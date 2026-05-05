Николай Русев: Една ескадрила изтребители не е достатъчна за охрана на България

България се нуждае от минимум две ескадрили многоцелеви изтребители, за да гарантира пълноценно въздушния си суверенитет, съобщават от БНТ, позовавайки се на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Според военния експерт наличните поръчани машини са крайно недостатъчни на фона на въоръжението в съседните държави.
Сравнението с армиите на съседните страни показва сериозен дисбаланс във въздушните сили на региона.
"Искам да опровергая някои твърдения, които се ширят в пространството, че 16 самолета са напълно достатъчно и дали са ни много. Защото някои купували по 14. Ще дам за пример съседни нам страни. В Турция разполагат с 240 F-16, с 35 Фантома F-4 и очакват Еврофайтери. Гърция по същия начин, само че не Еврофайтери, а Рафали, 242 самолета. В Румъния 60 F-16, очакват 48 броя F-35. В Полша имат 47 F-16, очакват F-35. Сърбия и те имат повече от нас. Тоест това е очевидно, че една ескадрила не е достатъчно", категоричен е Николай Русев.
Към момента България разполага с осем нови самолета и очаква още толкова. Подготовката на летателния състав се извършва изцяло по американски програми в Съединените щати. В страната има шестима обучени пилоти, като до ноември техният брой трябва да достигне 12 души.
"Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство", обяснява командирът на ВВС.
Въпреки напредъка, новите изтребители няма да поемат охраната на небето през настоящата година. Причината е необходимостта първият договор да бъде изпълнен в своята цялост.
"F-16 трябва да бъде доокомплектован и първият договор да бъде изпълнен на 100%. Когато това се случи, аз ще бъда първи, който ще настоя F-16 да влезе в дежурство, защото мъжете, жените на МИГ-29 изнемогват в момента. Те дават по много дежурства, трупат отпуски и компенсации", посочва Николай Русев.
Успоредно с авиацията се търсят варианти за обновяване на наземната противовъздушна отбрана. От първоначално планираните шест зенитно-ракетни комплекса, към момента има осигурено финансиране и подписан договор само за един. Надеждите на военните са останалите системи и седем нови радара да бъдат придобити чрез европейския механизъм SAFE.
"Надявам се до 2 години първи зенитно-ракетен комплекс да им е България и да не се стопира този проект за купуването на останалите комплекси и на радарите, тъй като е много важно да ги имаме и да подменим старата си техника", подчертава Николай Русев.
За да мотивират младите хора да изберат военната кариера, ВВС са реализирали мащабен промоционален клип. В заснемането е участвал екип от световна класа, включително специалисти работили по филми като "Мисия невъзможна", "Джурасик парк" и "Дюнкерк". Използвана е специализирана техника за над 1 милион долара, както и оборудване от продукцията "Топ Гън".
Очаква се в бъдеще да бъде реализиран и мащабен документален филм за българските Военновъздушни сили, който да бъде разпространен в световен мащаб.
2 честен ционист
Да се надяваме са наблегнали на манюала, главата за жълтата ръкохватка с надпис "PULL TO EJECT".
10:44 05.05.2026
Ще сравнява на 80 милионна Турция ВВС с 5 милионна България?!
Ми добре бе шапкар, дай да купим и ние 240 Ф16ки, че да те направим щастлив?!
...ИЛИ ДА ВЗЕМЕМ ДА ЗАКРИЕМ АРМИЯТА ЩОТО ЯВНО Е НЕПОТРЕБНА!
Коста Рика след ВСВ взима решение, че няма да харчи и пробито песо за военни щуротии и бюджета за отбрана е насочен към образование и здравеопазване. Днес Коста Рика е една от най-примамливите дестинации заради качеството на живот.
Да ти писне от военизирани безумци, вземете по една прашка па вървете си играете на стражари и апаши с други шапкарски откачалници щот ми писна от такива авторитети!
Коментиран от #16, #33
16 Терминал 2
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Тук сме на балканите, а не в жунглата, въпреки че на моменти територията прилича на централноафриканска държава.
Коментиран от #34
10:57 05.05.2026
18 койдазнай
До коментар #5 от "дядото":МиГ-21бис руснаците са го давали за 3,5 млн преводни рубли, МиГ-23МЛ 5,5-6, МиГ29 -13 млн.
Като се има предвид, че за 40 години цените са се увеличили 10 пъти, общо взето си е същото.
Коментиран от #37
10:58 05.05.2026
19 НАТО
До коментар #7 от "Кочо":Бас държа, че тоя взема летателни.....и не само той....Говорят за липсва на финанси. Ами сега е момента, Българската армия да стане наистина НАТО армия, а не изродена съветска такава. 1 мото бригада и няколко осигуряващи батальона, 2 ескадрили и 1 дивизион кораби. А то, много вожд и малко индианци. Но, няма светлина в тунела. Важното е логистиката да се раздува, и разни паразитни структури като СВР и тн
11:00 05.05.2026
21 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "дядото":Навремето бяхме съседи с ВРАГОВЕ... Сега всички около вас са натовски държави- няма от кого да се пазите... Ако дедо Вова реши да ви унищожи ни 1, ни 16 ескадрили ще ви помогнат...
Да коментирам ли колко е голямъ държавичкътъ ви и, че реално тоя изтребител (какъвто и да е) докато излети и се засили вече е влязъл у съседите?
11:01 05.05.2026
24 източник
Да не говорим за подготвени летци, които ги нямаме и сега. А. цената ще бъде 2-4 пъти по висока от реалната
11:03 05.05.2026
28 Перо
До коментар #23 от "Перо":П.С. Гърците са от 1952 г. в НАТО, по-тъпи ли са от нас, да купуват френски самолети, въоръжение, резервни части, оборудване и да подпишат договор за стратегическо сътрудничество!
11:07 05.05.2026
30 Файърфлай
До коментар #14 от "Фуражка":То за парада останаха само военизирани трактори и каруци.Другото се подари ( всъщност продаде) с голям ентусиазъм в името на "ценностите".А,и свещенниците ще поръсят бойните знамена.
11:09 05.05.2026
32 СВД
До коментар #14 от "Фуражка":Казаха, че ще ги видите, но знае ли се!? Миг-29 на дежурство, Ф-16 над София!
11:11 05.05.2026
33 Евроатлантик
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Турците ще си носят ли презервативи , или ние да си купим ?
11:17 05.05.2026
34 Леле - леле ! 🤔
До коментар #16 от "Терминал 2":Че в коя джунгла е имало повече войни отколкото на Балканите ?
11:18 05.05.2026
Какво стана, другари русофили?
11:21 05.05.2026
37 Точно !
До коментар #18 от "койдазнай":Смятай каква икономика сме имали при социализма , щом сме си позволявали толкова (300 - 400 ) самолета .
11:21 05.05.2026