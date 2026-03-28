Шефът на НСИ: От почти 9 милиона населението ни вече е 6,4

България продължава да губи население, цели села остават без жители, а в същото време жилища се строят и остават празни. Пазарът на труда страда от недостиг на работна ръка, докато усещането за инфлация често се разминава със статистическите данни.
Това показват последните анализи на националната статистика за демографията, икономиката и начина на живот у нас. Гост в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" беше председателят на Националния статистически институт Атанас Атанасов.
В навечерието на избори темата за избирателните списъци отново излиза на преден план. Данните от преброяването често се сравняват с броя на имащите право на глас, което поражда въпроси за разминавания.
"НСИ няма никакви ангажименти към избирателните списъци. Всъщност имаше идея да се промени Изборния кодекс като идеята беше НСИ да прави списъци, но тази идея отпадна. Най-малкото поради това, че не е работа на НСИ да се занимава с избори. Ние сме независима институция, нашата работа е съвсем друга", отбеляза Атанасов.
Според данни от преброяването, например във Видин населението е около 70 000 души, докато имащите право на глас са повече. Това поражда съмнения, които обаче имат логично обяснение.
"Няма никакво разминаване. НСИ изследва колко е населението в страната. Включително чужденците, които се намират на територията на страната. Докато право на избор имат българските граждани по Конституция, които без значение дали се намират в самата страна или се намират в чужбина, те имат право да гласуват", поясни шефът на НСИ.
Очакванията са населението на България да остане около 6,4 милиона души, без съществени отклонения.
"Не мисля, че ще има някакво съществено отклонение от това число. Около 6 милиона и 400 хиляди", каза той.
Демографските процеси обаче са дългосрочни и трудно обратими:
"Демографските тенденции са изключително устойчиви. Те рядко могат да се променят бързо, така че тези тенденции продължават години на ред."
Спадът на населението започва още през 80-те години на миналия век.
"Демографската тенденция към намаляване на населението не е от вчера. Тя е от 1985 година, когато България имаше почти 9 милиона население", уточни Атанасов.
Освен ниската раждаемост, влияние оказват и миграционните процеси:
"Разбира се, за тези години една част от населението мигрира в чужбина. Друга част има вътрешна миграция най-вече към по-големите градове, включително София."
Данните показват сериозни регионални дисбаланси. В някои области населението намалява драматично.
"Например, населението на Видин между последните две преброявания, т.е. само за 10 години, беше намаляло с една четвърта. Смолян, въпреки че е областен град, в момента населението е около 24 хиляди."
Картината в страната е още по-показателна, когато се погледнат малките населени места.
"В България има малко над 5200 населени места. Голяма част от тези населени места са обезлюдени. Ще дам един пример – почти 200 населени места в България, въпреки че са със статут на населено място, нямат нито един жител."
Вътрешната миграция е ясно изразена – хората се насочват към големите градове.
"Винаги има към по-големите населени места миграция. Нормално е. Освен към София, към Пловдив, към Варна, разбира се. Бургас дръпна последните години също много."
Днес едва около една четвърт от населението живее в селата.
Демографската структура показва и превес на жените:
"Нормално е, че жените са повече… Всъщност в България повече от 7 години е разликата между продължителността на живота на мъжете и на жените. На 100 мъже се падат около 108 жени", обясни Атанасов.
Въпреки намаляващото население, строителството в страната продължава да расте:
"Има голяма част от новото строителство, което всъщност е празно."
Причината е в начина, по който българите спестяват и инвестират:
"Един от малкото варианти е да спестявате в България, да инвестирате в недвижими имоти… затова хората в България инвестират в недвижими имоти", каза той.
Една от най-обсъжданите теми остава инфлацията и усещането за нея:
"Ние мерим инфлацията на всичките 6 400 000 души в България, а не мерим инфлацията на отделният човек… всеки човек е индивидуалност и всеки човек е различен. Затова личната инфлация е различна от инфлацията, която е средна за цялата държава", обясни шефът на НСИ.
Делът на разходите за храна постепенно намалява – индикатор за повишаване на жизнения стандарт:
"В момента е под 30% делът, който домакинствата харчат за храна… В 90-те години е достигал до 50%."
Пазарът на труда се характеризира с ниска безработица и растящи заплати:
"В България има изключително нисък коефициент на безработица… в София почти няма безработица… имаме недостиг на работна сила", посочи Атанасов и допълни, че това води до значителни разлики в доходите: "В София – 3500 лева при 2500 за страната."
Любопитен, но малко известен факт е съществуването на хора без гражданство:
"По оценки на ООН, в света съществуват над 10 милиона души, които нямат нито едно гражданство… Във България те са малко над 500 човека."
