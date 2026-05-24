Демерджиев за трагедията в Благоевград: Празникът беше помрачен, загубихме живота на дете

"Днес е един от най-хубавите български празници, зареден с много позитивни емоции и поводи за национална гордост. Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия!"

Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка със случилото се в Благоевград.

Там бе открито починало непълнолетно момиче, а непълнолетен младеж бе откаран в болница в тежко състояние и с опасност за живота. Други двама младежи са задържани. Предполага се, че младежите са употребили наркотични вещества.

"Загубихме живота на дете, а друго се бори за живота си! Всички ние - държавата, родители, учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да си позволим да губим децата си по този начин! Длъжни сме да им дадем пример, посока, ценности и сигурност!", написа още Демерджиев.

"Надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин! Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни", категоричен бе вътрешният министър.