Росица Матева обясни защо Калушев е присъствал в предварителните списъци за изборите

Ние до днес се занимавахме с отчитане на резултатите. В Централната избирателна комисия (ЦИК) след изборите се извършва повторно въвеждане на данните от всички изборни протоколи от всички Секционни избирателни комисии (СИК) - и в страната, и в извън страната. Прави се анализ на несъответствията. Отстраняват се грешки. Преглеждаме всеки протокол. Обявихме резултатите. Обявихме и имената на народните представители. Предстои да бъдат предоставени данните на общините, за да бъдат изплатени бонусите за верен протокол. Ставаше въпрос за 15 евро на СИК. Това обясни председателят и говорител ЦИК Росица Матева в предаването "Денят ON AIR".

По думите на Матева не е имало сериозни сигнали за нарушения, като припомни, че ЦИК беше обявила телефони за подаване на сигнали.

Тя отбеляза, че единственото нарушение, което е престъпление, е ситуация в Монтанско, където член на СИК е арестуван, след като е попълнил 10 бюлетини, които е пуснал в кутията - подписани са избиратели, които не живеят в страната.

"Тепърва предстои да получим информация във връзка с видеозаснемането - на колко места не е имало заради липса на интернет. Ще получим подробна справка има ли СИК, при които не са били включени устройствата. Има около 160 секции, но не знаем поради какво е било", отбеляза Матева пред Bulgaria ON AIR.

Говорителят на ЦИК съобщи, че на някои места е имало сигнали за отпечатване на къси бюлетини или изобщо неотпечатана бюлетина от машина.

"Няма отваряни машини. Ако бъде отворена или бъде направен някакъв опит - машината блокира, не може да работи и не може да се гласува с нея", подчерта Матева. На въпрос как се е появило името на Ивайло Калушев в списъците, който беше открит мъртъв край Околчица, Матева отговори, че може би някой е видял името му в предварителните избирателни списъци.

"Извършихме проверка. Неговата смърт е настъпила на 7 февруари, но смъртният акт е издаден на 18 март. На 19 март е обработен в националната база данни и затова е фигурирал в предварителните избирателни списъци, но в списъците за гласуване в неделя не е фигурирал", увери тя.

Матева съобщи, че най-младият депутат в 52-ото Народно събрание (НС) е 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ, а най-възрастният народен представител, който трябва да открие НС, е 77-годишният Румен Миланов от "Прогресивна България".