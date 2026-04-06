Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Румен Радев: Българите еднозначно заявиха, че нямат доверие на политическата класа. Нейното време свърши
  Тема: Избори

6 Април, 2026 22:07 1 336 117

  • румен радев-
  • българи-
  • доверие-
  • политическа класа-
  • време

ПП, специално, имат много грехове към България, за да ги припознаваме като коалиционен партньор, коментира още лидерът на "Прогресивна България"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската олигархия е безскрупулна и си служи с черен пиар. Сега удрят по Копринков, помните, че преди удряха по Пламен Узунов, по Илия Милушев. Те бяха оправдани от съда. Осъдиха прокуратурата. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев в интервю пред Мартин Карбовски, цитиран от novini.bg.

Удряха по моето семейство, по моята съпруга, по покойния ми баща, дори по сина ми, когато не беше навършил пълнолетие. По този начин, дори когато няма нищо, те си го фабрикуват. Проблемът е, че медиите го възпроизвеждат – това е тяхната технология, подчерта той.

„Мога да кажа, че влизам много богат във властта. Моето имане е декларирано открито и честно в моята данъчна декларация. Нормално е след девет години в президентската институция и цял живот в служба на България в българската армия”, обяви Радев.
„Българите еднозначно заявиха, че нямат доверие на българската политическа класа. Нейното време свърши. Големият проблем на българската политика е, че много политици се опитват да се изградят като държавници, но трудно им се получава. Аз първо се изградих като държавник в една много важна, трудна и отговорна професия, в която залагаш здравето и живота си, и ги поставят в интерес на обществото и държавата, а не обратното”, изтъква лидерът на „Прогресивна България”.

„Към момента ние нямаме ясно изразен политически партньор, защото всички те по един или друг начин влязоха във вредни сглобки. ПП, специално, имат много грехове към България, за да ги припознаваме като коалиционен партньор. Ние знаем какво правят те в момента – опитват се да дискредитират българските избори, да внушат, че има външна хибридна намеса, да направят паралел с румънския модел, проблемът вече са го изнесли на ниво Европейски съюз”, стана ясно от думите на Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 радеф

    13 25 Отговор
    ще изкъртя мафията и олигархията сам с голи ръце гласувайте за мене българи!

    Коментиран от #6, #13

    22:10 06.04.2026

  • 2 големдебил

    41 19 Отговор
    Да Боташ,само на теб имаме доверие.Ти ше ни опраиш по-бързо и от царя,нали?

    Коментиран от #14, #110

    22:11 06.04.2026

  • 3 Някой

    38 15 Отговор
    Браво чорапа ще ни оправи с Др.Гергов и сие.

    Коментиран от #23

    22:11 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кой мy дpeмe

    15 3 Отговор
    на 26 април си купете символично марула 🥗 или банан 🍌 от кауфланд или лидл

    по случай 40 г юбилей от Чернобил и професионалния празник на всички сталкери ☢️

    Коментиран от #29

    22:12 06.04.2026

  • 6 Европеец

    30 11 Отговор

    До коментар #1 от "радеф":

    Защо пък да имаме доверие на теб Радев-изявения евроатлантик и Триморец, няма да говоря за ботуш....

    Коментиран от #33

    22:13 06.04.2026

  • 7 Пич

    23 7 Отговор
    Уволни си реторично неграмотните съветници!!! Написали са ти да кажеш, че не трябва да ти се има доверие, защото си от политическата класа!!!! Ти си военен, та не си разбрал, ама.......

    22:13 06.04.2026

  • 8 Мнение

    19 15 Отговор
    Румба, с 4 броя министри в правителството на Андрей ГЯуров, се превръщаш в съучастник на политическата мафия, която сружи на такива кото шорош!

    НЯМА НОРМАЛЕН И ИНФОРМИРАН БЪЛГАРИН, КОЙТО ДА ГЛАСУВА ДОБРОВОЛНО ЗА ГЕРБ, ДПС, ППДБ, ИЛИ ПБ (ПРОДЪЛЖАВАМЕ БОТАШ)!!!
    ЕВРОАТЛАНТИК ЛИ Е, НЯМА МЯСТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА НИ!!!

