Румен Радев: Българите еднозначно заявиха, че нямат доверие на политическата класа. Нейното време свърши

Българската олигархия е безскрупулна и си служи с черен пиар. Сега удрят по Копринков, помните, че преди удряха по Пламен Узунов, по Илия Милушев. Те бяха оправдани от съда. Осъдиха прокуратурата. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев в интервю пред Мартин Карбовски, цитиран от novini.bg.
Удряха по моето семейство, по моята съпруга, по покойния ми баща, дори по сина ми, когато не беше навършил пълнолетие. По този начин, дори когато няма нищо, те си го фабрикуват. Проблемът е, че медиите го възпроизвеждат – това е тяхната технология, подчерта той.
„Мога да кажа, че влизам много богат във властта. Моето имане е декларирано открито и честно в моята данъчна декларация. Нормално е след девет години в президентската институция и цял живот в служба на България в българската армия”, обяви Радев.
„Българите еднозначно заявиха, че нямат доверие на българската политическа класа. Нейното време свърши. Големият проблем на българската политика е, че много политици се опитват да се изградят като държавници, но трудно им се получава. Аз първо се изградих като държавник в една много важна, трудна и отговорна професия, в която залагаш здравето и живота си, и ги поставят в интерес на обществото и държавата, а не обратното”, изтъква лидерът на „Прогресивна България”.
„Към момента ние нямаме ясно изразен политически партньор, защото всички те по един или друг начин влязоха във вредни сглобки. ПП, специално, имат много грехове към България, за да ги припознаваме като коалиционен партньор. Ние знаем какво правят те в момента – опитват се да дискредитират българските избори, да внушат, че има външна хибридна намеса, да направят паралел с румънския модел, проблемът вече са го изнесли на ниво Европейски съюз”, стана ясно от думите на Радев.
1 радеф
2 големдебил
3 Някой
5 кой мy дpeмe
по случай 40 г юбилей от Чернобил и професионалния празник на всички сталкери ☢️
6 Европеец
До коментар #1 от "радеф":Защо пък да имаме доверие на теб Радев-изявения евроатлантик и Триморец, няма да говоря за ботуш....
7 Пич
8 Мнение
НЯМА НОРМАЛЕН И ИНФОРМИРАН БЪЛГАРИН, КОЙТО ДА ГЛАСУВА ДОБРОВОЛНО ЗА ГЕРБ, ДПС, ППДБ, ИЛИ ПБ (ПРОДЪЛЖАВАМЕ БОТАШ)!!!
ЕВРОАТЛАНТИК ЛИ Е, НЯМА МЯСТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА НИ!!!
9 Офф
10 Виж сега,
11 Дано
12 ИНТЕРЕСНО
ТОЗ СЕ (........) С НЕСРЕТНИЦИТЕ И ОЗ МНО
13 Мнение
До коментар #1 от "радеф":Как по-точно ще я изкърти?!
Като направи коалиция с тях ли?!
Румен Радев е фалшив герой!
Гласувайте с номер 8!!!
22:15 06.04.2026
14 Европеец
До коментар #2 от "големдебил":Прав си....никати е именно за тия,които ще гласуват за Радев......а Защо ли отказва лидерски дебати, защото знае,че ще ги загуби,особено ако дебатира с Костадинов...
15 1488
16 Нехис
Казваш - съдът оправдал всичко? Е, според теб и съдът е корумпиран, не само държавата! Как да му вярваме тогава? Ти си против хартиеното гласуване, защото било манипулация, но ти беше избран с такова гласуване, плюс любезната подкрепа на Доган!
17 Радев
18 аман от дивотии
До коментар #11 от "Дано":Ти няма ли да стигаш пенсионна възраст?Майка ти и баща ти на 40 години ли са?
19 Хъхъ
Радев е очевадно слуга на ДПС-ГЕРБ ( ДС/КГБ )
20 стига стари дъвки
21 Трябва
22 големдебил
До коментар #14 от "Европеец":Не съм за Възраждане,но да,признавам че Коцето е 10 пъти по-умен от мунчо.При дебат,ботушов само ще мига като плъх в трици и няма да знае на кой свят е.
23 забравяш за
До коментар #3 от "Някой":Бенчо Бентлито
където вози стопажии
24 мунчо в затвора!
