Габриел Вълков: БСП се промени - време е да променим и България

„БСП се промени – и тази промяна вече се усеща.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в 23 МИР - София Габриел Вълков пред Евроком, като подчерта, че левицата влиза в кампанията с нова енергия, нови лица и ясна мисия – възстановяване на справедливостта в българското общество.

По думите му 80 млади кандидати за народни представители са ясен знак, че партията отговаря на очакванията за обновление. „Видяхме го и по протестите – младите хора искат промяна. Ние също се променихме, за да я постигнем.“, посочи Вълков.

„Виждаме го навсякъде – пълни зали, хора от всички възрасти, които искат да чуят нашите идеи и да ни подкрепят. Това доверие ни задължава.“, каза още социалистът.

Вълков изтъкна и конкретни резултати, постигнати от левицата в последното Народно събрание, сред които намаляването на лихвите по студентските кредити от 7% на 3%. „Това е реална подкрепа за младите – за да могат да учат, да се развиват и да останат в България.“, подчерта той.

Като ключов приоритет Вълков очерта и политиките за младите семейства – с акцент върху достъпните жилища. „Заложили сме 1 милиард евро за изграждането на 2000 нови жилища – за млади семейства, за хора с увреждания и за уязвими групи. Държавата трябва да осигури дом там, където пазарът не може.“, заяви той.

Според него обаче най-големият проблем в България остава липсата на справедливост – както социална, така и икономическа и правосъдна. „Не е нормално едни да живеят с 620 евро на месец, а други да печелят милиони на ден. Това не е просто неравенство – това е несправедливост.“, каза Вълков.

По думите му решението е въвеждането на прогресивно подоходно облагане – по-високи данъци за най-богатите и облекчение за работещите хора. „Трябва да има необлагаем минимум и защита за средната класа. Тежестта трябва да поемат тези, които могат да си позволят – не тези, които избират между хляб и лекарства.“, подчерта той.

Вълков акцентира и върху нуждата от равен достъп до здравеопазване и правосъдие. „Днес има хора, които чакат с часове за линейка, и други, за които законът не важи. Това трябва да се промени.“, заяви той.

Той припомни и запазването на швейцарското правило за индексация на пенсиите като важна, но недостатъчна стъпка. „За да има по-високи пенсии, трябва да има справедлива данъчна система и реално преразпределение.“, добави Вълков.

„БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ е единствената автентична лява алтернатива на тези избори. Хората искат социална и справедлива държава, която единствено левицата може да постигне.“, заключи Габриел Вълков.