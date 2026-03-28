Асен Василев в Бургас: Пари има за всичко, ако се спре корупцията

„Тръгвам с много оптимистично настроение в кампанията, защото имаме уникален шанс не само в Бургас, а въобще в цялата страна веднъж завинаги да приключим с модела, който държеше гражданите стабилно бедни.
При Борисов и Пеевски толкова години не мръднахме от последното място в Европа. Последните четири години, въпреки войни, въпреки кризи наваксваме и вече не сме последни. Но за да станат нещата добре, за да има пари за гражданите, за да имат доходи, пенсии, заплати за младите семейства, трябва да се спре корупцията“.
Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в Бургас, където вчера се срещна с граждани.
„Всички хора видяха – ако има корупция, бъркат им директно в джоба, събират им парите и отиват в едни фирми“, каза Асен Василев. Той припомни за „златната ливада“ при АЕЦ „Козлодуй“, която кабинетът „Желязков“ искаше да купи по 3 000 лв. квадрата. Също така сега стана ясно, че правителството на Борисов и Пеевски е дало 800 млн. евро за пълнене на дупки по пътищата. „Но не за да се напълнят повече дупки, а същите дупки на 50% по-висока цена.
Вие искате ли 50% повече да ви платят за същата работа? Ама няма кой да ви го даде, освен ако не са онези там корумпираните“, обясни лидерът на ПП.
Според него, за да се спре поскъпването на всички стоки и услуги, трябва да се възстанови таванът на цената за електроенергията за всички бизнеси, както беше през 2022, 2023 и 2024 г. И припомни, че миналата година през октомври правителството на Желязков махна тавана.
„Стана модерно да се бори корупцията. Обаче корупцията не се бори с общи приказки. Корупцията не се бори с договори като БОТАШ. Всяко българско семейство плаща €50 за БОТАШ от сметката си за ток и парно и ще продължи да го плаща следващите 10 години“, каза още Василев. Той беше категоричен, че корупцията се бори с конкретни мерки, които едно по едно трябва да има 121 човека, които да ги изгласуват в парламента.
„Това, което виждаме, е много обещания и малко действия. Ние ясно сме казали какво точно смятаме да направим. Например трябват 121 човека, които да натиснат копчето за това хората да получават SMS, когато касата плаща нещо за тях. „Това пет пъти го вкарахме в парламента. Четири пъти нямаше 121 гласа, които да натиснат копчето „за“, каза Василев.
Той даде пример и с охраната на Борисов и Пеевски. „Предложихме да се махне, за да може с тия пари да се построят две детски градини. Но първо ИТН бяха „за“, после изведнъж, един час по-късно, отидоха „против“. БСП гласуваха 12 гласа наполовина „против“ и „въздържал се“. Ако тия 12 гласа бяха гласували „за“, щеше да мине. И сега щяхме да имаме две детски градини, а не Бойко и Пеевски да си се разхождат с НСО-та и охрани“, възмути се лидерът на ПП.
За Бургас той припомни колко години само се говореше за детска болница. „Като станах аз министър на финансите, говорихме с кмета, заложихме първо 5 млн. за проектиране. След това в двата бюджета – 2023 и 2024 г. – се заложиха парите за изграждане и най-накрая имате детска болница. Сега е важно тая детска болница да не се окраде и да работи за бургазлии, а не да работи в частен интерес“, категоричен беше Асен Василев.
„Истината е много проста. Когато се работи със смисъл за гражданите, пари има. Когато някой тръгне да се чуди как да ги открадне парите, изведнъж се казва: „Пари няма за нищо.“ И това мисля, че хората в Бургас също го виждат всеки ден“, обърна се Василев към гражданите на Бургас.
Без корупция, няма да има пари за Поршета, Ламбургинита, скъпи вили, яхти и евтини джуки.
В тая държава всеки краде. Ток да ти прокарат - ти искат под масата. Търгове - всичко е нагласено.
16 Мирис на ром
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":Айде, айде - тая титла принадлежи на Костадинчо от Варна. Никой не може да му я отнеме на тоя телефонен измамник.
10:47 28.03.2026
18 Виж сега,
До коментар #1 от "Нишо":Двамата Дебели екземпляра, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски в затвора и всичко ще потръгне по правилния начин.
Коментиран от #80
10:47 28.03.2026
20 Не, ако вие всичките
10:48 28.03.2026
До коментар #22 от "Срамголям":За васалните руски републики Линда гласуваме?
А не те ли е срам да си вечно насипен на изток?
Коментиран от #27, #34
10:54 28.03.2026
27 Нехиs
До коментар #25 от "Нехиs":Надупен
10:55 28.03.2026
30 пред изборен пример за манипулация
Охраната и да се уволни, ще получи шест месечните си запати накуп, или след обжалване пред съда, ще бъде обещетена и възстановена на работа в съответното ведомство и заплатите им като размер няма да бъдат по-малки, макар и да не охраняват тези личности. Служебния транспорт си остава. Помним фаталната катастрофа на Киро, возещ се в служебно кола.
10:59 28.03.2026
Времето за самореклама свърши.И вие и герберанците и итънейците .
Вие сте износен лагер на предното колело на кола.Само Вие при натоварване и не върши работа.
Време е да се смени лагера
11:01 28.03.2026
34 ТОЙ - ЗНАЕТЕ КОЙ ,
До коментар #25 от "Нехиs":КАЗВА ЧЕ НЕ БИЛ ГЕИ , ТОЙ - ЗНАЕТЕ КОЙ , ВЯРВА ЛИ СИ ? И НЕКА КАЖЕ КАК ТЕГЛИ ДОСТА МИЛИАРДИ ЗАЕМ И ТОЙ ИЗЧЕЗНА ЗА НЯКОЛКО ДНИ НЕЗНАЙНО НИКОМУ КЪДЕ ? Я ЧИБА БЕ КРАДЕЦ ГАДЕН ДОЛЕН И ОБРАТЕН !
11:01 28.03.2026
36 Червен пън
До коментар #33 от "Дориана":Мафията и корупцията е свързана с комунистите, а комунистите са свързани с Русия.
Изрини руското влияние в България и ще пребориш мафията.
11:03 28.03.2026
ТОЙ БИЛ ЗАВЪРШИЛ В ХАРВАР .............
Коментиран от #45
11:06 28.03.2026
45 Завършили са пуц
До коментар #39 от "ТОЙ БИЛ ЗАВЪРШИЛ В ХАРВАР .............":С тоя английски и сричащ Български тези не могат и вечерно средно да завършат. При тях всичко е ала бала и островите в очите...
11:13 28.03.2026
50 клишетата
До коментар #33 от "Дориана":С клишета и лозунги корупция не се изкоренява.
Лозунгите традиционно се просламират , за да привличат електорат.
Да сменим Фиччев, да поставим Велчев- той кои корупционери наказа и осъди?, да сменим Цацаров, да сложим Гешев - сбара Иванчева и стана неудобен, гърмяха го сложиха Сарафов, не е удобен - ще сложим чрез закон А.Янкулов, че е наш човек.
Наивен електорат с въдица срещу неустановената не "наша" олигархия.
11:15 28.03.2026
Години наред при управлението на Бойко Борисов и влиянието на Делян Пеевски се наложи модел, в който публичните средства не се използват ефективно. Затова не е чудно, че хората усещаха липса на развитие и ниски доходи.
Коментиран от #67
11:16 28.03.2026
54 Саламандър
Точно затова е важно, че се говори за конкретни решения, а не само за общи обещания. Мерки като повече прозрачност, контрол върху разходите и реална отчетност могат да върнат доверието на хората. Без тях всяка политика остава просто на хартия.
11:18 28.03.2026
55 Контраст
В крайна сметка изборът е между това да се запази старият начин на управление или да се даде шанс на политики, които поставят обществения интерес на първо място.
11:18 28.03.2026
56 Кругер
В крайна сметка, ако искаме нормална европейска държава, трябва да подкрепяме политики, които носят прозрачност, отчетност и реални резултати, а не само стабилност на
11:19 28.03.2026
58 Обратен ефект
До коментар #48 от "Румен":И да , но и Не! С корупцията при лекарите рязкото действие води до по-висока и по-откровенна корупция на четири очи.
Грубата една реплика на Тошко настрои обществото към партията му. Притискате здравеопазването и лекарите заминаватна запад, тогава за да се предредите на опашката за лекар - наддавате в корупцията.
11:25 28.03.2026
59 хитрата сврака
До коментар #40 от "Майора":Не знам кой е седял, но вие сте приковани за него.⛓
11:25 28.03.2026
63 Тролче
До коментар #61 от "ШАРЛАТАНИТЕ":ти се скрий! Аман от платени слуги на мафията!
11:39 28.03.2026
До коментар #60 от "Дориана":имам морала на резидентна Радев. Само стари олигарси в листите му- тираджии, хладилници мраз, роднини на Ковачки, стари комунисти кметове на ГЕРБ, БСП и т.н.
11:42 28.03.2026
67 Публичните
До коментар #52 от "Лило":средства се използваха много ефективно за герберските и ДПС фирми и олигарси.
11:45 28.03.2026
До коментар #6 от "Браво":Толкова много,а аз виждам само пътуващите с него с автобуса за екскурзии
11:56 28.03.2026
72 Тити на Кака
Преди първото си управление 2021/2 АВ обещаваше напоително как с едни осем млрд спестени от корупция годишно ще затрупат България с инфраструктура, в т.ч. и два Хемуса един над друг.
После добара бюджета и корупцията, спря всякакво пътно строителство, а парите в бюджета за инфраструктура бяха откраднати до стотинка.
Забавен опит на ло, едната топка да баламосва шараните със същите пируети😂😂😂
11:58 28.03.2026
80 Явно искаш
До коментар #18 от "Виж сега,":Руски ботуш и български зелёный чорап Да ти е на врата за да си добре Пет години ППДБ и служб правителства пак Борисов Пеевски крали и виновни
16:43 28.03.2026
