Асен Василев в Бургас: Пари има за всичко, ако се спре корупцията

„Тръгвам с много оптимистично настроение в кампанията, защото имаме уникален шанс не само в Бургас, а въобще в цялата страна веднъж завинаги да приключим с модела, който държеше гражданите стабилно бедни.

При Борисов и Пеевски толкова години не мръднахме от последното място в Европа. Последните четири години, въпреки войни, въпреки кризи наваксваме и вече не сме последни. Но за да станат нещата добре, за да има пари за гражданите, за да имат доходи, пенсии, заплати за младите семейства, трябва да се спре корупцията“.

Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в Бургас, където вчера се срещна с граждани.

„Всички хора видяха – ако има корупция, бъркат им директно в джоба, събират им парите и отиват в едни фирми“, каза Асен Василев. Той припомни за „златната ливада“ при АЕЦ „Козлодуй“, която кабинетът „Желязков“ искаше да купи по 3 000 лв. квадрата. Също така сега стана ясно, че правителството на Борисов и Пеевски е дало 800 млн. евро за пълнене на дупки по пътищата. „Но не за да се напълнят повече дупки, а същите дупки на 50% по-висока цена.

Вие искате ли 50% повече да ви платят за същата работа? Ама няма кой да ви го даде, освен ако не са онези там корумпираните“, обясни лидерът на ПП.

Според него, за да се спре поскъпването на всички стоки и услуги, трябва да се възстанови таванът на цената за електроенергията за всички бизнеси, както беше през 2022, 2023 и 2024 г. И припомни, че миналата година през октомври правителството на Желязков махна тавана.

„Стана модерно да се бори корупцията. Обаче корупцията не се бори с общи приказки. Корупцията не се бори с договори като БОТАШ. Всяко българско семейство плаща €50 за БОТАШ от сметката си за ток и парно и ще продължи да го плаща следващите 10 години“, каза още Василев. Той беше категоричен, че корупцията се бори с конкретни мерки, които едно по едно трябва да има 121 човека, които да ги изгласуват в парламента.

„Това, което виждаме, е много обещания и малко действия. Ние ясно сме казали какво точно смятаме да направим. Например трябват 121 човека, които да натиснат копчето за това хората да получават SMS, когато касата плаща нещо за тях. „Това пет пъти го вкарахме в парламента. Четири пъти нямаше 121 гласа, които да натиснат копчето „за“, каза Василев.

Той даде пример и с охраната на Борисов и Пеевски. „Предложихме да се махне, за да може с тия пари да се построят две детски градини. Но първо ИТН бяха „за“, после изведнъж, един час по-късно, отидоха „против“. БСП гласуваха 12 гласа наполовина „против“ и „въздържал се“. Ако тия 12 гласа бяха гласували „за“, щеше да мине. И сега щяхме да имаме две детски градини, а не Бойко и Пеевски да си се разхождат с НСО-та и охрани“, възмути се лидерът на ПП.

За Бургас той припомни колко години само се говореше за детска болница. „Като станах аз министър на финансите, говорихме с кмета, заложихме първо 5 млн. за проектиране. След това в двата бюджета – 2023 и 2024 г. – се заложиха парите за изграждане и най-накрая имате детска болница. Сега е важно тая детска болница да не се окраде и да работи за бургазлии, а не да работи в частен интерес“, категоричен беше Асен Василев.

„Истината е много проста. Когато се работи със смисъл за гражданите, пари има. Когато някой тръгне да се чуди как да ги открадне парите, изведнъж се казва: „Пари няма за нищо.“ И това мисля, че хората в Бургас също го виждат всеки ден“, обърна се Василев към гражданите на Бургас.

