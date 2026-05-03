Новини
България »
Всички градове »
Доц. Сарийски: Данните на статистиката, меко казано, не кореспондират с това, което обикновеният човек вижда в джоба си

Доц. Сарийски: Данните на статистиката, меко казано, не кореспондират с това, което обикновеният човек вижда в джоба си

3 Май, 2026 17:30 1 076 27

  • григор сарийски-
  • данни-
  • статистика-
  • кореспондиране-
  • обикновен човек-
  • виждане

"За да добиете представа как се чувства обикновеният българин - защото често се коментира, че инфлацията била усещане, а не обективна тенденция - горещо препоръчвам да се погледне структурата на потреблението на основни хранителни продукти. За момента разполагаме все още само с данни за края на 2025 година, но те са достатъчно показателни“, добави експертът

Доц. Сарийски: Данните на статистиката, меко казано, не кореспондират с това, което обикновеният човек вижда в джоба си - 1
Снимка: Радио Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Създава се все по-силно недоверие у хората, тъй като данните на статистиката, меко казано, не кореспондират с това, което обикновеният човек вижда в джоба си. Това каза в предаването на Радио ФОКУС "България, Европа и светът на фокус“ с водещ Цоня Събчева доц. Григор Сарийски.

"За да добиете представа как се чувства обикновеният българин - защото често се коментира, че инфлацията била усещане, а не обективна тенденция - горещо препоръчвам да се погледне структурата на потреблението на основни хранителни продукти. За момента разполагаме все още само с данни за края на 2025 година, но те са достатъчно показателни“, добави той.

По думите му при положение, че за 2025 година "имахме инфлация около 4% и темп на доходите, който беше двуцифрен, т.е. беше от порядъка на около 11–12%, би трябвало да има ръст на потреблението. Нормално е човек, който в реално изражение получава повече пари, да харчи повече и съответно да потребява повече – само че не виждаме такова нещо“.

"При всички основни категории хранителни продукти виждаме по-ниско потребление в края на 2025 година, отколкото в края на 2024 година. Това не е потребление на население, чиито доходи реално се увеличават. И затова казвам, че има доста противоречиви елементи в оповестяването на данни за инфлацията, на които следва да се обърне много сериозно внимание“, обясни Сарийски.

Според него предизвикателствата пред новото правителство са доста, защото към края на месец март имаме рекорден дефицит за последните 8–9 години.

"Ако вземем чисто месец март, тогава трябва да се върнем още по-назад, за да видим съпоставимо увеличение на дефицита. Нормално е той да се увеличава при положение, че разходите нарастват изпреварващо. Примерно за първите три месеца имаме ръст на разходите с около милиард и деветстотин милиона, а приходите се увеличават едва с 1,4 милиарда. При такава динамика единственото, което може да се получи, е да дължите повече и повече пари, защото дефицитното харчене означава, че отнякъде трябва да вземате дълг, за да може да покривате разходите“, каза той.

По думите му България от началото на века е преминала през два такива периода. Единият е "Голямата рецесия“, последвана от дълга криза от 2009–2010 до 2014–2015 година, и по времето на пандемията или малко след нея – от 2020 година.

"На практика този период продължава и до момента“, добавя той.

"Неприятното е, че в условия, в които имате сравнително приличен растеж и няма някакви сериозни шокове, както беше през 2024–2025 година, можеше да се потърси вариант за консолидация, но такива мерки не бяха предприети. Последствията ги виждаме в момента – изпреварващо нарастване на разходите и, разбира се, на задлъжнялостта“, коментира Сарийски.

По думите му най-притеснително е, че увеличаваме задлъжнялостта към външните кредитори.

"Само за 12-те месеца до януари има увеличение на външния дълг с над една трета на годишна база – 35,8%, което е доста притеснително. Около 4 милиарда от увеличението се дължат на държавното управление, около 11 милиарда и 200 милиона грубо е увеличението на дълга на Централната банка, а остатъкът е при по-малките сектори“, отбеляза той.

Според доц. Сарийски голямото предизвикателство в момента е да не се "изпусне влакът“, защото все още имаме лукса на автоматичното увеличение на държавните приходи.

