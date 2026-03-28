Шефът на НСИ: От почти 9 милиона населението ни вече е 6,4

28 Март, 2026 11:43, обновена 28 Март, 2026 10:48

България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси

България продължава да губи население, цели села остават без жители, а в същото време жилища се строят и остават празни. Пазарът на труда страда от недостиг на работна ръка, докато усещането за инфлация често се разминава със статистическите данни.

Това показват последните анализи на националната статистика за демографията, икономиката и начина на живот у нас. Гост в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" беше председателят на Националния статистически институт Атанас Атанасов.

В навечерието на избори темата за избирателните списъци отново излиза на преден план. Данните от преброяването често се сравняват с броя на имащите право на глас, което поражда въпроси за разминавания.

"НСИ няма никакви ангажименти към избирателните списъци. Всъщност имаше идея да се промени Изборния кодекс като идеята беше НСИ да прави списъци, но тази идея отпадна. Най-малкото поради това, че не е работа на НСИ да се занимава с избори. Ние сме независима институция, нашата работа е съвсем друга", отбеляза Атанасов.

Според данни от преброяването, например във Видин населението е около 70 000 души, докато имащите право на глас са повече. Това поражда съмнения, които обаче имат логично обяснение.

"Няма никакво разминаване. НСИ изследва колко е населението в страната. Включително чужденците, които се намират на територията на страната. Докато право на избор имат българските граждани по Конституция, които без значение дали се намират в самата страна или се намират в чужбина, те имат право да гласуват", поясни шефът на НСИ.

Очакванията са населението на България да остане около 6,4 милиона души, без съществени отклонения.

"Не мисля, че ще има някакво съществено отклонение от това число. Около 6 милиона и 400 хиляди", каза той.

Демографските процеси обаче са дългосрочни и трудно обратими:

"Демографските тенденции са изключително устойчиви. Те рядко могат да се променят бързо, така че тези тенденции продължават години на ред."

Спадът на населението започва още през 80-те години на миналия век.

"Демографската тенденция към намаляване на населението не е от вчера. Тя е от 1985 година, когато България имаше почти 9 милиона население", уточни Атанасов.

Освен ниската раждаемост, влияние оказват и миграционните процеси:

"Разбира се, за тези години една част от населението мигрира в чужбина. Друга част има вътрешна миграция най-вече към по-големите градове, включително София."

Данните показват сериозни регионални дисбаланси. В някои области населението намалява драматично.

"Например, населението на Видин между последните две преброявания, т.е. само за 10 години, беше намаляло с една четвърта. Смолян, въпреки че е областен град, в момента населението е около 24 хиляди."

Картината в страната е още по-показателна, когато се погледнат малките населени места.

"В България има малко над 5200 населени места. Голяма част от тези населени места са обезлюдени. Ще дам един пример – почти 200 населени места в България, въпреки че са със статут на населено място, нямат нито един жител."

Вътрешната миграция е ясно изразена – хората се насочват към големите градове.

"Винаги има към по-големите населени места миграция. Нормално е. Освен към София, към Пловдив, към Варна, разбира се. Бургас дръпна последните години също много."

Днес едва около една четвърт от населението живее в селата.

Демографската структура показва и превес на жените:

"Нормално е, че жените са повече… Всъщност в България повече от 7 години е разликата между продължителността на живота на мъжете и на жените. На 100 мъже се падат около 108 жени", обясни Атанасов.

Въпреки намаляващото население, строителството в страната продължава да расте:

"Има голяма част от новото строителство, което всъщност е празно."

Причината е в начина, по който българите спестяват и инвестират:

"Един от малкото варианти е да спестявате в България, да инвестирате в недвижими имоти… затова хората в България инвестират в недвижими имоти", каза той.

Една от най-обсъжданите теми остава инфлацията и усещането за нея:

"Ние мерим инфлацията на всичките 6 400 000 души в България, а не мерим инфлацията на отделният човек… всеки човек е индивидуалност и всеки човек е различен. Затова личната инфлация е различна от инфлацията, която е средна за цялата държава", обясни шефът на НСИ.

Делът на разходите за храна постепенно намалява – индикатор за повишаване на жизнения стандарт:

"В момента е под 30% делът, който домакинствата харчат за храна… В 90-те години е достигал до 50%."

Пазарът на труда се характеризира с ниска безработица и растящи заплати:

"В България има изключително нисък коефициент на безработица… в София почти няма безработица… имаме недостиг на работна сила", посочи Атанасов и допълни, че това води до значителни разлики в доходите: "В София – 3500 лева при 2500 за страната."

Любопитен, но малко известен факт е съществуването на хора без гражданство:

"По оценки на ООН, в света съществуват над 10 милиона души, които нямат нито едно гражданство… Във България те са малко над 500 човека."

