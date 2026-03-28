Асен Василев в Бургас: Пари има за всичко, ако се спре корупцията
Асен Василев в Бургас: Пари има за всичко, ако се спре корупцията

28 Март, 2026 10:22, обновена 28 Март, 2026 10:41 1 504 83

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ се срещна с граждани

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Тръгвам с много оптимистично настроение в кампанията, защото имаме уникален шанс не само в Бургас, а въобще в цялата страна веднъж завинаги да приключим с модела, който държеше гражданите стабилно бедни.

При Борисов и Пеевски толкова години не мръднахме от последното място в Европа. Последните четири години, въпреки войни, въпреки кризи наваксваме и вече не сме последни. Но за да станат нещата добре, за да има пари за гражданите, за да имат доходи, пенсии, заплати за младите семейства, трябва да се спре корупцията“.

Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в Бургас, където вчера се срещна с граждани.

„Всички хора видяха – ако има корупция, бъркат им директно в джоба, събират им парите и отиват в едни фирми“, каза Асен Василев. Той припомни за „златната ливада“ при АЕЦ „Козлодуй“, която кабинетът „Желязков“ искаше да купи по 3 000 лв. квадрата. Също така сега стана ясно, че правителството на Борисов и Пеевски е дало 800 млн. евро за пълнене на дупки по пътищата. „Но не за да се напълнят повече дупки, а същите дупки на 50% по-висока цена.

Вие искате ли 50% повече да ви платят за същата работа? Ама няма кой да ви го даде, освен ако не са онези там корумпираните“, обясни лидерът на ПП.
Според него, за да се спре поскъпването на всички стоки и услуги, трябва да се възстанови таванът на цената за електроенергията за всички бизнеси, както беше през 2022, 2023 и 2024 г. И припомни, че миналата година през октомври правителството на Желязков махна тавана.

„Стана модерно да се бори корупцията. Обаче корупцията не се бори с общи приказки. Корупцията не се бори с договори като БОТАШ. Всяко българско семейство плаща €50 за БОТАШ от сметката си за ток и парно и ще продължи да го плаща следващите 10 години“, каза още Василев. Той беше категоричен, че корупцията се бори с конкретни мерки, които едно по едно трябва да има 121 човека, които да ги изгласуват в парламента.

„Това, което виждаме, е много обещания и малко действия. Ние ясно сме казали какво точно смятаме да направим. Например трябват 121 човека, които да натиснат копчето за това хората да получават SMS, когато касата плаща нещо за тях. „Това пет пъти го вкарахме в парламента. Четири пъти нямаше 121 гласа, които да натиснат копчето „за“, каза Василев.

Той даде пример и с охраната на Борисов и Пеевски. „Предложихме да се махне, за да може с тия пари да се построят две детски градини. Но първо ИТН бяха „за“, после изведнъж, един час по-късно, отидоха „против“. БСП гласуваха 12 гласа наполовина „против“ и „въздържал се“. Ако тия 12 гласа бяха гласували „за“, щеше да мине. И сега щяхме да имаме две детски градини, а не Бойко и Пеевски да си се разхождат с НСО-та и охрани“, възмути се лидерът на ПП.

За Бургас той припомни колко години само се говореше за детска болница. „Като станах аз министър на финансите, говорихме с кмета, заложихме първо 5 млн. за проектиране. След това в двата бюджета – 2023 и 2024 г. – се заложиха парите за изграждане и най-накрая имате детска болница. Сега е важно тая детска болница да не се окраде и да работи за бургазлии, а не да работи в частен интерес“, категоричен беше Асен Василев.

„Истината е много проста. Когато се работи със смисъл за гражданите, пари има. Когато някой тръгне да се чуди как да ги открадне парите, изведнъж се казва: „Пари няма за нищо.“ И това мисля, че хората в Бургас също го виждат всеки ден“, обърна се Василев към гражданите на Бургас.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нишо

    23 21 Отговор
    Не зависи от вас политически марионетки на ВСИЧКИ парти и на тази на Радев дълбоката държава им дърпа конците другото е изприказвана лъжа

    Коментиран от #18

    10:40 28.03.2026

  • 2 Нехиs

    42 28 Отговор
    Да, Кокорчо, пари има, но 2.5г вие само крадохте и теглихте кредити

    10:42 28.03.2026

  • 3 234

    36 27 Отговор
    Наказателен вот за пп дб

    10:42 28.03.2026

  • 4 анти

    31 21 Отговор
    Ако е вярно това, защо вдигна и пак искаше да вдигнеш МОД-, и да въведеш прогресивни данъци?

    10:43 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво

    41 20 Отговор
    На снимките виждаме че има поне трима привърженика...

    Коментиран от #70

    10:43 28.03.2026

  • 7 СМЕШНИЦИ

    40 23 Отговор
    ПП-"ПЪЛНИ ПЕЕЕРАСИ".

    10:43 28.03.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    28 23 Отговор
    Тоя дебел мазен хомо от ромски произход едно си знае и това си повтаря:"никога със герб, бойко в затвора, две магистрали и три моста на Дунав, ще бориме корупцията"...

    Коментиран от #16

    10:43 28.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    25 20 Отговор
    "Това го знае всяко дете".

    10:44 28.03.2026

  • 11 Никой не ще ПП

    22 16 Отговор
    С тия лозунги никой няма да привлечете!

    Без корупция, няма да има пари за Поршета, Ламбургинита, скъпи вили, яхти и евтини джуки.

    В тая държава всеки краде. Ток да ти прокарат - ти искат под масата. Търгове - всичко е нагласено.

    10:44 28.03.2026

  • 12 Див селянин

    24 20 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата, дей 6а и пед0филите ви дей, 6а

    10:45 28.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Колю с двуцевката

    22 20 Отговор
    Всички сте за ра3стрел.

    10:46 28.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мирис на ром

    25 8 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Айде, айде - тая титла принадлежи на Костадинчо от Варна. Никой не може да му я отнеме на тоя телефонен измамник.

    10:47 28.03.2026

  • 17 С БЮЛЕТИНАТА НА ППДБ

    24 20 Отговор
    ГЛАСУВАМ В НУЖДНИКА !

    10:47 28.03.2026

  • 18 Виж сега,

    22 18 Отговор

    До коментар #1 от "Нишо":

    Двамата Дебели екземпляра, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски в затвора и всичко ще потръгне по правилния начин.

    Коментиран от #80

    10:47 28.03.2026

  • 19 Гларус

    25 15 Отговор
    Във Варна кмета и заместника му са от ППДБ,корупция няма,пари има - реално града прилича на селска кочина,украинската групировка КУБ сече ьащитени гори под Аладжа манастир за да строи луксозен украински анклава

    10:47 28.03.2026

  • 20 Не, ако вие всичките

    17 17 Отговор
    Се махнете. Тогава ще има пари, крадлива и продажна сган. Не ни трябвате изобщо!

    10:48 28.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 любка с таксито

    17 16 Отговор
    Кат имаше пари ги дадохте на украинците , видяхме

    10:53 28.03.2026

  • 25 Нехиs

    14 6 Отговор

    До коментар #22 от "Срамголям":

    За васалните руски републики Линда гласуваме?
    А не те ли е срам да си вечно насипен на изток?

    Коментиран от #27, #34

    10:54 28.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Нехиs

    9 10 Отговор

    До коментар #25 от "Нехиs":

    Надупен

    10:55 28.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кирил

    14 8 Отговор
    И кой ще я спре тая корупция. В бг всички крадат, от чистачката и работника до министъра

    10:58 28.03.2026

  • 30 пред изборен пример за манипулация

    12 13 Отговор
    💲Той даде пример и с охраната на Борисов и Пеевски. „Предложихме да се махне, за да може с тия пари да се построят две детски градини. 💲
    Охраната и да се уволни, ще получи шест месечните си запати накуп, или след обжалване пред съда, ще бъде обещетена и възстановена на работа в съответното ведомство и заплатите им като размер няма да бъдат по-малки, макар и да не охраняват тези личности. Служебния транспорт си остава. Помним фаталната катастрофа на Киро, возещ се в служебно кола.

    10:59 28.03.2026

  • 31 демократ

    8 5 Отговор
    А корупцията се счира като се спрат западняците които ги насърчават да крадат. Посредством желязна завеса и Белене.

