Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Николай Русев: Една ескадрила изтребители не е достатъчна за охрана на България

Николай Русев: Една ескадрила изтребители не е достатъчна за охрана на България

5 Май, 2026 10:37 717 37

  • ген. николай русев-
  • ввс-
  • авиация-
  • отбрана-
  • небе-
  • българия

Към момента България разполага с осем нови самолета и очаква още толкова

Николай Русев: Една ескадрила изтребители не е достатъчна за охрана на България - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се нуждае от минимум две ескадрили многоцелеви изтребители, за да гарантира пълноценно въздушния си суверенитет, съобщават от БНТ, позовавайки се на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Според военния експерт наличните поръчани машини са крайно недостатъчни на фона на въоръжението в съседните държави.

Сравнението с армиите на съседните страни показва сериозен дисбаланс във въздушните сили на региона.

"Искам да опровергая някои твърдения, които се ширят в пространството, че 16 самолета са напълно достатъчно и дали са ни много. Защото някои купували по 14. Ще дам за пример съседни нам страни. В Турция разполагат с 240 F-16, с 35 Фантома F-4 и очакват Еврофайтери. Гърция по същия начин, само че не Еврофайтери, а Рафали, 242 самолета. В Румъния 60 F-16, очакват 48 броя F-35. В Полша имат 47 F-16, очакват F-35. Сърбия и те имат повече от нас. Тоест това е очевидно, че една ескадрила не е достатъчно", категоричен е Николай Русев.

Към момента България разполага с осем нови самолета и очаква още толкова. Подготовката на летателния състав се извършва изцяло по американски програми в Съединените щати. В страната има шестима обучени пилоти, като до ноември техният брой трябва да достигне 12 души.

"Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство", обяснява командирът на ВВС.

Въпреки напредъка, новите изтребители няма да поемат охраната на небето през настоящата година. Причината е необходимостта първият договор да бъде изпълнен в своята цялост.

"F-16 трябва да бъде доокомплектован и първият договор да бъде изпълнен на 100%. Когато това се случи, аз ще бъда първи, който ще настоя F-16 да влезе в дежурство, защото мъжете, жените на МИГ-29 изнемогват в момента. Те дават по много дежурства, трупат отпуски и компенсации", посочва Николай Русев.

Успоредно с авиацията се търсят варианти за обновяване на наземната противовъздушна отбрана. От първоначално планираните шест зенитно-ракетни комплекса, към момента има осигурено финансиране и подписан договор само за един. Надеждите на военните са останалите системи и седем нови радара да бъдат придобити чрез европейския механизъм SAFE.

"Надявам се до 2 години първи зенитно-ракетен комплекс да им е България и да не се стопира този проект за купуването на останалите комплекси и на радарите, тъй като е много важно да ги имаме и да подменим старата си техника", подчертава Николай Русев.

За да мотивират младите хора да изберат военната кариера, ВВС са реализирали мащабен промоционален клип. В заснемането е участвал екип от световна класа, включително специалисти работили по филми като "Мисия невъзможна", "Джурасик парк" и "Дюнкерк". Използвана е специализирана техника за над 1 милион долара, както и оборудване от продукцията "Топ Гън".

Очаква се в бъдеще да бъде реализиран и мащабен документален филм за българските Военновъздушни сили, който да бъде разпространен в световен мащаб.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    17 2 Отговор
    Трябват още 4-5 ексадрили изтребители на по 5 милиарда бройката.

    10:42 05.05.2026

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    "Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство"
    Да се надяваме са наблегнали на манюала, главата за жълтата ръкохватка с надпис "PULL TO EJECT".

    10:44 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И кво ?

    16 2 Отговор
    Какво ще пазят тези самолети , като за 37 години евроатлантиците ни затриха и промишленост , и селско стопанство , подариха енергетиката ни на турци и американци ?

    10:48 05.05.2026

  • 5 дядото

    11 1 Отговор
    преди 40 години бяха 220-230 и непрекъснато се обновяваха с нови.интересно колко са стрували и кой е бил доставчика

    Коментиран от #18, #21

    10:48 05.05.2026

  • 6 Файърфлай

    3 1 Отговор
    Кога,генерален,ПАК ще бомбардираме Одрин ?

    10:48 05.05.2026

  • 7 Кочо

    5 1 Отговор
    След като ескадрила се командва от капитан, ти на какво си командващ, Русев!? В текста липсва нещо съществено от монолога на Командир Русев! Когато го попитаха новата ескадрила пак американска ли ще бъде, той отговори, че за охрана са нужни по икономични самолети, а Еф-16 ще бъдат тежката артилерия на ВВС! Както Деси Атанасова бе Тежката артилерия на Герб! Герб западна, Артилерията си заема високите постове!