"В период, в който имате инфлация и съответно постепенен ръст на тези базови референтни индекси – независимо дали говорим за бюджета, или за финансовите институции – се получава импулс на изпреварващо нарастване на приходите. Само си представете приходите от данък добавена стойност при по-високи цени – вие автоматично получавате по-високи приходи и това би трябвало да улесни консолидацията. На практика обаче се получава точно обратното, защото разходите в момента нарастват още по-изпреварващо“, обясни той.

"Ако не се предприеме спешно ограничение на тези разходи, тенденцията ще продължи, а факторите изобщо не са в наша полза, защото съвсем скоро вятърът може да се обърне, ако се получи забавяне на инфлацията и съответно забавяне на постъпленията в бюджета“, добави доц. Сарийски.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    И те точно за това знаем, че ни пробутват пропагандна стъкмистика!

    Нищо де, ще огладнее народа и ще се научи! Ще почне да мисли!
    Празния стомах е голям учител!

    17:32 03.05.2026

  • 2 Цаца ама като кит

    11 2 Отговор
    На хартия българският чиновник е цар.

    17:34 03.05.2026

  • 3 статистика

    5 5 Отговор
    правена от българи не ми я хвали както и всичко останало...

    17:34 03.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стъкмистиката

    17 0 Отговор
    Ще спасява положението до едно време ...

    След това вече ще бъде безсилна !

    Когато очевидното стане факт вече всичко ще е ясно .

    Истината винаги намира начин да победи лъжата .

    17:37 03.05.2026

  • 7 Пич

    19 1 Отговор
    Управляваха ни крадливи гнусни измамници!!! Лежеха народа в очите, че сме готови за еврото!!! Лъжеха народа в очите, че нищо няма да се промени, освен валутата!!! Сега пък директно го обиждат, че бил пр ост, защото нямало инфлация, а усещане за такава!!! Да се надяваме, че новите ще пратят тази zган в историята!!! И в затвора...

    Коментиран от #8

    17:37 03.05.2026

  • 8 ЪХЪ

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Надай се.От едно котило са.

    17:39 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горски

    14 0 Отговор
    Заплати на военни и полицаи бяха увеличени миналата година със 70% по предложение на бившия министър на МВР и депутат от ДПС Калин Стоянов и гласувани от ГЕРБ - ИТН - БСП и ДПС. За година сектор сигурност излиза на държавния бюджет над 8 милиарда лева. В същото време държавата е на дефицит. Разбираме да има излишък и да ги увеличават а те със заеми които ще плащат всички трудови хора които произвеждат. Видях преди дни в един форум че редови полицай се оплаква че взема с добавки ,извънредни и пари за храна и дрехи общо 3600 евро което според него не е достатъчно. Колко от вас тук вземат 7000 лева? Единствени миналата година от коалицията ПП/ДБ настояваха увеличението да е с 10 а не 70% и Калин Стоянов публикува снимки на народните представители от ПП/ДБ с текст - Запомнете тези хора. Те гласуват против за увеличението на заплатите на полицаи и военни със 70% което заслужават.

    Коментиран от #24

    17:50 03.05.2026

  • 11 Ахааа

    12 0 Отговор
    Знаете ли, че например в Гърция, вкараха шефа на статистиката в затвора! А у нас, очевидно НСИ манипулира и лъже народа, излъгани най- брутално с фалшива статистика за да ни набутат насила в еврозоната ! Но , не е виновен, който яде баницата, а тези които му я дадоха- ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН....

    17:52 03.05.2026

  • 12 аха

    4 1 Отговор
    Доцента в ролята на момченцето което викнало "Царят е гол"

    17:55 03.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ааа

    9 0 Отговор
    Най-после един свестен анализатор да публикувате.

    17:57 03.05.2026

  • 15 Причините за поскъпването

    13 0 Отговор
    са основно 4: - 1. Въвеждането на еврото което се забелязва във всички страни.2. Това съвпадна с увеличаването на цената на петрола поради войната с Иран. 3. Сезонното повишаване цените на зеленчуците рано напролет. 4. Алчността на българските търговци и борсаджии на едро и дребно свикнали да ловят риба в мътна вода.