    11:00 28.03.2026

  • 32 Фил

    14 13 Отговор
    Бяхте на власт.Спряхте корупцията.
    Времето за самореклама свърши.И вие и герберанците и итънейците .
    Вие сте износен лагер на предното колело на кола.Само Вие при натоварване и не върши работа.
    Време е да се смени лагера

    11:01 28.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ТОЙ - ЗНАЕТЕ КОЙ ,

    18 13 Отговор

    До коментар #25 от "Нехиs":

    КАЗВА ЧЕ НЕ БИЛ ГЕИ , ТОЙ - ЗНАЕТЕ КОЙ , ВЯРВА ЛИ СИ ? И НЕКА КАЖЕ КАК ТЕГЛИ ДОСТА МИЛИАРДИ ЗАЕМ И ТОЙ ИЗЧЕЗНА ЗА НЯКОЛКО ДНИ НЕЗНАЙНО НИКОМУ КЪДЕ ? Я ЧИБА БЕ КРАДЕЦ ГАДЕН ДОЛЕН И ОБРАТЕН !

    11:01 28.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Червен пън

    18 6 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    Мафията и корупцията е свързана с комунистите, а комунистите са свързани с Русия.

    Изрини руското влияние в България и ще пребориш мафията.

    11:03 28.03.2026

  • 37 НАВЕСИТЕ И ПАЛАТКИТЕ

    9 14 Отговор
    НА СНИМКИТЕ СА НА ГЕРБ ! ТИКВАТА ИМ ГИ Е ДАЛ СРЕЩУ СКРОМНО ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НАШИТЕ ПАРИ ПАК !

    11:04 28.03.2026

  • 38 Трагедия

    13 7 Отговор
    В София черпели с. Турско кафе.

    11:05 28.03.2026

  • 39 ТОЙ БИЛ ЗАВЪРШИЛ В ХАРВАР .............

    17 6 Отговор
    ЗАЕДНО С ЛЕНА И КИРЧО И БАЩА МУ - С ПАРИ ОТ САЩ !

    Коментиран от #45

    11:06 28.03.2026

  • 40 Майора

    22 7 Отговор
    Ало Кокорчо , баш вие да ми говорите запари и друг , след като сте известни като Партияна кеша и пудела с пачките , няма смисъл! Вие седяхте в скута на Пеевски и пиехте мазно турско кафе с него! С какво да кажем че с помощта на служебния кабинет и НПО на Сорос , част от които сте вие , овладяхте цялата власт в страната , със свое МВР и свои началник служби , теглихте големи заеми , изтеглихте и не върнахте 5,5 млд от ФЕС и 1,5 млд от Хемус , подарихте на Путин и Русия 7 млд долара от дерогацията! Спрете се шарлатани и мошеници!

    Коментиран от #59

    11:08 28.03.2026

  • 41 Тити

    9 3 Отговор
    То не е само корупцията държавният сектор трябва да да се редуцира поне с 50%

    11:11 28.03.2026

  • 42 ШЕФА

    5 11 Отговор
    Пари ще има за всичко ако аз ,Тулупа,Прасето,Славка и К.Добрев сме в затвора за да не можем да крадем.

    11:12 28.03.2026

  • 43 Смешки ​

    16 3 Отговор
    Тия пет човека ли са ви електората?

    11:13 28.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Завършили са пуц

    15 6 Отговор

    До коментар #39 от "ТОЙ БИЛ ЗАВЪРШИЛ В ХАРВАР .............":

    С тоя английски и сричащ Български тези не могат и вечерно средно да завършат. При тях всичко е ала бала и островите в очите...

    11:13 28.03.2026

  • 46 Мнение

    8 12 Отговор
    Подкрепям думите на Асен Василев – проблемът никога не е бил, че „няма пари“, а че твърде дълго те се източват през корупционни схеми. Напълно логично е, че когато се спре изтичането към „наши фирми“, ресурсът ще стига за по-добри заплати, пенсии и реални инвестиции като детски градини и болници.

    11:13 28.03.2026

  • 47 Реалист

    8 11 Отговор
    Факт е, че години наред при управлението на Бойко Борисов и влиянието на Делян Пеевски България стоеше на дъното по доходи в ЕС. Ако искаме да излезем от този модел, трябва не просто думи, а конкретни мерки – прозрачност, контрол и политическа воля.

    11:13 28.03.2026

  • 48 Румен

    6 2 Отговор
    Идеи като уведомления за разходите на здравната каса и ограничаване на излишните привилегии показват точно такъв подход – малки, но реални стъпки срещу корупцията. Ако има мнозинство, което да ги подкрепи, резултатите ще се усетят от всички.

