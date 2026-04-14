Проф. Георги Рачев: Очаква ни по-топла и суха седмица

Очаква ни предимно слънчева, по-топла и значително по-суха седмица, сочи прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев за бТВ.

По думите му в дните около предсрочните парламентарни избори – 19 април, времето ще бъде стабилно и благоприятно за излизане навън. „Няма да е удобно на самите избори да се ходи за гъби, защото още няма да ги има – хладно е за тях“, пошегува се професорът.

Циклон, който в момента се намира над Италия и трябваше да донесе дъжд, ще премине южно от България и ще окаже минимално влияние върху страната ни. Очакват се слаби валежи единствено в най-югозападните райони, и то в сряда и четвъртък.

След това ще се установи спокойно време с повече слънчеви часове. В следобедните часове около планините са възможни краткотрайни, символични превалявания.

Температурите постепенно ще се повишават, като към края на седмицата – четвъртък, петък и събота – ще се усети по-сериозно затопляне не само у нас, но и на Балканите. Минималните температури вече няма да падат до нулата, а сутрин ще бъдат около 8°.

В неделя обаче има вероятност средиземноморски циклон да донесе валежи. Според експертите това би било полезно, тъй като след периода на засушаване е необходимо известно овлажняване на почвата.

В планините ски сезонът вече приключва и започва типичното за пролетта снеготопене.

„Като цяло – седмицата ще предложи много слънце, по-високи температури и ограничени валежи“, обобщи климатологът.