22:21 06.04.2026
25 питам
26 бритчед ти от кои си
27 кой мy дpeмe
🇧🇬 🇷🇺
28 Браво на Радев
29 Никой не казва
До коментар #5 от "кой мy дpeмe":Да си купиш Кричимска Ягода.....
30 Анонимен
22:22 06.04.2026
31 Ъхъ!!!
32 Неподписан
33 мунчо в затвора!
До коментар #6 от "Европеец":мунчо е путински отпадъчен продукт, а не евроатлантик.
34 Неподписан
До коментар #10 от "Виж сега,":Демек остава без парица,а като народен представител ще папка години още...
35 ЛОШО е
До коментар #22 от "големдебил":НО се държи за шлифера на ББ
22:23 06.04.2026
36 Офф
До коментар #22 от "големдебил":Той затова не смее да се яви. Няма дар слово никакво, понеже не е интелигентен. На всички речи по градовете едно и също, с накъсване и съскане. И така до безкрай. В реален дебат ще мига като плъх у брАшно и ще се види кухостта му
37 хаха
38 ей най сетне
39 Развитие
40 Тц,тц
41 Неподписан
До коментар #11 от "Дано":Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота...
42 ХаХаХа
43 Никой не казва
До коментар #32 от "Неподписан":Никога няма да остане без пари...ще получава специална пенсия значително над максималната. Плевнелиева дава 2000 лева за фризьор.....
44 Мнение
До коментар #28 от "Браво на Радев":Радев е същия като тях!
Не случайно издигна Кирчо и Кокорчо в политиката!
Събудете се докато е време!
45 мързеливите
До коментар #41 от "Неподписан":и завистливи копейки не стават за нищо!!!
48 мунчо в затвора!
49 Никой не казва
До коментар #12 от "ИНТЕРЕСНО":Ще взима пенсия няколко пъти над максималната....специална...НЕ го мисли....9 години по 18000 лева на месец заплата е взимал..
53 Там и за теб пишеше
До коментар #44 от "Мнение":Троленето е типичен пример на отпадъка ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Браво на Радев., Тази из мет няма място сред нас.
54 А кой ЦВ ЦВ
До коментар #38 от "ей най сетне":Цвъки Цветанов му направи схемата на Бойко Борисов с мъртвите души и каза , че Бойко е неблагодарник, в едно интервю и почти се изпусна. Списъците не се чистят, защото служат на герберите.
57 Какъв партньор
До коментар #48 от "мунчо в затвора!":са шарлатани, измамници и долни лъжци като ПП и ДБ, създадени от олигархичният кръг капитал?
62 мунчо в затвора!
До коментар #57 от "Какъв партньор":А с кой друг ще се сглоби мунчо, като и Тиквата, и Шиши, и Копейкин го мразят, а дори и убиецът на котки Зарков да влезе, няма да стигнат гласовете?мунчо няма да направи правителство и това е ясно.
63 Да попитам само
До коментар #11 от "Дано":Пич, ти имаш 10 деца ли, та да допринесеш за опресняването на нацията ни? Не, нали. Нито деца, нито работа, нито жена имаш. И данаци сигурно не плащаш, защото си на помощи, плащани от всички работещи. Пенсионерите са работели 40 години, за да хранят такива като теб, а за пенсиите им....... и клошар не би завидял.
64 Кое браво чибар чака го участта на ИТН
До коментар #28 от "Браво на Радев":Радостин Василев точно каза тази вечер -
По думите му най-голямата му мотивация била „да изчегърта модела на ГЕРБ“, затова се съгласил да се присъедини към „Има такъв народ“ (ИТН).
„Ние сме го желаели хората, които бяхме ангажирани с проваления проект на Трифонов, но вътрешно той не го е желаел, екипът му е бил на съвсем друго мнение. Бях поканен в ИТН от един журналист – Крум Савов, да подготвим програма за спорта и правосъдието, защото с кастингите на Слави Трифонов не са успели да съберат достатъчно качествени хора“, каза Василев.
Повярвал на чалгаря че иска да чегърта боко а всъщност е негов проект.
65 Копейкин
До коментар #53 от "Там и за теб пишеше":Ти така ли се роди или после изпростя?
66 Новият "цар" Радев, поредния "спасител"
Тези 7 правителства са управлявали 780+ дни или 2 години и 3 месеца!
Ако за 9 години президентство и 2 години изпълнителна власт още не сте разбрали кой е Румен Радев, с кого е свързан и чии интереси обслужва, значи сте средностатистически наивник, без грам критично мислене, който никога няма да излезе от кръга, в който се върти като пумпал!
Хората предпочитат хубавата лъжа, пред горчивата истина, затова сме на това дередже! Докато народът не се събуди, спасение няма да има.
68 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #60 от "Опа":И Мунчо ли ще прави магазини за хората 🤣
72 1488
ще има всенародни тържества, манифестации и
пионерски строеве по случай встъпването в
длъжност на кримчо чорапа с юмручето и ушите,
дето са големи щото митрофанова ги е дърпала
🧦✊👂🇷🇺
74 Трола е жалко нещо
До коментар #64 от "Кое браво чибар чака го участта на ИТН":Троли и не ме гнуси. Не се занимавай с отпадъци!
76 Така е
До коментар #73 от "мунчо в затвора!":Тролея е отпадък. Затова го ползват за парцал. Браво на Радев, че изкара отпадъка!
78 ?????
До коментар #36 от "Офф":Не че няма дар слово, а няма мисъл под фуражката. Не знае какво да каже. Ако накой му свие листчето с напърфюмираната реч, написана от дрът ком. секретар, ще зацикли и ще запелтечи.
81 колис
82 мунчо в затвора!
До коментар #76 от "Така е":Няма по-голям отпадък от мунчо и само отпадъци като него могат да се кланят на това нищожество.
83 Парпоряга
До коментар #78 от "?????":Това е напълно вярно. Затова му суфлират
85 Така е
До коментар #82 от "мунчо в затвора!":Тролея е отпадък. Затова го ползват за парцал боклуци като ПП, ДБ, ГЕРБ, МЕЧ. Браво на Радев, че изкара отпадъка!
86 Ти па
До коментар #31 от "Ъхъ!!!":От трън та на глог! От магаре - на катър!
88 мунчо в затвора!
До коментар #81 от "колис":Пич, а с кой ще направи коалиция, ако не с тях?С Копейкин ли?Ама и той не го ще,и показа, че върши държавна измяна, като се предлага на Ердоган.Или бълнуваш,че мунчо ще има 125 гласа?Няма никоя партия, с която да се сглоби, и ще върне мандата като палячо.
89 Така е
До коментар #87 от "мунчо в затвора":Тролея е отпадък. Затова го ползват за парцал боклуци като ПП, ДБ, ГЕРБ, МЕЧ. Браво на Радев, че изкара отпадъка!
99 Ааааа........
До коментар #48 от "мунчо в затвора!":90 мандата!? Ти подценяваш българския избирател. То, вярно че няма значение как българинът гласува, а е важно кой ще брои листчетата, но пък чак 90 кратуни да вкара в парламента........
101 Мъка мъка
До коментар #63 от "Да попитам само":Дал съм ти пример, с броя пенсионери, защото сме държавата с най-малка продължителност на живота , в Европа. Нашите пенсионери, не достигат масово, над 80 годишна възраст. Също сме първи по смъртност, на сърдечно съдови заболявания и рак. Като събереш 1 +1 , логиката ти светва, че ще се топим с още по-бързи темпове, идните години. Годините си минават, а живота в най-бедната държава, на ЕС - България, е неблагоприятен, за издръжка на многочислено семейство. Ако продължават, да ни управляват крадци, без мисъл, за развитие на икономиката, високи заплати, добавки за второ и трето дете, както направи Унгария и има резултати, изчезваме и без народ, няма държава. Не съм дал броя пенсионери, с лошо, просто след 65 годишна възраст (на толкова се пенсионират мъжете), колко още ни остава на този свят , особенно за статистиката в България?
105 Съгласен!
До коментар #101 от "Мъка мъка":Грешно съм те разбрал, сори! Само примерът с Унгария не ми допадна, ама карай :) Тая хубава държава /Унгария/ пред последните години много я закъса. Бил съм в много великолепни градове по света, но Будапеща ми е един от най-любимите. Та затова ме е жал за тия свестни хора.
До коментар #2 от "големдебил":Защо защитниците на мунчо които цвъкат минуси,почти никога нямат коментари защо аджеба ги цвъкат?Какви са основанията им за това?Толкова си можете ли?
116 Позор
Той е за затвор.
