Габриел Вълков: БСП се промени - време е да променим и България

„БСП се промени – и тази промяна вече се усеща.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в 23 МИР - София Габриел Вълков пред Евроком, като подчерта, че левицата влиза в кампанията с нова енергия, нови лица и ясна мисия – възстановяване на справедливостта в българското общество.
По думите му 80 млади кандидати за народни представители са ясен знак, че партията отговаря на очакванията за обновление. „Видяхме го и по протестите – младите хора искат промяна. Ние също се променихме, за да я постигнем.“, посочи Вълков.
„Виждаме го навсякъде – пълни зали, хора от всички възрасти, които искат да чуят нашите идеи и да ни подкрепят. Това доверие ни задължава.“, каза още социалистът.
Вълков изтъкна и конкретни резултати, постигнати от левицата в последното Народно събрание, сред които намаляването на лихвите по студентските кредити от 7% на 3%. „Това е реална подкрепа за младите – за да могат да учат, да се развиват и да останат в България.“, подчерта той.
Като ключов приоритет Вълков очерта и политиките за младите семейства – с акцент върху достъпните жилища. „Заложили сме 1 милиард евро за изграждането на 2000 нови жилища – за млади семейства, за хора с увреждания и за уязвими групи. Държавата трябва да осигури дом там, където пазарът не може.“, заяви той.
Според него обаче най-големият проблем в България остава липсата на справедливост – както социална, така и икономическа и правосъдна. „Не е нормално едни да живеят с 620 евро на месец, а други да печелят милиони на ден. Това не е просто неравенство – това е несправедливост.“, каза Вълков.
По думите му решението е въвеждането на прогресивно подоходно облагане – по-високи данъци за най-богатите и облекчение за работещите хора. „Трябва да има необлагаем минимум и защита за средната класа. Тежестта трябва да поемат тези, които могат да си позволят – не тези, които избират между хляб и лекарства.“, подчерта той.
Вълков акцентира и върху нуждата от равен достъп до здравеопазване и правосъдие. „Днес има хора, които чакат с часове за линейка, и други, за които законът не важи. Това трябва да се промени.“, заяви той.
Той припомни и запазването на швейцарското правило за индексация на пенсиите като важна, но недостатъчна стъпка. „За да има по-високи пенсии, трябва да има справедлива данъчна система и реално преразпределение.“, добави Вълков.
„БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ е единствената автентична лява алтернатива на тези избори. Хората искат социална и справедлива държава, която единствено левицата може да постигне.“, заключи Габриел Вълков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюлю
Коментиран от #11
10:21 28.03.2026
2 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #19
10:22 28.03.2026
3 дорн
10:22 28.03.2026
4 фритюрника
10:22 28.03.2026
5 Ура,,Ура
10:23 28.03.2026
6 Е айде стига
10:23 28.03.2026
7 Той.
10:24 28.03.2026
8 Пич
10:24 28.03.2026
9 Много ама много трудно
10:25 28.03.2026
10 Дони
10:26 28.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Жокеят
10:34 28.03.2026
13 глас от народа
10:36 28.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нехиs
10:37 28.03.2026
16 Това Го Казва !
Той !
А Дали Е Така ?
Кой ще ми Каже ?
Защото !
Аз Не съм Видял !
Такова !
Нещо !
10:38 28.03.2026
17 Ей,кво нещо!
10:40 28.03.2026
18 Комунист
Коментиран от #35
10:41 28.03.2026
19 Не Би Трябвало !
До коментар #2 от "Лицемерни 60клуци":Не Би Трябвало !
Но Тази !
Да !
10:42 28.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 зафир7685
10:43 28.03.2026
22 Хайде вече
10:44 28.03.2026
23 Мхмм
10:46 28.03.2026
24 БСП лъжат като джипсита
10:46 28.03.2026
25 габчо мамин
10:46 28.03.2026
26 Чао!
10:47 28.03.2026
27 ООрана държава
10:47 28.03.2026
28 Цървул
10:56 28.03.2026
29 Тоя
10:58 28.03.2026
30 Ветеран
10:59 28.03.2026
31 Боруна Лом
10:59 28.03.2026
32 ШЕФА
11:04 28.03.2026
33 Дориана
11:05 28.03.2026
34 Варна
11:06 28.03.2026
35 Мурка
До коментар #18 от "Комунист":НЕ ПРАВИШ РАЗЛИКА ОТ КОМУНИСТ И НАСЛЕДНИК НА КОМУНИСТ---КОМСОМОЛЕЦ ВЕРОЯТНО СЛУШАШ ЖОРЕ ПАПИОНКОВ РОСКО ПАСТИРКАТА ЛЕНАКРЕМОВА КЛЕПТОМАНСКА СЕ ОТПАДЪК ОТ ОБЩЕСТВОТО
11:07 28.03.2026
36 Дядо от село
11:09 28.03.2026
37 Перо
11:16 28.03.2026
38 Мария Силвестер
11:20 28.03.2026
39 Мария Силвестер
11:26 28.03.2026
40 ?????
11:26 28.03.2026
41 Егати и глупостите
11:29 28.03.2026
42 Хмм
11:30 28.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хаха
11:39 28.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Григор
12:11 28.03.2026
47 Пио
12:33 28.03.2026
48 n√Варна
Той (Вигенин) статут на "свещена крава ли има, що ли? В случая двойният стандарт приемлив ли е?
12:42 28.03.2026
49 4567
12:48 28.03.2026
50 БКП се променила!
Коментиран от #52
12:55 28.03.2026
51 БСП са червени боклуци
13:11 28.03.2026
52 внуците на сатрапите от бкп
До коментар #50 от "БКП се променила!":лъжат че ще борят мафията която родителите им създадоха за да опоскат държавата...
13:40 28.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Нищожество
13:45 28.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Тоя и дружката му танас
Коментиран от #57
13:52 28.03.2026
57 тоя
До коментар #56 от "Тоя и дружката му танас":няма един работен ден в животчето си
13:53 28.03.2026
58 Ос@ха се
13:55 28.03.2026
59 Зарков
14:00 28.03.2026
60 Цвете
14:35 28.03.2026
61 Цвете
14:37 28.03.2026
62 яяяя
15:34 28.03.2026