Отложиха откриването на мотосезона в София за 2 май

Откриването на мотосезона в София, което трябваше да се случи днес, се отлага за 2 май. Причината са прогнозите за очаквани дъждове и лоши метерологични условия.



"Просто метеорологичните условия не позволяват да се проведе събитието. Дават го да е прекалено големи количества дъжд, както и във високите места сняг и предпочитаме безопасността, отколкото да се покажем 20 човека на мотори и да стане някоя беля. В момента преговаряме за новата дата.

Тя ще е 2 май, малко по-далечна поради предстоящите великденски празници, провеждане на избори и други събития, които са в столицата, маратони и така нататък. 2-5 май живи и здрави ще се съберем на определените точки, за да може да съберем повече хора и да стане по-весело", обясни в предаването "Хора, пътища, автомобили" по БНР Янчев от Сдружение "Софийски мотористи".