БАБХ ще унищожи близо 6 тона храни заради изтекъл срок и нарушения в Димитровградско

Близо 6 тона храни и суровини ще бъдат унищожени заради изтекъл срок на годност и несъответствие с технологичните изисквания, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Нарушенията са установени при проверки в месопреработвателно предприятие в Димитровград и в два хладилни склада на борса „Марица“ между Димитровград и Хасково, свързани с една и съща фирма.
В предприятието инспекторите са открили месни продукти с изтекъл срок на годност, върнати от търговската мрежа, както и несъответствия и неясноти в документацията за движението на храните.
Установено е също, че на място се извършват дейности по размразяване, транжиране, преопаковане и повторно замразяване на месо за външна фирма без сключен договор. По данни на БАБХ информацията за произхода се прехвърля върху нови етикети, а срокът на годност се определя след повторното замразяване, което е недопустимо.
Нарушения са констатирани и в хладилните бази, наети от същата фирма. В тях са открити и поставени под забрана над 15 тона суровини от животински и неживотински произход без необходимата технологична документация и проследимост. В една от камерите са съхранявани 1512 кг храни с изтекъл срок на годност, като помещението е запечатано.
В друг склад инспекторите са установили над 3 тона осолена сланина без доказателства за спазен технологичен процес, както и около 1 тон осолено месо, съхранявано в дървени съдове, които не позволяват ефективно почистване и дезинфекция.
Още при първоначалните проверки е констатирана и лоша хигиена – замърсени повърхности, компрометирани подове и стени и недостатъчно уплътнение на помещенията. Открити са и храни без етикети и идентификационна маркировка, както и несъответствия в отчетността за странични животински продукти.
Проверките по случая продължават, като предстоят допълнителни административни мерки и анализ на документацията.
Акцията е част от съвместната инициатива „Чиста храна“, обявена през март от Министерството на земеделието и храните, БАБХ и МВР, припомня БТА. На пресконференция, проведена в петък в София, служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов обяви, че от началото на акцията са направени над 1000 проверки.
