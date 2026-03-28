Отложиха откриването на мотосезона в София за 2 май

28 Март, 2026 10:52, обновена 28 Март, 2026 10:55 1 432 46

  • мотосезон-
  • откриване-
  • софия

Причината са прогнозите за очаквани дъждове и лоши метерологични условия

Отложиха откриването на мотосезона в София за 2 май - 1
Снимка: БНР
Откриването на мотосезона в София, което трябваше да се случи днес, се отлага за 2 май. Причината са прогнозите за очаквани дъждове и лоши метерологични условия.

"Просто метеорологичните условия не позволяват да се проведе събитието. Дават го да е прекалено големи количества дъжд, както и във високите места сняг и предпочитаме безопасността, отколкото да се покажем 20 човека на мотори и да стане някоя беля. В момента преговаряме за новата дата.

Тя ще е 2 май, малко по-далечна поради предстоящите великденски празници, провеждане на избори и други събития, които са в столицата, маратони и така нататък. 2-5 май живи и здрави ще се съберем на определените точки, за да може да съберем повече хора и да стане по-весело", обясни в предаването "Хора, пътища, автомобили" по БНР Янчев от Сдружение "Софийски мотористи".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джохар

    9 6 Отговор
    Ще има ли комунистически вълци?

    11:00 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    20 6 Отговор
    Кога ще ги забраняваме моторетковците и тротинетковците?

    11:01 28.03.2026

  • 6 Кметя Терзиев

    19 1 Отговор
    В такъв случай...откриваме сезона със състезание с лодки.

    Коментиран от #13

    11:03 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Забелязано в...

    25 0 Отговор
    В чужбина, след дъжд,водата от улиците изчезва за 30 минути.В България...след дъжд...изчезват улиците за 30 минути.

    11:05 28.03.2026

  • 9 Тити

    18 4 Отговор
    Що бе бензина ли им се видя скъп?

    Коментиран от #17

    11:08 28.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мхм

    24 4 Отговор
    Това са високо рискови водачи, 2000 евро гражданска на месец да плащат

    11:14 28.03.2026

  • 12 Да задам въпрос

    13 0 Отговор
    Може ли да участвам с магаренцето и талигата. То не е толкова шумно и бързо но пък бензин не харчи.

    11:21 28.03.2026

  • 13 Пляс пляс

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кметя Терзиев":

    Ппидалити

    11:22 28.03.2026

  • 14 Тия да са визвън града

    18 4 Отговор
    Да си бръмчатна на воля без да пречат, аман от комплексари

    11:29 28.03.2026

  • 15 Хихихи

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Отлага се":

    Дано ти потрябват 😂

    11:30 28.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хммм

    5 3 Отговор
    Един дъжд да уплаши рокерите? По-скоро до 19-ти са забранени всякакви масови събирания, да не развалим схемите за изборите.

    12:12 28.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Герп боклуци

    11 2 Отговор
    Това е като гейпарада, вдига се излишен шум по улиците да си покажат на кой му е най широк ауспуха

    12:18 28.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Широк ауспух

    8 2 Отговор
    Брррръъъммммм бръм бръм брм, новия ♂️♂️ парад

    12:27 28.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами не

    11 2 Отговор
    Глупав ритуал! Отново искат да задръстват движението за цял ден! Не е нужно откриване на мото сезон! Нужно е мотористите да спазват правилата за движение, да не карат с превишена скорост и по осовата линия!

    12:37 28.03.2026

  • 32 Моарейн

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "Тормозят тия":

    Никакво уважение към индивиди, които тероризират цяло лято всяка нощ хората, защото са решили да си правят кефа и да си устройват гонки. Никакво уважение към тия, които смятат, че правилата не важат за тях и всички са им длъжни. Не им желая злото, но не мога да не съм доволна, че поне днес няма да бъдем подложени на тормоз. Не ми отговаряйте, не може да ме убедите, че заслужават друго освен гнева ми.

    Коментиран от #34

    12:46 28.03.2026

  • 33 Защо изтрихте номер 16 ?

    2 0 Отговор
    Заболя ви,че пише истината ли?

    12:47 28.03.2026

  • 34 Ами не е вярно

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Моарейн":

    Всеки заслужава уважение ,а на теб ти трябва малко повече бензин в кръвта и ще си над тия неща.Живот и здраве на всички!

    12:51 28.03.2026

  • 35 Ко речи?

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Точно! Повечето коментиращи":

    Ти може и да си толерантен, но те с какво ти отвръщат? Реторичен въпрос.

    Коментиран от #37

    12:52 28.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Вдигане на ръка

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ко речи?":

    И пускане на аварийките С това ми отвръщат и удоволствието е голямо ,повярвай ми!

    12:57 28.03.2026

  • 38 Моторист

    2 4 Отговор
    Аз не съм го закривал мотосезина.

    Коментиран от #44

    13:05 28.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гробар

    3 1 Отговор
    Да си пожелаем повече нагли моторджии да гушнат букета през 2026 за радост на нормалните граждани.

    13:20 28.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Защото

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Моторист":

    Карах със зимни гуми.

    13:25 28.03.2026

  • 45 Ако съм в задръстване

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "демократ":

    И видя моторист между колите старая се да се преместя на мах встрани и да му направя място ,а за подемниците що се отнася имам приятели с автосервизи и услугите не са проблем . 👍👍👍Жив и здрав и готин сезон да имаш!

    13:35 28.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