Данните очертават ясна картина – България продължава да се сблъсква с демографски спад, регионални неравенства и икономически противоречия, но и с признаци на постепенно повишаване на жизнения стандарт и активен пазар на труда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    36 7 Отговор
    НСИ са стъкмисти

    10:49 28.03.2026

  • 2 Евроатлантик

    41 13 Отговор
    Еми като се гледат кучета и котки вместо деца, така ще е.

    Коментиран от #25, #58

    10:50 28.03.2026

  • 3 Ефектът на бумерангът

    41 7 Отговор
    "Демокрация",... братлеееее.

    10:50 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 поКУРко

    49 2 Отговор
    Големия проблем е не количеството, а качеството на материала по нашите ширини! Вижте само Арената и чалга клубовете с какво са препълнени и веднага ти се иск да останем около милион най-много!

    10:52 28.03.2026

  • 7 Пийпинг ТОМ

    34 3 Отговор
    Аз пък мислих , че заради правилното и богоугодно БОЙКОВО управление , сме станали поне с 1000 чиляка повече !

    10:53 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Читател

    20 5 Отговор
    Информацията е неточна, населението е 6 млн. 672000 към днешна дата. 272000 по-малко представят от НСИ.

    10:54 28.03.2026

  • 10 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    28 5 Отговор
    Кой допусна това безобразие?

    10:54 28.03.2026

  • 11 Продажната сган

    34 5 Отговор

    До коментар #5 от "срамГолям":

    Унищожи 1300- годишна държава. Това е положението. Защо народът търпи всичко това???

    Коментиран от #17, #23, #27, #40

    10:54 28.03.2026

  • 12 дядо дръмпир наточи мачетето...

    16 2 Отговор
    този като му видя суратя и разбирам ,че е бг-финансист и математик мноого гоуем!сигур е завършил в свищов ......

    10:54 28.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фотографа

    26 2 Отговор
    ...обаче,колко е доволен този на снимката...

    10:55 28.03.2026

  • 15 Клаус Шваб

    25 5 Отговор
    Идва голямото зануляване. Хората ще изтрезнеят.

    Коментиран от #45

    10:55 28.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Де6или, повече от 80%

    22 1 Отговор

    До коментар #11 от "Продажната сган":

    Защото е пр0ст.

    10:56 28.03.2026

  • 18 Този се прави на ударен

    27 6 Отговор
    Отдавна се знае за планът на демократичния запад. Морето вдига ниво и много градове ще газят във вода. Планините на Сърбия отдавна са изкупени от Англия. А за нас планът е циганите да изгонят българите, и след това за наказание че са прогонили един древен народ, да ги пратят всички в Индия и Пакистан. На земята на дедите ни ще дойдат много холандци и Великобритания. Ще построят два паметника за нас и София ще кръстят НюАмстердам. Пловдив ще стане НюЛондон. Чакайте и внуците ни ще го усетят. Затова политиците крадат като за световно и въобще не им пука за жертвените агнета дето гласуват за тях. Беееееее.

    10:57 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 населението

    22 3 Отговор
    може и да е 6 милиона, но дебелите политици полицаи прокурори,митничари, и депутати, така са се ояли, че ако вземе човек една остра сабя и ги разсече на две населението ще стане поне 11 милиона и средно всеки ще си има собствен апартамент или вила а може и по два автомобила, и поне по 10 000 евра в банката

    10:58 28.03.2026

  • 21 смешници стъкмисти 2.7% та влезнахме в

    16 1 Отговор
    еврозоната
    лъжци

    Ние мерим инфлацията на всичките 6 400 000 души в България

    10:59 28.03.2026

  • 22 ООрана държава

    22 3 Отговор
    Браво бойко, изгони над 2 милиона здрави прави работещи българи от родината им

    11:02 28.03.2026

  • 23 Герп боклуци

    14 7 Отговор

    До коментар #11 от "Продажната сган":

    И ко като си на 1300 години? Най големите оръфляци в европа, по добре си трай

    11:03 28.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ха

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    По-добре кучета и котки, отколкото да раждат роби дето да ги мачка пребоядисаната мафия на Радев.

    Коментиран от #37, #69

    11:05 28.03.2026

  • 26 стрина Мита

    27 0 Отговор
    Толкова ги водите по документи за да правите стъкмистика и да манипулирате къде колко депутати се полагат.На изборите гласуват в едно живи и умрели.Ако пък се премахне двойното гражданство ще се стопим до едни 4.5 млн.Та тръгнете из страната бе.Тя е празна.Стотици села са обезлюдени.Тази цифра от 6.4 млн. буди само смях и съжаление.