    Коментиран от #58

    11:14 28.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 клишетата

    13 4 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    С клишета и лозунги корупция не се изкоренява.
    Лозунгите традиционно се просламират , за да привличат електорат.
    Да сменим Фиччев, да поставим Велчев- той кои корупционери наказа и осъди?, да сменим Цацаров, да сложим Гешев - сбара Иванчева и стана неудобен, гърмяха го сложиха Сарафов, не е удобен - ще сложим чрез закон А.Янкулов, че е наш човек.
    Наивен електорат с въдица срещу неустановената не "наша" олигархия.

    11:15 28.03.2026

  • 51 Въпрос

    8 10 Отговор
    Искаме ли парите да работят за хората, или за избраните кръгове на Пеевски и Борисов?

    11:15 28.03.2026

  • 52 Лило

    8 11 Отговор
    Подкрепям позицията на Асен Василев – най-сетне някой да говори директно за връзката между корупцията и стандарта на живот. Истината е, че всеки „надут“ договор, всяка завишена обществена поръчка и всяка схема се плащат от джоба на обикновения човек.
    Години наред при управлението на Бойко Борисов и влиянието на Делян Пеевски се наложи модел, в който публичните средства не се използват ефективно. Затова не е чудно, че хората усещаха липса на развитие и ниски доходи.

    Коментиран от #67

    11:16 28.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Саламандър

    6 10 Отговор
    Думите на Асен Василев звучат логично, защото засягат нещо, което всеки усеща в ежедневието си – когато има корупция, цените растат, услугите са по-лоши, а доходите изостават. Няма как държава да върви напред, ако значителна част от публичния ресурс изтича по непрозрачен начин.
    Точно затова е важно, че се говори за конкретни решения, а не само за общи обещания. Мерки като повече прозрачност, контрол върху разходите и реална отчетност могат да върнат доверието на хората. Без тях всяка политика остава просто на хартия.

    11:18 28.03.2026

  • 55 Контраст

    5 13 Отговор
    Контрастът с периода на Бойко Борисов и влиянието на Делян Пеевски е очевиден за много хора – усещането за застой и липса на перспектива беше масово. Затова и днес темата за промяна на модела остава толкова силна.
    В крайна сметка изборът е между това да се запази старият начин на управление или да се даде шанс на политики, които поставят обществения интерес на първо място.

    11:18 28.03.2026

  • 56 Кругер

    5 9 Отговор
    Разликата с модела, свързван с Бойко Борисов и Делян Пеевски, е именно в това – дали публичният ресурс се използва в полза на всички, или се концентрира в малко ръце. Това е избор, който стои пред обществото.
    В крайна сметка, ако искаме нормална европейска държава, трябва да подкрепяме политики, които носят прозрачност, отчетност и реални резултати, а не само стабилност на

    11:19 28.03.2026

  • 57 далече от 121

    7 3 Отговор
    С коалиционният си партньор, който все към Борисов гледа, няма как да се надявате на голям резултат.

    11:22 28.03.2026

  • 58 Обратен ефект

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Румен":

    И да , но и Не! С корупцията при лекарите рязкото действие води до по-висока и по-откровенна корупция на четири очи.
    Грубата една реплика на Тошко настрои обществото към партията му. Притискате здравеопазването и лекарите заминаватна запад, тогава за да се предредите на опашката за лекар - наддавате в корупцията.

    11:25 28.03.2026

  • 59 хитрата сврака

    5 7 Отговор

    До коментар #40 от "Майора":

    Не знам кой е седял, но вие сте приковани за него.⛓

    11:25 28.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ШАРЛАТАНИТЕ

    14 4 Отговор
    най-добре да се скрият някъде и да не се излагат. Даже партийния им актив не е дошъл да ги посрещне, те за 121 депутата лриказват тия палячовци...

    Коментиран от #63

    11:35 28.03.2026

  • 62 фен на сидеров

    9 3 Отговор
    наивник на средна възраст !

    11:38 28.03.2026

  • 63 Тролче

    4 8 Отговор

    До коментар #61 от "ШАРЛАТАНИТЕ":

    ти се скрий! Аман от платени слуги на мафията!

    11:39 28.03.2026

  • 64 питанков

    13 4 Отговор
    що не я спряхте, бре, асеня! повече от 5 години бяхте на власт! съдебна реформа, не! митниците банкомат!
    с една дума "ала-бала" през президентина!

