Габриел Вълков: БСП се промени - време е да променим и България
Габриел Вълков: БСП се промени - време е да променим и България

28 Март, 2026 10:18, обновена 28 Март, 2026 10:20 921 62

Едни живеят с 620 евро на месец, докато други печелят милиони на ден - тази несправедливост ще борим

Снимка: Евроком
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„БСП се промени – и тази промяна вече се усеща.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в 23 МИР - София Габриел Вълков пред Евроком, като подчерта, че левицата влиза в кампанията с нова енергия, нови лица и ясна мисия – възстановяване на справедливостта в българското общество.

По думите му 80 млади кандидати за народни представители са ясен знак, че партията отговаря на очакванията за обновление. „Видяхме го и по протестите – младите хора искат промяна. Ние също се променихме, за да я постигнем.“, посочи Вълков.

„Виждаме го навсякъде – пълни зали, хора от всички възрасти, които искат да чуят нашите идеи и да ни подкрепят. Това доверие ни задължава.“, каза още социалистът.

Вълков изтъкна и конкретни резултати, постигнати от левицата в последното Народно събрание, сред които намаляването на лихвите по студентските кредити от 7% на 3%. „Това е реална подкрепа за младите – за да могат да учат, да се развиват и да останат в България.“, подчерта той.

Като ключов приоритет Вълков очерта и политиките за младите семейства – с акцент върху достъпните жилища. „Заложили сме 1 милиард евро за изграждането на 2000 нови жилища – за млади семейства, за хора с увреждания и за уязвими групи. Държавата трябва да осигури дом там, където пазарът не може.“, заяви той.

Според него обаче най-големият проблем в България остава липсата на справедливост – както социална, така и икономическа и правосъдна. „Не е нормално едни да живеят с 620 евро на месец, а други да печелят милиони на ден. Това не е просто неравенство – това е несправедливост.“, каза Вълков.

По думите му решението е въвеждането на прогресивно подоходно облагане – по-високи данъци за най-богатите и облекчение за работещите хора. „Трябва да има необлагаем минимум и защита за средната класа. Тежестта трябва да поемат тези, които могат да си позволят – не тези, които избират между хляб и лекарства.“, подчерта той.

Вълков акцентира и върху нуждата от равен достъп до здравеопазване и правосъдие. „Днес има хора, които чакат с часове за линейка, и други, за които законът не важи. Това трябва да се промени.“, заяви той.

Той припомни и запазването на швейцарското правило за индексация на пенсиите като важна, но недостатъчна стъпка. „За да има по-високи пенсии, трябва да има справедлива данъчна система и реално преразпределение.“, добави Вълков.

„БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ е единствената автентична лява алтернатива на тези избори. Хората искат социална и справедлива държава, която единствено левицата може да постигне.“, заключи Габриел Вълков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюлю

    42 0 Отговор
    време е да се затриете завинаги

    Коментиран от #11

    10:21 28.03.2026

  • 2 Лицемерни 60клуци

    45 0 Отговор
    БСП заминава в историята

    Коментиран от #19

    10:22 28.03.2026

  • 3 дорн

    37 0 Отговор
    Комунистите козината си менят, но нрава никога. Винаги готови да продадат всичко и всички. Себе си, майките си, дъжавата. Нагледахме се на слугинаж на двамата деебели от вас. Най-доброто е да не минете 4%.

    10:22 28.03.2026

  • 4 фритюрника

    30 0 Отговор
    ъХъ БСП се промени изтече в канала.

    10:22 28.03.2026

  • 5 Ура,,Ура

    28 0 Отговор
    Какво сте се променили бе? Комуниста си гледа келепира и никога не се променя.

    10:23 28.03.2026

  • 6 Е айде стига

    18 4 Отговор
    толкоз, нали през 1945 я променихте веднъж... Още не можем да се възстановим...

    10:23 28.03.2026

  • 7 Той.

    20 0 Отговор
    Г-н Гуци ще ви обясни, как тично стоят нещата.

    10:24 28.03.2026

  • 8 Пич

    24 0 Отговор
    Някой трябва да е тъп като червена бабичка, за да вярва на обещанията на БСП !!! Там са ултра - десни милионери, които само на приказки са социални!!!

    10:24 28.03.2026

  • 9 Много ама много трудно

    14 1 Отговор
    Всичките ви привърженици са 76 плюс. Зимата беше тежка, и логично някой от тях Бог да ги прости в който вие не вярвате, са отишли от земния си път. Та трудно с намаляваш контингент да получите нещо по-добро от предните избори.

    10:25 28.03.2026

  • 10 Дони

    19 0 Отговор
    БГ поговорка------Пременил се Илия ---

    10:26 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жокеят

    17 0 Отговор
    На куц кон не залагам ... Още по-малко пък на умрял !!!

    10:34 28.03.2026

  • 13 глас от народа

    15 1 Отговор
    Сбогом любима, не искам да чувам твоето име. Който не помни партийните ви секретари, комитетите на партията и ЗКПЧ-тата, ленинските съботници и партийната учебна година, нека гласува за вас.

