Проф. Георги Рачев: Ще остане хладно

Утре и вдругиден ще се стопли мъничко, но ще остане хладно, обяви пред бТВ проф. Георги Рачев, климатолог.
За Цветница, а може би и след това, температурите ще са по-ниски от обичайните. Може би и след Великден, каза още климатологът.
На 28 март ще бъде калничко за откриване на мотосезона, допълни той.
По думите му в четвъртък ще стане на места в страната и до 18 градуса, но след това студът идва.
В София - 10-12 градуса, влажно време. Във Варна - капчици, капчици чак до Великден, каза проф. Рачев. Но няма мраз, няма слани, уточни той.