    Коментиран от #28

    11:07 28.03.2026

  • 27 Рисп

    7 20 Отговор

    До коментар #11 от "Продажната сган":

    Това за 1300 години държава е мит. Нямало е такава държава. Имаме някаква автономна област изцяло зависима от Москва на по мялко от 150 години.

    Коментиран от #30, #35, #47

    11:07 28.03.2026

  • 28 Бисмут

    16 4 Отговор

    До коментар #26 от "стрина Мита":

    Обезлюдени защото от 100 години селинджъра се изселва в града. При нас преди улиците бяха празни, сега денонощно е фраш. Чак от Варна ми идват.

    Коментиран от #51

    11:09 28.03.2026

  • 29 Тити

    6 2 Отговор
    По скоро е по 6 милиона.

    11:09 28.03.2026

  • 30 Пичага

    22 3 Отговор

    До коментар #27 от "Рисп":

    Пич, ние сме дали езика и вярата на руснаците, каква зависимост на България от Русия говориш през вековече ? Вие май сте учили в евроатлантическо училище, от тук си личи интелектва ви на силов застраховател с три букви.

    11:14 28.03.2026

  • 31 Истината

    19 1 Отговор
    Пълни лъжи България е доста под 6 милиона души Бургас е намаля с 15000 за последните години

    Коментиран от #68

    11:19 28.03.2026

  • 32 Дааа

    3 3 Отговор
    Тази територия трбва да се обезпаразити

    11:23 28.03.2026

  • 33 ОТКРИ "АМЕРИКА"

    6 2 Отговор
    ПО ТОЧНО БЪЛГАРИЯ. ТА ТОВА НАСКОРО И ПРЕДИ НИ ГО КАЗА СЪЮЗА ЕВРОПЕЕЕСКИ НАЙ МНОГО СЛУЧАЙ НА ОТИВАЩИ СИ ХОРА ТУК ДОРИ И ДЕЦА ВЪВ ЕУТУ. НАЙ БЕДНИ БОЛНИ И БЪРЗО ОТИВАЩИ СИ. ХВАЛА ВАМ ТУУУТКО И ШИШКО И КИРЕ И ЗАФЧУ СЛАФЧО АБЕ ВСИЧКИ ОТ КОПАНКАТА.

    11:24 28.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сляп си

    12 3 Отговор

    До коментар #27 от "Рисп":

    БГ е изцяло колония на епщайните. Ама такива говорят постоянно други глупости...

    11:33 28.03.2026

  • 36 ОТВОРЕТЕ ОЧИТЕ СИ

    7 2 Отговор
    А КОЛКО ОТ ТЕЗИ УЖ 6,4 МИЛИОНА СА БЪЛГАРИ ???

    1. СПЕТЕ ОЩЕ.
    2. НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ И НЕ ГЛАСУВАЙТЕ.
    3. АКО ПЪК ПО НЯКАКВО ЧУДО РЕШИТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ, ТО ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ТЕЗИ СТАРИТЕ, КОИТО НИ ОПРАВЯТ ВЕЧЕ 37 Г. ИЛИ ПЪК ЗА НОВИЯ ВИ "СПАСИТЕЛ" ПИЛОТА, КОЙТО КАЗА, ЧЕ РУСИЯ Е АГРЕСОР И Е ЗА ЕС И НАТО.
    4. ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ ЧИННО ВСИЧКО КАКВОТО ВИ ЗАПОВЯДАТ ОТ ЕС И САЩ - УНИЩОЖЕТЕ СИ АРМИЯТА, ВЪОРЪЖЕНИЕТО, ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА, ТЕЦОВЕТЕ, ИКОНОМИКАТА, ПРОИЗВОДСТВОТО, ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЦЯЛАТА, ДЪРЖАВА И ТАКА ЩЕ СТЕ ПО-ДОБРЕ. НАС СЪСЕДИТЕ ЩЕ НИ ПАЗЯТ, НО ОТ КОГО? ОТ ТЕЗИ, КОИТО СИ НАПРАВИХА ВОЕННИ БАЗИ ТУК И НА НИКОГО НЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ, КАКВО ИМА ТАМ ?
    5. АРМИЯТА НИ Е НА ПОДЧИНЕНИЕ НЕ НА БЪЛГАРИЯ, НЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, А НА НАТО.
    6. ВЕРОЯТНОСТТА ДА НИ ВКАРАТ ВЪВ ВОЙНА, КОЯТО НЕ Е НАША Е ГОЛЯМА И МАЛКОТО ОСТАНАЛИ ТУК ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ КАТО ПУШЕЧНО МЕСО ДА МРАТ ЗА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ.
    7. КАК Е СЕГА С ЕВРОТО ПО-БОГАТИ ЛИ СТАНАХТЕ ? ПИТАМ, ЗАЩОТО ИСКАХТЕ ДА ВЛЕЗЕТЕ В КЛУБА НА "БОГАТИТЕ". Е ВЕЧЕ СМЕ ТАМ, АМА МАЙ ПАК ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЧАКАМЕ ОЩЕ 50 ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ И НЯКОГА ВЪВ СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ МОЖЕ И ДА СТАНЕМ БОГАТИ, АМА НАДАЛИ.
    8. ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА СПИТЕ И ДА НЕ ГЛАСУВАТЕ И СЪВСЕМ СКОРО ЩЕ ПРИКЛЮЧИТЕ МИЗЕРНОТО СИ СЪЩЕСТВУВАНЕ.
    ВЯРВАХ НА ВЪЗРАЖДАНЕ, НО ВЕЧЕ НЕ.
    ОРИЕНТИРАХ СЕ КЪМ ВЕЛИЧИЕ И МИСЛЯ, ЧЕ ТЕ СА ПРАВИЛНИТЕ ХОРА. НЕ АГИТИРАМ НИКОГО САМО ИЗРАЗЯВАМ СОБСТВЕНОТО СИ МНЕНИЕ. ВСЕКИ Е СВОБОДЕН САМ ДА РЕШИ, НО КАТО ГЛЕДАМ

    11:36 28.03.2026

  • 37 Евроатлантик

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха":

    Всички знаят че дъщеря ти няма опасност да роди !:)

    11:36 28.03.2026

  • 38 Набор 49

    3 3 Отговор
    Аз искам да чуя по темата едно предложение. Предложение как да решим проблема, ако наистина е проблем а не поредното бла бла.1957 г. бях с градината на лагер в Плачковци. Училището пусто, ползва се за спалня. До 1964 г. ходех на подобни лагери, все едно и също. Какъв поминък по тия места, "меко сено и сливи", майтапеше се бай Пешо, имаше предвид качествена коситба и сините сливи за ракия. Дълга приказка е тя, ма що я чекнем, никой няма да се върне.

    11:36 28.03.2026

  • 39 ОТВОРЕТЕ ОЧИТЕ СИ

    2 7 Отговор
    ОРИЕНТИРАХ СЕ КЪМ ВЕЛИЧИЕ И МИСЛЯ, ЧЕ ТЕ СА ПРАВИЛНИТЕ ХОРА. НЕ АГИТИРАМ НИКОГО САМО ИЗРАЗЯВАМ СОБСТВЕНОТО СИ МНЕНИЕ. ВСЕКИ Е СВОБОДЕН САМ ДА РЕШИ, НО КАТО ГЛЕДАМ ПОСЛЕДНИТЕ 37 ГОДИНИ ВСЕ СА ГРЕШНИ ИЗБОРИТЕ, А ВРЕМЕ ВЕЧЕ НЯМА, ЗАЩОТО ЩЕ ЗАГУБИМ ПРЕКРАСНАТА СИ РОДИНА.

    11:37 28.03.2026

  • 40 Обаче уточнявай!

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "Продажната сган":

    Коя е продажната сган? Кога започна демографската криза? Пред 1985 г. Защо започна? Защото през 50-те години лишените от земята си селяни масово се юрнаха към градовете заради твърдите заплати там. По същото време трудодните в ТКЗС са били 40 стотинки на ден! В градовете обаче се получава жилищна криза вследствие на този наплив. Как се правят още деца, след като съпрузите плащат наем за 1 стая или таванче и в същото помещение, при тях, спи първородното им дете? Към всичко това прибави и мизерните заплати давани на начинаещите млади висшисти. До 40-годишна възраст той не може да си осигури нито прилична заплата, нито самостоятелно жилище. Печели колкото да изхрани себе си, живеейки в дома на остарелите си родители.
    С две думи, престъплението срещу българската нация, наречено демографска криза, започна по времето на социализма и продължи с пълна сила след това. Каква беше причината след 10-и ноември? Масово се затваряха промишлени предприятия, защото СССР вече не изкупуваше некачествените ни стоки. После, при приватизацията, другарите унищожиха и печелещите предприятия, за да ги нарежат за скраб. И не обвинявайте за това Иван Костов. Във всеки район имаше предварителна договорка кои предприятия да приватизират червените другари и кои да са за сините.
    По селата пък ентусиазмът от първите години след връщането на земята беше попарен от пълчищата индуси, които не допуснаха собственикът да прибере реколтата освен ако няма възможност да наеме въоръжена охрана

    Коментиран от #64

    11:37 28.03.2026

  • 41 Продължение на 40

    6 8 Отговор
    Повечето от прадядовците на днешните тукашни индуси бай ви Тодор ги събра от съседни държави и ги доведе тук да ги развъжда с цел да било имало повече пролетариат. Днес пък НПО-тата са ни стиснали за гушата и ни принуждават да храним гетата. И те се размножават ударно и през соца, и днес! Но уви, от тях пролетариат не става, с малки изключения.
    Така че, днешната демографска криза е резултат от дебилната червенушковска вътрешна политика, която съсипа България.

    Коментиран от #86

    11:41 28.03.2026

  • 42 ОТВОРЕТЕ ОЧИТЕ СИ

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    И ТАКА ЛИ ЩЕ СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ТЕЗИ КЪРЛЕЖИ КАТО ИЗБЯГАМЕ В ЧУЖБИНА ?

    НИМА НЕ Е ПО-ДОБРЕ ДА СМЕ ТУК ВСИЧКИ И ДА ДАДЕМ РЕШИТЕЛЕН ОТПОР?

    КРЪВОПИЙЦИТЕ ЛИ СА ПОВЕЧЕ ОТ НАС ИЛИ НИЕ ОТ ТЯХ ? ПРОСТА МАТЕМАТИКА.

    МИСЛЕНЕТО ТИ Е ТОТАЛНО ПОГОРЕШНО.

    11:43 28.03.2026

  • 43 Стенли

    6 1 Отговор
    Ето с любезното съдействие на този така самодоволен господин успяха да ни вкарат в клуба на фалиралите опс на богатите 😁 но той е само една пионка , нека избирателите на БСП ново начало че бившият им лидер а и настоящия много искаха да сме в този клуб а относно Радев много добре помним как отказа референдум за еврозоната единствени които се бориха истински България да попадне в този капан наречен еврозона бяха ВЪЗРАЖДАНЕ

    11:44 28.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 гладомор

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Клаус Шваб":

    Той,гражданина Радев ши въ опрай.Точи секирата.Само гласувайте за олигархията.

    11:49 28.03.2026

  • 46 АКО !

    3 1 Отговор
    АКО БЕШЕ ДОБЪР СТАТИСТИК !

    ЩЕШЕ ДА МЕРИШ !

    И ДВЕТЕ КРАЙНОСТИ !

    НО !

    ЯВНО !

    НЕ СИ !

    11:50 28.03.2026

  • 47 ОТВОРЕТЕ ОЧИТЕ СИ

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "Рисп":

    ПРАВ СИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ Е НА 1300 ГОДИНИ ТЯ Е МНОООГО ПО ДРЕВНА И Е НА ПОНЕ 7000-8000 ГОДИНИ, НО ТОВА УСЪРДНО СЕ КРИЕ В АРХИВИТЕ НА ВАТИКАНА И НЕ САМО ТАМ.
    НИЕ И ПЕРСИТЕ СМЕ НАЙ ДРЕВНИТЕ НАРОДИ, НО ЗАПАДА НЕ ИСКА ДА ГО ПРИЗНАЕ.

    11:50 28.03.2026

  • 48 Факти

    7 14 Отговор
    Това е резултатът от руското робство. Преди това за 59 години от Съединението до комунизма България е нарастнала от 3 на 7 милиона с отворени граници, без ергенски данък и минала през 5 войни. С идването на комузма раждаемостта започва да спада всяка година, селата започват да се обезлюдяват и накрая държавата е тотално съсипана, което след отварянето на границите води до масова емиграция.

    11:52 28.03.2026

  • 49 Вече открито!

    9 2 Отговор
    И със задоволство, дори не го крият, говорят за физическото ликвидиране на нацията, поганците! Явно умират от удоволствие, че изпълняват поръчка!

    11:54 28.03.2026

  • 50 Григор

    11 2 Отговор
    "От почти 9 милиона населението ни вече е 6,4"
    Така е! Заедно с малцинствата сме толкова.Една шепа държава. Но това не пречи на тази държава със символична икономика да поддържа парламент от 240 депутати/ в Унгария са 199 при население от 10 милиона и при далеч по-добра икономика от българската/. Не пречи в полицията да продължават да работят хиляди пенсионери, а държавната администрация да е тотално раздута. Такива екстри не си позволява дори Германия, която има най-могъщата икономика в Европа.

    11:59 28.03.2026

  • 51 стрина Мита-2

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Бисмут":

    Къде ти идват от Варна,че ми стана интересно колега?Тази пуста улица има ли координати?

    12:02 28.03.2026

  • 52 Светът е широк

    7 6 Отговор
    и спасение дебне отвсякъде. Ако комунистите не бяха затворили границите след 1945г.,в България щяха да останат само партийните секретари. Българите винаги са пътували и са се връщали,и през Възраждането и след това ,особено след 1918-1923г. А иначе до комунистическия режим семействата имаха от 4 до 7-8 деца. След това ги намалиха на 2 и накрая на едно. Демографският проблем е много комплициран и засяга целия свят без най-изостаналите страни.

