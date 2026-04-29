Васил Велев: Трябва да се ограничат разхищенията и да се съкратят заетите в бюджетната сфера

Очакванията са да се върне нормалността. Програмата дава такива надежди - става дума в нея за връщане към максимум 40% преразпределение на Брутния вътрешен продукт (БВП) през бюджета, запазване на данъчно-осигурителния модел, данъчна система и ставки, което е много важно. Така Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) коментира програмата на "Прогресивна България" в предаването "Денят ON AIR".
По думите му данъчната стабилност е важно предимство за привличане на инвестиции.
"Оздравяването на фиска трябва да стане чрез по-ефективно и по-ефикасно разходване на публичния ресурс, а не чрез увеличаване на данъци да се търси тази консолидация на бюджета", каза Велев пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос с колко трябва да се намали администрацията, той отговори, че с една четвърт, ако се намали, никой освен самата администрация няма да разбере. Велев подчерта, че трябва да се намалят кражбите.
"Най-скъпото строителство имаме инфраструктурно, в същото време се оказва, че асфалтът е по-тънък и бързо се разваля. Имаме лекарства, платени от касата в пъти над цените", отбеляза той и добави, че частните болници разходват публичен ресурс на Здравната каса, като добави, че има много възможности за оптимизиране на разходите. "Трябва да се ограничат разхищенията и да се съкратят заетите в бюджетната сфера, и да се развържат техните заплати от средната заплата за страната. Трябва да се развържат социалните плащания от минималната заплата. Трябва да се развърже минималната заплата от средната. Трябва да с извади Ковид-добавката от пенсиите", призова Велев.
Според него корупцията трябва да се ограничава на всички нива.
По думите му се очаква икономизиране на външната политика - не само отмяна на санкции и ревизия на зелената сделка, но и разговори за митата на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айде, айде сал тва да е
22:30 29.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
22:32 29.04.2026
4 Веселяка
Коментиран от #5
22:34 29.04.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Веселяка":И като на майтап ТОЙ подмени над половината избрани с НЕизбрани❗
Избори ли - Т@Ш@К , дами и господа ❗
22:36 29.04.2026
6 Гробар
22:39 29.04.2026
7 Айде, де
22:40 29.04.2026
8 Цвете
Коментиран от #9, #14
22:45 29.04.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Цвете":Ами като за начало ОТКРАДНА едни мЕлЕони от ТНТМ❗
А медикаментите не се пласират със 100% надценка,
а със 700% , че и с ХИЛЯДИ проценти❗
Става дума за цени от СЕДЕМ ПЪТИ до над ДВАДЕСЕТ ПЪТИ по-скъпи медикаменти консумативи💰💰💰
22:49 29.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 РЕАЛИСТ
Коментиран от #16
23:00 29.04.2026
12 ДрайвингПлежър
Единствено излизане от кочината оправя нещата!
23:00 29.04.2026
13 БГ държава на бюрократи
САЩ: 312 млн. население, 800 000 държавни служители
ХОЛАНДИЯ: 16 млн. население, 20 000 държавни служители;
БЪЛГАРИЯ: 7 млн. население (сега сме 5.5 млн ), 440 000 държавни служители. Гласуващи за ГЕРБ
Чиновниците ни в относителен порядък ca 45 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от американските и 51 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от холандските
Коментиран от #15
23:03 29.04.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Цвете":За лекарствата :
"Болницата „Света Марина“ в Плевен през септември е отчела пред касата най-високата цена за лекарство на компанията „Гриндекс“ – 1349, 74 лв., или 14 пъти по-скъпо от Военномедицинската академия (ВМА) в София, която за същия продукт е отчела най-ниската цена – 95 лв.🤔❗
Не 100% отгоре, а 1 400%😡
А за Велев- крушката си има опашка
Велев-баща е бил генерал, зам.началник на ГУСВ❗
Главно Управление на Строителни Войски🤔
23:04 29.04.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Лесно е когато си ОТКРАДНАЛ едни мЕлЕони и сега учиш децата на тези които си обрал на морал и труд❗
Коментиран от #18
23:07 29.04.2026
17 Никой
Този човек нито е богат.
Приказва, но не е в час.
23:13 29.04.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Съдя за хората по техните възгледи и предложения. Не ме интересува, кой какъв е. Нито Маркс, нито пък особено Енгелс са били пролетариат, но са имали идеология, касаеща работническата класа. В лейбъристката партия в Англия има и лордове и баронеси, но защитават трудовия човек.
23:21 29.04.2026
19 Горски
23:49 29.04.2026
20 Васко
23:49 29.04.2026