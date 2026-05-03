Доц. Сарийски: Данните на статистиката, меко казано, не кореспондират с това, което обикновеният човек вижда в джоба си

Създава се все по-силно недоверие у хората, тъй като данните на статистиката, меко казано, не кореспондират с това, което обикновеният човек вижда в джоба си. Това каза в предаването на Радио ФОКУС "България, Европа и светът на фокус“ с водещ Цоня Събчева доц. Григор Сарийски.
"За да добиете представа как се чувства обикновеният българин - защото често се коментира, че инфлацията била усещане, а не обективна тенденция - горещо препоръчвам да се погледне структурата на потреблението на основни хранителни продукти. За момента разполагаме все още само с данни за края на 2025 година, но те са достатъчно показателни“, добави той.
По думите му при положение, че за 2025 година "имахме инфлация около 4% и темп на доходите, който беше двуцифрен, т.е. беше от порядъка на около 11–12%, би трябвало да има ръст на потреблението. Нормално е човек, който в реално изражение получава повече пари, да харчи повече и съответно да потребява повече – само че не виждаме такова нещо“.
"При всички основни категории хранителни продукти виждаме по-ниско потребление в края на 2025 година, отколкото в края на 2024 година. Това не е потребление на население, чиито доходи реално се увеличават. И затова казвам, че има доста противоречиви елементи в оповестяването на данни за инфлацията, на които следва да се обърне много сериозно внимание“, обясни Сарийски.
Според него предизвикателствата пред новото правителство са доста, защото към края на месец март имаме рекорден дефицит за последните 8–9 години.
"Ако вземем чисто месец март, тогава трябва да се върнем още по-назад, за да видим съпоставимо увеличение на дефицита. Нормално е той да се увеличава при положение, че разходите нарастват изпреварващо. Примерно за първите три месеца имаме ръст на разходите с около милиард и деветстотин милиона, а приходите се увеличават едва с 1,4 милиарда. При такава динамика единственото, което може да се получи, е да дължите повече и повече пари, защото дефицитното харчене означава, че отнякъде трябва да вземате дълг, за да може да покривате разходите“, каза той.
По думите му България от началото на века е преминала през два такива периода. Единият е "Голямата рецесия“, последвана от дълга криза от 2009–2010 до 2014–2015 година, и по времето на пандемията или малко след нея – от 2020 година.
"На практика този период продължава и до момента“, добавя той.
"Неприятното е, че в условия, в които имате сравнително приличен растеж и няма някакви сериозни шокове, както беше през 2024–2025 година, можеше да се потърси вариант за консолидация, но такива мерки не бяха предприети. Последствията ги виждаме в момента – изпреварващо нарастване на разходите и, разбира се, на задлъжнялостта“, коментира Сарийски.
По думите му най-притеснително е, че увеличаваме задлъжнялостта към външните кредитори.
"Само за 12-те месеца до януари има увеличение на външния дълг с над една трета на годишна база – 35,8%, което е доста притеснително. Около 4 милиарда от увеличението се дължат на държавното управление, около 11 милиарда и 200 милиона грубо е увеличението на дълга на Централната банка, а остатъкът е при по-малките сектори“, отбеляза той.
Според доц. Сарийски голямото предизвикателство в момента е да не се "изпусне влакът“, защото все още имаме лукса на автоматичното увеличение на държавните приходи.
"В период, в който имате инфлация и съответно постепенен ръст на тези базови референтни индекси – независимо дали говорим за бюджета, или за финансовите институции – се получава импулс на изпреварващо нарастване на приходите. Само си представете приходите от данък добавена стойност при по-високи цени – вие автоматично получавате по-високи приходи и това би трябвало да улесни консолидацията. На практика обаче се получава точно обратното, защото разходите в момента нарастват още по-изпреварващо“, обясни той.
"Ако не се предприеме спешно ограничение на тези разходи, тенденцията ще продължи, а факторите изобщо не са в наша полза, защото съвсем скоро вятърът може да се обърне, ако се получи забавяне на инфлацията и съответно забавяне на постъпленията в бюджета“, добави доц. Сарийски.
1 ДрайвингПлежър
Нищо де, ще огладнее народа и ще се научи! Ще почне да мисли!
Празния стомах е голям учител!
17:32 03.05.2026
6 Стъкмистиката
След това вече ще бъде безсилна !
Когато очевидното стане факт вече всичко ще е ясно .
Истината винаги намира начин да победи лъжата .
17:37 03.05.2026
7 Пич
8 ЪХЪ
До коментар #7 от "Пич":Надай се.От едно котило са.
17:39 03.05.2026
10 Горски
15 Причините за поскъпването
17 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Българин":Имам фенерче за откриване на пестициди и химикали.Ще ти го дам да минеш по рафтовете във веригите и ще изпаднеш в ужас.
18:03 03.05.2026
18 Софийски селянин,Пенсионер
А идва и Гергьовден,така че духовното отдавна е отстъпило на материалното,презадоволени сме с простотия и пошлост...
Нали гледате телевизии,там какво ви показват..
18:05 03.05.2026
19 НСИ
Затвърди се курсът 1 евро = 1 лев...
Това 1:2 ,забравете,както и че инфлацията е под 3%....
20 Здравко
До коментар #15 от "Причините за поскъпването":Абсолютно съгласен. Само да допълня, че повече от 50 % от увеличенията в магазините се дължи на т.4
18:13 03.05.2026
22 Софийски селянин,
До коментар #19 от "НСИ":Не е болка за умиране,вече претръпнахме пък и така ни се пада с една дума държавичката е на самотек и контролиран до някъде хаос..
Свиквай,от край време е казано, краката според чергата,знаем две и двеста..
18:17 03.05.2026
23 ум царува, ум робува, ум патки пасе
Тази тенденция не е никак нова и ако някой не е разбрал става дума за това, че финансовите прихоходи отчетени от статистиката не достигат да джоба на обикновения човек. Спред официалната статистика към края на декември 2025 г. депозитите на домакинствата (и НТООД) достигат 107.076 млрд. лева, което представлява годишен ръст от 19.8%. Според данните на Националната статистическа служба делът на т.нар. работещи бедни е над 11%. Откъдето и да погледнем нещата никой не би повярвал, че общото количество депозити в България е свързано с работещите бедни или пенсионерите. Фактите обаче са си факти, а кой стой зад такава сума нека всеки сам си отговори. От друга страна производствения бранш и индустриалцте вечно реват за подпомагане от държавата, която сформира приходите си най вече от труда на бедните рабтници в материалната сфера. С други думи същите хора на които бизнеса ограбва труда се налага още веднъж да го финансират. В същото време, същите тези "обикновени хора" така са зомбирани, че ще си изкъсат главите един-друг не за да отстояват заедно общите си интереси, а интересите на една или друга политическа партия и нейния лидер. Как по този начин данните от статистиката да кореспондират с джоба на обикновените хора?
18:18 03.05.2026
24 Няма доволни
До коментар #10 от "Горски":Познавам майор,който след вдигане на заплатата,беше на протест против завладяната държава.Парите на военните ги вдигнаха,за да има желаещи да служат,защото нямаше.Това,че министър на ГЕРБ вдигна заплатите,не пречеше на някои хора, служещи в армията да го плюят от сутрин до вечер.
18:20 03.05.2026
25 123
До коментар #4 от "Българин":А пътуваш ли приятелю. Явно не.Цената на билета Видин-София от 15евро вече е 20евро.Можеш ли да сметнеш увеличението, да не те мъча , то е 33 3%.Така че освем Лидл, се огледай и за останалите неща от живота.
18:21 03.05.2026