    12:07 28.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 САНДОКАН

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Модела на управление е Урсулски /бързо унищожение на народност и икономика/, а мутрите който си изброила са изпълнители .

    12:15 28.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 зафир7685

    7 2 Отговор
    Браво на всички управляващи от 30 години, тази година 6,4 до следващите избори сигурно 4,6. Браво! Успявате бе, всички ваши налудни решения доведоха до това - пълно изтребване... Не ни трябва война, деметресения, мор. Трябват ни само такива политици и задачата е брилятно изпълнена......

    12:18 28.03.2026

  • 57 Робите на бай Тошо

    8 6 Отговор
    През комунизма Тито пускаше сърбите да работят в цял свят. Те правеха пари , купуваха си всевъзможна селскостопанска техника,пак отиваха и се връщаха. Земята им беше частна и те имаха стимул. Бай Тошо започна да пуска работници в арабските страни,когато държавата изпитваше нужда от валута и нашите работници получаваха 1/3 от заплатата си, останалите отиваха в държавата. Сърбите си вземаха цялата. Та с изразът ,,робите на бай Тошо,,сърбите се подиграваха на ЩЕДРОСТТА на родните управници.

    12:23 28.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 разбор

    5 5 Отговор
    Станахме 9 млн.по време на развития социализъм защото абортите бяха забранени.Противозачатъчни и предпазни средства липсваха умишлено.Телевизия имаше от 18.00 до 21.00 часа.В понеделник телевизионен театър,в петък-руска.Жените носеха рокли,а по градовете и обувки с токчета.Нощем беше толкова тихо,че токчетата на вървяща жена се чуваха до петия етаж.По тези причини имаше време за секс.Тази дума и тя беше забранена.Но нямаше пък маратонки,дънки и банани.Нямаше и дамски превръзки.Истина Ви казвам!Питайте Искра Баева.Е,те купуваха от тайни,скрити магазини обслужващи само номенклатурата.В ЦУМ имаше такъв.

    12:28 28.03.2026

  • 61 Не се учудвам

    7 1 Отговор
    В краткосрочен план жилищата се строят ударно в градовете (както всеки може да забележи), като вариант на евреите от Исраел да се спасят тук като ги натиснат арабите и Иран (предимно Перси). Забележете колко затворени комплекси се нароиха последното десетилетие - тип кибуц. Българина никога не е живял в такъв тип къщи. В дългосрочен план е повишаването на морското ниво както каза н.18 в коментара си. Нашата земя е планинска и древните българи (траки) са оцелявали такъв колапс(апокалипсис) с вдигане на моретата. По-интересно е що сме толкова глупави та търпим всичко това!!! Вече 40 години ще стане.

    12:29 28.03.2026

  • 62 Дааа, бе,

    6 1 Отговор
    от тия поне 2,5 милиона през повечето време живеят и работят в чужбина.

    Коментиран от #70

    12:31 28.03.2026

  • 63 Факти

    6 4 Отговор

    До коментар #59 от "Истината":

    Гледай една ощо по-брутална статистика за предиода 1944 - 1989 след като Германия е разделена и преди да се обедини отново:
    Западна Германия: 39% (45 - 62,7 милиона)
    Източна Германия -11% (18,5 - 16,4)
    БЕЗ КОМЕНТАР. Победената Германия под американски ботуш расте с 39%, а под руски ботуш се свива с 11%.

    12:34 28.03.2026

  • 64 Не ми говори

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Обаче уточнявай!":

    Това са утопии, които разправяш. Явно си платен набор, наред 1989 г? Ние сме живяли тогава. Имаше работа и фабрики, заводи даже и в селата. Моето училище до 8-ми клас имаше тогава 240 ученици, всичките българчета. Днес е закрито още от 2010 г и има само две деца на ученическа възраст... От 240 до 2? Това не е отрицателна демография, това е катастрофа от национален мащаб. Демонокрацията просто силно ускори този процес. А колко струваше квартира на месец тогава? 20 лева плащах 1982 г. А заплатата ми беше 380 лева в индустрията. Колегите преди мен получаваха жилища от фирмата, ама си ги изплащаха. Който не иска да чака, можеше да отиде в строителството и за 2 г му дават 3-стаен, 4-стаен, ако са семейство с 2 деца. На сестра ми им дадоха тогава такова почти безплатно жилище, 4 стаен в Сф. (В началото на демокрацията те платиха около 8000 лева и стана тяхно) Аз бях още не семеен и не бързах да имам жилище. Кой днеска ще ти даде 4- стаен за 4000 евро в София???

    Коментиран от #73

    12:38 28.03.2026

  • 65 Koтев

    9 1 Отговор
    В селата около Варна кметовете на Герб вдигнаха с над 300 процента данъците със съмнителни мнозинства от един глас в обтинските съвети . Всичко им е лъжа и крадене .

