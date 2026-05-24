Демерджиев за трагедията в Благоевград: Празникът беше помрачен, загубихме живота на дете

"Днес е един от най-хубавите български празници, зареден с много позитивни емоции и поводи за национална гордост. Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия!"
Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка със случилото се в Благоевград.
Там бе открито починало непълнолетно момиче, а непълнолетен младеж бе откаран в болница в тежко състояние и с опасност за живота. Други двама младежи са задържани. Предполага се, че младежите са употребили наркотични вещества.
"Загубихме живота на дете, а друго се бори за живота си! Всички ние - държавата, родители, учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да си позволим да губим децата си по този начин! Длъжни сме да им дадем пример, посока, ценности и сигурност!", написа още Демерджиев.
"Надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин! Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни", категоричен бе вътрешният министър.
2 Последния Софиянец
14:12 24.05.2026
3 РЕАЛИСТ
Има ли търсене, винаги ще има предлагане. Като сухия режим в САЩ . Просто разрешете някои наркотици, които не са толкова опасни и зависимите няма да купуват стока, с неизвестно качество и да мрат , лаъ мухи. Забраненото винаги е по-сладко.
14:16 24.05.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Момичета на 16 години са вече развалини.Как ще правят семейство и деца?
14:17 24.05.2026
7 Гост
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Няма такива работи. Наркотиците носят смърт. Бавна, мъчителна смърт за наркомана и неописуемо тегло съсипващо живота за близките му. Разпространението трябва да се наказва със смърт. Те продават смърт.
14:38 24.05.2026
10 Ххх
14:40 24.05.2026
11 Дедо
Е затова гласувах за вас.
14:41 24.05.2026
12 Те са непълнолетни
Месното ОЗД ще си напише доклада. От деца педагогическа също ще си напишат доклада. От месната комисия за противообществени прояви също ще си напишат докладите.
Ще се вземат формални мерки като " работа с психолог, работа с обществен възпитател , и работа с център за обществена подкрепа"
Но всичко ще е формално за да се отчете дейност .
На никой не му пука щото всеки си взима заплатата която никак не е малка
14:42 24.05.2026