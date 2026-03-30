Министър Младенова: България има потенциал да е лидер в космическите технологии, авиацията и роботиката

30 Март, 2026 13:44 734 31

Нова инициатива обединява в клъстер „Вашите криле“ авиацията, иновациите и високите технологии

Снимка: МИР
Светослава Ингилизова

България има потенциал да бъде не само участник, но лидер в сфери като космическите технологии, изкуствения интелект, авиацията, киберсигурността и роботиката. Силно вярвам, че в днешно време успехът не се постига от отделни участници, а от екосистема, която може да свързва знанието с практика, идеите с инвестиции, талантите с възможности. Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова по време на днешното учредяване на клъстер „Вашите криле“ в Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Новата инициатива обединява авиацията, иновациите, високите технологии, бизнеса, науката и образованието. „Когато всички те се събират на едно място се създава среда, в която иновациите могат да се раждат, развиват и най-важното да намират реално приложение“, каза Младенова и подчерта, че клъстерът е едно ново партньорство с визия за бъдещето и е силен знак, че има хора с визия, смелост и амбиция.

Oрганизацията поставя като фокус младите хора и развитието на таланти в авиационния, космическия, високотехнологичния сектор.

„Авиацията винаги е била символ на напредък и смелост да се погледне отвъд хоризонта. Развитието на иновационна екосистема, на научни изследвания и внедряване на нови технологии са не само важни, а вече са и стратегически необходими“, добави Младенова. Пред присъстващите тя каза, че е очертала темите технологичен трансфер, внедряване на иновации, връзката между науката и бизнеса като основни приоритети в работата на Министерството. „Това може да придвижи крачка напред нашата икономика“, добави още министърът.

„Вярвам, че клъстер „Вашите криле“ ще се превърне в платформа за смели космически идеи и в двигател на иновации и иновативни решения в авиацията, космическите приложения и автономните системи. МИР подкрепя с различни политики и финансови инструменти новите технологии, модернизацията и дигитализацията на бизнеса, както и инвестициите в сектори с висока добавена стойност“, заключи тя и пожела на българските таланти идеите им да полетят високо – отвъд граници и очаквания.

Учредителите на клъстера са Асоциация на българската авиационна индустрия (АБАИ), Обединено Дрон общество, Фондация „Български Военновъздушни Сили“, Професионална асоциация за роботизации, автоматизации и иновации (PARAi), Асоциация за история и бъдеще на българската авиация, Българска Авиационна Асоциация, Асоциация на свръхлекaта авиация в България, Българска федерация по авиомоделизъм, Българска асоциация Defence Industry Club.

Сред целите, които очертаха от новата инициатива са стимулиране на научноизследователска дейност, трансфер на технологии и внедряване на иновативни решения в авиацията, космическите приложения и автономните системи; развитие и внедряване на решения, базирани на изкуствен интелект, за оптимизация на процеси, анализ на данни, управление на трафика и повишаване на безопасността; укрепване на киберсигурността в авиационната и аерокосмическата инфраструктура, включително защита на критични системи, данни и комуникации; насърчаване на дигитализацията, автоматизацията и устойчивите технологии в авиационната и аерокосмическата индустрия; изграждане на стратегическа визия за развитието на авиацията, изкуствения интелект и космическите технологии в България като част от европейската и глобалната иновационна екосистема и развитие на млади кадри в областта.

В събитието участваха още заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на АБАИ Тодор Иванджиков и др.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ти са изтропам

    20 0 Отговор
    в лъжливата уста, капка срам нямате

    Коментиран от #13

    13:47 30.03.2026

  • 2 Еех

    20 0 Отговор
    да ме направят и мен министър и да ми дават заплата да говоря пълни глупости пред камерите...

    13:50 30.03.2026

  • 3 честен ционист

    9 2 Отговор
    Ганчо има потенциал да разделя ядра на атоми урана-235 или плутония-239.

    13:50 30.03.2026

  • 4 ДО КОГА

    22 0 Отговор
    САМО ИДИОТИ ЩЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ ЗА МИНИСТРИ!?

    13:51 30.03.2026

  • 5 Трол

    11 1 Отговор
    Със сигурност е била много ползотворна дискусия.

    13:55 30.03.2026

  • 6 Ъхъ

    18 0 Отговор
    И на луната сме кацнали.Сега ни очаква Марс!..Дядо ми за такива използваше : Бос ходи,но чорбаджийски стъпва!

    13:56 30.03.2026

  • 7 Амчи как?

    14 0 Отговор
    Всички усещаме същото. Предпоставката - гол задник, вече е налична. Жалка България!

    13:57 30.03.2026

  • 8 За това сме Първи !

    11 0 Отговор
    За това сме Първи !

    В Света !

    По доходи !

    На Глава !

    От Населението !

    13:57 30.03.2026

  • 9 нямам съмнение

    19 0 Отговор
    Мини се не мине 1 -2 месеца и почваме да овладяваме космоса и галактиката :) нищо, че едни плочки не можем да наредим без да ги отнесе първия дъжд

    13:58 30.03.2026

  • 10 Един

    9 0 Отговор
    Даааа и македонец космонавт ще поканим на следващият полет до Ганимед, да търси древно македонски следи от живот. Къде ги намират такива тъпунгери за министри незнам!

    14:05 30.03.2026

  • 11 Браво

    8 0 Отговор
    Страхатен путенциал супер)))))))

    14:06 30.03.2026

  • 12 Космически брътвежи

    9 0 Отговор
    Горката женица се лее в облаците, след всяко потупване по рамото бълва мечтани безумия. В страна с незадължително средно образование няма нито култура, нито наука. В космоса летят само руснаци и китайци, останалите са туристи. Говори за технологии, на чак космически.

    14:09 30.03.2026

  • 13 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "да ти са изтропам":

    Не знам откъде ги намират тия министри, че все глупости говорят..... А да не говоря пък за едни боклуци отишли на екскурзия в киева...

    14:11 30.03.2026

  • 14 Сталин

    11 0 Отговор
    Тая другарка министърка с пилешки мозък май пуши развалена трева , България беше ядрена и космическа държава при великия Тодор Живков,за 30 години кошерна демокрация сега с тикви прасета и Простокирчовци само произвеждаме цървули

    Коментиран от #17

    14:14 30.03.2026

  • 15 Калоян

    3 3 Отговор
    Да! България има потенциал ,но ( НО ! ) трябва да се управлява от кадърници.

    14:15 30.03.2026

  • 16 Имаше потенциал за много неща

    8 0 Отговор
    Преди 89г. Сега има потенциал за още повече кражби на едно дребно съсловие от власт имащи

    14:17 30.03.2026

  • 17 Няма кожи за цървули

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    И цървули не произвеждаме, всичко е китайско, но ще преборим китайците с технологии и то космически.

    14:17 30.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не бе,

    4 0 Отговор
    тиа са се почерпили достойно преди седенкята, и следват ловно-риболовни непреувеличени подвизи. Тоа ако беше Херкулес, какви Авгиеви обори моьеше да почисти само! Ма, Зевс не го е дарил с тоз шанс да се докаже. Затва - марш у Космоса, мегдан да изпреварим другите на втора космическа - голЕм. А наздраве, щото 10 на 2 за нас!

    14:27 30.03.2026

  • 21 ШЕФА

    4 0 Отговор
    На снимката можете да видите как лъжци,и мошеници се обединяват с Министър в КЛЪСТЕР и ни правят на идио.... Той и оня уро. Учиндолския нещо май лъжеше за космоса и отваряше авио линий до Луната хахаахааааа

    14:28 30.03.2026

  • 22 7488

    2 0 Отговор
    Инженерите от Факултето и Столипиново са готови и само чакат команда за да влязат в клъстера.

    14:29 30.03.2026

  • 23 Гост

    2 0 Отговор
    Каква роботика, каква космонавтика бе, некадърници! Пет дупки с асфалт, като хората, не можете да направите, космонавтика и роботика ми плямпаш. Или то щото пътищата като лунни кратери и затова космонавтика.... 🤔🤔🤔 Можеее

    14:31 30.03.2026

  • 24 ...

    0 0 Отговор
    Мижи да те лажем

    14:33 30.03.2026

  • 25 Варна

    1 1 Отговор
    Тази сигурно е от котилото на българоубииците ГРОБ,иначе няма как да лъже така хубаво,даже не се и изчервява.

    14:34 30.03.2026

  • 26 Смех

    0 0 Отговор
    Тази дори за магистралата няма потенциал

    14:35 30.03.2026

  • 27 1234

    1 0 Отговор
    Абе от къде ги намирате такива умници бе, това с нация техническа сме го играли и знаеме много добре какво сме.

    14:37 30.03.2026

  • 28 Столична община

    2 0 Отговор
    Щом Министър Ментекова се е захванала с КЛЪСТЕРА нещата са сериозни !До края на годината ще построим първата ракета,а до средата на януари 2027г ще изпратим на Юпитер първият български космонавт който да го покори.След успехите на КЛЪСТЕРА започва износ за Китай и Русия,като вече има предварителни заявки !

    14:43 30.03.2026

  • 29 Оправихте

    0 0 Отговор
    земята, вече се готвите за космоса...А макета космонавти кога?!

    14:59 30.03.2026

  • 30 Космонавт коко

    0 0 Отговор
    Ущипете я тази госпожа че да се събуди. Не се ли е сетила още както направи един велик български ръководител да изпрати и македонец в космоса че да има кой да ни оплюва!

    15:21 30.03.2026

  • 31 коко

    0 0 Отговор
    А лифт до Витоша кога?

    15:22 30.03.2026