    12:43 28.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ицо Багера

    9 1 Отговор
    6,4 милиона ? Я пак сметни ?
    Цяло чудо е, ако имаме и 5,5 милиона тук. Още по - шокиращо е,ако направим разделение на социалните и възрастови групи.

    12:46 28.03.2026

  • 68 Точен

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Истината":

    Те са объркали цифрата, искали да напишат 5,5 милиона, а Бургас нарасна кат вкараха Житарово и другите, след тва пак зе да намаля.
    Ама имам една надежда, младите индийци, узбеки, Шри Ланка и Непал може да обърнат баланса

    12:47 28.03.2026

  • 69 Да бе, Пеев кат иска

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха":

    Кой да му пълни гушата да си ги ражда ве

    12:49 28.03.2026

  • 70 Май са

    2 4 Отговор

    До коментар #62 от "Дааа, бе,":

    По малко, към 1,5 милиона

    12:50 28.03.2026

  • 71 Драги Сънародници

    8 2 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ , ГЕРБ ГЕПИ , ПП , ИТН , БСП И ДЪПЪСЪ НА ДЕБЕЛИЯ , НИТО ЕДИН ГЛАС !!!!

    Коментиран от #87

    12:59 28.03.2026

  • 72 Ако не вярвате на НСИ

    2 3 Отговор
    Направете справка как се е променяла раждаемостта във вашия род. Колко деца са имали вашите прадеди,колко вашите деди,бащи,вие и вашите деца. Тогава може би ще бъдете по- точни в преценката си .Кой е виновен? Всичко тече и всичко се променя. Това е реалната динамика на цивилизацията.

    13:05 28.03.2026

  • 73 Дожаля ми за теб

    4 7 Отговор

    До коментар #64 от "Не ми говори":

    Преди 1990 г. в България имше много промишлени предприятия, но колко бяха онези от тях, които работеха така, че да носят печалба? Създаваха се промишлени предприятия, за да има пролетариат. Преди ТКЗС селяните бяха собственици на земя, тоест можеха да се изхранват без да разчитат на държавата, а от такива хора комунистите се плашат най-много. СССРизкупуваше калпавата продукция на повечето ни заводи за да не фалират те, даваше ни и заеми, които после опрощаваше, та успявахме да поддържаме тези нерентабилни предприятия. Екологичната вреда от тях изобщо няма да коментирам.
    Относно апартаментите, доста си сеобъркал. Масово се даваха гарсониери на семействата с 1 дете, двустайни взимаха тези, които имат повече от 1 дете. Цените също си ги забравил. Гарсониерите струваха по 10 000 лв едната, а 4-стайните - 24 000 лв. Масовата заплата беше около 200 лв и то чак след като направиш определен трудов стаж. В някои производства, вредни за здравето на работника заплатите наистина бяха по-големи. Но имаше и заплатички по 60, 80, 100, 120 лв /говоря за 80-те години/. Например, момиче, омъжило се веднага след завършване на гимназия и после минало курс за машинописка, получаваше 120 лв. Как се живее с такива пари?
    Който не работи в предприятиеили другаинституция, осигуряваще ведомствени жилища, чакаше по 20 години да му дойде ред да си купи апартамент и пак комисия от ОФ преценяваше колко голямо да е то.

    Коментиран от #84

    13:11 28.03.2026

  • 74 Знайте

    3 5 Отговор
    Биологично е доказано, че жени отглеждащи котки стават безплодни. За съжаление.

    Коментиран от #81

    13:30 28.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 защото

    2 1 Отговор
    Б@йḾ@нгаԉ ви мрази, а вие сте блейки!

    13:41 28.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Жбръц

    2 1 Отговор
    Реално,живеещите постоянно в страната,нямат и 5 милиона.Всичко останало е стъкмистика.Броят за граждани,всичко което е навън.Някой от десетилетия,но имат двойно гражданство.Ако се изчистят списъците ,по постоянен адрес,и реалното преброяване на бившите тук, нямаме 5 милиона,заедно със старци и бебета.Само от тези" фантоми" няколко партии печелят избори в продължение на години.Изобщо не е проблем,да се изчисти картината.През Адресна регистрация Данъчна служба,Здравни осигуровки,социални осигуровки.Няма движение по тях, няма право,да гласува, освен ако е постоянно живеещ в страната през последната година, преди датата на избори.-

    13:49 28.03.2026

  • 81 Статистиката

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Знайте":

    Има ли тук някой, чиято баба и прабаба да не е имала котка? А пък са раждали по няколко деца. Майките ни, понеже живеят в апартаменти, а не в къщи с дворове и освен това са по цял ден на работа, нямат котки, но имат по едно дете.

