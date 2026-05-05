НСИ: Над 60% от бебетата са извънбрачни

Продължава трайната тенденция повечето българчета да се раждат, без техните родители да имат сключен граждански брак, съобщават от Националния статистически институт (НСИ) в своя годишен отчет за демографската статистика през 2025 година. От общо 50 241 живородени деца през изминалите дванадесет месеца, внушителните 30 847 са дошли на бял свят в семейства без законен съюз, докато общата раждаемост в страната отбелязва пореден сериозен спад.

През 2025 година броят на новородените у нас намалява с близо 6 процента, или с 3187 деца по-малко спрямо предходната година. Тоталният коефициент на плодовитост остава на ниво от 1,63 деца на жена, което е далеч от необходимите 2,1 за просто възпроизводство на нацията. Експертите на НСИ обясняват ситуацията категорично: "Негативната тенденция се задълбочава, тъй като населението във фертилна възраст намалява и се получава омагьосан кръг".

Към края на годината жените в репродуктивна възраст (15-49 години) са намалели с близо 11 000 души. Според независими активисти и анализатори, допълнителен демотивиращ ефект върху младите семейства оказва и правителственото решение за замразяване на обезщетенията за втората година от майчинството до 2028 година. В същото време смъртността остава висока с 99 479 починали, което води до отрицателен естествен прираст от минус 49 238 души за годината.

Най-малко бебета през изминалата година са проплакали в област Смолян – едва 410, следвана плътно от Видин с 439 новородени. На другия полюс традиционно остава област Сливен, която е абсолютен първенец с близо 12 деца на 1000 жители и коефициент на плодовитост от 2,43.

Зад тези рекордни цифри обаче стои специфична социална структура – средната възраст при раждане на първо дете в региона е едва 22,1 години, докато в столицата София тя достига 30,8 години. Броят на непълнолетните майки у нас остава значим социален проблем, като 2636 от децата през 2025 година са родени от жени под 18-годишна възраст.

Оперативните данни на Националната здравноинформационна система показват друга тенденция – близо 48% от ражданията в България се извършват чрез цезарово сечение, което е един от най-високите дялове в Европа.

Същевременно експерти обръщат внимание, че официалната статистика на НСИ обхваща само ражданията на територията на страната и не отразява пълната картина на българската нация. Анализаторът Боян Юруков посочва: "Официалните данни на НСИ не включват ражданията на българи в чужбина, което изкривява картината". Според изчисленията, децата на български емигранти добавят между 6 и 10 процента към реалния брой на новородените българчета всяка година.