    22:13 06.04.2026

  • 9 Офф

    29 8 Отговор
    И какво, мислиш, че е дошло твоето време да ни водиш към блатата? Не си познал. Как могат руснаците да заложат на тоя куц кон!!!

    22:13 06.04.2026

  • 10 Виж сега,

    32 6 Отговор
    Имам чувството, че този е бил 9 години президент на луната и затова не е от политическата класа в България.Бива идиотия, ама пък чак толкова.......

    Коментиран от #34

    22:13 06.04.2026

  • 11 Дано

    22 1 Отговор
    Дано това е последния спасител, че на народа му писна от обещания. 36 години кражби и нацията ни , е на път да изчезне. 6 милиона население, от което 2.1 милиона пенсионери.

    Коментиран от #18, #41, #63

    22:13 06.04.2026

  • 12 ИНТЕРЕСНО

    11 3 Отговор
    С ШКОДА ЗА ТРИЙСЕ ИЛЯДИ ЛЕВА...БОГАТ...
    ТОЗ СЕ (........) С НЕСРЕТНИЦИТЕ И ОЗ МНО

    Коментиран от #49

    22:14 06.04.2026

  • 13 Мнение

    20 10 Отговор

    До коментар #1 от "радеф":

    Как по-точно ще я изкърти?!
    Като направи коалиция с тях ли?!
    Румен Радев е фалшив герой!

    Гласувайте с номер 8!!!

    22:15 06.04.2026

  • 14 Европеец

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "големдебил":

    Прав си....никати е именно за тия,които ще гласуват за Радев......а Защо ли отказва лидерски дебати, защото знае,че ще ги загуби,особено ако дебатира с Костадинов...

    Коментиран от #22

    22:16 06.04.2026

  • 15 1488

    6 2 Отговор
    дедо бе партиен секретар и дори на смъртното си легло повтаряше колко уникално просс добитьк е българина, и да бегам навън да уча, а като се върна да стана депутат, за да живея хубаво и на широко като него, щото българина вечно чака някой да му дьржи юздите, и че ако не е русия, ще е сащ

    22:16 06.04.2026

  • 16 Нехис

    18 7 Отговор
    Мунчо, ние и на теб нямаме доверие! Ти беше резидент 9 години, в които позореше България, както и 3 години управляваше чрез мунчовците си! Нима твоето синче не беше нарушило карантината? Нима твоят секретар не получи плик от един бивш корумпиран митничар?
    Казваш - съдът оправдал всичко? Е, според теб и съдът е корумпиран, не само държавата! Как да му вярваме тогава? Ти си против хартиеното гласуване, защото било манипулация, но ти беше избран с такова гласуване, плюс любезната подкрепа на Доган!

    22:17 06.04.2026

  • 17 Радев

    13 3 Отговор
    Шампоан 5 в 1 - за всеки по нещо, в София е евржендераст, в Свищов с Русия. Зад него не) олигарси Гергов Мраз баща и син Кипринката виден иконом, а и отломките на дементния доганец, вкл неприятната особа атиллла

    22:17 06.04.2026

  • 18 аман от дивотии

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дано":

    Ти няма ли да стигаш пенсионна възраст?Майка ти и баща ти на 40 години ли са?

    22:18 06.04.2026

  • 19 Хъхъ

    11 5 Отговор
    Този кратунковец пак забравя че ТОЙ е олицетворението което голяма част от българите не харесваме !
    Радев е очевадно слуга на ДПС-ГЕРБ ( ДС/КГБ )

    22:18 06.04.2026

  • 20 стига стари дъвки

    5 4 Отговор
    Този друго направи-ненаправи, но ако има над 10% най много без всякакви усилия да вкара Борисов или Пеевски, или и двамата в следващия кабинет, явно или поне задкулисно.С него никой няма да иска да се коалира, а сам няма да е в състояние да състави кабинет. Така Борисов и Пеевски остават най възможните коалиционни партньори на управляващите, които и да са те.

    22:20 06.04.2026

  • 21 Трябва

    9 4 Отговор
    да си много неадекватен, да се отделиш от политическата класа. Девет години на самотен остров ли беше този национален предател? Доказан корупционер и заробил ни с Боташ. Провал на изборите и вън от политиката путински продажник!