    13:50 28.03.2026

  • 82 При бай Тодор

    3 1 Отговор
    горната част на кльона на турската и гръцката граници беше наклонена навътре към България, днес е наклонена навън!

    Има ли нужда от повече коментари защо е така?!

    13:54 28.03.2026

  • 83 От тях половината

    2 0 Отговор
    е в София

    14:03 28.03.2026

  • 84 Всичко е верно.

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Дожаля ми за теб":

    Само цените не си ги уцелил Барни.Един апартамент струваше колкото една кола.Около 5000 лв.Твойте цени не са верни.Другото да.Да не говорим колко струваше секция пералня телевизор и какви връзки и рушвети трябваше.

    14:08 28.03.2026

  • 85 Лесно се оправя:

    3 1 Отговор
    намаляват наполовина заплатите на софиянци, за да се върнат по родните места, преместват офисите на фирмите в обезлюдените села, разселват колегите от IT сектора, задно с мен, на селски туризъм и готово. Сега навсякъде има интернет. Не сме в Русия все пак.

    14:09 28.03.2026

  • 86 Я у лево

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Продължение на 40":

    Я у лево,с тези елементарни измишлъотини.Тодор Живков,бил събрал от съседните държави,ромите? Толкова ли си елементарен за манипулиране?Точно при него,в държавата,уседналите роми ,преселници от векове тук(16-17 век) започват да се социализират.На принципа: или учиш,или работиш.Работа има за всеки, според образование и професионална квалификация.Иначе следва или интерниране( от града към селото),минимум за 5 г или " доброзорно" настаняване на работа.Не работи,след седмица му идва на гости кварталния.Защо,каква е причината? И следва поставен срок,да започне работа.Най -висок процент образовани роми е в този период - 1970-1990 г- над 86% са със завършено средно образование - предимно техникум или СПТУ.Стотици са завършили висше образование - медицина,ЮФ в СУ, различни филологии, инженерни науки.Защо ти опонирам: Защото съм имал възможност достъп, до сухи факти и данни, точно с тази общност,- професионално.Данните бяха " конфиденциални" ,с достъп за определени служби от МВР,Прокуратура,Министерство на образованието.

    14:10 28.03.2026

  • 87 Кой лев бе

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Драги Сънародници":

    Да те питам тоя дето беше 3000 лв за долар и за да се спасим няхме във вакутен борд като трето разрядна африканска държава
    За тоя долар ли ревеш бе Шамшал.

    14:16 28.03.2026

  • 88 Цвете

    3 2 Отговор
    И ОЩЕ ЩЕ НАМАЛЕНИ, ЗАРАДИ МАФИЯТА, КОЯТО УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ. КОЛКО БИЗНЕСА БЯХА " ПРИВАТИЗИРАНИ " ЗАРАДИ ДВАМА, ТРИМА ДЕРИБЕИ? НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАВЯТ ДУМИТЕ НА ЕДИН ФРЕНСКИ ДИПЛОМАТ ЗА ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ. НЯМА ЗАПЛАТИ ЗА НОРМАЛНО РАБОТЕЩИТЕ, ЗА ПЕНСИИТЕ, КОИТО СА ВНАСЯНИ РЕДОВНО И КЪДЕ ОТЛЕТЯХА ПАРИТЕ НИ? В ДЖОБОВЕТЕ И БАНКИТЕ ЗАД ГРАНИЦА, НАЛИ? 🇧🇬🎃🐷👎🇧🇬🇧🇬🤔

    14:29 28.03.2026

  • 89 3 млн. българи са изгонени и избити в

    4 2 Отговор
    Демокрадцията от 1990г. до сега.

    Защото прирастта компенсира смъртността и при такава математика се вижда че останалите три милиона липсват тоест са напуснали страната или са избити от лошите управници и от управляващите партии факт.

    Коментиран от #95

    15:02 28.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Много ми тежи че ме изтри

    0 1 Отговор
    Но Той гледа убийците от горе и ги чака. Някои от тях вече се пренесоха там. За убийството се плаща цена. Рано или късно.

    15:20 28.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 И какво от това

    0 1 Отговор
    И какво като сме 6,4. Да не би да си въобразяваме че сме някакъв фактор. Нима Земята ще спре да се върти или ☀️ ще угасне. Дори и по времето на цар Симеон Велики и Иван Асен втори сме били фактор само в Европа., а останалите цивилизации удобно сме пропускали че съществуват. Просто един ден ПОСЛЕДНИЯ ще затвори вратата и ще загаси лампата.

    16:48 28.03.2026

  • 95 въпросче

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "3 млн. българи са изгонени и избити в":

    В кухата ти кратуна нещо дрънка ли въобще ?

    16:59 28.03.2026