Данните очертават ясна картина – България продължава да се сблъсква с демографски спад, регионални неравенства и икономически противоречия, но и с признаци на постепенно повишаване на жизнения стандарт и активен пазар на труда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:49 28.03.2026
2 Евроатлантик
Коментиран от #25, #58
10:50 28.03.2026
3 Ефектът на бумерангът
10:50 28.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 поКУРко
10:52 28.03.2026
7 Пийпинг ТОМ
10:53 28.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Читател
10:54 28.03.2026
10 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
10:54 28.03.2026
11 Продажната сган
До коментар #5 от "срамГолям":Унищожи 1300- годишна държава. Това е положението. Защо народът търпи всичко това???
Коментиран от #17, #23, #27, #40
10:54 28.03.2026
12 дядо дръмпир наточи мачетето...
10:54 28.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фотографа
10:55 28.03.2026
15 Клаус Шваб
Коментиран от #45
10:55 28.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Де6или, повече от 80%
До коментар #11 от "Продажната сган":Защото е пр0ст.
10:56 28.03.2026
18 Този се прави на ударен
10:57 28.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 населението
10:58 28.03.2026
21 смешници стъкмисти 2.7% та влезнахме в
лъжци
Ние мерим инфлацията на всичките 6 400 000 души в България
10:59 28.03.2026
22 ООрана държава
11:02 28.03.2026
23 Герп боклуци
До коментар #11 от "Продажната сган":И ко като си на 1300 години? Най големите оръфляци в европа, по добре си трай
11:03 28.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха ха
До коментар #2 от "Евроатлантик":По-добре кучета и котки, отколкото да раждат роби дето да ги мачка пребоядисаната мафия на Радев.
Коментиран от #37, #69
11:05 28.03.2026
26 стрина Мита
Коментиран от #28
11:07 28.03.2026
27 Рисп
До коментар #11 от "Продажната сган":Това за 1300 години държава е мит. Нямало е такава държава. Имаме някаква автономна област изцяло зависима от Москва на по мялко от 150 години.
Коментиран от #30, #35, #47
11:07 28.03.2026
28 Бисмут
До коментар #26 от "стрина Мита":Обезлюдени защото от 100 години селинджъра се изселва в града. При нас преди улиците бяха празни, сега денонощно е фраш. Чак от Варна ми идват.
Коментиран от #51
11:09 28.03.2026
29 Тити
11:09 28.03.2026
30 Пичага
До коментар #27 от "Рисп":Пич, ние сме дали езика и вярата на руснаците, каква зависимост на България от Русия говориш през вековече ? Вие май сте учили в евроатлантическо училище, от тук си личи интелектва ви на силов застраховател с три букви.
11:14 28.03.2026
31 Истината
Коментиран от #68
11:19 28.03.2026
32 Дааа
11:23 28.03.2026
33 ОТКРИ "АМЕРИКА"
11:24 28.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Сляп си
До коментар #27 от "Рисп":БГ е изцяло колония на епщайните. Ама такива говорят постоянно други глупости...
11:33 28.03.2026
11:36 28.03.2026
37 Евроатлантик
До коментар #25 от "Ха ха":Всички знаят че дъщеря ти няма опасност да роди !:)
11:36 28.03.2026
38 Набор 49
11:36 28.03.2026
39 ОТВОРЕТЕ ОЧИТЕ СИ
11:37 28.03.2026
40 Обаче уточнявай!
До коментар #11 от "Продажната сган":Коя е продажната сган? Кога започна демографската криза? Пред 1985 г. Защо започна? Защото през 50-те години лишените от земята си селяни масово се юрнаха към градовете заради твърдите заплати там. По същото време трудодните в ТКЗС са били 40 стотинки на ден! В градовете обаче се получава жилищна криза вследствие на този наплив. Как се правят още деца, след като съпрузите плащат наем за 1 стая или таванче и в същото помещение, при тях, спи първородното им дете? Към всичко това прибави и мизерните заплати давани на начинаещите млади висшисти. До 40-годишна възраст той не може да си осигури нито прилична заплата, нито самостоятелно жилище. Печели колкото да изхрани себе си, живеейки в дома на остарелите си родители.
С две думи, престъплението срещу българската нация, наречено демографска криза, започна по времето на социализма и продължи с пълна сила след това. Каква беше причината след 10-и ноември? Масово се затваряха промишлени предприятия, защото СССР вече не изкупуваше некачествените ни стоки. После, при приватизацията, другарите унищожиха и печелещите предприятия, за да ги нарежат за скраб. И не обвинявайте за това Иван Костов. Във всеки район имаше предварителна договорка кои предприятия да приватизират червените другари и кои да са за сините.
По селата пък ентусиазмът от първите години след връщането на земята беше попарен от пълчищата индуси, които не допуснаха собственикът да прибере реколтата освен ако няма възможност да наеме въоръжена охрана
Коментиран от #64
11:37 28.03.2026
41 Продължение на 40
Така че, днешната демографска криза е резултат от дебилната червенушковска вътрешна политика, която съсипа България.
Коментиран от #86
11:41 28.03.2026
11:43 28.03.2026
43 Стенли
11:44 28.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 гладомор
До коментар #15 от "Клаус Шваб":Той,гражданина Радев ши въ опрай.Точи секирата.Само гласувайте за олигархията.
11:49 28.03.2026
46 АКО !
ЩЕШЕ ДА МЕРИШ !
И ДВЕТЕ КРАЙНОСТИ !
НО !
ЯВНО !
НЕ СИ !
11:50 28.03.2026
11:50 28.03.2026
48 Факти
11:52 28.03.2026
49 Вече открито!
11:54 28.03.2026
50 Григор
Така е! Заедно с малцинствата сме толкова.Една шепа държава. Но това не пречи на тази държава със символична икономика да поддържа парламент от 240 депутати/ в Унгария са 199 при население от 10 милиона и при далеч по-добра икономика от българската/. Не пречи в полицията да продължават да работят хиляди пенсионери, а държавната администрация да е тотално раздута. Такива екстри не си позволява дори Германия, която има най-могъщата икономика в Европа.
11:59 28.03.2026
51 стрина Мита-2
До коментар #28 от "Бисмут":Къде ти идват от Варна,че ми стана интересно колега?Тази пуста улица има ли координати?
12:02 28.03.2026
52 Светът е широк
12:07 28.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 САНДОКАН
До коментар #16 от "Дориана":Модела на управление е Урсулски /бързо унищожение на народност и икономика/, а мутрите който си изброила са изпълнители .
12:15 28.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 зафир7685
12:18 28.03.2026
57 Робите на бай Тошо
12:23 28.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 разбор
12:28 28.03.2026
61 Не се учудвам
12:29 28.03.2026
62 Дааа, бе,
Коментиран от #70
12:31 28.03.2026
63 Факти
До коментар #59 от "Истината":Гледай една ощо по-брутална статистика за предиода 1944 - 1989 след като Германия е разделена и преди да се обедини отново:
Западна Германия: 39% (45 - 62,7 милиона)
Източна Германия -11% (18,5 - 16,4)
БЕЗ КОМЕНТАР. Победената Германия под американски ботуш расте с 39%, а под руски ботуш се свива с 11%.
12:34 28.03.2026
64 Не ми говори
До коментар #40 от "Обаче уточнявай!":Това са утопии, които разправяш. Явно си платен набор, наред 1989 г? Ние сме живяли тогава. Имаше работа и фабрики, заводи даже и в селата. Моето училище до 8-ми клас имаше тогава 240 ученици, всичките българчета. Днес е закрито още от 2010 г и има само две деца на ученическа възраст... От 240 до 2? Това не е отрицателна демография, това е катастрофа от национален мащаб. Демонокрацията просто силно ускори този процес. А колко струваше квартира на месец тогава? 20 лева плащах 1982 г. А заплатата ми беше 380 лева в индустрията. Колегите преди мен получаваха жилища от фирмата, ама си ги изплащаха. Който не иска да чака, можеше да отиде в строителството и за 2 г му дават 3-стаен, 4-стаен, ако са семейство с 2 деца. На сестра ми им дадоха тогава такова почти безплатно жилище, 4 стаен в Сф. (В началото на демокрацията те платиха около 8000 лева и стана тяхно) Аз бях още не семеен и не бързах да имам жилище. Кой днеска ще ти даде 4- стаен за 4000 евро в София???
Коментиран от #73
12:38 28.03.2026
65 Koтев
12:43 28.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ицо Багера
Цяло чудо е, ако имаме и 5,5 милиона тук. Още по - шокиращо е,ако направим разделение на социалните и възрастови групи.
12:46 28.03.2026
68 Точен
До коментар #31 от "Истината":Те са объркали цифрата, искали да напишат 5,5 милиона, а Бургас нарасна кат вкараха Житарово и другите, след тва пак зе да намаля.
Ама имам една надежда, младите индийци, узбеки, Шри Ланка и Непал може да обърнат баланса
12:47 28.03.2026
69 Да бе, Пеев кат иска
До коментар #25 от "Ха ха":Кой да му пълни гушата да си ги ражда ве
12:49 28.03.2026
70 Май са
До коментар #62 от "Дааа, бе,":По малко, към 1,5 милиона
12:50 28.03.2026
71 Драги Сънародници
Коментиран от #87
12:59 28.03.2026
72 Ако не вярвате на НСИ
13:05 28.03.2026
73 Дожаля ми за теб
До коментар #64 от "Не ми говори":Преди 1990 г. в България имше много промишлени предприятия, но колко бяха онези от тях, които работеха така, че да носят печалба? Създаваха се промишлени предприятия, за да има пролетариат. Преди ТКЗС селяните бяха собственици на земя, тоест можеха да се изхранват без да разчитат на държавата, а от такива хора комунистите се плашат най-много. СССРизкупуваше калпавата продукция на повечето ни заводи за да не фалират те, даваше ни и заеми, които после опрощаваше, та успявахме да поддържаме тези нерентабилни предприятия. Екологичната вреда от тях изобщо няма да коментирам.
Относно апартаментите, доста си сеобъркал. Масово се даваха гарсониери на семействата с 1 дете, двустайни взимаха тези, които имат повече от 1 дете. Цените също си ги забравил. Гарсониерите струваха по 10 000 лв едната, а 4-стайните - 24 000 лв. Масовата заплата беше около 200 лв и то чак след като направиш определен трудов стаж. В някои производства, вредни за здравето на работника заплатите наистина бяха по-големи. Но имаше и заплатички по 60, 80, 100, 120 лв /говоря за 80-те години/. Например, момиче, омъжило се веднага след завършване на гимназия и после минало курс за машинописка, получаваше 120 лв. Как се живее с такива пари?
Който не работи в предприятиеили другаинституция, осигуряваще ведомствени жилища, чакаше по 20 години да му дойде ред да си купи апартамент и пак комисия от ОФ преценяваше колко голямо да е то.
Коментиран от #84
13:11 28.03.2026
74 Знайте
Коментиран от #81
13:30 28.03.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 защото
13:41 28.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Жбръц
13:49 28.03.2026
81 Статистиката
До коментар #74 от "Знайте":Има ли тук някой, чиято баба и прабаба да не е имала котка? А пък са раждали по няколко деца. Майките ни, понеже живеят в апартаменти, а не в къщи с дворове и освен това са по цял ден на работа, нямат котки, но имат по едно дете.
13:50 28.03.2026
82 При бай Тодор
Има ли нужда от повече коментари защо е така?!
13:54 28.03.2026
83 От тях половината
14:03 28.03.2026
84 Всичко е верно.
До коментар #73 от "Дожаля ми за теб":Само цените не си ги уцелил Барни.Един апартамент струваше колкото една кола.Около 5000 лв.Твойте цени не са верни.Другото да.Да не говорим колко струваше секция пералня телевизор и какви връзки и рушвети трябваше.
14:08 28.03.2026
85 Лесно се оправя:
14:09 28.03.2026
86 Я у лево
До коментар #41 от "Продължение на 40":Я у лево,с тези елементарни измишлъотини.Тодор Живков,бил събрал от съседните държави,ромите? Толкова ли си елементарен за манипулиране?Точно при него,в държавата,уседналите роми ,преселници от векове тук(16-17 век) започват да се социализират.На принципа: или учиш,или работиш.Работа има за всеки, според образование и професионална квалификация.Иначе следва или интерниране( от града към селото),минимум за 5 г или " доброзорно" настаняване на работа.Не работи,след седмица му идва на гости кварталния.Защо,каква е причината? И следва поставен срок,да започне работа.Най -висок процент образовани роми е в този период - 1970-1990 г- над 86% са със завършено средно образование - предимно техникум или СПТУ.Стотици са завършили висше образование - медицина,ЮФ в СУ, различни филологии, инженерни науки.Защо ти опонирам: Защото съм имал възможност достъп, до сухи факти и данни, точно с тази общност,- професионално.Данните бяха " конфиденциални" ,с достъп за определени служби от МВР,Прокуратура,Министерство на образованието.
14:10 28.03.2026
87 Кой лев бе
До коментар #71 от "Драги Сънародници":Да те питам тоя дето беше 3000 лв за долар и за да се спасим няхме във вакутен борд като трето разрядна африканска държава
За тоя долар ли ревеш бе Шамшал.
14:16 28.03.2026
88 Цвете
14:29 28.03.2026
89 3 млн. българи са изгонени и избити в
Защото прирастта компенсира смъртността и при такава математика се вижда че останалите три милиона липсват тоест са напуснали страната или са избити от лошите управници и от управляващите партии факт.
Коментиран от #95
15:02 28.03.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Много ми тежи че ме изтри
15:20 28.03.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 И какво от това
16:48 28.03.2026
95 въпросче
До коментар #89 от "3 млн. българи са изгонени и избити в":В кухата ти кратуна нещо дрънка ли въобще ?
16:59 28.03.2026