    22:20 06.04.2026

  • 22 големдебил

    16 8 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Не съм за Възраждане,но да,признавам че Коцето е 10 пъти по-умен от мунчо.При дебат,ботушов само ще мига като плъх в трици и няма да знае на кой свят е.

    Коментиран от #35, #36

    22:20 06.04.2026

  • 23 забравяш за

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Бенчо Бентлито
    където вози стопажии

    22:20 06.04.2026

  • 24 мунчо в затвора!

    4 3 Отговор
    Няма по-голяма олигархия от тая на мунчо, който е проклятието на България, но след като не може да направи правителство и се иде на нови избори, ще се оттече в канала.

    22:21 06.04.2026

  • 25 питам

    11 1 Отговор
    Чий е Крим

    22:21 06.04.2026

  • 26 бритчед ти от кои си

    8 2 Отговор
    Същата маскара яяя се махай

    22:21 06.04.2026

  • 27 кой мy дpeмe

    6 6 Отговор
    19ти април ще е новият 9ти септември
    🇧🇬 🇷🇺

    22:21 06.04.2026

  • 28 Браво на Радев

    12 11 Отговор
    Право куме в очи! Това е истината. Олигархията си има партии като ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС и наливат пари за лъжи и пропаганда, на които сме свидетели всички и всички виждаме как реват по няколко глупака, за няколко цента като мизерни цигани.

    Коментиран от #44, #64

    22:21 06.04.2026

  • 29 Никой не казва

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "кой мy дpeмe":

    Да си купиш Кричимска Ягода.....

    22:21 06.04.2026

  • 30 Анонимен

    12 3 Отговор
    Нямам думи за заблудите за измислиците за лъжите нямам думи Българи опомнете се не се оставяйте да ви мамят 10 години лежа в президенството а сега потрес съм

    22:22 06.04.2026

  • 31 Ъхъ!!!

    13 9 Отговор
    Защо обобщаваш бе, Боташко? Аз на тебе наистина ти нямам никакво доверие! Обаче на Асен Василев му имам доверие и затова ще гласувам с номер7!

    Коментиран от #86

    22:22 06.04.2026

  • 32 Неподписан

    11 3 Отговор
    Демек остава без парица,а като народен представител ще папка години още...

    Коментиран от #43

    22:22 06.04.2026

  • 33 мунчо в затвора!

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    мунчо е путински отпадъчен продукт, а не евроатлантик.

    22:22 06.04.2026

  • 34 Неподписан

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Виж сега,":

    Демек остава без парица,а като народен представител ще папка години още...

    22:23 06.04.2026

  • 35 ЛОШО е

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "големдебил":

    НО се държи за шлифера на ББ

    22:23 06.04.2026

  • 36 Офф

    14 5 Отговор

    До коментар #22 от "големдебил":

    Той затова не смее да се яви. Няма дар слово никакво, понеже не е интелигентен. На всички речи по градовете едно и също, с накъсване и съскане. И така до безкрай. В реален дебат ще мига като плъх у брАшно и ще се види кухостта му

    Коментиран от #78

    22:24 06.04.2026

  • 37 хаха

    9 2 Отговор
    Това важи и за теб смотльо.

    22:24 06.04.2026

  • 38 ей най сетне

    4 3 Отговор
    ей най сетне един да е разбрал и да каже че само мъртвите гласуват и платените роми по принцип никой не гласуват освен мъртвите ако изчистят мъртвите от списъците няма да има дори сто хиляди гласували на тези избори ще е още по зле

    Коментиран от #54

    22:25 06.04.2026

  • 39 Развитие

    6 1 Отговор
    Вие сте държавникли това вече е прекалено 10 години сте държавен служител това е и с огромни облаги до живот за тази служба

    22:26 06.04.2026

  • 40 Тц,тц

    10 3 Отговор
    Вижда се,че човека е мегаломан! Не търпи нито критики,нито съвети. Излъчването е на доминиращ индивид.Мисля, че някои от сподвижниците вече са разочаровани.И ще се увеличават.. А Спасител пак няма да има.

    22:26 06.04.2026

  • 41 Неподписан

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дано":

    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота...

