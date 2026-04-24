Росица Матева обясни защо Калушев е присъствал в предварителните списъци за изборите

24 Април, 2026 23:18

Ние до днес се занимавахме с отчитане на резултатите. В Централната избирателна комисия (ЦИК) след изборите се извършва повторно въвеждане на данните от всички изборни протоколи от всички Секционни избирателни комисии (СИК) - и в страната, и в извън страната. Прави се анализ на несъответствията. Отстраняват се грешки. Преглеждаме всеки протокол. Обявихме резултатите. Обявихме и имената на народните представители. Предстои да бъдат предоставени данните на общините, за да бъдат изплатени бонусите за верен протокол. Ставаше въпрос за 15 евро на СИК. Това обясни председателят и говорител ЦИК Росица Матева в предаването "Денят ON AIR".

По думите на Матева не е имало сериозни сигнали за нарушения, като припомни, че ЦИК беше обявила телефони за подаване на сигнали.

Тя отбеляза, че единственото нарушение, което е престъпление, е ситуация в Монтанско, където член на СИК е арестуван, след като е попълнил 10 бюлетини, които е пуснал в кутията - подписани са избиратели, които не живеят в страната.

"Тепърва предстои да получим информация във връзка с видеозаснемането - на колко места не е имало заради липса на интернет. Ще получим подробна справка има ли СИК, при които не са били включени устройствата. Има около 160 секции, но не знаем поради какво е било", отбеляза Матева пред Bulgaria ON AIR.

Говорителят на ЦИК съобщи, че на някои места е имало сигнали за отпечатване на къси бюлетини или изобщо неотпечатана бюлетина от машина.

"Няма отваряни машини. Ако бъде отворена или бъде направен някакъв опит - машината блокира, не може да работи и не може да се гласува с нея", подчерта Матева. На въпрос как се е появило името на Ивайло Калушев в списъците, който беше открит мъртъв край Околчица, Матева отговори, че може би някой е видял името му в предварителните избирателни списъци.

"Извършихме проверка. Неговата смърт е настъпила на 7 февруари, но смъртният акт е издаден на 18 март. На 19 март е обработен в националната база данни и затова е фигурирал в предварителните избирателни списъци, но в списъците за гласуване в неделя не е фигурирал", увери тя.

Матева съобщи, че най-младият депутат в 52-ото Народно събрание (НС) е 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ, а най-възрастният народен представител, който трябва да открие НС, е 77-годишният Румен Миланов от "Прогресивна България".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    И даже е гласувал за ПП и ДБ.

    23:19 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Колко

    1 0 Отговор
    ,, Ала калушковци" населяват ,, списъците!

    23:30 24.04.2026

  • 4 име

    3 1 Отговор
    Каквото и да си говорим, всички ПеПедофили обясняват как не са познавали ламата, ама всички се надпреварвали да му даряват пари, да му регистрират фирмата "Национална агенция" и да сключват договори с него докато били министри. Ако ПеПедофилите не се знаели с каква незаконна дейност се е занимавал калушев, значи са супер балъци!. Друг извод няма, ние сами си отговорете дали са толкова прости или знаят, ама не казват и нарочно раздухват фишека за държавните служби, дето утрепали без причина хубавите лами.

    23:43 24.04.2026

  • 5 СЗО

    2 0 Отговор
    Оправданието е като г ъ за, всеки си го има.

    00:01 25.04.2026

  • 6 Пламен

    4 1 Отговор
    -Не човек, а желязо
    просъскал агентът фашист.
    Тихо мъртвия казал:

    — Не, комунист !

    00:08 25.04.2026

  • 7 Катерица

    2 0 Отговор
    Депутат на 23 години?! Та то акото се мъти по-бавно.. Чия номенклатура е а?

    00:30 25.04.2026

  • 8 Истина

    2 1 Отговор
    И педофила розов комунист е гласувал, в българските и мъртвите гласуват за ПП/ДБ ... Моше радев и той от същото котило модерните, прогресивните либерасти...

    00:31 25.04.2026

  • 9 в България

    1 0 Отговор
    изобрите са най честни а политиците най кадърни

    00:32 25.04.2026

  • 10 Калушев съм

    2 1 Отговор
    Гласувах с 6 бюлетини, от името на цялата хижа.
    Но това не помогна много на ППДБ. Иде ми да се гръмна с два изстрела.

    00:47 25.04.2026

  • 11 Фен

    0 0 Отговор
    Е той е от Сектата. Не може да не присъства.

    00:57 25.04.2026

