата вечерта след изборите на мобилните си телефони, членовете на СИК да попълнят електронния протокол, за да проверят правилно ли са изчислили и попълнили черновата на протокола. Това е в улеснение на СИК, поясни Матева.

Секционният протокол е направен така, че в частите, в които се описват действителните гласове за партии и коалиции, е направен така, че много наподобява бюлетината за гласуване, за да не се объркват членовете на СИК при попълване на протокола, да няма разминавания. Трябва да се чете, да се подходи отговорно – без да се бърза да се изпълнят задълженията на СИК, предупреди говорителят на ЦИК.

ЦИК продължава да провежда срещи с цел да се обучат СИК. Основните неща, на които обръщаме внимание, е за видеонаблюдението. Трябва да се определи един от членовете на СИК, който да отговаря за видеонаблюдението, каза Росица Матева.

По отношение на секциите в чужбина, Матева посочи, че ограниченията ще засегнат три държави. „Това ограничение от законодателя ще се отрази в 3 държави. Турция, Великобритания и САЩ. Надяваме се, че няма да има хаос по никакъв начин.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    У СИК не моат да сметат. Бацко оттама е излезнал. Образно казано, де.

    23:15 27.03.2026

  • 2 Иван

    3 1 Отговор
    Поредната измама се задава :(
    Електронни протоколи, защото от хартията остават следи. Подаваш едно, при тях пристига и го променят.

    23:21 27.03.2026

  • 3 Горски

    3 2 Отговор
    Хартиени бюлетини няма да се оправят, тия в Костинброд печатат сега сигурно като изоглавени, а и не само там де. Същата като в менюто в долнопробен китайски ресторант - огромна и няма нищо което да ти хареса. Ako няма номера на Партиите,в бюлетините, електората на Лойко и Шиши няма да знаят за кого да гласуват и техните Лами няма да са в Парламента. Тия срама немат я колко хрантутници мързеливи са се наредили за държавна службица и се надат да краднат народна пара!

    23:57 27.03.2026

  • 4 Сара Конър

    4 1 Отговор
    С машините нагласят крайният резулатат и трябва да бъдат РАЗМАЗАНИ!!!!!!!!!!!!!!!

    23:57 27.03.2026

  • 5 мдаааа

    4 0 Отговор
    За мобилното приложение , требе да имаш малко акъл , нали ?

    00:51 28.03.2026

  • 6 Факт

    1 0 Отговор
    Не ви верваме

    02:33 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ненормална лъжкиня от герб

    1 0 Отговор
    Изчезни

    06:32 28.03.2026

