Проф. Георги Рачев: Очаква ни по-топла и суха седмица

Проф. Георги Рачев: Очаква ни по-топла и суха седмица

14 Април, 2026 08:43 757 3

Подмина ни циклон, който трябваше да донесе дъжд

Проф. Георги Рачев: Очаква ни по-топла и суха седмица - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Очаква ни предимно слънчева, по-топла и значително по-суха седмица, сочи прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев за бТВ.

По думите му в дните около предсрочните парламентарни избори – 19 април, времето ще бъде стабилно и благоприятно за излизане навън. „Няма да е удобно на самите избори да се ходи за гъби, защото още няма да ги има – хладно е за тях“, пошегува се професорът.

Циклон, който в момента се намира над Италия и трябваше да донесе дъжд, ще премине южно от България и ще окаже минимално влияние върху страната ни. Очакват се слаби валежи единствено в най-югозападните райони, и то в сряда и четвъртък.

След това ще се установи спокойно време с повече слънчеви часове. В следобедните часове около планините са възможни краткотрайни, символични превалявания.

Температурите постепенно ще се повишават, като към края на седмицата – четвъртък, петък и събота – ще се усети по-сериозно затопляне не само у нас, но и на Балканите. Минималните температури вече няма да падат до нулата, а сутрин ще бъдат около 8°.

В неделя обаче има вероятност средиземноморски циклон да донесе валежи. Според експертите това би било полезно, тъй като след периода на засушаване е необходимо известно овлажняване на почвата.

В планините ски сезонът вече приключва и започва типичното за пролетта снеготопене.

„Като цяло – седмицата ще предложи много слънце, по-високи температури и ограничени валежи“, обобщи климатологът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А аз

    3 0 Отговор
    Очаквам една по топла, но по влажна...

    08:46 14.04.2026

  • 2 Очаква ни по-топла и суха седмица

    3 0 Отговор
    гарнирано с платено поно от понофикация дето се ослушват да го спрат

    08:47 14.04.2026

  • 3 Циганин

    1 0 Отговор
    На изборите, Патроните у катуна ще дават безплатно кюфтета, кибапчита и бира Камеминджа. И ша подсказват с еврото къде да "фъргами"!

    08:52 14.04.2026