    11:40 28.03.2026

  • 65 Да му

    13 2 Отговор

    До коментар #60 от "Дориана":

    имам морала на резидентна Радев. Само стари олигарси в листите му- тираджии, хладилници мраз, роднини на Ковачки, стари комунисти кметове на ГЕРБ, БСП и т.н.

    11:42 28.03.2026

  • 66 Демократ

    5 13 Отговор
    Е Гербажии кое не е вярно в това което казва Асен Василев и престанете да вярвате на вожда си манипулатор . А държавните служители които гласуват за ГЕРБ да преусмислят решението си и не се подават на натиска и на желанието за облаги и моралът да е водещ към правилния избор на справедливост , свобода и независимост

    11:45 28.03.2026

  • 67 Публичните

    6 8 Отговор

    До коментар #52 от "Лило":

    средства се използваха много ефективно за герберските и ДПС фирми и олигарси.

    11:45 28.03.2026

  • 68 ПП ли?

    13 4 Отговор
    Да гласуваме за пудели с пачки, парапетки и дърти комунисти ли? Абе я да ходите на майн... си!

    11:51 28.03.2026

  • 69 хахахах

    11 4 Отговор
    На мен ми трябват пари за пеньоар. Ще се намерят ли? За един приятел питам

    11:52 28.03.2026

  • 70 Точно така

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Толкова много,а аз виждам само пътуващите с него с автобуса за екскурзии

    11:56 28.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тити на Кака

    10 3 Отговор
    Този номер вече сме го гледали .
    Преди първото си управление 2021/2 АВ обещаваше напоително как с едни осем млрд спестени от корупция годишно ще затрупат България с инфраструктура, в т.ч. и два Хемуса един над друг.
    После добара бюджета и корупцията, спря всякакво пътно строителство, а парите в бюджета за инфраструктура бяха откраднати до стотинка.
    Забавен опит на ло, едната топка да баламосва шараните със същите пируети😂😂😂

    11:58 28.03.2026

  • 73 Григор

    10 4 Отговор
    Майко-о-о--о-о, колко много популизъм! Твърденията на Василев са за олигофрени!

    12:06 28.03.2026

  • 74 Пиги

    12 3 Отговор
    в няколко правителства беше,защо не я спря?

    12:11 28.03.2026

  • 75 При

    14 3 Отговор
    служебнито правителство на ПП цените хвръкнаха до небесата!

    12:12 28.03.2026

  • 76 Европейца

    13 3 Отговор
    Малиййй, каква навалица... стълпотворение е симпатизанти... цели 7 човека.. сигурно се е наложило да затворят поне пет кръстовища

    12:25 28.03.2026

  • 77 асдхаха

    14 4 Отговор
    Народе, толкова ли ти е кратка паметта. Този нали вече беше на власт. Като имаше пари какво направи. Или сега ще минем с оправданието, че било кратко времето.... Това вече е несериозно

    12:26 28.03.2026

  • 78 0кокора и Простото:

    16 2 Отговор
    – И не забравяйте, че пренасочихме кражби за 8 милиарда лева и построихме 7 нови моста над р. Дунав, 3 нови магистрали София-Плевен, 2 тунела под вр. Шипка, завод за електромобили и космодрум за съвместната космическа програма на България и Македония!!

    12:29 28.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Явно искаш

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Виж сега,":

    Руски ботуш и български зелёный чорап Да ти е на врата за да си добре Пет години ППДБ и служб правителства пак Борисов Пеевски крали и виновни

    16:43 28.03.2026

  • 81 Демократ

    0 2 Отговор
    Толкова тъпи и наивни коментари в подкрепа на Тиквоний и Радев показва нивото ви .Е нека ви управляват докато поумнеете само че жалко за бъдещето на България

    16:46 28.03.2026

  • 82 ЗАД КОКОРА СА СИЧКИ ОТ ПРАЙДА !

    2 0 Отговор
    ПОБЕДААААААААААААААА

    17:07 28.03.2026

  • 83 Лъжец голям шарлатанец

    0 0 Отговор
    Болница е одобрена през2019 откмета и обж съвет През2020 е одобрена от министерството на здравеопазването и финансирана с собственибсредства от общинатаЯвно Василев има дименция Тои финансирал болницатаШарлатаните ги нямаше Тогава и всичко ставаше за далаверив митницата е участвал с сигурност

    17:17 28.03.2026

Новини по градове:
