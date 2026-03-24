Проф. Георги Рачев: Ще остане хладно

24 Март, 2026 08:06 1 085 7

За Цветница, а може би и след това, температурите ще са по-ниски от обичайните. Може би и след Великден, съобщи климатологът

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Утре и вдругиден ще се стопли мъничко, но ще остане хладно, обяви пред бТВ проф. Георги Рачев, климатолог.

За Цветница, а може би и след това, температурите ще са по-ниски от обичайните. Може би и след Великден, каза още климатологът.

На 28 март ще бъде калничко за откриване на мотосезона, допълни той.

По думите му в четвъртък ще стане на места в страната и до 18 градуса, но след това студът идва.

В София - 10-12 градуса, влажно време. Във Варна - капчици, капчици чак до Великден, каза проф. Рачев. Но няма мраз, няма слани, уточни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един Асен ( от парламента )

    6 0 Отговор
    Я..... най накрая пуснаха готина синоптичка...

    08:08 24.03.2026

  • 2 дедо Флашко

    4 0 Отговор
    Да остане. Ние в Божията работа няма да се бъркаме!

    08:09 24.03.2026

  • 3 ПиПи

    3 2 Отговор
    Готина, синя птичка е Наталито. Ама още не я виждаме на екрана.

    08:11 24.03.2026

  • 4 Фикус

    0 1 Отговор
    А и за доста от пенсионерите Ще остане Гладно. Освен хладното отношение на политиканстващите в НС към тях.

    08:14 24.03.2026

  • 5 д-р цветеслива бухалова-злобната

    3 1 Отговор
    Докога ще ни занимавате с тоя изкуфелник??!!

    08:18 24.03.2026

  • 6 зрител

    2 0 Отговор
    докога тоя досадник ! по половин час досадно бръщолевене, което никого не интересува ! не може ли с две думи да кажеш дали утре ще вали или ще е слънчево ?

    08:32 24.03.2026

  • 7 адаша

    0 0 Отговор
    Общо взето - времето ще преобладава...

    08:36 24.03.2026

