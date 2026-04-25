Васил Велев: Компенсацията от 20 евро за горивата не е правилна мярка

25 Април, 2026 19:22 664 20

Бизнесът ще иска запазване на данъците

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Компенсацията от 20 евро за горивата не е правилна мярка. Консумирането е по-голямо от производството. Това не се забелязва толкова ясно в Европа, колкото в Азия. Произведеното преди кризата вече пристигна. Всеки десети трябва да спре да работи. Абсолютно неправилно е да насърчаваш потреблението като намаляваш цените", заяви председателят Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Работодателите имаха среща с екипа на Румен Радев. Имаше почти пълно сходство относно приоритетите. Четейки програмата, трудно може да не се съгласим с нещо в нея. Там се говори за данъчна стабилност, подкрепа за развитието на иновациите. Това са приоритети на работодателските организации. Ще настояваме тази програма да бъде изпълнявана", каза още икономистът.

По думите му, бизнесът ще иска запазване на данъците. "Имаме много добре функционираща данъчна система, която е на челни места в Европа, а и в други класации. Тя не трябва да бъде променяна", коментира Велев.

Васил Велев коментира и изваждането на 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР). "Увеличаването на капитала на държавни компании беше някакъв начин за заобикаляне на дефицита. Банката не е разплащателна и има много други банки в страната, откъдето могат да се дават кредити. Това е правилно решение", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    15 2 Отговор
    Този негодник е толкова полезен колкото торба с използвани тампони

    19:32 25.04.2026

  • 2 Дориана

    9 2 Отговор
    Да, така е Това е абсолютно грешна мярка , която вместо да доведе до намаляване използването на горива точно обратното поощрява ги . Щом имаш кола, значи не си беден и е пълна глупост да им се дава по 2о Евро за да си карат колите. А, къде останаха, тези които нямат коли и са с доходи под минималната заплата. Абсолютна недалновидност.

    19:32 25.04.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 0 Отговор
    Либералните олигофренофили и ебанофили се оглеждат в огледалото когато някой с присъствието си на публично място им показва какви са всъщност
    Нихилизма Предателството Подлостта Студенината Надменността Упорството Ината Сатанизма Англосаксонското Его ще спаси различните от гибелта на псевдо либералните идиоти
    Аз заминавам за Атина решението ми е твърдо хладнокръвно и реално

    19:33 25.04.2026

  • 4 Никой

    4 3 Отговор
    Прочетете изказването на бившия генерал майор д-р Стоимен Стоименов ментор на Румен Радев и ще разберете къде го стяга зеления чорап . Т.е за къде ни гласи да ни поведе като народ руския агент .

    19:34 25.04.2026

  • 5 Гробар

    7 2 Отговор
    След като на бизнеса няма да се вдигат данъците, и данък общ доход да не се вдига. Иначе заминаваме в чужбина и да ви бачкат и плащат данъци ромите, индийците и мутрите.

    Коментиран от #7

    19:34 25.04.2026

  • 6 Фори

    11 2 Отговор
    Този е дтар агент на ДС както и бащата на онова недуразумение Слави Василев. Баща му индустриалеца наряза завода Мраз. Слави е милиардер а 1500 работни места ги няча.

    Коментиран от #8, #15

    19:40 25.04.2026

  • 7 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Непрекъснато такива като тебе призовават да се "спасяваме" приз Терминал 12,но специално вие сте ЗАКЪРТОЧИЛИ в БГ и нямате никакво намерение да се ПРЪЖДОСАТЕ?Ама КОГО Плашиш с емигранството си в Чужбина бе Аланколу- смяташ ли че БГ те брои Изобщо за Бройка и разчита на Тебе за да оцелее?И осъзнайте- родени сте "Безгласна буква" и такива ще си отидете от тоя Свят,руски боклуци такива!

    Коментиран от #9, #18

    19:49 25.04.2026

  • 8 Няма Кой

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фори":

    Да възстане срещу точно тези бизнес олигарси. Които не са нищо по-различно от прасешките олигарси. Отново преметнаха народа.

    19:53 25.04.2026

  • 9 Софийски селянин,

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Ами ти отивай в някоя гейлиберална държава,да бачкаш гурбетчия немил недраг..
    И тогава ще разбереш какво значи дс си съвременен роб..

    Коментиран от #20

    19:55 25.04.2026

  • 10 Не бе!

    4 0 Отговор
    Вдигайте цените още мъничко -> скоро ше ви излезе през носът!

    Коментиран от #13

    19:58 25.04.2026

  • 11 Вместо да им дават

    2 2 Отговор
    Да им взимат по 20 е ! Пари трябват ей , пари за Украйна трябват!

    20:00 25.04.2026

  • 12 На всеки който внася

    3 0 Отговор
    Работници 50% по висок данък!

    20:01 25.04.2026

  • 13 Пенсионер ОСВ

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не бе!":

    Нищо няма да стане и да се случи,тук е България и с такова племе като нашето не очаквай чудеса.

    20:01 25.04.2026

  • 14 нннн

    7 0 Отговор
    Значи, ще продължим да разтваряме ножицата бедни - богати. Сега в България е 8 пъти, в Европа 4-5, в Япония 2-3. (?)
    Нещо не е както трябва...

    Коментиран от #16

    20:03 25.04.2026

  • 15 А феномена

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фори":

    Колко бизнеса застри ? А Костов, царот,, б. Б?

    20:03 25.04.2026

  • 16 Дааааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Разбира се нещо не е като трябва. Парите не се губят, но отиват по правилните направления на олигархията. Затова нищо няма да се промени, защото те си пазят това прави да ограбват хората. И вие пак си ги избрахте.

    20:12 25.04.2026

  • 17 Много ясно

    2 0 Отговор
    тоя зашитава олигархията. Данъците не са добри. Трябва прогресивни

    20:15 25.04.2026

  • 18 Такива каро теб

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    потапят България като Титаник.

    20:24 25.04.2026

  • 19 Ако искате

    0 0 Отговор
    швейцарско правило за увеличение на заплати, тогава и швейцарска данъчна система с 11 скали на облагане. Или съкращавате бюджетници с 80%. Само от януари 2025 до януари 2026 заемите са увеличени с 1/3, затова ГЕРБ избягаха, след тях потоп. Евростат призна, че Територията е приела юрошита с 3.5 дефицит, в нарушение на критерии от Маастрихт. Крайно време е бюджетници с 40 000 лв заплати, някои стигат 200 000 да плащат 50% прогресивен данък. Не става със заеми, накрая ни чака сценарият Гърция, ще им подарим земите си на кредиторите, друго нямаме, за да добиват шистов, мини, фото и перки. От 2020 не спряхте да теглите заеми, да увеличавате цени, плюс чудовищна инфлация. Този пир по време на чума трябва спре. Драстично съкращаване на разходите, без повишаване на косвени данъци. Територията е на първо място в ЕС по темпове на задлъжняване.
    Не може бюджетници, депутати и др. с над 7000 лв. заплати да не плащат прогресивни данъци и осигуровки.

    20:29 25.04.2026

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Софийски селянин,":

    След като ми падат Пари "от небето" след Реституцията няма как да се вслушвам в съветите на "Безимотни" като тебе,за които всеки Ден е Битка за съществуване!

    20:34 25.04.2026