    Коментиран от #20

    17:59 03.05.2026

  • 16 Казуар

    0 7 Отговор
    Сарийски, Поглед инфо те направи вечна опозиция.

    18:00 03.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Имам фенерче за откриване на пестициди и химикали.Ще ти го дам да минеш по рафтовете във веригите и ще изпаднеш в ужас.

    18:03 03.05.2026

  • 18 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор
    Е как да вярвам като хипермаркетите и моловете са тъпкани с консуматори,най вече за плюскане...
    А идва и Гергьовден,така че духовното отдавна е отстъпило на материалното,презадоволени сме с простотия и пошлост...
    Нали гледате телевизии,там какво ви показват..

    18:05 03.05.2026

  • 19 НСИ

    6 0 Отговор
    Не само в ,,джоба си" ами и по етикетите на търговските щандове!
    Затвърди се курсът 1 евро = 1 лев...
    Това 1:2 ,забравете,както и че инфлацията е под 3%....

    Коментиран от #22

    18:10 03.05.2026

  • 20 Здравко

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Причините за поскъпването":

    Абсолютно съгласен. Само да допълня, че повече от 50 % от увеличенията в магазините се дължи на т.4

    18:13 03.05.2026

  • 21 Читател

    3 0 Отговор
    В клуба на богатите е така нали искахте евро ето ви евро.

    18:15 03.05.2026

  • 22 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "НСИ":

    Не е болка за умиране,вече претръпнахме пък и така ни се пада с една дума държавичката е на самотек и контролиран до някъде хаос..
    Свиквай,от край време е казано, краката според чергата,знаем две и двеста..

    18:17 03.05.2026

  • 23 ум царува, ум робува, ум патки пасе

    1 0 Отговор
    "Данните на статистиката, меко казано, не кореспондират с това, което обикновеният човек вижда в джоба си"

    Тази тенденция не е никак нова и ако някой не е разбрал става дума за това, че финансовите прихоходи отчетени от статистиката не достигат да джоба на обикновения човек. Спред официалната статистика към края на декември 2025 г. депозитите на домакинствата (и НТООД) достигат 107.076 млрд. лева, което представлява годишен ръст от 19.8%. Според данните на Националната статистическа служба делът на т.нар. работещи бедни е над 11%. Откъдето и да погледнем нещата никой не би повярвал, че общото количество депозити в България е свързано с работещите бедни или пенсионерите. Фактите обаче са си факти, а кой стой зад такава сума нека всеки сам си отговори. От друга страна производствения бранш и индустриалцте вечно реват за подпомагане от държавата, която сформира приходите си най вече от труда на бедните рабтници в материалната сфера. С други думи същите хора на които бизнеса ограбва труда се налага още веднъж да го финансират. В същото време, същите тези "обикновени хора" така са зомбирани, че ще си изкъсат главите един-друг не за да отстояват заедно общите си интереси, а интересите на една или друга политическа партия и нейния лидер. Как по този начин данните от статистиката да кореспондират с джоба на обикновените хора?

    18:18 03.05.2026

  • 24 Няма доволни

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Познавам майор,който след вдигане на заплатата,беше на протест против завладяната държава.Парите на военните ги вдигнаха,за да има желаещи да служат,защото нямаше.Това,че министър на ГЕРБ вдигна заплатите,не пречеше на някои хора, служещи в армията да го плюят от сутрин до вечер.

    18:20 03.05.2026

  • 25 123

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    А пътуваш ли приятелю. Явно не.Цената на билета Видин-София от 15евро вече е 20евро.Можеш ли да сметнеш увеличението, да не те мъча , то е 33 3%.Така че освем Лидл, се огледай и за останалите неща от живота.

    18:21 03.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Koй е казал?

    0 0 Отговор
    Кой е казал, че инфлацията била усещане, а не обективна тенденция? Името, датата, мястото на изказването? На всеки математически грамотен е ясно, че ако човеците могат да обхванат цялата картинка на информацията, няма да има нужда от усредняване и потребителски кошници.

    18:25 03.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол