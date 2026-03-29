  Тема: Избори

Николай Денков: Ликвидацията на корупцията е пряко свързана с европейското развитие на България

29 Март, 2026 11:20, обновена 29 Март, 2026 10:26

Силна икономика, качествено образование и здравеопазване са възможни само при европейските правила, в общ пазар и единен съюз със свободния свят, заяви политикът

Снимка: Продължаваме промяната
Икономическите предимства от пълното интегриране на България в Европейския съюз, ролята на страната ни в сигурността и колективната отбрана на континента, и как европейската посока и правилата в демократичния свят гарантират ликвидация на корупцията и мафиотските мрежи в България – това бяха част от темите, които акад. Николай Денков обсъди с българи в Мюнхен, Виена и Париж.

Срещите бяха организирани по покана на сънародниците ни зад граница, които са силно заинтересувани от процесите в България и от бъдещето на страната като свободна и справедлива държава, без корупция.

„Общото мнение на нашите симпатизанти в Германия, Австрия и Франция е, че България е Европа и трябва да остане на масата, където се вземат важните решения. Силна икономика, качествено образование и здравеопазване са възможни само при европейските правила, в общ пазар и единен съюз със свободния свят. И не само. В предизборната кампания мнозина развяват флага на борбата с корупцията и битката за истинско правосъдие и справедливост, докато поддържат политики, характерни за Орбановата диктатура – с репресии към гражданите, контрол върху медиите, корупция в огромни размери и обедняване на населението. Единственият път на България като богата, справедлива и свободна държава, без кражби и зависимости от престъпни групи, е европейският“, каза Николай Денков.

За целта е важно да се проведат честни избори на 19 април и гражданите да гласуват масово.

В дискусиите беше поставен специален акцент върху икономическото развитие чрез насърчаване на иновациите, внедряването на нови технологии и изкуствен интелект, както и инвестиции в хората.

Оживени и задълбочени дискусии предизвика и ключовата тема за сигурността в Европа на фона на войните в близост до континента. Единодушното мнение на българите, с които се срещна Николай Денков, е, че България трябва да задълбочи партньорството с НАТО и да отговори на международните заплахи с участието си в силен съюз и споделяйки общи ресурси с европейските партньори.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Подобни новини