    Коментиран от #19

    10:49 05.05.2026

  • 8 генералче амче кво чакате

    7 1 Отговор
    поръчайте още 10 близнака фърчила ф16 дет събират прах в хангарите
    с яка общ поръчка за милиарди заеми

    10:50 05.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Този малоумен ли е?
    Ще сравнява на 80 милионна Турция ВВС с 5 милионна България?!
    Ми добре бе шапкар, дай да купим и ние 240 Ф16ки, че да те направим щастлив?!

    ...ИЛИ ДА ВЗЕМЕМ ДА ЗАКРИЕМ АРМИЯТА ЩОТО ЯВНО Е НЕПОТРЕБНА!
    Коста Рика след ВСВ взима решение, че няма да харчи и пробито песо за военни щуротии и бюджета за отбрана е насочен към образование и здравеопазване. Днес Коста Рика е една от най-примамливите дестинации заради качеството на живот.

    Да ти писне от военизирани безумци, вземете по една прашка па вървете си играете на стражари и апаши с други шапкарски откачалници щот ми писна от такива авторитети!

    Коментиран от #16, #33

    10:53 05.05.2026

  • 11 Х уингс

    1 2 Отговор
    Поне четири прехващачи и патрулиращи редовно и поне две бомбардировачи, плюс адекватно ПВО.

    10:53 05.05.2026

  • 12 Летописец

    5 2 Отговор
    Българските ВВС ъм 1989 година : ВВС достигат своя пик с над 300 ! бойни самолета: Изтребители: МиГ-21, МиГ-23 и чисто новите тогава МиГ-29 (доставени през 1989 г.). Щурмовици: Су-22 и Су-25 за поддръжка на сухопътните сили. Хеликоптери: Ударни Ми-24 ("Летящи танкове") и транспортни Ми-8/Ми-17.

    10:55 05.05.2026

  • 13 Българин

    4 4 Отговор
    Нас ни брани единствено Русия! Защото никой няма да посмее да ни нападне, ако Русия е зад нас, и никой не може да ни опази, ако Русия реши да ни унищожи! За това хората избраха със огоромно мнозинство Румен Радев, който ще се подчини напълно на Русия и ще защитава руските интереси със всички сили, за да ни осигури спокойствие и ниски цени!

    10:55 05.05.2026

  • 14 Фуражка

    4 1 Отговор
    Ще ги видим ли утре на парада? Ако не, всичко друго са празни приказки.

    Коментиран от #30, #32

    10:56 05.05.2026

  • 15 провинциалист

    5 1 Отговор
    "Към момента България разполага с осем нови самолета " - ами, не разполага, защото не летят. Един Боташ е това и всички мълчат по въпроса.

    10:57 05.05.2026

  • 16 Терминал 2

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Тук сме на балканите, а не в жунглата, въпреки че на моменти територията прилича на централноафриканска държава.

    Коментиран от #34

    10:57 05.05.2026

  • 17 Дзак

    4 0 Отговор
    Изтребителя е скъпо оръжие. Изобщо не е необходимо на България. Трябва да се се ориентира умно към ракети на подвижни установки и дронове!

    10:57 05.05.2026

  • 18 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "дядото":

    МиГ-21бис руснаците са го давали за 3,5 млн преводни рубли, МиГ-23МЛ 5,5-6, МиГ29 -13 млн.
    Като се има предвид, че за 40 години цените са се увеличили 10 пъти, общо взето си е същото.

    Коментиран от #37

    10:58 05.05.2026

  • 19 НАТО

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кочо":

    Бас държа, че тоя взема летателни.....и не само той....Говорят за липсва на финанси. Ами сега е момента, Българската армия да стане наистина НАТО армия, а не изродена съветска такава. 1 мото бригада и няколко осигуряващи батальона, 2 ескадрили и 1 дивизион кораби. А то, много вожд и малко индианци. Но, няма светлина в тунела. Важното е логистиката да се раздува, и разни паразитни структури като СВР и тн

    11:00 05.05.2026

  • 20 Прилепа

    4 0 Отговор
    Още един м@ло умен военен. Първо взими население, територия, БВП на държава и после сравнявай въоръжението. Второ трябва да си пълен кре....ен за да кажеш "Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство" И " новите изтребители няма да поемат охраната на небето през настоящата година"

    11:00 05.05.2026

  • 21 ои8уйхътгрф

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "дядото":

    Навремето бяхме съседи с ВРАГОВЕ... Сега всички около вас са натовски държави- няма от кого да се пазите... Ако дедо Вова реши да ви унищожи ни 1, ни 16 ескадрили ще ви помогнат...

