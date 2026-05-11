Важни промени при пробите за алкохол и дрога на пътя
  Тема: Войната на пътя

11 Май, 2026 08:08 2 217 19

Друга ключова промяна слага край на излишното разкарване на полицейски патрули до болниците

Снимка: БГНЕС
Остатъчната слюнка от полевите тестове за наркотици вече ще служи като категорично доказателство в съда, ако шофьорът откаже кръвна проба. Това предвиждат мащабни промени в Наредба № 1 за установяване на алкохол и дрога зад волана, съобщават от вестник "Сега".

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане новите текстове, изготвени от междуведомствена работна група. Основният проблем до момента е, че голям брой от хванатите с положителна проба за наркотици на пътя отказват кръвно изследване. Това прави почти невъзможно доказването на вината им и налагането на санкции.

С новите правила като доказателство ще се изпраща остатъчната орална течност от предварителния тест. Анализът ѝ ще се извършва в специализирани лаборатории с доказателствен аналитичен метод. Поради тази причина отпада необходимостта да се взема урина като контролна проба.

"По този начин употребата на наркотично вещество или негови аналози ще бъде категорично и еднозначно доказана по обективен и несъмнен начин", посочват от здравното ведомство.

Друга ключова промяна слага край на излишното разкарване на полицейски патрули до болниците. Шофьорите вече ще декларират отказа си от медицинско изследване и кръвна проба още на мястото на проверката.

Досегашната практика показва, че униформените губят ценно време да съпровождат нарушителите до лечебните заведения, където те в крайна сметка отново отказват да дадат кръв. Това ангажира напразно както ресурса на МВР, така и медицинските специалисти.

Водачите ще бъдат изрично предупреждавани от полицаите за последствията от отказа им. Наказателният кодекс предвижда затвор от една до три години и глоба от 255 до 766 евро за шофиране след употреба на наркотични вещества.

Завишава се контролът над водачите, които вече са наказвани по административен ред за шофиране след употреба на алкохол или дрога. Ако такъв шофьор откаже полеви тест, той ще бъде задължително съпровождан от полицейски патрул до мястото за вземане на кръвна проба.

Мярката цели да предотврати случаите, в които нарушителите умишлено консумират субстанции в "прозоречния период" между проверката на пътя и самостоятелното си явяване в болницата, за да компрометират резултатите от изследването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всички палицаи

    40 0 Отговор
    да се тестват редовно за алкохол и наркотици с тестовете с които тестват простосмъртните

    Коментиран от #3, #4

    08:12 11.05.2026

  • 2 въпросче

    13 0 Отговор
    Ако оближеш някоя хубавелка по П-то,слюнката ти доказателство ли ще бъде?!

    08:14 11.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "всички палицаи":

    Има такава заповед но не се изпълнява

    Коментиран от #11

    08:16 11.05.2026

  • 5 Трол

    14 1 Отговор
    Вече няма да се правят тестове, а директно по преценка на проверяващия полицай ще се записва в картона кой е наркоман.

    08:18 11.05.2026

  • 6 Даниел

    15 0 Отговор
    От глупост,по-голяма глупост!

    08:20 11.05.2026

  • 7 Пич

    31 0 Отговор
    Интересно законодателство!!! Значи, милиционерската слюнка не е категорично доказателство, защото тестовете дават отклонения!!! А вашата слюнка е категорично доказателство, и тестовете са точни!!! Е.му М. и законодателство, особено след като се установи, че много от лекарствата които хората пият, дават фалшиво - положителни резултати!!!

    Коментиран от #17

    08:21 11.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Новият

    18 0 Отговор
    стар МВР министър да се вземе веднага у рЪце и да отмени тъпащината с този начин на проверка за алк и нар. Не казвам да се премахне, а да се промени с адекватна методика.

    Коментиран от #19

    08:30 11.05.2026

  • 10 това не е държава

    13 0 Отговор
    и пак нищо за фалшивите тестове даже обратното още повече власт им дават???

    08:34 11.05.2026

  • 11 забраниха

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    със замон тестването на полицаи с наркотестове понеже в бургас едно районно светна на 70% с положителни тестове и те за да не се изложат и с останалите районни извадиха този закон мисля че е от 3г. насам вече действащ… но за сметка на това народа не се противи нито грам серщу този закон това означва че на стадото муне хубаво така жалка територия жалко стадо !

    Коментиран от #16

    08:38 11.05.2026

  • 12 Аве, на

    3 0 Отговор
    тия милиционери от пътищата на джирото нямаше ли кой да ги научи, че жълтият флаг в ръцете им не е стоп палка и пътеуказващ знак. Държи го и го размахва с лява ръка а трасето върви в другата посока. Най фрапиращо тъ. бяха тия по морето.

    08:38 11.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Тоест още повече милиционерщина и терор, вместо да оправят нещата, че хората да не се налага с месеци да доказват, че не са тригърби камили!

    ОК да ме тестват, ако пред мен драгите милиционери също направят те теста и покажат негативен резултат!

    08:44 11.05.2026

  • 14 джиро Африка

    6 0 Отговор
    Всичко се прави не за превенция, а за събиране на кинти! Видяхя се в чудо как да им плащат пре високите заплати (за пенсионерите да не говорим...пенсия и заплата....). Страшно изсмукване на пари, за сметка на нормалните работещи граждани.

    08:47 11.05.2026

  • 15 здрасти

    3 0 Отговор
    Полицаите кога ще ги тестваме със същите тестове за наркотици?

    08:49 11.05.2026

  • 16 така е

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "забраниха":

    Вместо да сме на улицата и да протестираме срещу това, ние излезнахме под строй и си счупихме държавата.

    08:51 11.05.2026

  • 17 Еми така ще е

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Когато милиционери пишат нормативни документи а дебили гласуват.

    08:57 11.05.2026

  • 18 Някой

    1 0 Отговор
    Съгласев съм, че пияни и дрогирани не трябва да управляват коли. Обаче не съм съглесен те винаги да са виномни. Пример жена си кара по околовръстното на София, застига я, и я удря отзад кола превозваща мигранти, преследвана от полицията. Шофьора трафикант на мигранти избягал, полицаите тестват пострадалата жена шофьор, която приемала лекарства. Теста дава фалшив положителен резултат и жената е арестувана и обвинена, че е виновна за за ПТП-то!!!

    09:05 11.05.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Новият":

    Не ти е грижа методиката на теста, а последиците...
    Светваш, че си дрогиран- държавата да подсигури резултат от кръвната проба в рамките на 5 календарни дни, само това е нужно... Без да се отнема книжката в това време, без да се свалят номерата на автомобила, без да се завежда дело за употреба на дрога... Всичко това може да се направи и след 5 дни...
    Който е виновен да си го отнася по пълна програма, но е недопустимо да си само "уличен с доста съмнителен тест" и да понасяш пълното наказание... Което след 6-8-9 месеца ще бъде отменено...

    Отделно трябва потърпевшите от грешните тестове да завеждат дело срещу МВР, държавата и който още там ги посъветва адвоката за нанесени вреди и пропуснати ползи щото едни 70% от хората без книжка не могат дори и да отидат на работа...

    09:07 11.05.2026

