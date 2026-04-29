Васил Велев: Трябва да се ограничат разхищенията и да се съкратят заетите в бюджетната сфера

29 Април, 2026 22:27 1 040 20

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакванията са да се върне нормалността. Програмата дава такива надежди - става дума в нея за връщане към максимум 40% преразпределение на Брутния вътрешен продукт (БВП) през бюджета, запазване на данъчно-осигурителния модел, данъчна система и ставки, което е много важно. Така Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) коментира програмата на "Прогресивна България" в предаването "Денят ON AIR".

По думите му данъчната стабилност е важно предимство за привличане на инвестиции.

"Оздравяването на фиска трябва да стане чрез по-ефективно и по-ефикасно разходване на публичния ресурс, а не чрез увеличаване на данъци да се търси тази консолидация на бюджета", каза Велев пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос с колко трябва да се намали администрацията, той отговори, че с една четвърт, ако се намали, никой освен самата администрация няма да разбере. Велев подчерта, че трябва да се намалят кражбите.

"Най-скъпото строителство имаме инфраструктурно, в същото време се оказва, че асфалтът е по-тънък и бързо се разваля. Имаме лекарства, платени от касата в пъти над цените", отбеляза той и добави, че частните болници разходват публичен ресурс на Здравната каса, като добави, че има много възможности за оптимизиране на разходите. "Трябва да се ограничат разхищенията и да се съкратят заетите в бюджетната сфера, и да се развържат техните заплати от средната заплата за страната. Трябва да се развържат социалните плащания от минималната заплата. Трябва да се развърже минималната заплата от средната. Трябва да с извади Ковид-добавката от пенсиите", призова Велев.

Според него корупцията трябва да се ограничава на всички нива.

По думите му се очаква икономизиране на външната политика - не само отмяна на санкции и ревизия на зелената сделка, но и разговори за митата на САЩ.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде, айде сал тва да е

    16 2 Отговор
    Ако се спрат и траншовете за зелената хлебарка и корпоративните термити у нас, може и да се случи нещо.

    22:30 29.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    90 000 чиновници ще ровят по кофите.

    22:32 29.04.2026

  • 4 Веселяка

    3 7 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже мойте любимци Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 и се надявам скоро пак да има избори 🤣

    Коментиран от #5

    22:34 29.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Веселяка":

    И като на майтап ТОЙ подмени над половината избрани с НЕизбрани❗
    Избори ли - Т@Ш@К , дами и господа ❗

    22:36 29.04.2026

  • 6 Гробар

    5 6 Отговор
    Как ще стане Плешо прави нов брдак със стари к.рви.

    22:39 29.04.2026

  • 7 Айде, де

    11 1 Отговор
    В училища, общини е пълно с пенсионери-военни

    22:40 29.04.2026

  • 8 Цвете

    11 1 Отговор
    НАИСТИНА ТРЯБВА ДА СЕ НАМАЛИ АДМИНИСТРАЦИЯТА. НО ИМАМ ВЪПРОС КЪМ ВЕЛЕВ, КАК ЗАПОЧНА ТВОЯ БИЗНЕС? КАТО КАДЪР НА ДС ИЛИ С МНОГО ТРУД? А ЗА ЛЕКАРСТВАТА НАИСТИНА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДА СЕ КУПУВА ЕДИН МЕДИКАМЕНТ НА ЕДНА ЦЕНА, А ДА СЕ ПЛАСИРА НА 100 % ОТГОРЕ. РЕД И ОТГОВОРНОСТ НЯМА. ДОСТА БОЛНИЦИ ЗАХЛЕБИХА С ФАЛШИВИТЕ БОЛНИ. 🚔🤔🙄

    Коментиран от #9, #14

    22:45 29.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Ами като за начало ОТКРАДНА едни мЕлЕони от ТНТМ❗
    А медикаментите не се пласират със 100% надценка,
    а със 700% , че и с ХИЛЯДИ проценти❗
    Става дума за цени от СЕДЕМ ПЪТИ до над ДВАДЕСЕТ ПЪТИ по-скъпи медикаменти консумативи💰💰💰

    22:49 29.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Ако съм на мястото на Радев, го вземам този пич за финансов министър. Всяко негово изказване е в 10-ката и много ме кефи.

    Коментиран от #16

    23:00 29.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    няма да има разговори за зелената сделка - точно днес Урсула излезе да се пеняви, че Европа трябва да върви към самозадоволяване и това ще стане със зелени простотии и ще е още по-затегнат контрола!
    Единствено излизане от кочината оправя нещата!

    23:00 29.04.2026

  • 13 БГ държава на бюрократи

    8 2 Отговор
    Съкратете 50%. Ненужни тър-теи
    САЩ: 312 млн. население, 800 000 държавни служители

    ХОЛАНДИЯ: 16 млн. население, 20 000 държавни служители;

    БЪЛГАРИЯ: 7 млн. население (сега сме 5.5 млн ), 440 000 държавни служители. Гласуващи за ГЕРБ

    Чиновниците ни в относителен порядък ca 45 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от американските и 51 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от холандските

    Коментиран от #15

    23:03 29.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    За лекарствата :
    "Болницата „Света Марина“ в Плевен през септември е отчела пред касата най-високата цена за лекарство на компанията „Гриндекс“ – 1349, 74 лв., или 14 пъти по-скъпо от Военномедицинската академия (ВМА) в София, която за същия продукт е отчела най-ниската цена – 95 лв.🤔❗
    Не 100% отгоре, а 1 400%😡
    А за Велев- крушката си има опашка
    Велев-баща е бил генерал, зам.началник на ГУСВ❗
    Главно Управление на Строителни Войски🤔

    23:04 29.04.2026

  • 15 Сладко, запретно гейското порно..

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "БГ държава на бюрократи":

    БГта е държава на циганите!

    Всеки БГрин е циганин!

    23:04 29.04.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Лесно е когато си ОТКРАДНАЛ едни мЕлЕони и сега учиш децата на тези които си обрал на морал и труд❗

    Коментиран от #18

    23:07 29.04.2026

  • 17 Никой

    0 0 Отговор
    Да каже и той нещо.

    Този човек нито е богат.

    Приказва, но не е в час.

    23:13 29.04.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Съдя за хората по техните възгледи и предложения. Не ме интересува, кой какъв е. Нито Маркс, нито пък особено Енгелс са били пролетариат, но са имали идеология, касаеща работническата класа. В лейбъристката партия в Англия има и лордове и баронеси, но защитават трудовия човек.

    23:21 29.04.2026

  • 19 Горски

    1 0 Отговор
    Този ще върне ли милионите от ТНТМ и фондация Еврика? Да предложи неговия метод,как е станал милионер "по честен път" !

    23:49 29.04.2026

  • 20 Васко

    0 0 Отговор
    първо къртене държавните служители да си заплащат осигуровките, второ къртене пенсиониране на пенсионерите - ако са толкова трудолюбиви, можещи, енергични - частният сектор ги очаква, трето къртене оптимизация, четвърто къртене прогресивен данък, пето къртене еволюция към електронна администрация, вдигане на зоните и тола, оптимизация на право-раздавателните органи (ниски заплати и бонуси с прикючени дела)

    23:49 29.04.2026

