Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
НСИ: Над 60% от бебетата са извънбрачни

НСИ: Над 60% от бебетата са извънбрачни

5 Май, 2026 09:04 549 9

  • бебе-
  • деца-
  • новородени-
  • нси-
  • извънбрачни деца

Най-малко бебета през изминалата година са проплакали в област Смолян – едва 410, следвана плътно от Видин с 439 новородени

НСИ: Над 60% от бебетата са извънбрачни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава трайната тенденция повечето българчета да се раждат, без техните родители да имат сключен граждански брак, съобщават от Националния статистически институт (НСИ) в своя годишен отчет за демографската статистика през 2025 година. От общо 50 241 живородени деца през изминалите дванадесет месеца, внушителните 30 847 са дошли на бял свят в семейства без законен съюз, докато общата раждаемост в страната отбелязва пореден сериозен спад.

През 2025 година броят на новородените у нас намалява с близо 6 процента, или с 3187 деца по-малко спрямо предходната година. Тоталният коефициент на плодовитост остава на ниво от 1,63 деца на жена, което е далеч от необходимите 2,1 за просто възпроизводство на нацията. Експертите на НСИ обясняват ситуацията категорично: "Негативната тенденция се задълбочава, тъй като населението във фертилна възраст намалява и се получава омагьосан кръг".

Към края на годината жените в репродуктивна възраст (15-49 години) са намалели с близо 11 000 души. Според независими активисти и анализатори, допълнителен демотивиращ ефект върху младите семейства оказва и правителственото решение за замразяване на обезщетенията за втората година от майчинството до 2028 година. В същото време смъртността остава висока с 99 479 починали, което води до отрицателен естествен прираст от минус 49 238 души за годината.

Най-малко бебета през изминалата година са проплакали в област Смолян – едва 410, следвана плътно от Видин с 439 новородени. На другия полюс традиционно остава област Сливен, която е абсолютен първенец с близо 12 деца на 1000 жители и коефициент на плодовитост от 2,43.

Зад тези рекордни цифри обаче стои специфична социална структура – средната възраст при раждане на първо дете в региона е едва 22,1 години, докато в столицата София тя достига 30,8 години. Броят на непълнолетните майки у нас остава значим социален проблем, като 2636 от децата през 2025 година са родени от жени под 18-годишна възраст.

Оперативните данни на Националната здравноинформационна система показват друга тенденция – близо 48% от ражданията в България се извършват чрез цезарово сечение, което е един от най-високите дялове в Европа.

Същевременно експерти обръщат внимание, че официалната статистика на НСИ обхваща само ражданията на територията на страната и не отразява пълната картина на българската нация. Анализаторът Боян Юруков посочва: "Официалните данни на НСИ не включват ражданията на българи в чужбина, което изкривява картината". Според изчисленията, децата на български емигранти добавят между 6 и 10 процента към реалния брой на новородените българчета всяка година.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айше Мюмюн, 12 годишна родилка от Сливен

    6 0 Отговор
    Нурмалнуй дай тъй щот само ний ромкити съ гижим зъ ръждаймустъ

    09:07 05.05.2026

  • 2 Роден в НРБ

    6 0 Отговор
    По-лошото е, че 60% не са българчета. Един ден когато порастнат българските деца ще им се наложи да чистят небългарите от държавата

    09:07 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    5 0 Отговор
    Какъв е % на новородените с майка от български произход?

    09:12 05.05.2026

  • 5 Фен

    4 0 Отговор
    НППтата биха желали 30-40 процента да са и от еднополови двойки, даже по-добре тройки.

    09:13 05.05.2026

  • 6 10 малки афроамериканчета

    4 0 Отговор
    А какъв е процентът на римските бебета, според НСИ?

    09:16 05.05.2026

  • 7 Мнение

    4 0 Отговор
    Не сключват брак за да получават помощи за самотни майки. Тази практика трябва да се преустанови.

    09:19 05.05.2026

  • 8 Стенли

    0 0 Отговор
    А и въпросът е и колко от тези бебета са етнически българчета

    09:22 05.05.2026

  • 9 Ако дават повече пари

    0 0 Отговор
    За вътребрачни бебета, процентът веднага ще се промени

    09:27 05.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове