Демерджиев за трагедията в Благоевград: Празникът беше помрачен, загубихме живота на дете

24 Май, 2026 14:08 943 12

  • иван демерджиев-
  • благоевград-
  • наркотици-
  • момиче-
  • крими

Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, закани се вътрешният министър

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Днес е един от най-хубавите български празници, зареден с много позитивни емоции и поводи за национална гордост. Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия!"

Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка със случилото се в Благоевград.

Там бе открито починало непълнолетно момиче, а непълнолетен младеж бе откаран в болница в тежко състояние и с опасност за живота. Други двама младежи са задържани. Предполага се, че младежите са употребили наркотични вещества.

"Загубихме живота на дете, а друго се бори за живота си! Всички ние - държавата, родители, учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да си позволим да губим децата си по този начин! Длъжни сме да им дадем пример, посока, ценности и сигурност!", написа още Демерджиев.

"Надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин! Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни", категоричен бе вътрешният министър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Учениците по цял ден не пускат вейповете и не знаят къде се намират.В училището до заведението ми всеки ден викат линейка .

    14:12 24.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    5 4 Отговор
    Борбата с наркотиците е кауза пердута. В
    Има ли търсене, винаги ще има предлагане. Като сухия режим в САЩ . Просто разрешете някои наркотици, които не са толкова опасни и зависимите няма да купуват стока, с неизвестно качество и да мрат , лаъ мухи. Забраненото винаги е по-сладко.

    Коментиран от #4, #7

    14:16 24.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Момичета на 16 години са вече развалини.Как ще правят семейство и деца?

    14:17 24.05.2026

  • 5 Никой

    3 0 Отговор
    Сайта " Нюзрум бг. " посочва , че брата на Рая Назарян ( бившата председателка на НС ) - Кристиян Назарян е задържан от полицията във Варна при разпространение на наркотичното вещество фентанил . Соня Колтука също подвърждава ареста с директното " ДА " на МВР мин . Семерджиев. Медиите в ступор - да пишат ли - да мълчат ли . Чакат заповеди, мисирките ? Иначе гоооляма свобода на словото !

    14:27 24.05.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Смачкай ги бай Иване, това 100% е някъв фетанил или квото беше там. Десетки години в България се разпространяват почти без проблем всякакви наркотици. Най накрая един достоен човек да поведе открита борба срещу тази болест. Ако се открие сметка за финансиране на тази борба, аз ще съм от първите дарители за тази кауза. Трябват отделни сили извън полицейската "борба с наркотици" които да правят удари срещу разпространението и производството.

    14:33 24.05.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Няма такива работи. Наркотиците носят смърт. Бавна, мъчителна смърт за наркомана и неописуемо тегло съсипващо живота за близките му. Разпространението трябва да се наказва със смърт. Те продават смърт.

    14:38 24.05.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    цялата държава скърби за туй сигане

    14:38 24.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ххх

    0 0 Отговор
    Не само борба с наркотиците, а трябва с всичката престъпност, корупция и геноцида воден 20 години. Но с тая полиция, съд и прокуратура без да са подновени, няма да има надежда.

    14:40 24.05.2026

  • 11 Дедо

    2 0 Отговор
    "Надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин! Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни", категоричен бе вътрешният министър."

    Е затова гласувах за вас.

    14:41 24.05.2026

  • 12 Те са непълнолетни

    0 0 Отговор
    На практика са ненаказуеми.
    Месното ОЗД ще си напише доклада. От деца педагогическа също ще си напишат доклада. От месната комисия за противообществени прояви също ще си напишат докладите.
    Ще се вземат формални мерки като " работа с психолог, работа с обществен възпитател , и работа с център за обществена подкрепа"
    Но всичко ще е формално за да се отчете дейност .
    На никой не му пука щото всеки си взима заплатата която никак не е малка

    14:42 24.05.2026

