Новини
България »
Хасково »
БАБХ ще унищожи близо 6 тона храни заради изтекъл срок и нарушения в Димитровградско

29 Март, 2026 13:41 1 210 24

  • бабх-
  • храни-
  • димитровградско

Снимка: БАБХ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 6 тона храни и суровини ще бъдат унищожени заради изтекъл срок на годност и несъответствие с технологичните изисквания, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Нарушенията са установени при проверки в месопреработвателно предприятие в Димитровград и в два хладилни склада на борса „Марица“ между Димитровград и Хасково, свързани с една и съща фирма.

В предприятието инспекторите са открили месни продукти с изтекъл срок на годност, върнати от търговската мрежа, както и несъответствия и неясноти в документацията за движението на храните.

Установено е също, че на място се извършват дейности по размразяване, транжиране, преопаковане и повторно замразяване на месо за външна фирма без сключен договор. По данни на БАБХ информацията за произхода се прехвърля върху нови етикети, а срокът на годност се определя след повторното замразяване, което е недопустимо.

Нарушения са констатирани и в хладилните бази, наети от същата фирма. В тях са открити и поставени под забрана над 15 тона суровини от животински и неживотински произход без необходимата технологична документация и проследимост. В една от камерите са съхранявани 1512 кг храни с изтекъл срок на годност, като помещението е запечатано.

В друг склад инспекторите са установили над 3 тона осолена сланина без доказателства за спазен технологичен процес, както и около 1 тон осолено месо, съхранявано в дървени съдове, които не позволяват ефективно почистване и дезинфекция.

Още при първоначалните проверки е констатирана и лоша хигиена – замърсени повърхности, компрометирани подове и стени и недостатъчно уплътнение на помещенията. Открити са и храни без етикети и идентификационна маркировка, както и несъответствия в отчетността за странични животински продукти.

Проверките по случая продължават, като предстоят допълнителни административни мерки и анализ на документацията.

Акцията е част от съвместната инициатива „Чиста храна“, обявена през март от Министерството на земеделието и храните, БАБХ и МВР, припомня БТА. На пресконференция, проведена в петък в София, служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов обяви, че от началото на акцията са направени над 1000 проверки.


Хасково / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лидъл Кауфланд Била

    19 5 Отговор
    Дайте ги на нас плащаме в брой

    13:46 29.03.2026

  • 2 абе не бяха ли

    25 2 Отговор
    десетки и стотици тонове мъърша, как е олиото от трите кораба с отровен слънчоглед ?

    13:46 29.03.2026

  • 3 ха ха

    18 3 Отговор
    дори и африканците не искат стоките които се продават в нашите хранителни вериги

    13:50 29.03.2026

  • 4 Казвайте

    23 4 Отговор
    ги тия фирми.... да не им ходим после по магазините.

    13:54 29.03.2026

  • 5 Хасковски каунь

    25 3 Отговор
    Кажете фирмата бе шебеци! Иначе това си е една баба ми каза....

    14:00 29.03.2026

  • 6 Тома

    17 2 Отговор
    Във всеки голям град има фирми който препакетират хранителни стоки с изтекъл срок годност

    14:02 29.03.2026

  • 7 още

    8 0 Отговор
    В Димитровградско КАКВО? На Димитровградска територия.ДИМИТРОВГРАД НЕ Е ОКРЪЖЕН ГРАД.

    14:06 29.03.2026

  • 8 бобошен

    10 4 Отговор
    Месопреработвателно предприятие в Димитровград няма отдавна. Пътувам до Смолян и Кърджали,не съм чувал за такова предприятие там.

    14:09 29.03.2026

  • 9 един там

    7 2 Отговор
    Всичко това отива по заведенията и хотелите. Не ми се вярва да се връща в големите вериги.

    14:35 29.03.2026

  • 10 Дориана

    5 5 Отговор
    Добре, че дойде служебното правителство на Гюров, коалиция Магнитски щяха да изтровят и разболеят народа от алчност.

    14:50 29.03.2026

  • 11 СЕГА БИЛЛА КАУФЛАНД ЛИДЪЛ И ФАНТАСТИТЕ

    5 2 Отговор
    В БРОШУРИТЕ СИ ПИШАТ ЧЕ ПО НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ТЯХ ПРИЧИНИ МЯКОЙ ОБЯВЕНИ МЕСА НЯМА ДА ГИ ИМА ! СТАВА ЯСНО ОТКЪДЕ СА МЪРШАТА КОЯТО НИ ПРЕДЛАГАТ !

    15:01 29.03.2026

  • 12 нали вече има банани и лешояди в бг-то

    3 1 Отговор
    можехте да нахраните животните във зоопарка с тая храна!

    или лешоядите дето завъдихте пак във българия !

    15:08 29.03.2026

  • 13 Tpиещия, щиEБАмайката

    5 0 Отговор
    що си ме блокирал беБОКЛУК? СЕГА КАК ЩЕ ПИША?

    МАЙКАТАTИ даEБАа!

    Коментиран от #14

    15:10 29.03.2026

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Tpиещия, щиEБАмайката":

    много сте точен приятел

    15:11 29.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Тези храни са годни, обикновено ги пускат на половин цена и ги купуват бедните, които не могат да си позволят друго. Сега бедните ще правят като вятъра и ще берат лапад и киселец по ливадите.

    15:18 29.03.2026

  • 16 Цвете

    6 2 Отговор
    ЕТО ЗАЩО ТЪРГОВЦИТЕ ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЦЕНИТЕ, КОИТО СЕГА СА С КОСМИЧЕСКИ ЦЕНИ.ТОНОВЕ ХРАНА НА ВЯТЪРА, А КОЛКО ГЛАДУВАЩИ ИМА В БЪЛГАРИЯ? ПОМИСЛЕТЕ СИ.

    15:18 29.03.2026

  • 17 Пълна бутафория е тази

    6 1 Отговор
    Акция, съвместната инициатива „Чиста храна“, обявена от Министерството на земеделието и храните, БАБХ и МВР.

    15:22 29.03.2026

  • 18 А случайно

    7 0 Отговор
    Акция „Чиста вода “ ще има ли скоро ?

    15:24 29.03.2026

  • 19 Олеееее.....17 век в сърцето на Европа

    2 0 Отговор
    осолено месо и сланина съхранявано в дървени съдове.....

    15:26 29.03.2026

  • 20 Даката

    1 5 Отговор
    И всичкото това защото сме в Европа и ивропейските структури ни дишат във врата... ще се оправим, но трябва време докато се отървем от руския манталитет насаден ни от десетилетия.
    И сега някои русофили искат пак от същото, мислейки че като са русофилски подлоги и целуват руски задници ще ги направят директори, както беше навремето...

    Коментиран от #22

    16:26 29.03.2026

  • 21 Голям

    1 1 Отговор
    От време на време има и някой който си свършва работата, което е супер и такива хора трябва да бъдат поощрявани.

    16:36 29.03.2026

  • 22 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Даката":

    В знак на признателност към русофобите в България САЩ махат визите

    Коментиран от #24

    16:38 29.03.2026

  • 23 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Иван Христанов обяви, че от началото на акцията са направени над 1000 проверки.
    Браво 2000 служители са направили 1000 проверки, съсипали са се от работа.

    16:42 29.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове