Васил Велев: Компенсацията от 20 евро за горивата не е правилна мярка

"Компенсацията от 20 евро за горивата не е правилна мярка. Консумирането е по-голямо от производството. Това не се забелязва толкова ясно в Европа, колкото в Азия. Произведеното преди кризата вече пристигна. Всеки десети трябва да спре да работи. Абсолютно неправилно е да насърчаваш потреблението като намаляваш цените", заяви председателят Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
"Работодателите имаха среща с екипа на Румен Радев. Имаше почти пълно сходство относно приоритетите. Четейки програмата, трудно може да не се съгласим с нещо в нея. Там се говори за данъчна стабилност, подкрепа за развитието на иновациите. Това са приоритети на работодателските организации. Ще настояваме тази програма да бъде изпълнявана", каза още икономистът.
По думите му, бизнесът ще иска запазване на данъците. "Имаме много добре функционираща данъчна система, която е на челни места в Европа, а и в други класации. Тя не трябва да бъде променяна", коментира Велев.
Васил Велев коментира и изваждането на 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР). "Увеличаването на капитала на държавни компании беше някакъв начин за заобикаляне на дефицита. Банката не е разплащателна и има много други банки в страната, откъдето могат да се дават кредити. Това е правилно решение", каза той.
Нихилизма Предателството Подлостта Студенината Надменността Упорството Ината Сатанизма Англосаксонското Его ще спаси различните от гибелта на псевдо либералните идиоти
Аз заминавам за Атина решението ми е твърдо хладнокръвно и реално
До коментар #5 от "Гробар":Непрекъснато такива като тебе призовават да се "спасяваме" приз Терминал 12,но специално вие сте ЗАКЪРТОЧИЛИ в БГ и нямате никакво намерение да се ПРЪЖДОСАТЕ?Ама КОГО Плашиш с емигранството си в Чужбина бе Аланколу- смяташ ли че БГ те брои Изобщо за Бройка и разчита на Тебе за да оцелее?И осъзнайте- родени сте "Безгласна буква" и такива ще си отидете от тоя Свят,руски боклуци такива!
До коментар #6 от "Фори":Да възстане срещу точно тези бизнес олигарси. Които не са нищо по-различно от прасешките олигарси. Отново преметнаха народа.
До коментар #7 от "оня с коня":Ами ти отивай в някоя гейлиберална държава,да бачкаш гурбетчия немил недраг..
И тогава ще разбереш какво значи дс си съвременен роб..
До коментар #10 от "Не бе!":Нищо няма да стане и да се случи,тук е България и с такова племе като нашето не очаквай чудеса.
Нещо не е както трябва...
До коментар #6 от "Фори":Колко бизнеса застри ? А Костов, царот,, б. Б?
До коментар #14 от "нннн":Разбира се нещо не е като трябва. Парите не се губят, но отиват по правилните направления на олигархията. Затова нищо няма да се промени, защото те си пазят това прави да ограбват хората. И вие пак си ги избрахте.
До коментар #7 от "оня с коня":потапят България като Титаник.
Не може бюджетници, депутати и др. с над 7000 лв. заплати да не плащат прогресивни данъци и осигуровки.
До коментар #9 от "Софийски селянин,":След като ми падат Пари "от небето" след Реституцията няма как да се вслушвам в съветите на "Безимотни" като тебе,за които всеки Ден е Битка за съществуване!
