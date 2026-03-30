Намираме се в начален етап на стагфлация

30 Март, 2026 08:59 2 707 26

Коментар на бизнеса и синдикатите

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток и растящите цени на горивата предлага правителството на стойност около 100 милиона евро. Те са насочени към отраслите, които в момента са най-засегнати от цените на енергоносителите и към уязвимите групи от населението, а целта е да не се допусне сериозен ръст на инфлацията. Щаб в МС ще следи цените на електроенергията и на храните. Какъв ще е ефектът от всичко това- коментират Васил Велев, председателят на ОС на АИКБ и Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ “Подкрепа”.

"Инфлацията, която се задава, е глобална и трудно може да бъде пресечена. Ще има ръст на инфлацията. Въпросът е той да бъде по-умерен и да няма мерки, които да подклаждат инфлацията. Когато има ограничение на доставките с 20% на петрол в света, навсякъде се отива към ограничаване на потреблението, а тази мярка насърчава потреблението - освен това тя взима от всички, вкл. от тези, които нямат автомобили, и дава на хората с автомобили да продължава да карат, вместо да се ползва градски транспорт", коментира Васил Велев.

"Няма как да спре инфлацията. Ако направим така, че вземем заем и го раздадем не е ясно на кой, за да не се качат цените - пазарите са свързани, т.е ще стане така, че той ще изтече навън и цените така или иначе ще се покачат", коментира Велев. Ние обаче имаме възможност да ограничим инфлацията с много по-мощни средства, но ние сме си самопричинили два пъти по-скъпа енергия за предприятията, отколкото е в САЩ, Китай Русия, което води до по-малки възможности на индустрията да плаща по-високи доходи. Губи конкурентноспособност. Затварят се работни места", заяви председателят на ОС на АИКБ.

"Това може да се премахне с едно просто решение - увеличаване на емисиите или мораториум върху търговията с емисии, защото ние, за да произведем един мегаватчас в "Мариците", които струват 50-60 евро, плащаме още 100 евро за емисии, което не правят нашите конкуренти и плаща 10 пъти по-малко", коментира още Велев.

"Трябва да отбележим, че ние се намираме се в начален етап на стагфлация - нарастваща инфлация и респективно икономически застой. Нарастваща инфлация от това, което ние сами си създадохме, а икономическият застой се получава в следствие на загубата на конкурентноспособност, не само на българската икономика, а на цялата европейска икономика. Рефлексията от тези два фактора - обедняване на хората, увеличаване на безработицата - това са неща, които нас ни очакват", заяви Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ “Подкрепа”.

Напрежението е факт - има го от началото на година с политическия егоизъм, който нашият политически елит прояви в края на миналата година, когато се отказаха от приемането на редовен бюджет. Този политически егоизъм доведе до връзване на настоящия служебен кабинет, а може би и на следващ служебен кабинет, ако след изборите нямаме някакъв нормален резултат не се вразумят да създадат редовен кабинет. Затова на срещата с премиера ние призовахме този кабинет да започне подготовката на редовен бюджет за държавата", коментира още Партениотис.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Намираме се

    37 2 Отговор
    В началото на края

    09:03 30.03.2026

  • 2 Коко

    40 8 Отговор
    В клуба на богатите сме няма страшно.Пак изберете на Бойко.

    Коментиран от #10

    09:04 30.03.2026

  • 3 Бонев

    36 3 Отговор
    Ей че хубаво в този клуб на богатите.

    09:05 30.03.2026

  • 4 От рейса

    46 2 Отговор
    Пиша ви от рейса в София на околовръстния и бул. Деймс Баучер в посока Мол Парадайз. Рейсът е празен, а навън задръстване от коли около 2 км.. И то какви.

    09:08 30.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дайте да дадем

    29 1 Отговор
    100 милиона за "бизнеса", а 20 милиона за 6,5 милиона население! Ето, това е либералната политика на сегашното соросоидно правителство!

    09:22 30.03.2026

  • 8 Ако данъците бяха прогресивни от 2005

    22 4 Отговор
    Година и имаше необлагаем минимум България щеше да е просперираща държава

    09:22 30.03.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 9 Отговор
    СПОКО БРЕ,
    МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАДЕВ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ
    НА ПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА ДА ВЪВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЧК И ЧЕКИСТИТЕ
    ЩЕ ИЗТЪРБУШАТ ПОНЕ 10 МИЛИАРДА ЕВРО
    ОТ ОПГ-ТАТА :)

    09:28 30.03.2026

  • 10 Данчо

    6 20 Отговор

    До коментар #2 от "Коко":

    И какво ти е виновен клуба на богатите ? Погледни румънците примерно , не са в клуба на богатите а са по зле от нас и можеш ли да напишеш нещо по темата или само лозунги дрънчат в главата ти ?

    Коментиран от #24

    09:42 30.03.2026

  • 11 Сделка

    12 1 Отговор
    Грета и зелените паднаха от коня , в Азия пак наблягат на ТЕЦ с въглища след като поскъпна газта рязко....

    09:43 30.03.2026

  • 12 Истината

    9 11 Отговор
    Не се плашете! Румен Радев ще ви оправи. Нищо че не разбира нищо от икономика! Ще се откажем от ЕС и ще изнасяме домати и чушки за СССР!

    Коментиран от #25, #26

    09:44 30.03.2026

  • 13 В Холандия един нискоквалифициран

    14 3 Отговор
    ...е заплащан по 710 евро НА СЕДМИЦА, а на цингамангадарската територия от банкянски т-улу--пи и про--стац-и тука на робите плащат 700 бруто веднъж на 5 седмици .. това не стагнация, а масови убийства....

    09:44 30.03.2026

  • 14 Умнокрасив

    6 2 Отговор
    Нищо де, поредицата от мерки за успешното зануляване на съвестните и способни цивилизовани граждани продължава успешно и трудно ще се намери сила, която да я спре!

    09:55 30.03.2026

  • 15 Кво

    1 0 Отговор
    Рефлексията от тези два фактора

    09:56 30.03.2026

  • 16 ИДИОТИ ПОЛИТИЦИ.БЪЛГАРСКИ

    5 0 Отговор
    ОБРИЧАТ ХОРСТА НА МЕЩАСТЕН И МИЗЕРЦН ЖИВОТ КРАДЪТ БАЛАМОСВАТ ЛЪЖАТ.
    МЕРКИТЕ.ИМ ЗА СПРАВ.С ИНФЛЦИЯ КРИЗА И Т.Н.
    СА ИДИОТСКИ. ДАВАЛИ НА ПЕНСИОНЕРИТИ.И ИНВАЛИДИТЕ ПОСТРАДАЛИ ЗА ЦЯЛ МЕСЕЦ ДА ЖИВЕЯТ.С ДОХОД ПЕНСИЙКИ ОТ.ПОРЯДАКА НА 400-500ЛВ. А НОРМАЛНОТО Е.ЧЕ НЕ.ТРЯБВА ДА.ИМА ЖИЗНЕНО ВАЖЕН ДОХОД ПОД ПРСГА НА БЕДНОСТ ЗА 2026Г. НИТО ЕДИН ПОЛИТИК В МОМФНТА НЕ ЗАСЛУЖАВА ДА Е НА ВЛАСТ.ЩЕ СИ ХОДЯТ.ДОКАТО ТИЯ.БГ ПОЛИТИЦИ ВЛЯЗАТ В.ПРАВИЯ ПЪТ. ТРЯБВА ДА.ГИ.ВКАРВАТ И ПО ЗАТВОРИТЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО ИМ.

    10:00 30.03.2026

  • 17 Русодебил

    4 4 Отговор
    Казах ви да се вържем към рублата!
    Там инфлация няма.

    Коментиран от #23

    10:00 30.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тото

    7 1 Отговор
    Много удобни аргументи.
    Щом ЕС потъва, значи е нормално и ние да потънем само, че два пъти повече.
    Българския слугинаж на чужди интереси нямат край.
    Как за толкова векове не се роди 1 един българин държавни, а само предатели и еничари.

    Коментиран от #21

    10:01 30.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гощо

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тото":

    Още другарят Ленин е очаквал преди 100 години капитализма да потъне! Все още чакаме ....

    10:09 30.03.2026

  • 22 до коко

    8 0 Отговор
    ами кой да изберем бе коко !!!!! Киро тъпото или кака Василена . Цялата ви петроханска секта е за затвора барабар с ментето Гюров !!!!!

    10:09 30.03.2026

  • 23 Истината е нужна

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Русодебил":

    Там има само девалвация и хиперинфлация!!!
    Ха..ха...ха !

    10:10 30.03.2026

  • 24 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо":

    Либералите са проблемът, окей. Тяхната омраза към Русия, желание за регулиране на всичко, дори семейството доведе Европа до крах.
    Ето, казано ти е.

    12:30 30.03.2026

  • 25 Братленце

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    В момента какво изнасяме?? Къде? Виж че дори за вътрешния пазар няма български домати и чушки. Изобщо, като почнете да ги дрънкате тия глупости, още малко и ще кажеш, че месото расте в тарелките в лидъл

    12:32 30.03.2026

  • 26 байно,

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    С тия чушки и домати, които изнасяхме за СССР, руснаците НИ ПОСТРОИХА АЕЦ-Козлодуй! Понимаеш??????

    12:37 30.03.2026