    Да коментирам ли колко е голямъ държавичкътъ ви и, че реално тоя изтребител (какъвто и да е) докато излети и се засили вече е влязъл у съседите?

    11:01 05.05.2026

  • 22 Така ли?

    2 0 Отговор
    Нали два гръцки ф16 бяха достатъчни.

    11:02 05.05.2026

  • 23 Перо

    4 0 Отговор
    С дадените пари щяхме да имаме 2 ескадрили Рафаел или 3 ескадрили Грипен със същите възможности! За малка територия като нашата не са нужни други, скъпи!

    Коментиран от #28

    11:03 05.05.2026

  • 24 източник

    2 0 Отговор
    Ако имаме и 10 ескадрили с такова оборудване и боеприпаси няма да ни стигнат.

    Да не говорим за подготвени летци, които ги нямаме и сега. А. цената ще бъде 2-4 пъти по висока от реалната

    11:03 05.05.2026

  • 25 Отбелязвам само

    5 0 Отговор
    Генералите ни във ВВС са повече от...самолетите ни...

    11:03 05.05.2026

  • 26 Боклуци над...

    2 0 Отговор
    ...yпени на говедарите, предплатете още 20 ескадрили експонат 16 по 5 милиарда долара всяка!

    11:05 05.05.2026

  • 27 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Да напомня, че и сто платени и недоставени ескадрили няма как да защитят въздушното ни пространство.

    11:05 05.05.2026

  • 28 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Перо":

    П.С. Гърците са от 1952 г. в НАТО, по-тъпи ли са от нас, да купуват френски самолети, въоръжение, резервни части, оборудване и да подпишат договор за стратегическо сътрудничество!

    11:07 05.05.2026

  • 29 Дърт

    2 0 Отговор
    Тоя каун (а и всички фуражки) да излезе от 80-те и да види съвременната война. Иран -без авиация, Украйна-без авиация, САЩ и Русия в меко казано затруднено положение. За ОТБРАНА авиацията не е решаваща.

    11:07 05.05.2026

  • 30 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фуражка":

    То за парада останаха само военизирани трактори и каруци.Другото се подари ( всъщност продаде) с голям ентусиазъм в името на "ценностите".А,и свещенниците ще поръсят бойните знамена.

    11:09 05.05.2026

  • 31 Факти

    1 1 Отговор
    Радев е военен и ще се погрижи за армията. Разходите ще се вдигнат от 2% на 5% от БВП. Откъде ще дойдат парите предстои да видим - ще реже от здраве, учение и социални или ще тегли заеми. Вероятно комбинация от двете. Ще живеем по-зле, но ще се бием в гърдите, че сме добре въоръжени. Така беше по комунизма.

    11:09 05.05.2026

  • 32 СВД

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Фуражка":

    Казаха, че ще ги видите, но знае ли се!? Миг-29 на дежурство, Ф-16 над София! Копейчика ще пометне ритуално, неискрено и симулативно! Всъщност, много дълбоко в себе си ще се радва! Латентен ваксиниран евроатлантик - възрожденец!

    11:11 05.05.2026

  • 33 Евроатлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Турците ще си носят ли презервативи , или ние да си купим ?

    11:17 05.05.2026

  • 34 Леле - леле ! 🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Терминал 2":

    Че в коя джунгла е имало повече войни отколкото на Балканите ?

    11:18 05.05.2026

  • 35 Нещастници

    1 0 Отговор
    на 15000 души ар ия колко ГЕНЕРАЛИ И КОНТРА такива са нужни? ще ви кажа, двама, един и заместника му! България имаше над 300 самолета, летящи. Сега са нужни 300 дрона и 50 души в стая да ги управляват. Самолета е нападатвлно средатво, кого ще нападаме? дрона може да лети денонощно целогодишно с 10 пъти по малки разходи от американски боклук ф16 блок 70, ет 0, ап 0

    11:18 05.05.2026

  • 36 хххх

    0 0 Отговор
    Правителството на Радев подписва за още 16 броя F-16.
    Какво стана, другари русофили?

    11:21 05.05.2026

  • 37 Точно !

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "койдазнай":

    Смятай каква икономика сме имали при социализма , щом сме си позволявали толкова (300 - 400 ) самолета .

    11:21 05.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове