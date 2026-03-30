Министър Младенова: България има потенциал да е лидер в космическите технологии, авиацията и роботиката

България има потенциал да бъде не само участник, но лидер в сфери като космическите технологии, изкуствения интелект, авиацията, киберсигурността и роботиката. Силно вярвам, че в днешно време успехът не се постига от отделни участници, а от екосистема, която може да свързва знанието с практика, идеите с инвестиции, талантите с възможности. Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова по време на днешното учредяване на клъстер „Вашите криле“ в Българска търговско-промишлена палата (БТПП).
Новата инициатива обединява авиацията, иновациите, високите технологии, бизнеса, науката и образованието. „Когато всички те се събират на едно място се създава среда, в която иновациите могат да се раждат, развиват и най-важното да намират реално приложение“, каза Младенова и подчерта, че клъстерът е едно ново партньорство с визия за бъдещето и е силен знак, че има хора с визия, смелост и амбиция.
Oрганизацията поставя като фокус младите хора и развитието на таланти в авиационния, космическия, високотехнологичния сектор.
„Авиацията винаги е била символ на напредък и смелост да се погледне отвъд хоризонта. Развитието на иновационна екосистема, на научни изследвания и внедряване на нови технологии са не само важни, а вече са и стратегически необходими“, добави Младенова. Пред присъстващите тя каза, че е очертала темите технологичен трансфер, внедряване на иновации, връзката между науката и бизнеса като основни приоритети в работата на Министерството. „Това може да придвижи крачка напред нашата икономика“, добави още министърът.
„Вярвам, че клъстер „Вашите криле“ ще се превърне в платформа за смели космически идеи и в двигател на иновации и иновативни решения в авиацията, космическите приложения и автономните системи. МИР подкрепя с различни политики и финансови инструменти новите технологии, модернизацията и дигитализацията на бизнеса, както и инвестициите в сектори с висока добавена стойност“, заключи тя и пожела на българските таланти идеите им да полетят високо – отвъд граници и очаквания.
Учредителите на клъстера са Асоциация на българската авиационна индустрия (АБАИ), Обединено Дрон общество, Фондация „Български Военновъздушни Сили“, Професионална асоциация за роботизации, автоматизации и иновации (PARAi), Асоциация за история и бъдеще на българската авиация, Българска Авиационна Асоциация, Асоциация на свръхлекaта авиация в България, Българска федерация по авиомоделизъм, Българска асоциация Defence Industry Club.
Сред целите, които очертаха от новата инициатива са стимулиране на научноизследователска дейност, трансфер на технологии и внедряване на иновативни решения в авиацията, космическите приложения и автономните системи; развитие и внедряване на решения, базирани на изкуствен интелект, за оптимизация на процеси, анализ на данни, управление на трафика и повишаване на безопасността; укрепване на киберсигурността в авиационната и аерокосмическата инфраструктура, включително защита на критични системи, данни и комуникации; насърчаване на дигитализацията, автоматизацията и устойчивите технологии в авиационната и аерокосмическата индустрия; изграждане на стратегическа визия за развитието на авиацията, изкуствения интелект и космическите технологии в България като част от европейската и глобалната иновационна екосистема и развитие на млади кадри в областта.
В събитието участваха още заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на АБАИ Тодор Иванджиков и др.
1 да ти са изтропам
Коментиран от #13
13:47 30.03.2026
2 Еех
13:50 30.03.2026
3 честен ционист
13:50 30.03.2026
4 ДО КОГА
13:51 30.03.2026
5 Трол
13:55 30.03.2026
6 Ъхъ
13:56 30.03.2026
7 Амчи как?
13:57 30.03.2026
8 За това сме Първи !
В Света !
По доходи !
На Глава !
От Населението !
13:57 30.03.2026
9 нямам съмнение
13:58 30.03.2026
10 Един
14:05 30.03.2026
11 Браво
14:06 30.03.2026
12 Космически брътвежи
14:09 30.03.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "да ти са изтропам":Не знам откъде ги намират тия министри, че все глупости говорят..... А да не говоря пък за едни боклуци отишли на екскурзия в киева...
14:11 30.03.2026
14 Сталин
Коментиран от #17
14:14 30.03.2026
15 Калоян
14:15 30.03.2026
16 Имаше потенциал за много неща
14:17 30.03.2026
17 Няма кожи за цървули
До коментар #14 от "Сталин":И цървули не произвеждаме, всичко е китайско, но ще преборим китайците с технологии и то космически.
14:17 30.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не бе,
14:27 30.03.2026
21 ШЕФА
14:28 30.03.2026
22 7488
14:29 30.03.2026
23 Гост
14:31 30.03.2026
24 ...
14:33 30.03.2026
25 Варна
14:34 30.03.2026
26 Смех
14:35 30.03.2026
27 1234
14:37 30.03.2026
28 Столична община
14:43 30.03.2026
29 Оправихте
14:59 30.03.2026
30 Космонавт коко
15:21 30.03.2026
31 коко
15:22 30.03.2026