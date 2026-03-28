Горя покрив на кооперация в Свети Влас

Огън избухна на покрива на жилищна кооперация в Свети Влас. На мястото на инцидента са изпратени два екипа на пожарната и служители на полицията, които обезопасяват периметъра около горящата сграда.

Сигналът за огнената стихия първоначално придоби гласност чрез любителски видеоклипове, разпространени от очевидци в социалните мрежи. На кадрите ясно се виждат издигащ се гъст черен дим и високи пламъци.

По предварителни данни огънят е обхванал значителна част от покривната конструкция. Огнеборците работят по локализиране и пълно потушаване на огнището, за да не се допусне прехвърляне на искри към съседни постройки.

Към момента причините за възникването на пожара остават в процес на изясняване. Все още няма официална информация дали в сградата е имало хора по време на пламването и дали има пострадали лица. Предстои извършването на оглед след пълното загасяне на пожара.