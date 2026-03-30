Дванайсетокласник с 28 импланта в гръбнака лежа в ареста след фалшиво положителен тест за дрога

Дванадесетокласник с 28 импланта в гръбначния стълб е бил задържан в ареста заради положителен полеви тест за наркотици, който впоследствие се оказва фалшив. Павел Караджов понася цялото унижение заради поредна грешка на полевите тестове за дрога. Съдът обаче връща шофьорската му книжка още преди да излязат резултатите от кръвния тест, тъй като приема, че последиците от мярката биха били несъразмерно тежки.
"На 9 февруари миналия месец ме спряха за рутинна проверка и решиха да ми направят тест за наркотици. Той излезе положителен за кокаин", разказа пред Нова ТВ Павел.
По думите му тестът бил отворен пред него - както е по устав и закон. Младежът е категоричен, че никога не е употребявал дрога. "Бях задържан за 24 часа. Дадоха ми бутилка вода и 2 кроасана, въпреки че им казах за състоянието ми. Но не го взеха предвид", обясни той.
След излизането му от ареста адвокат Ирина Маркова от Перник успява да убеди съда да спре предварителното изпълнение на мярката за отнемане на книжката. Съдът връща документа за управление на МПС още преди да излязат резултатите от кръвния тест.
Но историята не свършва дотук. "Отново ме спря полиция в Перник два дни, след като ми върнаха книжката. Започнаха проверка. Обясних им случая, защото името ми излязло в системата. Те ме попитаха дали употребявам или разпространявам. Отговорих: „Според вашите тестове – употребявам“. Решиха да ми направят нов тест. Отвориха го пред мен, но ме помолиха да се върна в колата си, докато излезе резултатът. Аз отказах, защото казах, че вече нямам доверие. Резултатът излезе отрицателен", обясни Павел.
Междувременно Административният съд в Перник постановява, че мярката е прекомерна и връща книжката, тъй като вината не е доказана. Има и постановление за прекратяване на досъдебното производство - тоест, Павел е напълно невинен.
Младежът споделя, че "шофира със страх, защото е спиран всеки ден в продължение на седмица, след като си взел книжката втория път".
Майката на Павел заяви, че е била в шок, когато разбрала за случилото се. "Но бях категорична, че като се докаже невинността му - ще си търсят правата до край", посочи тя.
Адвокат Маркова обясни, че съдът се позова на презумпцията за невиновност и на риска от сериозни вреди при отнемане на книжка без доказана вина. "Когато са налице предпоставки за отнемане на книжката по силата на заповедта, е възможно на адресата да бъде причинена значителна или трудно поправима вреда. В такива случаи гражданинът може да поиска спиране изпълнението на акта. В тази връзка искам да отбележа, че в Административен съд - Перник вече има установена практика, при която съдът постановява спиране на предварителното изпълнение на тази принудителна мярка, когато резултатът от направения тест за наличие на наркотични вещества, както в случая на Павел - е оспорен, дадена е кръв за медицинско изследване и се изчаква извършването на експертиза", подчерта защитникът.
5 такъв е закона
Коментиран от #33
10:16 30.03.2026
Всички сме равни пред закона, но НЯКОИ са успоредни на НЕГО...
10:17 30.03.2026
7 665
Това го разправям на един познат краварин от Аризона, оня не може да повярва Вика при нас повечето щатски служители минават регулярно и изненадващо на тест (урина) -парамедици, пожарникари, полицаи, шерифи, а цивилен му се прави тест само при основателни подозрения, които се доказват чрез боди камерите.. И само през урина , няма ги тия измислици с лакмусите
. Не ви разбирам, разправя човекът, нямате оръжие ама хванете колове и поне ги набийте тия сонсъфдъбич Тук аз започнах да не го разбирам.
10:35 30.03.2026
Оправдания със здравословен проблем не са добри пред КАТ. Ако си болен нямаш правото да управляваш автомобил и това подлежи на глоба. Не знам точните определения.
Коментиран от #10, #11, #15, #17, #32, #51
10:35 30.03.2026
9 БРАВО ВЕ!
10 Ай моля,да се спрете!
До коментар #8 от "Някой":С тия конспирации...!
10:38 30.03.2026
11 Бай никой
До коментар #8 от "Някой":Много ги разбираш нещата. Я дай компетентно мнение, защо на всички куки започващи смяна преди време в Бургас им излизаха все положителни резултати? Аман от такива като тебе
Коментиран от #18, #19
10:39 30.03.2026
14 Кривоверен алкаш
10:42 30.03.2026
До коментар #8 от "Някой":Не само "точните определения" ти липсват драги
10:42 30.03.2026
18 Някой
До коментар #11 от "Бай никой":Нима считаш за нормално да има 28 имлантна в гръбначния стълб? Защо не си зададеш въпросът как е станало? Едно време при по-лошо здравеопазване, да е на инвалидна количка.
Коментиран от #28
10:43 30.03.2026
19 Герги
До коментар #11 от "Бай никой":Те за това и полицаите отказаха преди работа за правят тестове защото знаят колко струва техниката...
10:43 30.03.2026
20 Д-р Марин Белчев
Това е история за държавата, в която:
- технологията е по-важна от доказателствата
- администрацията е по-бърза да накаже, отколкото да провери
- човекът остава последен в системата
Да, борбата с наркотиците е важна.
Но когато невинен човек може да бъде арестуван за 24 часа само заради тест със съмнителна надеждност, това вече е проблем на правовата държава.
Българинът трябва да се научи на една дума: ЧОВЕЩИНА. Не само да отговаря: Ми то така показа системата!
Коментиран от #41
10:43 30.03.2026
21 ПРАВСИ ПРИЯТЕЛ
До коментар #9 от "БРАВО ВЕ!":ПРОКОРОРСКИЯ СИН Е ЗА КУРШУМ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИНАЧЕ НЯМА СПИРАНЕ ДЕГРАДИРАЛ ВРЕДИ НА ОКОЛНИТЕ.
Коментиран от #30
10:44 30.03.2026
22 Някой
До коментар #15 от "Малее":Вярвате на едната страна, без да сте чули другата. Ти имаш ли импланти в гръбначния стълб? Защо считаш че това е нормално, а не следствие на някакво безумие? Точно заради това считам, че трябва да ес подлага на съмнение. И разни болни нямат правото да карат кола. Не се оправдавай пред КАТ, че си болен, че за това ще те глобят.
Коментиран от #27, #35
10:46 30.03.2026
27 Братле
До коментар #22 от "Някой":Къв си ти да съдиш, когото и да било? Това е изключително ниско ниво на възпитание и не се толерира сред обществото.
Как си позволява само да товари човек, който дори не присъства и не може се защити.. Дъното е това
Коментиран от #31
10:51 30.03.2026
28 Баце ЕООД
До коментар #18 от "Някой":Абе можеш просто да си кажеш, че ти плащат да пишеш тука и да не ни занимаваш повече. Окей?
10:52 30.03.2026
30 СИИИИИЧКИТЕЕЕ ПАВЕТА
До коментар #21 от "ПРАВСИ ПРИЯТЕЛ":СА НАПРАВЕНИ ИНО ВРЕМЕ ОТ ТАКИВА ИНДИВИДИ ЗА ПОПРАВКА......КЪТ ЧУКАТ КАМЪНИ 5 ГОДИНИ СТААХА МЕКИ КЪТ ЛОКУМЧЕТА...... ТАМ ЧУКАХА КАМЪНИ И ИНДИВИДИ КАТО КОСТОВ ШИШКО БОКО
ДОГАН СОФИЯНСКИ И ПОДОБНИ
10:53 30.03.2026
31 Някой
До коментар #27 от "Братле":Ти правиш в момента абсолютно същото! Набеждаваш хората от МВР и в частно и мен.
Хайде замисли се, поради каква причина ще има 28 импланта в гръбначния стълб? Толкова ли е сложно?
Аз по случайност съм срещал моторист на инвалидна количка. Преди определяха, че на около 25000 карания на мотор става 1 инцидент. И на около 80000 карания на колело.
Коментиран от #34, #36, #37, #52
10:56 30.03.2026
32 не само
До коментар #8 от "Някой":точноте определения незнаеш! даже незнаеш сигурно и коя година сме …
10:57 30.03.2026
36 Мне не
До коментар #31 от "Някой":Ти си класически ошигофрен.. Заради такива като тебе съществува изразът "Господи, прибери си вересиите"
11:02 30.03.2026
37 стига с тия
До коментар #31 от "Някой":импланти какво ти ръчкат мозъка имплантите има ги момчето по една или друга причина това няма никакво значение към случая!!! намери си работа недей се занимава с тролене по сайтовете това не е работа а унижение!
Коментиран от #39
11:04 30.03.2026
39 Не уе
До коментар #37 от "стига с тия":Той е умен, не виждаш ли?
11:05 30.03.2026
41 а ти колко
До коментар #20 от "Д-р Марин Белчев":клиента"пациента" издои днес?
11:13 30.03.2026
42 Някой
До коментар #35 от "665":На МВР и прокуратурата съм подавал множество сигнали за престъпници и тотално бяха пренебрегвани и как да нямат работа. От естество, че примерно ще има умрели заради това и вече убити. Поне 8-9 месеца нищо не направиха, а нататък не знам. Не ми е работата да ги защитавам.
Аз просто казвам, че не може да му се има пълно доверие. Ако бъркам, да извинява. Но за 28 импланта в гърба има причина!
За онзи с интернета да ми отрежат нагоре, той е измислен от някой като мен. Всичко което боравиш е направено от някой като мен. Правя и сайтове, включително на министерства, дето иначе никога не съм работил на държавна служба. Ако ще да съм пълен неграмотник, онези гработните ще гледат като маймуни това което правя и разни зависят от мен! Все тая как се изразявам. Езика е просто средство като лопата.
Коментиран от #47, #48, #53
11:13 30.03.2026
43 педеций
До коментар #23 от "Деций":а ти що става педеций?
11:13 30.03.2026
47 Правиш ти
До коментар #42 от "Някой":Една минимална заплата от кибене по форумите.. Дъното, си ти
12:01 30.03.2026
48 Не те ли е
До коментар #42 от "Някой":Срам поне малко?! Пък ако не те е срам, приети чисто логично.. Тия минуси дето си насъбрал, не е щото си прав, разбираш ли?
12:03 30.03.2026
51 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #8 от "Някой":Такива, като тебе стават катаджии, защото за нищо друго не стават! Затова през ден има подобни абсурдни случаи, като жената, която била унижавана, събличана и мъж, който получил инфаркт, но му казали, че се преструва!
12:32 30.03.2026
52 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #31 от "Някой":Ти знаеш ли, че има такова нещо, като права на човека и че хората с увреждания също имат права? Кой какво има право да управлява, се урежда с ТОЛЕК и точка на въпроса!
12:44 30.03.2026
53 За мене
До коментар #42 от "Някой":не си "някой". Никой си. И си т ъп.
13:13 30.03.2026
54 РАЯТА ТРЯА ДА СЕ МАААААЧКАА
До коментар #45 от "да здраствует крайсны терор!":ЗА ДА НЕ НАДИГА ГЛАВААА
15:01 30.03.2026