Намираме се в начален етап на стагфлация

Пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток и растящите цени на горивата предлага правителството на стойност около 100 милиона евро. Те са насочени към отраслите, които в момента са най-засегнати от цените на енергоносителите и към уязвимите групи от населението, а целта е да не се допусне сериозен ръст на инфлацията. Щаб в МС ще следи цените на електроенергията и на храните. Какъв ще е ефектът от всичко това- коментират Васил Велев, председателят на ОС на АИКБ и Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ “Подкрепа”.
"Инфлацията, която се задава, е глобална и трудно може да бъде пресечена. Ще има ръст на инфлацията. Въпросът е той да бъде по-умерен и да няма мерки, които да подклаждат инфлацията. Когато има ограничение на доставките с 20% на петрол в света, навсякъде се отива към ограничаване на потреблението, а тази мярка насърчава потреблението - освен това тя взима от всички, вкл. от тези, които нямат автомобили, и дава на хората с автомобили да продължава да карат, вместо да се ползва градски транспорт", коментира Васил Велев.
"Няма как да спре инфлацията. Ако направим така, че вземем заем и го раздадем не е ясно на кой, за да не се качат цените - пазарите са свързани, т.е ще стане така, че той ще изтече навън и цените така или иначе ще се покачат", коментира Велев. Ние обаче имаме възможност да ограничим инфлацията с много по-мощни средства, но ние сме си самопричинили два пъти по-скъпа енергия за предприятията, отколкото е в САЩ, Китай Русия, което води до по-малки възможности на индустрията да плаща по-високи доходи. Губи конкурентноспособност. Затварят се работни места", заяви председателят на ОС на АИКБ.
"Това може да се премахне с едно просто решение - увеличаване на емисиите или мораториум върху търговията с емисии, защото ние, за да произведем един мегаватчас в "Мариците", които струват 50-60 евро, плащаме още 100 евро за емисии, което не правят нашите конкуренти и плаща 10 пъти по-малко", коментира още Велев.
"Трябва да отбележим, че ние се намираме се в начален етап на стагфлация - нарастваща инфлация и респективно икономически застой. Нарастваща инфлация от това, което ние сами си създадохме, а икономическият застой се получава в следствие на загубата на конкурентноспособност, не само на българската икономика, а на цялата европейска икономика. Рефлексията от тези два фактора - обедняване на хората, увеличаване на безработицата - това са неща, които нас ни очакват", заяви Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ “Подкрепа”.
Напрежението е факт - има го от началото на година с политическия егоизъм, който нашият политически елит прояви в края на миналата година, когато се отказаха от приемането на редовен бюджет. Този политически егоизъм доведе до връзване на настоящия служебен кабинет, а може би и на следващ служебен кабинет, ако след изборите нямаме някакъв нормален резултат не се вразумят да създадат редовен кабинет. Затова на срещата с премиера ние призовахме този кабинет да започне подготовката на редовен бюджет за държавата", коментира още Партениотис.
10 Данчо
До коментар #2 от "Коко":И какво ти е виновен клуба на богатите ? Погледни румънците примерно , не са в клуба на богатите а са по зле от нас и можеш ли да напишеш нещо по темата или само лозунги дрънчат в главата ти ?
ИДИОТИ ПОЛИТИЦИ.БЪЛГАРСКИ
МЕРКИТЕ.ИМ ЗА СПРАВ.С ИНФЛЦИЯ КРИЗА И Т.Н.
СА ИДИОТСКИ. ДАВАЛИ НА ПЕНСИОНЕРИТИ.И ИНВАЛИДИТЕ ПОСТРАДАЛИ ЗА ЦЯЛ МЕСЕЦ ДА ЖИВЕЯТ.С ДОХОД ПЕНСИЙКИ ОТ.ПОРЯДАКА НА 400-500ЛВ. А НОРМАЛНОТО Е.ЧЕ НЕ.ТРЯБВА ДА.ИМА ЖИЗНЕНО ВАЖЕН ДОХОД ПОД ПРСГА НА БЕДНОСТ ЗА 2026Г. НИТО ЕДИН ПОЛИТИК В МОМФНТА НЕ ЗАСЛУЖАВА ДА Е НА ВЛАСТ.ЩЕ СИ ХОДЯТ.ДОКАТО ТИЯ.БГ ПОЛИТИЦИ ВЛЯЗАТ В.ПРАВИЯ ПЪТ. ТРЯБВА ДА.ГИ.ВКАРВАТ И ПО ЗАТВОРИТЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО ИМ.
Там инфлация няма.
Щом ЕС потъва, значи е нормално и ние да потънем само, че два пъти повече.
Българския слугинаж на чужди интереси нямат край.
Как за толкова векове не се роди 1 един българин държавни, а само предатели и еничари.
До коментар #19 от "Тото":Още другарят Ленин е очаквал преди 100 години капитализма да потъне! Все още чакаме ....
До коментар #17 от "Русодебил":Там има само девалвация и хиперинфлация!!!
Ха..ха...ха !
10:10 30.03.2026
24 Баце ЕООД
До коментар #10 от "Данчо":Либералите са проблемът, окей. Тяхната омраза към Русия, желание за регулиране на всичко, дори семейството доведе Европа до крах.
Ето, казано ти е.
Ето, казано ти е.
До коментар #12 от "Истината":В момента какво изнасяме?? Къде? Виж че дори за вътрешния пазар няма български домати и чушки. Изобщо, като почнете да ги дрънкате тия глупости, още малко и ще кажеш, че месото расте в тарелките в лидъл
До коментар #12 от "Истината":С тия чушки и домати, които изнасяхме за СССР, руснаците НИ ПОСТРОИХА АЕЦ-Козлодуй! Понимаеш??????
