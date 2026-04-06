Румен Радев: Българите еднозначно заявиха, че нямат доверие на политическата класа. Нейното време свърши

Българската олигархия е безскрупулна и си служи с черен пиар. Сега удрят по Копринков, помните, че преди удряха по Пламен Узунов, по Илия Милушев. Те бяха оправдани от съда. Осъдиха прокуратурата. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев в интервю пред Мартин Карбовски, цитиран от novini.bg.

Удряха по моето семейство, по моята съпруга, по покойния ми баща, дори по сина ми, когато не беше навършил пълнолетие. По този начин, дори когато няма нищо, те си го фабрикуват. Проблемът е, че медиите го възпроизвеждат – това е тяхната технология, подчерта той.

„Мога да кажа, че влизам много богат във властта. Моето имане е декларирано открито и честно в моята данъчна декларация. Нормално е след девет години в президентската институция и цял живот в служба на България в българската армия”, обяви Радев.

„Българите еднозначно заявиха, че нямат доверие на българската политическа класа. Нейното време свърши. Големият проблем на българската политика е, че много политици се опитват да се изградят като държавници, но трудно им се получава. Аз първо се изградих като държавник в една много важна, трудна и отговорна професия, в която залагаш здравето и живота си, и ги поставят в интерес на обществото и държавата, а не обратното”, изтъква лидерът на „Прогресивна България”.

„Към момента ние нямаме ясно изразен политически партньор, защото всички те по един или друг начин влязоха във вредни сглобки. ПП, специално, имат много грехове към България, за да ги припознаваме като коалиционен партньор. Ние знаем какво правят те в момента – опитват се да дискредитират българските избори, да внушат, че има външна хибридна намеса, да направят паралел с румънския модел, проблемът вече са го изнесли на ниво Европейски съюз”, стана ясно от думите на Радев.