Дванайсетокласник с 28 импланта в гръбнака лежа в ареста след фалшиво положителен тест за дрога

30 Март, 2026 09:58 3 080 54

Павел Караджов прекарал 24 часа в ареста, въпреки че обяснил какво е здравословното му състояние

Светослава Ингилизова

Дванадесетокласник с 28 импланта в гръбначния стълб е бил задържан в ареста заради положителен полеви тест за наркотици, който впоследствие се оказва фалшив. Павел Караджов понася цялото унижение заради поредна грешка на полевите тестове за дрога. Съдът обаче връща шофьорската му книжка още преди да излязат резултатите от кръвния тест, тъй като приема, че последиците от мярката биха били несъразмерно тежки.

"На 9 февруари миналия месец ме спряха за рутинна проверка и решиха да ми направят тест за наркотици. Той излезе положителен за кокаин", разказа пред Нова ТВ Павел.

По думите му тестът бил отворен пред него - както е по устав и закон. Младежът е категоричен, че никога не е употребявал дрога. "Бях задържан за 24 часа. Дадоха ми бутилка вода и 2 кроасана, въпреки че им казах за състоянието ми. Но не го взеха предвид", обясни той.

След излизането му от ареста адвокат Ирина Маркова от Перник успява да убеди съда да спре предварителното изпълнение на мярката за отнемане на книжката. Съдът връща документа за управление на МПС още преди да излязат резултатите от кръвния тест.

Но историята не свършва дотук. "Отново ме спря полиция в Перник два дни, след като ми върнаха книжката. Започнаха проверка. Обясних им случая, защото името ми излязло в системата. Те ме попитаха дали употребявам или разпространявам. Отговорих: „Според вашите тестове – употребявам“. Решиха да ми направят нов тест. Отвориха го пред мен, но ме помолиха да се върна в колата си, докато излезе резултатът. Аз отказах, защото казах, че вече нямам доверие. Резултатът излезе отрицателен", обясни Павел.

Междувременно Административният съд в Перник постановява, че мярката е прекомерна и връща книжката, тъй като вината не е доказана. Има и постановление за прекратяване на досъдебното производство - тоест, Павел е напълно невинен.

Младежът споделя, че "шофира със страх, защото е спиран всеки ден в продължение на седмица, след като си взел книжката втория път".

Майката на Павел заяви, че е била в шок, когато разбрала за случилото се. "Но бях категорична, че като се докаже невинността му - ще си търсят правата до край", посочи тя.

Адвокат Маркова обясни, че съдът се позова на презумпцията за невиновност и на риска от сериозни вреди при отнемане на книжка без доказана вина. "Когато са налице предпоставки за отнемане на книжката по силата на заповедта, е възможно на адресата да бъде причинена значителна или трудно поправима вреда. В такива случаи гражданинът може да поиска спиране изпълнението на акта. В тази връзка искам да отбележа, че в Административен съд - Перник вече има установена практика, при която съдът постановява спиране на предварителното изпълнение на тази принудителна мярка, когато резултатът от направения тест за наличие на наркотични вещества, както в случая на Павел - е оспорен, дадена е кръв за медицинско изследване и се изчаква извършването на експертиза", подчерта защитникът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питам

    91 2 Отговор
    до кога ще ни тормозят с тия тестове??? защо народа не излезе по площадите когато забраниха полицаите и депутатите да се тестват с тях?????????????

    10:08 30.03.2026

  • 2 Хер Флик от Гестапо

    92 1 Отговор
    Аз не мога да разбера, след като е доказано, че 35% от въпросните тестове, дават фалшиво положителни резултати, защо продължава това безумие, граничещо с терор.Направете така, че положителният полеви тест, да бъде основание за кръвен такъв и след резултата от кръвния да се вземат мерки...Докога ще е тоя тормоз

    Коментиран от #4

    10:09 30.03.2026

  • 3 ПРОКУРОРСКИЯ СИН

    55 0 Отговор
    РОДНАТА ПОЛИЦИЯ НИ ПАЗИ ,А ДРУГИТЕ НЕКА ГИ ГАЗИ

    10:11 30.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 такъв е закона

    10 30 Отговор
    той прилича на пещерняк и наркоман . затова са го хванали 24 часа . лобистите за измрели на пътя от наркомани до това водят . издуха гломите 8 пъти . след кървавата 20117г . пораздухаха 3-4 случки и инциденти . казийски , семерджиев , николов, костинбродски и хоп нови мерки . докторите правят тестове с 20 процента грешни . може да е шофьор с 1 ръка или без едно око . но в затвора . щом е положителен теста . и в европа е така . от там преписват . малък град с 5 улици . кат седне патрула и спира все едни и същи . дето са в града . според акъла на патрула спасявал града . я дрегерче , я дръгчег . на другите градове е същото .

    Коментиран от #33

    10:16 30.03.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    56 0 Отговор
    А на полицайте без да имат дори и 1 имплант и без да са лежали в ареста им отмениха ВЪОБЩЕ тестването за алкохол и наркотици.
    Всички сме равни пред закона, но НЯКОИ са успоредни на НЕГО...

    10:17 30.03.2026

  • 7 665

    42 0 Отговор
    А бе голямо стадо сме, трябва да си го признаем. Полицаи, политици отказаха тестовете, за овцете няма прошка.
    Това го разправям на един познат краварин от Аризона, оня не може да повярва Вика при нас повечето щатски служители минават регулярно и изненадващо на тест (урина) -парамедици, пожарникари, полицаи, шерифи, а цивилен му се прави тест само при основателни подозрения, които се доказват чрез боди камерите.. И само през урина , няма ги тия измислици с лакмусите
    . Не ви разбирам, разправя човекът, нямате оръжие ама хванете колове и поне ги набийте тия сонсъфдъбич Тук аз започнах да не го разбирам.

    10:35 30.03.2026

  • 8 Някой

    2 41 Отговор
    Защо има 28 импланта в гръбначния стълб? Примерно е бил моторист и при катастрофа. Те често стават инвалиди. Отделно не е гарантирано, че не е ползвал кокаин. Вероятно такива дейности са довели до инвалидизацията му.
    Оправдания със здравословен проблем не са добри пред КАТ. Ако си болен нямаш правото да управляваш автомобил и това подлежи на глоба. Не знам точните определения.

    Коментиран от #10, #11, #15, #17, #32, #51

    10:35 30.03.2026

  • 9 БРАВО ВЕ!

    46 1 Отговор
    Значи това невинно и болно момче арестувате,а Прокурорският син-не можете,или по-точно...- не искате!

    Коментиран от #21

    10:37 30.03.2026

  • 10 Ай моля,да се спрете!

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    С тия конспирации...!

    10:38 30.03.2026

  • 11 Бай никой

    33 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Много ги разбираш нещата. Я дай компетентно мнение, защо на всички куки започващи смяна преди време в Бургас им излизаха все положителни резултати? Аман от такива като тебе

    Коментиран от #18, #19

    10:39 30.03.2026

  • 12 Баце ЕООД

    12 1 Отговор
    Наркоманите/пласьорите на МВР като почнат така да пробват.. Буквално са го пробвали да им стане дилър.. Опг мвр

    10:40 30.03.2026

  • 13 Лекар

    24 1 Отговор
    Щом има това в гърба 100% взема лекарства, които са сериозни и затова е светнал

    10:41 30.03.2026

  • 14 Кривоверен алкаш

    26 0 Отговор
    Един нагледен пример от който се вижда как Държавата мисли за своите поданици...Повече от година продължават тези лъжливи тестове,и няма кой да се загне да промени тази несправедливост...После дела в Страсбург и познайте от чий пари се плаща целият масраф...жалка картинка..

    10:42 30.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БИВШ ПОЛИЦАЙ

    22 1 Отговор
    КОГАТО ОБУРУДВАХА КОЛИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ С ТЕСТОВЕ ФЛАКОНИ И ДРУГИ ГЛУПОСТИ ИЗРИШНО НИ ПРЕДУПРЕДИХА ЧЕ НЕСА НАДЕЖНИ ТРЯБВА ДАСЕ СПРЕ С ПРОСТОТИЯТА.

    10:42 30.03.2026

  • 17 Ахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Не само "точните определения" ти липсват драги

    10:42 30.03.2026

  • 18 Някой

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "Бай никой":

    Нима считаш за нормално да има 28 имлантна в гръбначния стълб? Защо не си зададеш въпросът как е станало? Едно време при по-лошо здравеопазване, да е на инвалидна количка.

    Коментиран от #28

    10:43 30.03.2026

  • 19 Герги

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай никой":

    Те за това и полицаите отказаха преди работа за правят тестове защото знаят колко струва техниката...

    10:43 30.03.2026

  • 20 Д-р Марин Белчев

    24 1 Отговор
    Това не е просто история за едно момче и една грешка.
    Това е история за държавата, в която:
    - технологията е по-важна от доказателствата
    - администрацията е по-бърза да накаже, отколкото да провери
    - човекът остава последен в системата

    Да, борбата с наркотиците е важна.
    Но когато невинен човек може да бъде арестуван за 24 часа само заради тест със съмнителна надеждност, това вече е проблем на правовата държава.

    Българинът трябва да се научи на една дума: ЧОВЕЩИНА. Не само да отговаря: Ми то така показа системата!

    Коментиран от #41

    10:43 30.03.2026

  • 21 ПРАВСИ ПРИЯТЕЛ

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "БРАВО ВЕ!":

    ПРОКОРОРСКИЯ СИН Е ЗА КУРШУМ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИНАЧЕ НЯМА СПИРАНЕ ДЕГРАДИРАЛ ВРЕДИ НА ОКОЛНИТЕ.

    Коментиран от #30

    10:44 30.03.2026

  • 22 Някой

    1 12 Отговор

    До коментар #15 от "Малее":

    Вярвате на едната страна, без да сте чули другата. Ти имаш ли импланти в гръбначния стълб? Защо считаш че това е нормално, а не следствие на някакво безумие? Точно заради това считам, че трябва да ес подлага на съмнение. И разни болни нямат правото да карат кола. Не се оправдавай пред КАТ, че си болен, че за това ще те глобят.

    Коментиран от #27, #35

    10:46 30.03.2026

  • 23 Деций

    9 1 Отговор
    Полицаите са престъпници!Бездушни Мързеливци ,Здрави и прави хора,вместо да си намерят достойна работа те станали милиционери!

    Коментиран от #43

    10:47 30.03.2026

  • 24 Пришелец

    11 0 Отговор
    Кога в БГ ще има независими лаборатории?

    10:48 30.03.2026

  • 25 Ццц

    11 0 Отговор
    Я им направете пак по един тест в районното, ами няма да остане кой да остане на работа. Все хипертоници на хапчета ще излязат. Ако скоро се появят камери, които сами да си управляват патрулките, можем да закриваме МВР-то в полицейската му част.

    10:49 30.03.2026

  • 26 клаушев се боцкал с Фенобарбитал

    4 2 Отговор
    но положителен дръгчег не е имал никога . епилепто лекарство . а той за кеф си го слагал . а е забранено да кара с това в кръвта . карал гол кемпера пълен с момченца . обикалял двете бази . общувал с двама старци и една истачка от частното училище и с кмета на гинци . дето там снимали мамник . малена сега ще и слагат 32 пластини и 17 питона . кат на тайгър уудс .

    10:49 30.03.2026

  • 27 Братле

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Къв си ти да съдиш, когото и да било? Това е изключително ниско ниво на възпитание и не се толерира сред обществото.
    Как си позволява само да товари човек, който дори не присъства и не може се защити.. Дъното е това

    Коментиран от #31

    10:51 30.03.2026

  • 28 Баце ЕООД

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Абе можеш просто да си кажеш, че ти плащат да пишеш тука и да не ни занимаваш повече. Окей?

    10:52 30.03.2026

  • 29 665

    11 0 Отговор
    Синът на Джо Байдън -Хънтър го бяха разжалвали и уволнили дисциплинарно от морската пехота на рутинен тест за дрога . Син на коскоджамити могъщ сенатор Нашите униформени обаче са над тия неща, айляк и 20 заплати на пенсия

    10:53 30.03.2026

  • 30 СИИИИИЧКИТЕЕЕ ПАВЕТА

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "ПРАВСИ ПРИЯТЕЛ":

    СА НАПРАВЕНИ ИНО ВРЕМЕ ОТ ТАКИВА ИНДИВИДИ ЗА ПОПРАВКА......КЪТ ЧУКАТ КАМЪНИ 5 ГОДИНИ СТААХА МЕКИ КЪТ ЛОКУМЧЕТА...... ТАМ ЧУКАХА КАМЪНИ И ИНДИВИДИ КАТО КОСТОВ ШИШКО БОКО
    ДОГАН СОФИЯНСКИ И ПОДОБНИ

    10:53 30.03.2026

  • 31 Някой

    0 10 Отговор

    До коментар #27 от "Братле":

    Ти правиш в момента абсолютно същото! Набеждаваш хората от МВР и в частно и мен.
    Хайде замисли се, поради каква причина ще има 28 импланта в гръбначния стълб? Толкова ли е сложно?
    Аз по случайност съм срещал моторист на инвалидна количка. Преди определяха, че на около 25000 карания на мотор става 1 инцидент. И на около 80000 карания на колело.

    Коментиран от #34, #36, #37, #52

    10:56 30.03.2026

  • 32 не само

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    точноте определения незнаеш! даже незнаеш сигурно и коя година сме …

    10:57 30.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мне не

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Ти си класически ошигофрен.. Заради такива като тебе съществува изразът "Господи, прибери си вересиите"

    11:02 30.03.2026

  • 37 стига с тия

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    импланти какво ти ръчкат мозъка имплантите има ги момчето по една или друга причина това няма никакво значение към случая!!! намери си работа недей се занимава с тролене по сайтовете това не е работа а унижение!

    Коментиран от #39

    11:04 30.03.2026

  • 38 бай герги

    7 0 Отговор
    на ченгетата правят ли всяка сутрин проверка с тези хубави тестове

    11:05 30.03.2026

  • 39 Не уе

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "стига с тия":

    Той е умен, не виждаш ли?

    11:05 30.03.2026

  • 40 665

    8 0 Отговор
    Добре бе, хубаво - остават за нас тестовете но и за всички униформени и държавни служители - проверяват се изненадващо веднъж на тримесечие. Както е в целия цивилизован свят - от Китай, през евреи,араби, турци, Европа, Америка...
    Ай да видим, какво ще стане !?!

    11:12 30.03.2026

  • 41 а ти колко

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Д-р Марин Белчев":

    клиента"пациента" издои днес?

    11:13 30.03.2026

  • 42 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "665":

    На МВР и прокуратурата съм подавал множество сигнали за престъпници и тотално бяха пренебрегвани и как да нямат работа. От естество, че примерно ще има умрели заради това и вече убити. Поне 8-9 месеца нищо не направиха, а нататък не знам. Не ми е работата да ги защитавам.
    Аз просто казвам, че не може да му се има пълно доверие. Ако бъркам, да извинява. Но за 28 импланта в гърба има причина!
    За онзи с интернета да ми отрежат нагоре, той е измислен от някой като мен. Всичко което боравиш е направено от някой като мен. Правя и сайтове, включително на министерства, дето иначе никога не съм работил на държавна служба. Ако ще да съм пълен неграмотник, онези гработните ще гледат като маймуни това което правя и разни зависят от мен! Все тая как се изразявам. Езика е просто средство като лопата.

    Коментиран от #47, #48, #53

    11:13 30.03.2026

  • 43 педеций

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Деций":

    а ти що става педеций?

    11:13 30.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 да здраствует крайсны терор!

    7 2 Отговор
    Днешната полиция е репресивен орган.Наредено им е да го тормозят и затова всеки ден го спират.Това какво е,ако не репресия дори на лична основа.В полицията работят и грамотни хора но 80% са комплексари и полуграмотни същества купили си мястото само за да не работят.Ето,имат платформа да обяснят на обществото защо са го спирали всеки ден?Защо?Може и да го обвинят,че е купувач на гласове?Като нищо.Затова съд до дупка.

    Коментиран от #54

    11:27 30.03.2026

  • 46 Само предлагам

    0 1 Отговор
    Важното е че се борим с престъпноста Въпреки малките заплати

    11:40 30.03.2026

  • 47 Правиш ти

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    Една минимална заплата от кибене по форумите.. Дъното, си ти

    12:01 30.03.2026

  • 48 Не те ли е

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    Срам поне малко?! Пък ако не те е срам, приети чисто логично.. Тия минуси дето си насъбрал, не е щото си прав, разбираш ли?

    12:03 30.03.2026

  • 49 Цвете

    6 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА ТОРМОЗЯТ МЛАДЕЖА, ДА БЯХА ОТКРИЛИ ОНЗИ ТИП, ДЕТО БАЩА МУ Е ПРОКУРОР.🤔🙄☹️😠🇧🇬

    12:11 30.03.2026

  • 51 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Такива, като тебе стават катаджии, защото за нищо друго не стават! Затова през ден има подобни абсурдни случаи, като жената, която била унижавана, събличана и мъж, който получил инфаркт, но му казали, че се преструва!

    12:32 30.03.2026

  • 52 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Ти знаеш ли, че има такова нещо, като права на човека и че хората с увреждания също имат права? Кой какво има право да управлява, се урежда с ТОЛЕК и точка на въпроса!

    12:44 30.03.2026

  • 53 За мене

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    не си "някой". Никой си. И си т ъп.

    13:13 30.03.2026

  • 54 РАЯТА ТРЯА ДА СЕ МАААААЧКАА

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "да здраствует крайсны терор!":

    ЗА ДА НЕ НАДИГА ГЛАВААА

    15:01 30.03.2026