    10:36 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нехиs

    20 0 Отговор
    Как се променихте за една нощ, другарю? Както вашите бащи и дядовци, които за една нощ станаха от комунисти - демократи ли?

    10:37 28.03.2026

  • 16 Това Го Казва !

    7 0 Отговор
    Това Го Казва !

    Той !

    А Дали Е Така ?

    Кой ще ми Каже ?

    Защото !

    Аз Не съм Видял !

    Такова !

    Нещо !

    10:38 28.03.2026

  • 17 Ей,кво нещо!

    13 0 Отговор
    Най-старата партия докъде се докара, да се бори да оцелее...ей,кво нещо!

    10:40 28.03.2026

  • 18 Комунист

    9 0 Отговор
    Вълкът козината си мени, но нрава не. Бесепарът тоже.

    Коментиран от #35

    10:41 28.03.2026

  • 19 Не Би Трябвало !

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лицемерни 60клуци":

    Не Би Трябвало !

    Но Тази !

    Да !

    10:42 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 зафир7685

    13 0 Отговор
    ЛИЦЕМЕР, КАТО ТЕЗИ С КОИТО БЕШЕ ОТ ТВОЯТА ПАРТИЯ И УПРАВЛЯВАХТЕ, ЗАБРАВЯЙКИ ХОРАТА, МИСЛЕЙКИ САМО ЗА СЕБЕ СИ.............

    10:43 28.03.2026

  • 22 Хайде вече

    13 0 Отговор
    "Голяма" промяна със старите мутри и Татяна Дончева начело. Кадри няма,хора няма

    10:44 28.03.2026

  • 23 Мхмм

    13 0 Отговор
    Превръщането на партията му в политически труп си е вид промяна, така че донякъде е прав човекът.

    10:46 28.03.2026

  • 24 БСП лъжат като джипсита

    11 0 Отговор
    БСП ще прави със старите куи нов барддак... алчночервени мошеници

    10:46 28.03.2026

  • 25 габчо мамин

    12 0 Отговор
    досега измислената ви партия е била във всяко едно правителство и всеки път се променят но резултатите са разруха и мизерия дали и тоя път ще ви мине номера?

    10:46 28.03.2026

  • 26 Чао!

    10 0 Отговор
    Имахте вашия шанс и се провалихте.

    10:47 28.03.2026

  • 27 ООрана държава

    13 1 Отговор
    До вчера бяхте патерица на крадци, а днес ни обеснявате как ще променята България... Я марш под 4%ната бариера

    10:47 28.03.2026

  • 28 Цървул

    8 0 Отговор
    Направо не знам кой ви вярва , след толкова безпринципни коалиции . Тъпкахте в джобовете , чак ги издънихте . Трябва да сте извън парламента поне за 10 години .

    10:56 28.03.2026

  • 29 Тоя

    7 0 Отговор
    е решил , че е фактор , важничи като всеки елементарен субект , бълва махленски интриги и досажда перманентно !

    10:58 28.03.2026

  • 30 Ветеран

    3 0 Отговор
    Историята помни фалшивата ви промяна от БКП/ДС на БСП. Без покаяние без разграничаване от жестокия режим през първото десетилетие след 1944,когато унищожавахте всички неудобни опоненти без справедлив съд и присъда. Сега дойде и вашият ред да се свиете в орехова черупка,каквито бяхте в началото.И за вас дойде Видовден.

    10:59 28.03.2026

  • 31 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ПА ВИЕ ЛИ? САКЪН , НЕДЕЙ!

    10:59 28.03.2026

  • 32 ШЕФА

    5 1 Отговор
    Габриела,когато престъпниците от БСП които съсипаха България с българоубииците Тулупа и Прасето влязат в затвора тогава ще гласуваме за вас !!!

    11:04 28.03.2026

  • 33 Дориана

    6 1 Отговор
    С нищо не се е променила БСП ОЛ. Да сме наясно, че не може де излъже българския народ с каквито и да е предизборни обещания , защото БСП ОЛ е партия , която отвътре е проядена от корупция и зависимости от Борисов и Пеевски. Тази партия ще получи наказателен вот и отпада от Парламента.няма място в него отново българските избиратели да гледат как БСП ОЛ гласуват заедно с ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало.

    11:05 28.03.2026

  • 34 Варна

    9 0 Отговор
    Габи,жалка мижитур... иска ти се да не работиш,а да лъжеш и крадеш,но няма да влезеш в Парламента.

    11:06 28.03.2026

  • 35 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Комунист":

    НЕ ПРАВИШ РАЗЛИКА ОТ КОМУНИСТ И НАСЛЕДНИК НА КОМУНИСТ---КОМСОМОЛЕЦ ВЕРОЯТНО СЛУШАШ ЖОРЕ ПАПИОНКОВ РОСКО ПАСТИРКАТА ЛЕНАКРЕМОВА КЛЕПТОМАНСКА СЕ ОТПАДЪК ОТ ОБЩЕСТВОТО

    11:07 28.03.2026

  • 36 Дядо от село

    7 0 Отговор
    Вие, първо влезте в парламента,па тогава оправяйте...

    11:09 28.03.2026

  • 37 Перо

    5 0 Отговор
    Има ли парламентарна партия в НС с която червената буржоазия от БСП не била ортак, независимо от позиционирането! Това говори за селски простотии и хитрини за заемане на постове в МС! Това не е еднократен акт и говори за пълна безпринципност, липса на идеология и политика! Иначе хартиени глупости от конгреси и конференции не са важни, защото не се изпълняват! Добре е, че най-после ще се махнат от НС!

    11:16 28.03.2026

  • 38 Мария Силвестер

    3 0 Отговор
    В търсачката на ютюб напишете: "Студено" - "Много студено!" - "И аз съм от СДС!"

    11:20 28.03.2026

  • 39 Мария Силвестер

    3 0 Отговор
    В търсачката на ютюб напишете: "Рап-дебат с Ем Си Бойко и Ем Не Си Корнелия"

    11:26 28.03.2026

  • 40 ?????

    5 1 Отговор
    И в какво се изразява промяната? След колаборациите с ПП и ГЕРБ този път ще си лягате с ПБ? Дано не минете 4% за да не се излагате.

    11:26 28.03.2026

  • 41 Егати и глупостите

    5 0 Отговор
    Вчера свалихте Дзефира. Оня ден изгонихте Курнела. Днеска прегърнахте Първана.

    11:29 28.03.2026

  • 42 Хмм

    5 0 Отговор
    ренегат

    11:30 28.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хаха

    7 0 Отговор
    Верно, че има промяна в БСП - от 25% на изборите преди 20 години, сега се въртят около 3-4 %

    11:39 28.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Григор

    4 0 Отговор
    Как се промени! С председател русофоб, който е против референдума като висша форма на демокрация и който е фен на Истанбулската конвенция. Това ли ви е промяната? Как да гласува човек за вас? Нали веднъж гласувахме и получихме Борисов и Пеевски? За Кирчо Добрев ли да гласуваме? Да не сте полудели?!

    12:11 28.03.2026

  • 47 Пио

    1 0 Отговор
    пазя си червената пионерска връзка. ама консомолец не искахте да не направите. Ай бегайте под 4%, напяхте се не веднъж в годините, все едно и също пеете, стига толкова.

    12:33 28.03.2026

  • 48 n√Варна

    5 0 Отговор
    ТоА не го чета, ама са разрешени коментарите на текстовете му, но за Вигенин – не са!!!!
    Той (Вигенин) статут на "свещена крава ли има, що ли? В случая двойният стандарт приемлив ли е?

    12:42 28.03.2026

  • 49 4567

    3 0 Отговор
    Докато се променихте се занулихте. Това ли предлагате?

    12:48 28.03.2026

  • 50 БКП се променила!

    5 0 Отговор
    "Погледнал се Илия, пак в тия"!

    Коментиран от #52

    12:55 28.03.2026

  • 51 БСП са червени боклуци

    4 0 Отговор
    БСП досега крепяха мутрата Бойко и Дебелия Магнитски, но сега били променени! Тия лъжи вече 36 г. ги слушаме - че са се променили, а те са си същите червени боклуци

    13:11 28.03.2026

  • 52 внуците на сатрапите от бкп

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "БКП се променила!":

    лъжат че ще борят мафията която родителите им създадоха за да опоскат държавата...

    13:40 28.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Нищожество

    4 0 Отговор
    нищожество

    13:45 28.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тоя и дружката му танас

    4 0 Отговор
    са гнусняци

    Коментиран от #57

    13:52 28.03.2026

  • 57 тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тоя и дружката му танас":

    няма един работен ден в животчето си

    13:53 28.03.2026

  • 58 Ос@ха се

    3 0 Отговор
    с това бесепе, голяма драма за медиите

    13:55 28.03.2026

  • 59 Зарков

    3 0 Отговор
    невнятен, тоя ли намери да буташ да дрънка, че щял да променя България. За такива ще гласуват само глупендъри, никакъв парламент за ментаци!

    14:00 28.03.2026

  • 60 Цвете

    2 0 Отговор
    МЛАД СИ ЧОВЕЧЕ, АКО ЗНАЕШЕ САМО ТАЗИ ВАША ПАРТИЯ, КОЛКО ТОНА ЧУВАЛИ С ПАРИ ИЗПРАТИ ПО СВЕТА, НИКОГА НЯМА ДА ПРИПАРИШ ДО ТЯХ. НАДЕЖДАТА УМИРА ПОСЛЕДНА.🇧🇬🤔🇧🇬

    14:35 28.03.2026

  • 62 яяяя

    3 0 Отговор
    Габриелчо, прочети приказката "Лъжливото овчарче", ще се припознаеш заедно с цялата ти комуняшка сган. На 19-ти април избирателите ще ти пуснем казанчето. Дотук бяхте.

    15:34 28.03.2026