    Коментиран от #45

    22:26 06.04.2026

  • 42 ХаХаХа

    8 5 Отговор
    Странно изявление! Избирателите нямали доверие на политическата класа, затова зеленият чорап ще става политик!? С тези огромни суми от "дарения" за радев, как ще премахне корупцията. Никой не "дарява" десетки милиони, безвъзмезно! Дарените милиони са инвестиция в бъдещето на олигарсите, с които уж ще се бори тоя юнак.

    22:27 06.04.2026

  • 43 Никой не казва

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Неподписан":

    Никога няма да остане без пари...ще получава специална пенсия значително над максималната. Плевнелиева дава 2000 лева за фризьор.....

    22:28 06.04.2026

  • 44 Мнение

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Браво на Радев":

    Радев е същия като тях!
    Не случайно издигна Кирчо и Кокорчо в политиката!

    Събудете се докато е време!

    Коментиран от #53, #58

    22:28 06.04.2026

  • 45 мързеливите

    8 3 Отговор

    До коментар #41 от "Неподписан":

    и завистливи копейки не стават за нищо!!!

    22:28 06.04.2026

  • 46 а дано,ама надали

    6 3 Отговор
    тук мълчат кат риби за гюрю.Хвърчал с хеликоптер до родния град.А там даже не го посрещнал и един човек.А Илияна казала пред близки че не може да го диша тоя и неговото правителство.Предлагам да го каже и пред народа български.

    22:28 06.04.2026

  • 47 Благой от СОФстрой

    9 2 Отговор
    С идентична биография с тази на "путлера"(родители селяци, КПСС-КГБ)... (родители селяци БКП-БНА) зеленочорапника от селатаq!!!

    22:28 06.04.2026

  • 48 мунчо в затвора!

    12 2 Отговор
    Единственият възможен коалиционен партньор на мунчо е ППДБ, но той и по тях лае.С кой ще прави сглобка, като ще има 90 депутати?Ще върне мандата, ще ходим на нови избори и мунчо ще се оттече в канала, защото е най-отвратителният от всички.

    Коментиран от #57, #99

    22:29 06.04.2026

  • 49 Никой не казва

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "ИНТЕРЕСНО":

    Ще взима пенсия няколко пъти над максималната....специална...НЕ го мисли....9 години по 18000 лева на месец заплата е взимал..

    22:31 06.04.2026

  • 50 Смешник

    7 3 Отговор
    Абе Румба кажи най накрая окончателно чий е Крим А да казваш че е по принцип е украински а в момента е руски

    22:31 06.04.2026

  • 51 Пловдив

    3 1 Отговор
    Глупости на търкалета!

    22:31 06.04.2026

  • 52 Някой да припомни

    10 1 Отговор
    Някой да припомни на другаря, който ‘не е от политическата класа’ колко служебни правителства лично той е наредил.

    22:31 06.04.2026

  • 53 Там и за теб пишеше

    2 13 Отговор

    До коментар #44 от "Мнение":

    Троленето е типичен пример на отпадъка ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Браво на Радев., Тази из мет няма място сред нас.

    Коментиран от #65

    22:31 06.04.2026

  • 54 А кой ЦВ ЦВ

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "ей най сетне":

    Цвъки Цветанов му направи схемата на Бойко Борисов с мъртвите души и каза , че Бойко е неблагодарник, в едно интервю и почти се изпусна. Списъците не се чистят, защото служат на герберите.

    22:32 06.04.2026

  • 55 БЪЛГАРИНЪТ

    7 1 Отговор
    Еййй мистър еднолично служебно правителство колко пъти ти и Копринков с Румен Петков и царя моделирахте ??? Защо чак сега реши ,че можеш да ни излъжеш отново и да ни пържиш на бавен огън до последно !!! Няма кой да ти даде гласове за да управляваш с Асет бани ,Петков и царя ????!!! По -добре се примири и стой в парламента като опозиция

    Коментиран от #103

    22:33 06.04.2026

  • 56 Хаха

    8 2 Отговор
    Тоя като говори и сам не си вярва. Но медиите и социологическите агенции са впрегнати да му лъскат имиджа. Когато неговите служебни правителства и протежета му от ППДБ управлявах цените скочиха тройно и тогава си мълчеше и нищо не каза за галопиращи те цени. Да не говорим как ни загроби за 13 години напред и над 6 милиарда евро с договора с Боташ.

    22:33 06.04.2026

  • 57 Какъв партньор

    7 4 Отговор

    До коментар #48 от "мунчо в затвора!":

    са шарлатани, измамници и долни лъжци като ПП и ДБ, създадени от олигархичният кръг капитал?

    Коментиран от #62

    22:34 06.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Удри

    9 3 Отговор
    Радев сега можеше да има много добър резултат, но се компрометира с далаверите на Копринков и Узунов, Боташ, ППДБ и олигарсите, които в момента са зад него.

    22:35 06.04.2026

  • 60 Опа

    3 3 Отговор
    Радев разбира от Пауър поинт. Ще оправи нацията и ще вдигне заплатите на всички. Ще намали и цените по магазините.

    Коментиран от #68

    22:37 06.04.2026

  • 61 И този форум

    3 10 Отговор
    го налазиха евро-антлантическите тролове. Няма да помогне на изборите. Хората не са глупави.

    22:38 06.04.2026

  • 62 мунчо в затвора!

    9 3 Отговор

    До коментар #57 от "Какъв партньор":

    А с кой друг ще се сглоби мунчо, като и Тиквата, и Шиши, и Копейкин го мразят, а дори и убиецът на котки Зарков да влезе, няма да стигнат гласовете?мунчо няма да направи правителство и това е ясно.

    Коментиран от #67, #109

    22:38 06.04.2026

  • 63 Да попитам само

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дано":

    Пич, ти имаш 10 деца ли, та да допринесеш за опресняването на нацията ни? Не, нали. Нито деца, нито работа, нито жена имаш. И данаци сигурно не плащаш, защото си на помощи, плащани от всички работещи. Пенсионерите са работели 40 години, за да хранят такива като теб, а за пенсиите им....... и клошар не би завидял.

    Коментиран от #101

    22:39 06.04.2026

  • 64 Кое браво чибар чака го участта на ИТН

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Браво на Радев":

    Радостин Василев точно каза тази вечер -
    По думите му най-голямата му мотивация била „да изчегърта модела на ГЕРБ“, затова се съгласил да се присъедини към „Има такъв народ“ (ИТН).

    „Ние сме го желаели хората, които бяхме ангажирани с проваления проект на Трифонов, но вътрешно той не го е желаел, екипът му е бил на съвсем друго мнение. Бях поканен в ИТН от един журналист – Крум Савов, да подготвим програма за спорта и правосъдието, защото с кастингите на Слави Трифонов не са успели да съберат достатъчно качествени хора“, каза Василев.
    Повярвал на чалгаря че иска да чегърта боко а всъщност е негов проект.

    Коментиран от #74

    22:39 06.04.2026

  • 65 Копейкин

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Там и за теб пишеше":

    Ти така ли се роди или после изпростя?

    Коментиран от #70

    22:39 06.04.2026

  • 66 Новият "цар" Радев, поредния "спасител"

    12 1 Отговор
    Румен Радев, който е "чисто нов" претендент за властта, е назначил 7 служебни правителства!!!
    Тези 7 правителства са управлявали 780+ дни или 2 години и 3 месеца!

    Ако за 9 години президентство и 2 години изпълнителна власт още не сте разбрали кой е Румен Радев, с кого е свързан и чии интереси обслужва, значи сте средностатистически наивник, без грам критично мислене, който никога няма да излезе от кръга, в който се върти като пумпал!

    Хората предпочитат хубавата лъжа, пред горчивата истина, затова сме на това дередже! Докато народът не се събуди, спасение няма да има.

    22:40 06.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Опа":

    И Мунчо ли ще прави магазини за хората 🤣

    22:41 06.04.2026

  • 69 Сет

    5 0 Отговор
    Вие сте част от тази политическа каша ,много клишета в празните ви думи .

    22:42 06.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 1488

    4 2 Отговор
    19ти април ще е новият 9ти септември !!!

    ще има всенародни тържества, манифестации и
    пионерски строеве по случай встъпването в
    длъжност на кримчо чорапа с юмручето и ушите,
    дето са големи щото митрофанова ги е дърпала

    🧦✊👂🇷🇺

    22:43 06.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Трола е жалко нещо

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Кое браво чибар чака го участта на ИТН":

    Троли и не ме гнуси. Не се занимавай с отпадъци!

    Коментиран от #92

    22:43 06.04.2026

  • 75 Наборе

    6 2 Отговор
    Наборе,щях да ти повярвам,че нямаш нищо общо с политическата класа,ако беше слязъл от самолета вчера,ама ние те наблюдаваме с интерес от 9 години, и много наши връстници ненавиждахме комунизма заради лъжите и измамата . А ти беше дори делегат на последния конгрес на БКП. Ами вярвай си колкото искаш в митове и легенди,само че без мен...

    22:43 06.04.2026

  • 76 Така е

    1 7 Отговор

    До коментар #73 от "мунчо в затвора!":

    Тролея е отпадък. Затова го ползват за парцал. Браво на Радев, че изкара отпадъка!

    Коментиран от #79, #82, #98

    22:44 06.04.2026

  • 77 Пъшо

    1 2 Отговор
    Преди много време имаше виден автокрадец из североизтока със същото име . МК

    22:45 06.04.2026

  • 78 ?????

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "Офф":

    Не че няма дар слово, а няма мисъл под фуражката. Не знае какво да каже. Ако накой му свие листчето с напърфюмираната реч, написана от дрът ком. секретар, ще зацикли и ще запелтечи.

    Коментиран от #83

    22:45 06.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Гуру Гарабед

    7 2 Отговор
    То и на теб нямаюе доверие зелен чорап.

    22:47 06.04.2026

  • 81 колис

    3 2 Отговор
    Радеф ако протегнеш ръка към ппдб,герб,праслан,и предадеш народа и с изтребител няма да можеш да избягаш.Стагай си каишите и си опичай акъла,не се превръщай в предатвл като трифуноф.

    Коментиран от #88

    22:47 06.04.2026

  • 82 мунчо в затвора!

    7 2 Отговор

    До коментар #76 от "Така е":

    Няма по-голям отпадък от мунчо и само отпадъци като него могат да се кланят на това нищожество.

    Коментиран от #85

    22:47 06.04.2026

  • 83 Парпоряга

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "?????":

    Това е напълно вярно. Затова му суфлират

    22:48 06.04.2026

  • 84 Констатация

    0 4 Отговор
    Вярно е, българина не вярва на политиците, но уважава Мафията, и така вече 35 години....

    22:48 06.04.2026

  • 85 Така е

    1 6 Отговор

    До коментар #82 от "мунчо в затвора!":

    Тролея е отпадък. Затова го ползват за парцал боклуци като ПП, ДБ, ГЕРБ, МЕЧ. Браво на Радев, че изкара отпадъка!

    22:48 06.04.2026

  • 86 Ти па

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ъхъ!!!":

    От трън та на глог! От магаре - на катър!

    22:49 06.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 мунчо в затвора!

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "колис":

    Пич, а с кой ще направи коалиция, ако не с тях?С Копейкин ли?Ама и той не го ще,и показа, че върши държавна измяна, като се предлага на Ердоган.Или бълнуваш,че мунчо ще има 125 гласа?Няма никоя партия, с която да се сглоби, и ще върне мандата като палячо.

    22:50 06.04.2026

  • 89 Така е

    1 5 Отговор

    До коментар #87 от "мунчо в затвора":

    Тролея е отпадък. Затова го ползват за парцал боклуци като ПП, ДБ, ГЕРБ, МЕЧ. Браво на Радев, че изкара отпадъка!

    22:51 06.04.2026

  • 90 Патев

    5 0 Отговор
    Голяма дилема. С кои от всичките социалисти комунисти милионери да се коалирам ,че то по-шарени от Великденски яйца . Много са ,богати и по-от Него ,олигархи,ДС и ВКР родове ,но много алчни и продажно подли. С кои ?

    22:53 06.04.2026

  • 91 Фарфалюлю

    6 2 Отговор
    На човек подписал договор за милиарди без клаузи за прекратяване или предоговаряне не трябва да се вярва. Той е или изключително глупав,или обслужва чужди интереси. Това казва всичко за зеления чорап. Другото е дъвка за наивни пенсионери. Електората на чорапа е съставен от пенсионерските отломки на бсп и изхождане. Евтин измамник е радев. По лъжите ще го познаете

    Коментиран от #94

    22:53 06.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 България

    6 1 Отговор
    България има нужда от промяна,но човекът на промяната не си ти. Може би ще дадеш някакъв импулс,но промяната предстои. Няма да стане със стари червени муцуни...

    22:55 06.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ддд

    3 0 Отговор
    Мунчо, а си направил правителство, до края на първата година, ще те плюят още повече, от когато беше президент. Само сто и гледай.

    22:56 06.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ааааа........

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "мунчо в затвора!":

    90 мандата!? Ти подценяваш българския избирател. То, вярно че няма значение как българинът гласува, а е важно кой ще брои листчетата, но пък чак 90 кратуни да вкара в парламента........

    22:57 06.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Мъка мъка

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Да попитам само":

    Дал съм ти пример, с броя пенсионери, защото сме държавата с най-малка продължителност на живота , в Европа. Нашите пенсионери, не достигат масово, над 80 годишна възраст. Също сме първи по смъртност, на сърдечно съдови заболявания и рак. Като събереш 1 +1 , логиката ти светва, че ще се топим с още по-бързи темпове, идните години. Годините си минават, а живота в най-бедната държава, на ЕС - България, е неблагоприятен, за издръжка на многочислено семейство. Ако продължават, да ни управляват крадци, без мисъл, за развитие на икономиката, високи заплати, добавки за второ и трето дете, както направи Унгария и има резултати, изчезваме и без народ, няма държава. Не съм дал броя пенсионери, с лошо, просто след 65 годишна възраст (на толкова се пенсионират мъжете), колко още ни остава на този свят , особенно за статистиката в България?

    Коментиран от #105

    23:00 06.04.2026

  • 102 Е узунката

    3 1 Отговор
    си беше мошеник от всякъде!

    23:04 06.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Гласът

    4 1 Отговор
    Еж....па тоя,... изборите не са минали...а дава оценки вече... Национален ПРЕДАТЕЛ...

    23:07 06.04.2026

  • 105 Съгласен!

    5 0 Отговор

    До коментар #101 от "Мъка мъка":

    Грешно съм те разбрал, сори! Само примерът с Унгария не ми допадна, ама карай :) Тая хубава държава /Унгария/ пред последните години много я закъса. Бил съм в много великолепни градове по света, но Будапеща ми е един от най-любимите. Та затова ме е жал за тия свестни хора.

    23:12 06.04.2026

  • 106 Страхливец

    4 1 Отговор
    Страхливец 1 брой. Защо не се явиш да диспут с Асен Василев, а ходиш при тая подлога Карбовски? Много бързо ще оттичеш в канала. Чичо Руменеееее. Почвам да си мисля , че работиш за Шиши

    Коментиран от #107, #111, #112, #114

    23:16 06.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Горски

    1 2 Отговор
    Борисов е поне 3 стъпала по- ниско от Румен Радев по интелект, морал и политически ценности. От тук произтичат агресивните атаки на Борисов към всеки опонент , който го превъзхожда.Това агресивно популистко поведение е типично за представителите на ГЕРБ/ СДС, които са изнервени, че властта им се изплъзва и заедно с това завладяната държава.

    23:22 06.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 само да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "големдебил":

    Защо защитниците на мунчо които цвъкат минуси,почти никога нямат коментари защо аджеба ги цвъкат?Какви са основанията им за това?Толкова си можете ли?

    23:26 06.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 иис

    4 1 Отговор
    Факт е че лицето Румен Радев е в дъното на раздора в българското общество. Той доброволно стана говорител на организираната престъпност в България. Превърна омразата и злословието в свой запазена марка. Това само затвръждава моята вяра в ГЕРБ.

    23:37 06.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Кукувица

    5 1 Отговор
    Радев е кукувица. Винаги се опитва да се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    23:47 06.04.2026

  • 116 Позор

    5 0 Отговор
    Радев е позор.
    Той е за затвор.

    23:51 06.04.2026

  • 117 Ани

    0 0 Отговор
    Черния оркестър. Преживяхме Ви 10 години ще Ви преживеем още веднъж и ще Ви впишем в най-срамните години на Българската история.

    23:56 06.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол