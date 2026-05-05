Николай Русев: Една ескадрила изтребители не е достатъчна за охрана на България

България се нуждае от минимум две ескадрили многоцелеви изтребители, за да гарантира пълноценно въздушния си суверенитет, съобщават от БНТ, позовавайки се на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Според военния експерт наличните поръчани машини са крайно недостатъчни на фона на въоръжението в съседните държави.

Сравнението с армиите на съседните страни показва сериозен дисбаланс във въздушните сили на региона.

"Искам да опровергая някои твърдения, които се ширят в пространството, че 16 самолета са напълно достатъчно и дали са ни много. Защото някои купували по 14. Ще дам за пример съседни нам страни. В Турция разполагат с 240 F-16, с 35 Фантома F-4 и очакват Еврофайтери. Гърция по същия начин, само че не Еврофайтери, а Рафали, 242 самолета. В Румъния 60 F-16, очакват 48 броя F-35. В Полша имат 47 F-16, очакват F-35. Сърбия и те имат повече от нас. Тоест това е очевидно, че една ескадрила не е достатъчно", категоричен е Николай Русев.

Към момента България разполага с осем нови самолета и очаква още толкова. Подготовката на летателния състав се извършва изцяло по американски програми в Съединените щати. В страната има шестима обучени пилоти, като до ноември техният брой трябва да достигне 12 души.

"Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство", обяснява командирът на ВВС.

Въпреки напредъка, новите изтребители няма да поемат охраната на небето през настоящата година. Причината е необходимостта първият договор да бъде изпълнен в своята цялост.

"F-16 трябва да бъде доокомплектован и първият договор да бъде изпълнен на 100%. Когато това се случи, аз ще бъда първи, който ще настоя F-16 да влезе в дежурство, защото мъжете, жените на МИГ-29 изнемогват в момента. Те дават по много дежурства, трупат отпуски и компенсации", посочва Николай Русев.

Успоредно с авиацията се търсят варианти за обновяване на наземната противовъздушна отбрана. От първоначално планираните шест зенитно-ракетни комплекса, към момента има осигурено финансиране и подписан договор само за един. Надеждите на военните са останалите системи и седем нови радара да бъдат придобити чрез европейския механизъм SAFE.

"Надявам се до 2 години първи зенитно-ракетен комплекс да им е България и да не се стопира този проект за купуването на останалите комплекси и на радарите, тъй като е много важно да ги имаме и да подменим старата си техника", подчертава Николай Русев.

За да мотивират младите хора да изберат военната кариера, ВВС са реализирали мащабен промоционален клип. В заснемането е участвал екип от световна класа, включително специалисти работили по филми като "Мисия невъзможна", "Джурасик парк" и "Дюнкерк". Използвана е специализирана техника за над 1 милион долара, както и оборудване от продукцията "Топ Гън".

Очаква се в бъдеще да бъде реализиран и мащабен документален филм за българските Военновъздушни сили, който да бъде разпространен в световен мащаб.